Вначале XX века развитие европейской цивилизации, как тогда казалось, достигло своего пика. Изобретение доселе невиданных средств промышленного производства, в сочетании с глобальной торговлей и верой в прогресс, делали в сознании людей войну совершенно невозможной. Безусловно, то тут, то там вспыхивали локальные конфликты (например, Балканские войны 1912−1913 гг.), но возможность большой глобальной войны рассматривалась как ничтожная. В 1909 году английский журналист Норман Эйнджелл опубликовал книгу под названием «Великая иллюзия» (The Great Illusion). В ней он доказывал, что экономические издержки от глобальной войны окажутся настолько катастрофическими, что никакие приобретения, полученные в ее ходе, не смогут перекрыть потери. По Эйнджеллу, если все же война и случится, она будет скоротечной. Однако Господь распорядился иначе — и война, потрясшая все человечество, началась.

Формальным поводом к войне послужило убийство наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда, совершившееся в городе Сараево 15/28 июня 1914 г. Убийца, двадцатилетний сербский националист Гаврило Принцип, участник группировки «Молодая Босния», выступал за отделение Боснии от Австро-Венгрии. Как оказалось, «Молодая Босния» курировалась сербской разведкой. Спустя месяц Австро-Венгерское правительство направило ультиматум сербскому правительству с требованием выполнения унизительных для независимого государства пунктов. От исполнения некоторых из них сербы отказались. В ответ на это 15/28 июля Австро-Венгрия объявила войну Сербии и обстреляла из артиллерийских орудий Белград, находящийся недалеко от границ империи.

Россия, считавшаяся защитницей славянского мира, заявила, что не допустит оккупации Сербии. 16/29 июля император Николай II издал указ о мобилизации четырех приграничных округов. Кайзер Германии Вильгельм II заявил, что не позволит России нанести поражение своему союзнику — Австрии. Австрия, в свою очередь, на предъявленный ей Россией ультиматум о прекращении войны с Сербией ответила категорическим отказом. Маховик войны был запущен.

17/30 июля был опубликован указ императора Николая Александровича о всеобщей мобилизации, первым днем которой было назначено 18/31 июля. В первый день всеобщей мобилизации в России кайзер Германии Вильгельм ввел в стране «положение, угрожающее войной» с предъявлением ультиматума: прекращение мобилизации или объявление войны. После того как Россия отказалась прекратить мобилизацию, 19 июля / 1 августа 1914 г. в 18.00 Германия объявила ей войну. 21 июля / 3 августа германское правительство объявило войну Франции — союзнице Российской империи, а 22 июля / 4 августа Англия объявила войну Германии. Началась Первая мировая война.

17/30 июля указ о всеобщей мобилизации был объявлен и братии Оптиной пустыни. Уже на следующий день около пятидесяти насельников были призваны в действующую армию. Согласно законам Российской империи, призыву на военную службу не подлежали священнослужители, а также монахи, постриженные в мантию и великую схиму. Рясофорные монахи, а также послушники подлежали мобилизации.

Согласно летописи Иоанно-Предтеченского скита, 19 июля / 1 августа «после литургии скитоначальник отец Феодосий соборне служил напутственный молебен. Отъезжающим на войну скитским братиям был устроен чай у скитоначальника». На следующий день, 20 июля / 2 августа, в день пророка Божия Илии, братия, призванные в армию, покинули родную обитель. Некоторые из них — навсегда. Как свидетельствует летописец отец Александр Аваев (также призванный на военную службу): «по случаю отъезда братий, призванных по мобилизации, преосвященный Михей служил напутственный молебен». В данном очерке мы собрали сведения о 53-х оптинских насельниках, призванных в действующую армию по мобилизации в 1914 году, стараясь наиболее полно осветить их непростые биографии.

