Екатеринбург посетил известный священник и проповедник, член Союза писателей России и педагог Артемий Владимиров. Батюшка на протяжении многих лет активно поддерживает защитников Донбасса, выступает за скорейшее и окончательное объединение этого исконно русского региона с Россией.

16 января на встрече с жителями уральской столицы, которая прошла в Храме-на-Крови, отец Артемий Владимиров порассуждал о том, как Интернет портит молодые умы, о том, что происходит в современном неспокойном мире и почему Россия становится новой осью в глобальной политике и экономике. На встрече побывал корреспондент «КП-Екатеринбург».

ТРИ ВСАДНИКА НАД МИРОМ

— Говорят, что к концу февраля 2024 года всадник Войны закончит свое шествие по небосводу. Я не пророк, конечно, но у меня есть свои секретные осведомители. К февралю — началу марта, когда будут выбирать нашего президента, — рассказывает Артемий Владимиров.

По его словам, перед этим был всадник Мор, ровно два года. Тогда большую роль в противостоянии глобальной эпидемии сыграл президент России Владимир Путин, который встроился в эту ковидную историю, показал, что Россия готова принять любой вызов.

— Он ни одного раза не появился в маске. Никогда. Это знак суверенности. Байден — в маске, наш Владимир Владимирович в эту ковидную эпоху никогда не появлялся в маске, — говорит проповедник. Ковид исчез мгновенно, когда пришло его время. Последние подковы всадника Войны к концу февраля должны отвалиться. Ожидаем со дня на день.

НАД НАРОДАМИ ЕВРОПЫ ИЗДЕВАЮТСЯ

Но ситуация в мире после этого не улучшится. Потому что наступит время третьего всадника, который, правда, должен обойти стороной Россию. Поэтому нам волноваться не стоит. Это всадник Голода.

— Эта история не про нас, тут нам нечего бояться. Россия уже надавала по рогам всаднику Голода на энергоресурсы, и голода, который хотели устроить представители мировой банковской олигархии. Этот всадник будет над Европой. Бедная Европа, мне ее прямо жалко. Над народами издеваются временщики, которые там поставлены. Макрон, Шольц, — с сожалением говорит отец Артемий Владимиров. — И в каких-то регионах будут весьма значительные потрясения. Мы, видим, что происходит в Красном море, где блокируются поставки энергоресурсов, хуситы обстреливают американские эсминцы. Дядюшка Сэм уже рассыпался наполовину.

ДЯДЬКА-ЧАРОДЕЙ СЛАБЕЕТ

Писатель и проповедник уверен, что именно Россия сегодня в глобальном плане является стержневой осью, вокруг которой начинают объединяться другие страны.

— Сейчас центры управления — Россия, это стрежневая ось, Иран, объединяющий вокруг себя арабский мир, наш ситуативный друг — Си Цзинь Пин. Посмотрите, сейчас распадается колониальная система безжалостного высасывания сил, ресурсов. И все отторгнутые части норовят воссоединиться со своим историческим целым. Китай — Тайвань, Северная и Южная Корея, Северная и Южная Ирландия, Россия и Украина, Аргентина и Фолклендские острова. Это англичане разделили народы, столкнув их, — говорит батюшка.

Стоило только дать слабину Байдену, которого священник называет «дядькой-чародеем», как потянулись друг к другу искусственно рассеченные органичные части.

— Сегодня мы являемся свидетелями изменения контурных карт, потому что пришло время. Мы являемся свидетелями событий, которые раз в сто лет не всегда происходят, — уверен отец Артемий.

ДО ИЗМЕНЕНИЙ ОСТАЛИСЬ СЧИТАННЫЕ ДНИ

Преподобный Лаврентий Черниговский, святой нашего времени, как-то сказал: «Какие бы вихри враждебные ни дули, промыслу Божиему воспротивиться никто не сможет». Именно поэтому глобальные изменения, которые уже начались, будут доведены до конца.

— Остались считаные дни до каких-то изменений. Для меня, как и для всех, это больная тема. Я в Харькове каждый год по два-три раза бывал как пастырь. Там еще при бывшем президенте Украины Викторе Ющенко героизировали Шухевича, Бандеру. Там молодежь с детских садов шпигуют ненавистью. Это преступление против человечности. Делают каких-то манкуртов без памяти, без совести, — считает Артемий Владимиров.

Он говорит, что предстоит еще огромная работа, куда более сложная, чем освобождение Донбасса, это возвращение людям человеческого облика, тем более — образа Божьего. Отец Артемий, рассказывает, что люди уже активно бегут из Германии, из Чехии, где нет терминов мама и папа, а есть — родитель номер один и родитель номер два.

— Сколько детей повреждено этой толерантностью через Интернет. Народ тянется в Россию, «колбасная миграция» возвращается, потому что и колбаса-то там теперь из промокашки. А у нас сельскохозяйственный сектор, наши экофермы, — отметил батюшка.

С ПРЕЗИДЕНТОМ НАМ ПОВЕЗЛО

Темой встречи с отцом Артемием Владимировым была царская семья последнего российского императора Николая II. Царя священник привел в пример как человека верующего и миролюбивого.

— Николай II был удивительно миролюбив, он был против пролития крови, хотя был очень мужественным человеком. В 1905 году он учредил военно-полевые суды, была задушена бессмысленная и жестокая революция благодаря решительным действиям Государя. При этом он отказался от индустриализации, которая подразумевала пертурбации в судьбах крестьян, — говорит отец Артемий.

По его мнению, есть правители, которые достигают целей, не взирая на то, сколько жизней придется положить ради их достижения. А есть государи, берегущие каждую жизнь.

— Когда Петр I шел на строительство Санкт-Петербурга, в болотах сгинули десятки тысяч человек. Николай II берег каждую жизнь, в чем ему не подражали наши «советские генералы». Им нужно было взять Берлин прежде американцев. На это были брошены сотни тысяч солдат, — утверждает священник. — Наш Владимир Владимирович скорее подражает Николаю II, он бережет людей. Нам не просто повезло, нам просто Бог послал Владимира Владимировича.

Автор: Лев ИСТОМИН, Фото: Алексей БУЛАТОВ

https://www.ural.kp.ru/daily/27 555/4879553/