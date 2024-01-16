Ребёнок ещё до рождения должен получить полноценный правовой статус, а беременной женщине нужно предоставить полный спектр не только медицинских, но и социальных услуг. Если в студенческой семье родился ребенок, то его родителей нужно переводить с коммерческого на бюджетное место. Кроме того, необходимо полностью исключить в России ювенальную юстицию. Об этом в преддверии объявленного президентом Года семьи в интервью «Парламентской газете» рассказал Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

— Отец Федор, почему Год семьи имеет особое значение для России?

— Это вопрос выживания страны. Президент неоднократно подчеркивал, что многодетная, многопоколенная семья является основной нашей национальной идеей, на которой и строится жизнь государства. Государство — это семья семей. Поэтому инициатива главы государства нас очень вдохновляет. О значимости семьи многократно говорил Святейший Патриарх, он повторяет это, обращаясь к представителям власти. Наша комиссия активно работает в этом направлении, мы надеемся, что предложения Русской православной церкви, которые мы выдвигаем, такие как принятие федерального закона о едином статусе многодетных семей, который ждут больше двух миллионов многодетных сегодня, установление особого социального статуса беременной женщины, пособия по беременности для всех женщин без условий адресного подхода, прогрессивный материнский капитал, в 2024 году будут реализованы.

— Демографию не первое десятилетие называют основным вызовом для России, но цифры статистики пока не радуют. Почему так происходит?

— Чтобы произошло демографическое возрождение, чтобы оно было кардинальным, необходима комплексная демографическая политика, сочетающая сбалансированные между собой в нужной пропорции стимулирующие, организационные и ограничительные меры. В последнее время значительное внимание государство уделяло стимулирующим мерам, преимущественно экономического характера. Однако для принятия решения о создании семьи и рождении ребенка этого явно недостаточно. Об этом говорит плачевная ситуация в тех же европейских странах, где, несмотря на значительные социальные льготы, коренное население имеет катастрофический естественный прирост рождаемости. Экономические и профилактические меры — и в этом разгадка — начинают работать при введении разумных ограничений, которые исключают негативные сценарии социального поведения. Исходя из вышесказанного мы понимаем, что сегодня нашей стране в этой сфере нужен комплексный документ долгосрочного стратегического планирования — Стратегия демографической безопасности.

Человек — это образ Божий. Он имеет не только материальные, но и духовные потребности. Именно поэтому в президентском указе об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей мы видим приоритет духовного над материальным, высокие нравственные идеалы. Что бы ни говорили сегодня критики, но без высоких идеалов не живет человек, не создается семья, не строится сильное правовое государство. Именно мораль определяет нравственность того или иного закона. Закон безнравственен, если в основе его не лежит моральный консенсус общества.

Нравственность предполагает ограничения по определению. Потому что естественный нравственный закон, положенный Творцом в основании нашего мира, заповеди, которые были даже в раю, всегда давали опору для человека. Многие считают, что они ограничивают свободу. Ничего подобного. Они дают опору человеку — как ребенку, чтобы понять, что хорошо, а что плохо, нужна рука отца и голос матери. И он, конечно, приходит к нам и спрашивает, что хорошо и что плохо. И в этом он находит свою опору. Поэтому и голос совести, как голос Божий в душе человека, дает нам эту опору. Законодательство воплощает этот естественный нравственный закон. Поэтому продуманные ограничительные меры всегда востребованы.

— Сформировано ли у большинства наших людей понятие «семья»? Как его понимают, представляют россияне?

— Уверен, сформировано. Большинство людей, согласно социологическим данным, называют семью как основу человеческого счастья. И говорят о ней так: многопоколенная, полная, большая, сильная, крепкая. Семья — это основная составляющая ощущения благополучия, полноценности, реализованности человека. Я часто общаюсь с молодежью в вузах и вижу, что, несмотря на всю ту антисемейную пропаганду, которой они подвергаются, все же семья стоит у них на первом месте.