1) Аваев Александр Михайлович (08.03.1883 — 25.11.1956), протоиерей. Запасной поручик 8-го гренадерского Московского полка, из купцов г. Твери. Выдержал испытание на производство подпоручика при Санкт-Петербургском пехотном юнкерском училище. Поступил в скит 21 июня 1908 г. Одет в подрясник 23 августа 1908 г. Пострижен в рясофор 24 декабря 1910 г. Определен 29 октября 1911 г. Исполнял послушания садовника, в канцелярии, библиотекаря в скиту. Выбыл в действующую армию в качестве запасного поручика 17 июля 1914 г. В ноябре 1918 г. находился в плену. Рукоположен во иерея в 1922 г. для исполнения священнических обязанностей в лагере для военнопленных в Вюнсдорфе под Берлином. В сентябре 1922 г. назначен в Эккеосдорф (г. Войново), в Восточной Пруссии для организации единоверческого прихода (Константинопольский патриархат). Протоиерей с 1931 г. Настоятель миссионерской общины в г. Мемель с 1941 по 1944 гг. Настоятель церкви в г. Даньциге (Гданьск) в 1945 г. В 1946 г. принят в клир Польской Православной Церкви, служил в г. Войново (Польша), где организовал женский монастырь. Награжден митрой 31 мая 1951 г. Скончался в г. Войново, погребен вблизи храма.

2) Алябьев Гавриил Флорович, послушник. Из крестьян д. Алябьево Троицкой волости Курской губернии и уезда. Обучался в сельской школе. Поступил в монастырь в конце 1908 г. в возрасте 24 лет. Определен 29 октября 1911 г. Послушался на монастырской даче, на конном дворе, на монастырской даче «Студеный колодезь». Выбыл в действующую армию в качестве ратника ополчения 25 июля 1914 г. В списках апреля 1918 г. значится как не возвратившийся из армии по неизвестной причине.

3) Ананишин, иногда Ананишен, Емельян Лаврентьевич, добровольный послушник. Происходил из крестьян Гайсинского уезда Подольской губернии. Обучался в сельской школе. В монастырь поступил 24 сентября 1911 года в возрасте 25 лет. Нес послушание в малярной. Выбыл в действующую армию в 1914 г. Попал в плен. В ноябре 1918 г. еще находился в плену.

4) Астанков Василий Степанович, добровольный послушник. Происходил из крестьян с. Нижнего Реутца Медвенской волости Обоянского уезда Курской губернии. Обучался в сельской школе. В монастырь поступил 2 августа 1913 г. в возрасте 22 лет. Послушался на клиросе. Выбыл в действующую армию в 1914 г. В 1918 г. считался пропавшим без вести.

5) Бабич Авраамий Леонтьевич, добровольный послушник. Запасной младший писарь. Происходил из крестьян г. Ахтырка Харьковской губернии. Обучался в приходском училище. В монастырь поступил в 1914 г. в возрасте 34 лет, вдов. Выбыл в действующую армию в 1914 г. В 1918 г. считался пропавшим без вести.

6) Брыков Михаил Афанасьевич, добровольный послушник. Запасной бомбардир-лабораторист 3 батальона 11 артиллерийской бригады. Происходил из крестьян Ливенского уезда Орловской губернии. Обучался в сельской школе. В монастырь поступил 5 мая 1911 г. в возрасте 29 лет. Послушался в хлебопекарне и на монастырской даче. Выбыл в действующую армию в 1914 г. В апреле 1918 г. находился в числе добровольных послушников, в ноябре 1918 г. числился в оптинской трудовой артели.

7) Бутримов Иосиф Никитич, добровольный послушник. Запасной рядовой первого отряда Заамурского округа пограничной стражи. Происходил из крестьян Мглинского уезда Черниговской губернии. Обучался в церковноприходской школе. В монастырь поступил 24 марта 1910 г. в возрасте 26 лет. Послушался на братской кухне, пел на клиросе. Выбыл в действующую армию в 1914 г. Попал в плен. В ноябре 1918 г. находился в плену.

8) Гергалов Григорий Кондратьевич, добровольный послушник. Запасной палатный надзиратель 25-го Сибирского стрелкового генерал-лейтенанта Кондратенко полка. Происходил из крестьян Гомельского уезда Могилевской губернии. Обучался в сельской школе. В монастырь поступил в начале 1914 г. в возрасте 25 лет. Выбыл в действующую армию в 1914 г. Попал в плен. В ноябре 1918 г. находился в плену.

9) Глянцев Яков Федорович, добровольный послушник. Происходил из крестьян Льговского уезда Курской губернии. Обучался в сельской школе. В монастырь поступил 29 июля 1912 г. в возрасте 25 лет. Нес послушание в хлебопекарне. Выбыл в действующую армию в 1914 г. В апреле 1918 г. находился в числе добровольных послушников. В ноябре 1918 г. числился в оптинской трудовой артели.

