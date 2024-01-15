Как известно, 19 декабря 2023 года группа иерархов и священнослужителей разных Поместных Православных Церквей совместно с рядом правозащитных организаций с консультативным статусом при Организации Объединенных Наций подписали соглашение о создании международного правозащитного объединения «Церковь против ксенофобии и религиозной дискриминации». Сообщение об этом значимом событии в мировой религиозной и правозащитной повестке было распространено Женевским пресс-клубом. Корреспондент портала «Православная жизнь» побеседовал с инициатором создания и сопредседателем этого Объединения митрополитом Черкасским и Каневским Феодосием .

— Ваше Высокопреосвященство, совместно с другими иерархами Поместных Церквей Вы явились инициатором создания Международного правозащитного объединения «Церковь против ксенофобии и религиозной дискриминации». Известно, что Объединение было учреждено с основной целью защиты прав православных верующих в Украине. Но ведь проблемы у верующих существуют не только в Украине. Расскажите, пожалуйста, в чем состоит перспектива деятельности этой новой международной правозащитной структуры, ее главная цель?

— Потребность в юридической защите интересов православных верующих на международном уровне назрела уже давно, так как в мире существуют структуры, которые десятилетиями продвигают оппозиционную христианству повестку. В частности, так называемое «право на аборт», «права ЛГБТ-сообщества», «право на эвтаназию» и т. д., и т. п. Эти движения, по сути, являются не «защитой прав» носителей этих идей, а агрессивным навязыванием этой повестки окружающим людям. Под видом «защиты прав» этих сообществ мы наблюдаем открытую войну против христианских ценностей, да и в принципе против традиционных ценностей здорового человека. Эта агрессия в разных странах все более порождает разного рода запреты и ограничения для христиан на свободное выражение своих религиозных взглядов, на исповедание веры. И все это происходит на наших глазах последние несколько десятилетий. И чем дальше, тем приобретает все более жесткие и непримиримые формы.

Наряду с этими проблемами, существует неприемлемое с точки зрения прав человека поведение политических групп ряда стран, которые, используя полученную ими власть, пытаются вмешиваться в религиозную сферу. Так было, например, в Черногории, где политики, атаковавшие Церковь, в итоге утратили власть. А сейчас, к сожалению, аналогичный процесс происходит у нас в Украине. Поэтому крайне необходимо, чтобы на международном уровне велась практическая работа по защите прав и интересов верующих людей, велась в разных странах и по разным направлениям.

— В пресс-релизе объединения упоминаются неправительственные организации с консультативным статусом при ООН, участвовавшие в создании этой правозащитной структуры. Каково поле деятельности этих организаций?

— В настоящее время в состав нашего Объединения уже вошли профессиональные правозащитные организации, адвокаты, специализирующиеся на международном праве и правах человека, информационные и пиар-агентства, что позволит объединению работать на всех международных площадках, таких как ООН, Европейский парламент, Совет Европы, комиссии и комитеты Евросоюза. При этом наше объединение планирует работать как юридически, то есть подавать жалобы в международные инстанции, так и обеспечивать личные контакты с чиновниками, которые имеют правовые возможности влиять на общественные процессы.

Мы понимаем важность медийной работы и поэтому первым нашим публичным шагом стала организация постоянного информирования зарубежных СМИ о проблемах православных верующих в Украине. Эту работу мы реализуем в том числе через Женевский пресс-клуб, а также и по другим каналам. Например, ряд участников нашего объединения зарегистрированы в реестре лоббистов Европейского Союза Transparency Register и имеют соответствующий опыт международной работы внутри Европарламента. Через наших участников в США мы планируем взаимодействовать с сенаторами и конгрессменами США, контактировать с департаментами правительства США, отвечающими за религиозные вопросы и права человека, а также со структурами, размещенными в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

— Владыка, могут ли использовать программу Международного правозащитного объединения «Церковь против ксенофобии и религиозной дискриминации» на местах, в приходах, монастырях для защиты своих прав и религиозных свобод? Может ли стать ее членом рядовой священник или мирянин? Или для этого необходим определенный юридический статус?

— Объединение предполагает возможность широкого участия в нем как верующих: мирян, клириков, иерархов, — так и профессионалов из разных сфер: это могут быть адвокаты, журналисты, ученые, которые хотели бы защищать свою веру, и помочь жертвам, страдающим от несправедливости и произвола в разных странах. Наши двери открыты для людей доброй воли и традиционных ценностей жизни, для тех, кто осознает пагубу происходящего сейчас со свободой совести в Украине и надвигающуюся антихристианскую тучу в мире.

Участие в объединении планируется многоуровневым. В ближайшее время в координационный совет международного объединения «Церковь против ксенофобии и религиозной дискриминации» планируют войти еще несколько известных зарубежных иерархов. Но, помимо координационного совета, в объединении, конечно же, предполагаются и иные формы участия, в том числе для духовенства. В отличие от блока юридической и дипломатической международной работы, которые уже развернуты и эффективно действуют, блок вовлечения в эту работу более широких слоев участников находится на данный момент в стадии подготовки. Не обо всем сейчас мы можем сказать. Но молимся и очень надеемся, что со Своим благословением и помощью Господь управит начинание чад Своих ко благу.