За многие годы антисемейной пропаганды в обществе частично сформировался образ многодетной семьи как недостаточно обеспеченной. Но мы сегодня говорим о том, что такие семьи не должны быть ни героями, ни маргиналами, а должны занять подобающее место в стране. Нормой должно стать, что можно иметь много детей и быть полноценным участником социальных процессов, прекрасно работать. Мама в многодетной семье должна работать. мамой, и эту работу государство должно поддерживать. Давать такой женщине особый статус в обществе, потому что она не только рождает детей — она их воспитывает, формирует гражданственность, патриотизм. Ведь семья — это ковчег патриотизма. Многодетная семья оздоравливает общество, она — социальный иммунитет общества, который мы должны сегодня формировать. Задача государства — помогать этому процессу, в том числе не пропускать те нормы, которые приходят к нам из стран коллективного Запада.

— Какова все же роль материальной поддержки семей и как найти баланс с духовно-нравственными основами?

— С каждым ребенком семья должна становиться более обеспеченной. Ребенок — это богатство в любом случае. Даже если нет материальной помощи, он делает семью более сильной, более крепкой, более жертвенной. А если государство оказывает материальную поддержку, у родителей просто становится больше сил. С ростом количества детей не должна расти озабоченность родителей, где найти денег на подготовку к школе, на обеспечение детей хорошим питанием, чтобы дети имели возможность развиваться и так далее. Все это должно взять на себя государство, поэтому и нужен закон о едином статусе многодетной семьи. Если он будет содержать необходимые нормы, то сможет повернуть ситуацию к нашему демографическому возрождению.

За последнее время так называемый средний коэффициент рождаемости давали только многодетные семьи. На фоне общего падения рождаемости количество многодетных семей в России значительно выросло, и число детей в этих семьях выросло.

— Какие из инициатив РПЦ о поддержке семьи были услышаны государством?

— Их немало. Это и появление выплат на ребенка с момента постановки будущей мамы на учет в женской консультации. Это и меры, которые сегодня предпринимаются государством в сфере оплаты декретного отпуска. Это серьезные ограничительные меры, которые были введены в отношении суррогатного материнства для иностранных граждан. Ведь это фактически была торговля детьми, и Церковь возвысила свой голос, чтобы это было остановлено. Суррогатное материнство — это уничтожение репродуктивного потенциала страны, потому что женщина фактически становится объектом коммерческой эксплуатации, и именно поэтому в подавляющем большинстве стран мира суррогатное материнство запрещено. У нас же в этом отношении, к сожалению, очень либеральное законодательство, но запрет, о котором я сказал, это очень хороший правильный знак для всего общества, что начались серьезные перемены.

Из важных инициатив назову запрет пропаганды ЛГБТ, потому что наша молодежь очень сильно подвергается информационному воздействию и часто начинает воспринимать совершенно чуждые для себя образцы поведения. В итоге очень много юношей и девушек, попадая под это воздействие, становятся социально и нравственно дезориентированными. И в результате, как правило, остаются и без семьи, и без детей, и не обретают счастья, выбрав такие модели поведения.

Закон о запрете смены пола тоже очень серьезный, который вывел нашу молодежь из-под угрозы нанесения себе повреждений, потому что никакой смены пола не бывает, а происходит уродование себя.

Хотел бы отметить серьезную работу, которую провело Министерство здравоохранения, в том числе по просьбе ряда наших экспертов, по включению препаратов для медикаментозного прерывания беременности в перечень предметно-количественного учета. Это позволит прекратить практику принятия таких опасных медикаментов, как мифепрестон и мизопростол, без контроля врача, защитит здоровье наших женщин и будет способствовать сохранению репродуктивного потенциала нации.

Еще одна прекрасная инициатива, которая реализуется Минздравом, — это разработка регламента общения врача и беременной женщины, кроме того, ведется усовершенствование доабортного консультирования, проведение мотивированного анкетирования женщин с целью выяснить причины, по которым она намеревалась идти на аборт.

— Какие дальнейшие шаги вы предлагаете?

— Очень важно, как я уже сказал, соединение организационно-охранительных и стимулирующих мер. К последним можно отнести прогрессивный материнский капитал. Этого решения очень ждут в семьях. Требуется и существенный пересмотр семейного законодательства, о чем настоятельно говорит Святейший Патриарх. Нужно, наконец, реализовать право семьи самостоятельно принимать решение о воспитании ребенка. Необходимо установить презумпцию добросовестности родителей, это означает, что семья не должна быть заранее виновной. Нужно пересмотреть сложившуюся конфигурацию отношений между системой опеки и комиссиями по делам несовершеннолетних. Надеюсь, наши законодатели к этому подключатся.