10) Голубев Петр Иванович (18.05.1885 — не ранее 1957), добровольный послушник. Происходил из крестьян д. Семенцово Топорской волости Невельского уезда Витебской губернии. Обучался в народном училище. В монастырь поступил 14 августа 1912 г. Послушался в хлебопекарне. Вероятно, имел рясофор. Выбыл в действующую армию в 1914 г. Вернулся до ноября 1918 г., нес послушание в больнице. Лишен избирательных прав, но в 1927 г. в правах восстановлен. До 1927 г. работал в оптинской больнице, а затем в аптеке в г. Козельске. С марта 1933 г. работал фельдшером в больнице д. Волконское Козельского района, женился. Арестован 18 ноября 1937 г., содержался в КПЗ районного отдела милиции г. Козельска. Тройкой УНКВД Смоленской области. 29 ноября 1937 г. приговорен к 10 годам исправительно-трудового лагеря. В 1938 г. писал жалобы в Верховный Совет СССР и лично Сталину. В 1939 г. и. о. прокурора Смоленской области подал протест на неправильное осуждение Голубева. Решение неизвестно. В 1957 г. писал заявление прокурору Калужской области о снятии судимости.

11) Григорий (Хардиков Григорий Григорьевич), рясофорный монах. Запасной надзиратель больных 125-го пехотного Курского полка. Происходил из крестьян Рыльского уезда Курской губернии. Обучался в сельской школе. Поступил в скит 11 февраля 1911 г. Одет в подрясник 2 апреля 1911 г. Пострижен в рясофор 4 апреля 1914 г. Выбыл в действующую армию в июле 1914 г. Попал в плен. В ноябре 1918 г. находился в плену.

12) Евсигнеев Борис Егорович, добровольный послушник. Происходил из крестьян Боровского уезда Калужской губернии. Обучался в земской школе. В монастырь поступил 15 января 1913 г. в возрасте 26 лет, вдов. Послушался в кузнице. Выбыл в действующую армию в 1914 г. В апреле 1918 г. находился в числе добровольных послушников. В ноябре 1918 г. числился в оптинской трудовой артели.

13) Жмотов Сергей Семенович (сентябрь 1883 — не ранее 1937), добровольный послушник. Происходил из крестьян д. Охотино Митинской волости Дмитровского уезда Московской губернии. Обучался три года в сельской школе чтению и письму. В монастырь поступил 18 ноября 1911 г. Послушался в саду и на монастырской даче. Выбыл в действующую армию в 1914 г. В апреле 1918 г. числился как не возвратившийся из армии по неизвестной причине. Вернувшись на родину, взял в аренду мельницу. Был лишен избирательных прав. В апреле 1930 г. был осужден «за вредительство на мельнице» к трем годам высылки. Ссылку отбывал в г. Александрове по Ивановской Промышленной области. Вновь арестован 10 октября 1930 г. Особым совещанием при Коллегии ОГПУ 3 апреля 1931 г. осужден по ст. 58 п. 10 к трем годам концлагеря. В 1936 г. судимость была снята. Проживал в г. Александрове, работал сторожем. Арестован 4 октября 1937 г. 25 ноября 1937 г. приговорен Тройкой УНКВД Ивановской обл. к 10 годам исправительно-трудового лагеря.

14) Иванов Василий Иванович, добровольный послушник. Запасной ефрейтор 7-го Сибирского стрелкового полка. Происходил из крестьян Юхновского уезда Смоленской губернии. Обучался в сельской школе. В монастырь поступил 4 апреля 1912 г. в возрасте 27 лет. Нес послушание на клиросе. Выбыл в действующую армию в 1914 г. Попал в плен. В ноябре 1918 г. находился в плену. Дата возвращения неизвестна. Оставлен в качестве рабочего в артели после ликвидации монастыря 19 июня 1923 г.