— Скажите, есть ли на сегодняшний день какая-либо реакция международного сообщества на программные направления деятельности новой правозащитной ассоциации, или об этом говорить еще рано? Как ее работа может повлиять на положение УПЦ?

— Дело в том, что работа по защите прав верующих участниками нашего правозащитного Объединения ведется уже достаточно долгое время. Подписание соглашения 19 декабря явилось лишь внешним знаковым событием, зафиксировавшим статус-кво и предавшим его общественной огласке. Участники объединения на сегодняшний день уже провели довольно обширную работу на международном уровне, имеют значимые контакты в разных странах. Например, координировали свою работу с международной юридической фирмой «Амстердам и партнеры», а возможности входящей в состав объединения правозащитной организации Public Advocacy, которая уже много лет работает по проблемам Украинской Православной Церкви, позволили нам наладить эффективное взаимодействие с Советом по правам человека ООН, Управлением Верховного Комиссара ООН по правам человека, специальными докладчиками ООН, а также комитетами, которые могут принимать юридические решения по спорам, участниками в которых являются государства, нарушающие права верующих.

Нужно отметить, что интенсивная правозащитная международная работа в течение 2023 года привела к тому, что проблемы верующих Украинской Православной Церкви стали отдельным пунктом международной повестки, появилось много публикаций в зарубежной прессе, о нарушениях прав верующих говорили в ООН, возникла публичная дискуссия в медийном и политическом пространстве США. Это говорит о том, что уже достигнут определенный ощутимый результат этой работы.

При этом нельзя не обратить внимание на тот факт, что такие нарушения прав верующих Украинской Православной Церкви, как захваты храмов, попытки принятия закона «о запрете УПЦ», решения органов местной власти об отнятии земельных участков, продолжающиеся уголовные преследования иерархов Украинской Православной Церкви уже вызывают острую международную критику, часть которой прорвалась и в публичные СМИ, и даже в сегмент политической борьбы за рубежом. Поэтому, с точки зрения простой адекватной логики, в интересах руководства нашей страны было бы убрать повестку Украинской Православной Церкви из политического мейнстрима и сосредоточиться на более актуальных для Украины вопросах. И мы не теряем надежды на то, что наша власть изменит свое отношение к Украинской Православной Церкви и найдет в себе силы остановить тот беспредел и беззаконие, которые происходят в украинском обществе по отношению к верующим нашей конфессии.

Тем не менее, несмотря на все вызовы и трудности, мы будем продолжать эту работу, будем привлекать новых участников, в том числе охватывая проблемы нарушений прав верующих в разных странах, вовлекая в эту работу как Поместные Церкви, так и представителей профессиональных сегментов правовой, медийной, научной, образовательной сферы, а также общественных деятелей разных стран, заинтересованных в решении проблем своих сограждан.

— Владыка, верующие Украины, да и не только Украины, с радостью узнали о последнем решении Черкасского суда: об изменении Вам меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной домашний арест. Теперь у Вас вновь есть возможность совершать общественные богослужения и полноценно управлять епархией в дневное время. Не свидетельствует ли это о каких-то положительных тенденциях судебных производств в отношении священнослужителей УПЦ?

— Наверное, пока рано говорить о каких-то тенденциях. Для тенденции нужны еще подобного рода факты, нужна какая-то хорошая динамика в других процессах. Пока ее нет. Думаю, что в данном случае можно говорить лишь о смелости и порядочности конкретного судьи, принявшей справедливое решение в рамках закона и своих полномочий. Почему порядочности? Потому что мы все сейчас — и судьи, и «подсудимые» — живем в атмосфере беспрецедентного информационного давления. Давления на здравый рассудок. Мы живем в атмосфере, когда даже простое неагрессивное отношение к инакомыслящим, а тем более к представителям Украинской Православной Церкви, является предосудительным. Это, конечно же, ненормально ни с конституционной, ни с моральной точек зрения, но так оно есть. Оставаться честным человеком в такой атмосфере очень непросто.

— Завершается Рождественский пост, начался новый 2024 год, грядет великий праздник Рождества Христова. Чего ожидаете Вы более всего в грядущем новолетии и что бы Вы пожелали читательской аудитории и всем верным Украинской Православной Церкви в эти святые предрождественские дни?

— Ожидаю в грядущем новолетии, и желаю всем читателям портала «Православная жизнь» и всем верующим людям великого Божиего дара — окончания войны. Желаю также, чтобы завершение войны принесло с собою не безысходную скорбь и неизлечимую ненависть, а надежду на незыблемый Божий мир и зарю Его всепрощающей любви. Чтобы молитва переживших войну людей была тихой, светлой и благодарной. Чтобы эта была молитва чуждой всякой тьмы, всякой нечистоты и злобы. Чтобы она была наполнена доверием Промыслу Божию, сердечным спокойствием, благодарностью Богу. Только тогда сотни тысяч безвинно погибших в этой войне смогут обрести вечный покой. Только в таком случае мы сможем, с чистого листа, начать жить под мирным небом так, чтобы ужасы войны больше никогда не повторились в нашей жизни.

Беседовал диакон Сергий Герук

http://www.patriarchia.ru/db/text/6 094 399.html