Мы знаем, что в России неоднократно предпринимались попытки ввести закон о семейно-бытовом насилии, Церковь всегда возглашала свой голос против этого, поскольку за фасадом борьбы с насилием скрывались попытки вмешательства в семью, попытки противопоставить ребенка и родителей, сделать некомфортным рождение большого количества детей, создать систему ювенальных судов и внесудебного отобрания ребенка. На примере западных стран, где активно работает ювенальная юстиция, мы видим произвол неправительственных организаций, слабость любых мер поддержки родителей и приоритет в сторону системы, способствующей отделению ребенка от своей кровной семьи. Более того Русская православная церковь всегда утверждала, что ставить знак равно между понятиями «семья» и «насилие» недопустимо. А закон о семейно-бытовом насилии именно это и предлагал сделать — обозначить семью как опасное место для человека. Что не так! Это, по сути, доктринальное унижение понятия семьи.

Кроме того, в Год семьи нам предстоит провести серьезную работу, чтобы перевести семейно-государственную политику с детоцентристского подхода на семьеориентированный.

Считаем важным закрепить правовой статус ребенка до рождения, который сегодня отсутствует, то есть этот маленький человек фактически беззащитен. Предпосылки к тому, чтобы такой статус закрепить, чтобы законодательно защитить ребенка, уже есть: например, если совершают преступление против беременной женщины, то оно наказывается более сурово. Ребенок — не часть организма матери, по мнению Церкви, с момента зачатия — это уже отдельный полноценный человек.

Не имеет полноценного правового статуса сегодня и беременная женщина. Мы же понимаем, что состояние беременной женщины очень сильно отличается от остальных граждан, соответственно, она должна иметь право не только на услуги в сфере здравоохранения, как сейчас, но и в социальной сфере тоже.

— Как соотносить законы с критериями нравственности?

— Нам необходим инструментарий социогуманитарной экспертизы законопроектов на предмет нравственности или безнравственности, это следует из президентского указа о традиционных ценностях. Приведу пример: законопроект о запрете пропаганды чайлдфри, то есть превосходства бездетности, — нравственный, поскольку такая идеология снижает уровень гражданственности и правового сознания. Мы знаем, сколько исчезло с лица земли народов, которые проводили безнравственную жизнь.

Нужно выработать критерии оценки деятельности органов государственной власти на предмет соответствия ее таким очевидным показателям как, например, рождаемость, количество абортов, разводов. Из законов, которые, на наш взгляд, недостаточно отвечают нравственным нормам, назову закон о едином пособии для всех родителей, начиная с момента постановки матери на учет и до достижения ребенком 17 лет. Казалось бы, закон хороший, но, к сожалению, введенные критерии адресной оценки сыграли отрицательную роль. Потому что нельзя связывать борьбу с бедностью и поддержку семьи. Как только вводится такая связка, многодетная семья уходит в маргинальную нишу. Поддержка семей и борьба с бедностью имеют разную природу. Для борьбы с бедностью адресность уместна, для решения демографических проблем она вредна — люди намеренно подают на развод, чтобы попасть под критерий бедности.

У нас есть предложение, которое мы неоднократно оглашали — выплачивать женщине при постановке на учет по беременности два минимальных размера оплаты труда без всяких критериев. В этом предложении есть идеологическая составляющая. Почему два МРОТ? На нее и на ребенка. Таким образом, мы признаем, что даже не родившийся ребенок — уже гражданин. Это яркий пример нравственного закона.

— Почему так важно именно установить единый федеральный статус многодетной семьи?

— Сегодня семья, переезжая из одного региона в другой, может потерять статус многодетной. Концепций будущего регулирования много, мы поддерживаем определение статуса многодетной семьи как семьи, где трое и больше детей, а младшему не исполнилось 18 лет. Такой статус семья не утрачивает, если в семье воспитывают ребенка-инвалида, а младший не достиг 24 лет.

Необходимо также поддерживать молодые семьи, потому что от рождения первого ребенка зависит последующая траектория семьи как многодетной или малодетной. Сегодня идет речь о переводе членов студенческих семей, где родился первый ребенок, с платных на бюджетные места. Очень важно, чтобы поддержка касалась не только первого и второго, но особенно третьего и четвертого ребенка.