15) Иеродиакон Игнатий (Шеламков Аким Тимофеевич; сент. 1877 -25.11.1931). Родом из Трубчевского уезда Орловской губернии. Окончил церковноприходскую школу. В 1902—1906 гг. служил в пограничной страже на австрийской границе. Прибыл в Оптину пустынь в 1913 г. Был келейником епископа Михея (Алексеева). Призван на военную службу. На фронте с 1914 по 1917 гг. Затем числился в качестве рабочего-кустаря в музее «Оптина пустынь», рабочего в одной из артелей после ликвидации монастыря в 1923 г., затем переехал в Козельск. В начале 1924 г. числился рабочим в музее «Оптина пустынь». Лишен избирательных прав. В 1925 г. Рукоположен во иеродиакона епископом Калужским Иоасафом (Шишковским-Дрылевским). Служил в Благовещенской церкви г. Козельска. Арестован 18 августа 1930 г. и заключен в тюрьму г. Сухиничи. Тройкой ПП ОГПУ по Западной области 27 ноября 1930 г. был приговорен к пяти годам заключения в концлагерь. Обстоятельства и место кончины неизвестны.

16) Иеромонах Амвросий (Коханов Алексей Иванович; 25.01.1885 — 08.01.1938). Происходил из мещан города Серпухова Московской губернии. Обучался в церковноприходской школе чтению и письму. В монастырь поступил 29 июля 1902 года. Нес послушание в саду, был смотрителем монастырской гостиницы. Определен 3 апреля 1912 года. Выбыл в действующую армию в качестве запасного нижнего чина 17 июля 1914 года. В апреле 1918 г. находился в числе добровольных послушников. Покинул монастырь после его закрытия в 1923 году. Рукоположен в сан иеромонаха после 1924 года. В 1929 году осужден на 2 года за «соучастие в мошенничестве» (на самом деле — за сбор картофеля на колхозном поле). Наказание отбывал в городе Архангельске. С 1931 г. служил в с. Изволь Алексинского района Московской области. Арестован 23 декабря 1937 г. Тройкой при УНКВД по Тульской области 30 декабря 1937 г. приговорен к расстрелу. Расстрелян и захоронен, вероятно, в Тесницком лесу под Тулой (162-й км Симферопольского шоссе).

17) Иеромонах Геронтий (Ермаков Григорий Яковлевич; 27.09.1885 — 09.01.1938). Происходил из крестьян с. Горелое Горельской волости Тамбовского уезда и губернии. Окончил мужское земское сельское начальное народное училище в сентябре 1897 г. С 1907 по 1910 г. служил в 65-м пехотном Московском Его Величества полку, старший унтер-офицер. Поступил в скит 7 апреля 1910 г. Одет в подрясник 5 мая 1910 г. Определен 30 мая 1914 г. Нес послушание помощника повара, а также был келейником скитоначальника. Выбыл в действующую армию в качестве запасного нижнего чина 17 июля 1914 г. Был в плену. Вернулся в скит в январе 1916 г. В апреле 1918 г. упоминается в числе послушников (калека), в ноябре 1918 г. нес послушание на пасеке, затем был пчеловодом в племхозе. В 1918 г. пострижен в монашество. В 1921 г. числился в племхозе, проживал в скиту. В 1924 г. рукоположен во иеродиакона Иоасафом (Шишковским-Дрылевским), епископом Малоярославецким, викарием и временным управляющим Калужской епархии. Служил псаломщиком в Никольском храме г. Козельска с 1925 г. Был лишен избирательных прав. Рукоположен во иеромонаха 26 ноября 1928 г. епископом Мосальским Стефаном (Виноградовым) в Калуге. Арестован 18 августа 1930 г. 27 ноября 1930 г. тройкой ПП ОГПУ по Западной области приговорен к пяти годам концлагеря. Освобожден в октябре 1934 г., после чего приехал в с. Акимо-Ильинское Узловского района Московской области, где служил в церкви. По некоторым сведениям, служил также в церкви вмч. Никиты в с. Березово Суворовского района. Арестован 19 сентября 1937 г. 10 октября 1937 г. тройкой при УНКВД по Московской области приговорен к 10 годам исправительно-трудового лагеря. Отправлен в Сиблаг НКВД. Арестован 7 декабря 1937 г. в Ахпунском отделении Сиблага. Приговорен 25 декабря 1937 г. Тройкой УНКВД Новосибирской обл. по ст. 58 п. 2, 8, 10, 11 к расстрелу.

18) Иеромонах Евфимий (Любовичев Ефим Алексеевич; 11.10.1875 — 19.07.1931), преподобномученик. Происходил из крестьян д. Буда Зимницкой волости Жиздринского уезда Калужской губернии. Обучался в сельской школе. В монастырь поступил 24 января 1902 г. Пострижен в рясофор в 1904 г. Послушался при монастырской больнице. Мобилизован на русско-японскую войну 16 июня 1905 г., вышел в отставку ротным фельдшером. Возвратился в Оптину пустынь в конце 1905 г. Определен 31 августа 1910 г. В конце 1910 г. самовольно построил келью в лесу с намерением пустынножительства и подал прошение об исключении из братства. Уволен из братии согласно прошению 31 января 1911 г. В 1913 г. вновь в списках добровольных послушников. Келейник иеромонаха Феодосия (Поморцева), келейник иеромонаха Анатолия (Потапова). В 1914 г. выбыл в действующую армию. Попал в плен, в 1918 г. вернулся в монастырь. Работал в музее «Оптина пустынь» до 1920 г. В 1920—1921 гг. проживал в скиту. Числился в качестве рабочего в одной из артелей после ликвидации монастыря 19 июня 1923 г. После 1923 г. переехал в Козельск, занимался поденной работой. В начале 1924 г. вновь числился рабочим музея «Оптина пустынь». В 1926 г. лишен избирательных прав. Пострижен в монашество в 1928 г. иеромонахом Макарием (Чиликиным), по благословению епископа Стефана (Виноградова). В июне 1930 г. рукоположен во иеромонаха архиепископом Смоленским Серафимом (Остроумовым) в церковь с. Лазинки Спас-Деменского района Западной области. В августе того же года переехал служить в с. Боброво Думиничского района Западной области. Арестован 16 марта 1931 г. Скончался в тюремной больнице (Брянский домзак). В 2005 г. включен в Собор новомучеников и исповедников Российских ХХ века.

19) Иеромонах Игнатий (Даланов Иван Михайлович; 12.09.1885 — 03.09.1942), преподобномученик. Запасной писарь старшего разряда высшего оклада 5 пехотного Сибирского резервного Иркутского полка. Происходил из крестьян д. Кожемякино Юстиновской волости Себежского уезда Витебской губернии. Обучался в сельской школе чтению и письму. Поступил в скит 6 июня 1911 г. Одет в подрясник 11 сентября 1911 г. Послушался на даче. Выбыл в действующую армию в июле 1914 г. Служил в обозе. Вернулся в скит с военной службы 1 февраля 1918 г. Пострижен в рясофор 20 апреля 1918 г. В ноябре 1918 г. числился в оптинской трудовой артели. Рукоположен во иеромонаха в 1929 г. Служил с 28 ноября 1934 г. в Спасской церкви в с. Курыничи Перемышльского района Тульской области. Арестован 24 ноября 1937 г. Перемышльским РО УНКВД Тульской области. Тройкой при УНКВД по Тульской области приговорен к заключению в исправительно-трудовом лагере на 10 лет. Скончался в лазарете Темниковского лагеря в Мордовии от двусторонней пневмонии и миокардита. Включен в Собор новомучеников и исповедников Российских ХХ века на заседании Св. Синода 21 августа 2007 г.

20) Иеромонах Пимен (Швырев Петр Григорьевич; род. 1885). Происходил из крестьян с. Яриловка Елецкого уезда Орловской губернии. В одном документе встречается под фамилией Прошин. Обучался в сельской школе. В монастырь поступил в 1904 г. Нес послушание на Черноповерстной даче, в хлебной. Призван к воинской повинности и выбыл к жребию [на воинскую службу] на родину 11 октября 1906 г. Вновь поступил в скит 17 февраля 1913 г., одет в подрясник 31 марта 1913 г. Нес послушание канонарха. Выбыл в действующую армию в июле 1914 г. Попал в плен не позднее 1916 г. и в ноябре 1918 г. еще находился в плену. В 1920—1921 гг. числился хлебопекарем садово-огородного товарищества в Оптиной пустыни и проживал в скиту. Пострижен не ранее 1921 г. С 1928 г. жил в с. Никитское Плохинского района Сухиничского округа, где служил псаломщиком в церкви. В 1929 г. рукоположен во иеромонаха в Ленинграде архиепископом Димитрием (Любимовым). После закрытия церкви в с. Никитское в 1930 г. переехал в с. Кцынь, служил псаломщиком, а затем священником. Арестован 14 февраля 1930 г. Содержался в Дудловской милиции, затем в Брянском исправдоме. Тройкой ПП ОГПУ по Западной области 14 апреля 1930 г. приговорен по ст. 58 п. 10 к заключению в концлагерь на пять лет.