И еще один момент, который в законах не оговорен, — это отцы. Мужской вопрос, к сожалению, часто выпадает. Наша комиссия инициировала досрочный выход многодетных отцов на пенсию, он вошел в перечень поручений президента, и надеюсь, будет реализован в Год семьи. Таким образом, многодетные отцы будут иметь такие же права, как и многодетные матери. Важно, что речь идет о мужчине, который стал многодетным отцом в зарегистрированном браке с одной женщиной.

Международный уровень

По инициативе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла сейчас ведется обсуждение возможности инициирования международной Конвенции о правах и защите семьи. Предлагаемая Конвенция позволила бы создать международный правовой механизм, защищающий институт семьи, и поставить вопрос об особой ценности семьи и ее субъектности. Актуальность принятия такого документа продиктована остро стоящей задачей защиты системы ценностей, безусловно принимаемых большей частью населения планеты независимо от языка, веры и государственного строя.

Конвенция предлагает установить необходимость поддержки семьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, ввести запрет на разлучение родителей с детьми из-за бедности и других трудностей. Документ мог бы поставить заслон ряду деструктивных антисемейных идеологий, прямо закрепляя за ребенком право знать свой биологический пол и воспитываться в соответствии с ним, запрещая проведение детям хирургических операций и гормональной терапии по смене пола, категорически запрещая нормализацию и легализацию педофилии и раннюю сексуализацию детей. Конвенция позволила бы реально защитить семьи, став базой для изменения национального законодательства и пересмотра складывающейся опасной практики некоторых государств, оказывающих возрастающее давление на родительские сообщества, приверженные традиционным семейным ценностям.

Данная инициатива дает шанс появлению новой платформы для сближения России с партнерами и союзниками на базе единого ценностного фундамента, что позволило бы эффективнее противостоять попыткам изолировать нашу страну и препятствовать курсу Запада в навязывании государствам и народам мира радикально-либеральной парадигмы развития.

Инициирование разработки и подписания Конвенции о защите семьи может стать важным фактором укрепления авторитета Российской Федерации в качестве одного из лидеров многополярного мира, вставшего на защиту цивилизации от губительных тенденций, ведущих к расчеловечиванию, включая отказ от понятия нормы, навязывания гендерной идеологии, гомосексуализма, транссексуализма, педофилии, абортов и других способов уничтожения традиционной семьи, а также разрушения детско-родительских и супружеских отношений, вторжения деструктивных политических групп влияния во внутреннюю жизнь семьи и в вопросы религиозного и духовно-нравственного воспитания детей.

Конвенция предполагает также создание межгосударственного механизма контроля за ее исполнением.

Кроме того, Россия могла бы инициировать и площадки для обсуждения таких документов, как Конвенция о правах и защите семьи, и иных договоров международного сотрудничества в деле защиты традиционных ценностей. Символично, что в Год семьи Россия председательствует в БРИКС. В связи с этим наша страна могла бы выступить с предложением провести Форум семей народов стран БРИКС осенью 2024 года в Казани.

Объявление Года семьи — знаковое событие, свидетельство того, что вопрос поддержки семьи становится ключевым для будущего страны, для ее развития. Сегодня отношение к семье — это нравственный индикатор и условие возрождения и реального будущего нашей страны. Россия способна стать лидером в области традиционных ценностей в подавляющей части мирового сообщества.

Досье

Отец Федор Лукьянов родился в Москве 26 мая 1977 года в семье архитекторов. Окончил МГИМО в 1999 году, с первого курса сочетал учебу с алтарным служением. Работал в Греции, Вене, Братиславе, Шанхае по линии международного общественного форума «Диалог цивилизаций». Окончил также магистратуру экономического отделения Российского университета дружбы народов, имеет образование в области биоэтики. Позднее получил духовное образование.

С 2011 по 2015 год трудился в качестве координатора пресс-службы Святейшего Патриарха Кирилла.

25 августа 2020 года на заседании Священного синода Русской православной церкви назначен председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

Женат с 2005 года, в семье шестеро детей.

Автор: Дмитрий Литвинов

https://www.pnp.ru/social/ierey-fedor-lukyanov-nuzhno-zakrepit-pravovoy-status-rebenka-do-rozhdeniya.html