21) Иеромонах Рафаил (Тюпин Борис Егорович; 20.07.1886 -11.12.1937), преподобномученик. Происходил из крестьян д. Юрты Жерновской волости Ливенского уезда Орловской губернии. Обучался в приходской школе. Участвовал в Русско-японской войне, служил в составе 33-го Сибирского стрелкового полка. В 1905 г. был ранен в бою. Находился на излечении в лазарете в Оптиной пустыни. Поступил в Оптину пустынь 1 июля 1912 г. Послушался на братской кухне. Выбыл в действующую армию в 1914 г. С 1915 г. вновь в Оптиной пустыни на братской кухне, с 1916 г. в Калужском архиерейском доме. Возвращен в Оптину пустынь в мае 1917 г. Нес послушание скитского повара, но 5 ноября 1917 г. снят с поварского послушания «по неудовольствию на него братии». Пострижен в рясофор не позднее мая 1917 г. Перемещен в Калужский архиерейский дом до 1 января 1918 г. В 1918 г. вновь был призван на военную службу. После демобилизации поступил в Московский Златоустовский монастырь. Рукоположен во иеромонаха в 1926 г. С 1927 г. служил на приходе в с. Латынино Калужской губернии. В 1930 г. переведен в с. Шарапово Лопаснинского района Московской губернии. Награжден наперсным крестом 4/17 июля 1930 г. епископом Серпуховским Иоасафом (Шишковским-Дрылевским). Арестован 19 апреля 1932 г. и заключен в тюрьму (домзак) г. Серпухова. 3 июня 1930 г. Тройкой при ПП ОГПУ Московской области приговорен к ссылке в Казахстан на три года. В 1935 г. после ссылки служил на разных приходах Московской области. 29 ноября 1937 г. арестован и заключен в тюрьму № 2 г. Москвы. Тройкой при УНКВД по Московской области 9 декабря 1937 г. приговорен к расстрелу. Расстрелян и погребен на полигоне в Бутове. Включен в Собор новомучеников и исповедников Российских ХХ века на заседании Св. Синода 6 октября 2006 г.

22) Карпов Арсений Федорович, добровольный послушник. Происходил из крестьян с. Орево Россошанской волости Ливенского уезда Орловской губернии. Обучался в сельской школе. В монастырь поступил 24 марта 1913 г. в возрасте 26 лет. Послушался при больнице. Выбыл в действующую армию в 1914 г. Попал в плен. В ноябре 1918 г. еще находился в плену.

23) Каширин Иван Васильевич, добровольный послушник. Запасной старший писарь Главного штаба. Происходил из крестьян Вологодской губернии и уезда. Обучался в двухклассной школе Министерства народного просвещения. Поступил в скит 5 марта 1914 г. в возрасте 25 лет. Одет в подрясник 4 апреля 1914 г. Выбыл в действующую армию в июле 1914 г. Вернулся в скит с военной службы 3 марта 1918 г. В ноябре 1918 г. числился в оптинской трудовой артели.

24) Кирилл (Зленко Кирилл Евдокимович) (июль 1887 — 01.08.1932), рясофорный монах. Запасной старший писарь Главного штаба. Происходил из крестьян д. Паек Поповской волости Пирятинского уезда Полтавской губернии. Обучался в сельской школе. В монастырь поступил 7 сентября 1905 г. Послушался при канцелярии. 26 января 1906 г. переведен в скит. Выбыл на военную службу в ноябре 1908 г. Приезжал в отпуск в декабре 1910 г. Вновь поступил в 1913 г. Выбыл в действующую армию в 1914 г. Возвратился в 1916 г. Определен 9 ноября 1917 г. В ноябре 1918 г. нес послушание в канцелярии. В 1918—1920 гг. служил в тыловом ополчении — уволен по болезни и вернулся в монастырь. С 1923 г. жил в Козельске на ул. Благовещенской. Арестован 17 июня 1927 г. Был завербован ОГПУ в качестве секретного осведомителя, но от сотрудничества вскоре категорически отказался. Осужден Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ 19 декабря 1927 г. к трем годам ссылки в Казахстан. Особым совещанием при Коллегии ОГПУ 23 мая 1923 г. был лишен права проживания в 7 областях с прикреплением к определенному месту жительства. Скончался в г. Козлове Тамбовской губернии. Погребен там же, могила утеряна. Возможно, имел мантийный постриг.

25) Климук Василий Степанович, добровольный послушник. Запасной ефрейтор Первого лейб-гвардии гренадерского Екатеринославского Императора Александра II полка. Происходил из крестьян Брестского уезда Гродненской губернии. Обучался в сельской школе. В монастырь поступил 23 мая 1913 г. в возрасте 25 лет. Послушался в хлебной. Выбыл в действующую армию в 1914 г. В апреле 1918 г. считался пропавшим без вести. В ноябре 1918 г. числился в оптинской трудовой артели.

26) Кондаков Иван Алексеевич, добровольный послушник. Происходил из крестьян Чернского уезда Тульской губернии. Самоучка. В монастырь поступил в 1914 г. Выбыл в действующую армию в 1914 г. В апреле 1918 г. находился в числе добровольных послушников. В 1920-х — начале 1930-х гг. проживал в Козельске, посещал Благовещенскую церковь. Был лишен избирательных прав.

27) Коновалов Михаил Павлович, добровольный послушник. Происходил из крестьян Медынского уезда Калужской губернии. Обучался в школе министерства народного просвещения. В монастырь поступил 22 июня 1913 г. в возрасте 26 лет. Послушался в булочной. Выбыл в действующую армию в 1914 г. В апреле 1918 г. числился как не возвратившийся из армии по неизвестной причине.

28) Костюченок Захарий Филиппович († 14.09.1916), добровольный послушник. Запасной бомбардир 4-го Владивостокского крепостного артиллерийского полка. Происходил из крестьян Новозыбковского уезда Черниговской губернии. Обучался в сельской школе. В монастырь поступил 23 мая 1913 г. в возрасте 25 лет. Послушался в хлебной. Выбыл в действующую армию в 1914 г. Погиб на войне.

29) Криволапов Флор Захарович, добровольный послушник. Младший унтер-офицер 173 пехотного Каменецкого полка. Происходил из крестьян Курской губернии и уезда. Обучался в сельской школе. В монастырь поступил в 1914 г. в возрасте 24 лет. Выбыл в действующую армию в 1914 г. В 1918 г. считался пропавшим без вести.

30) Кузнецов Василий Федорович, добровольный послушник. Запасной эскадронный фельдшер 18-го драгунского Клястицкого полка. Происходил из крестьян Меленковского уезда Владимирской губернии. Обучался в сельской и фельдшерской школах. В монастырь поступил 2 ноября 1913 г. в возрасте 34 лет. Нес послушание в хлебной. Выбыл в действующую армию в 1914 г. В апреле 1918 г. числился, как не возвратившийся из армии по неизвестной причине.

31) Кулигин Иван Иванович (24.02.1885 — не ранее 1947)., протоиерей. Происходил из крестьян с. Колодезь Извольской волости Елецкого уезда Орловской губернии. После обучения в сельской школе поступил в городское духовное училище, где учился до 1906−1907 гг. Затем был призван на военную службу, служил два года писарем в штабе части. После демобилизации в 1909 г. поступил в монастырь (по др. документам поступил в скит 11 февраля 1911 г.). Одет в подрясник 16 мая 1911 г. Выбыл в действующую армию в июле 1914 г. Служил в канцелярии 67-го маршевого батальона Софийского полка. В 1918 г. был демобилизован, в монастырь не вернулся, а приехал на родину. Работал в Задонском военном комиссариате писарем до 1921 г. В 1921 г. экстерном сдал экзамены в духовном училище и рукоположен в сан диакона. Служил в г. Новочеркасске, до 1923 г. был келейником епископа Аксайского Митрофана (Гринева), затем до 1928 г. служил в Москве. Рукоположен во священника в 1929 г. В июне 1929 г. приехал в Воронеж к епископу Захарии (Лобову), был у него келейником до августа, затем вернулся на родину и служил на приходе. Арестован в ноябре 1929 г. в с. Кошары Центральной черноземной области (затем Воронежская область). Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ 25 декабря 1929 г. осужден на три года заключения в концлагерь. Срок отбывал в Усольлаге и на строительстве Беломорканала, в 8-м лагерном пункте. В 1932 г. был освобожден и работал в торговых организациях в г. Алма-Ате. В 1934 г. был арестован за «соучастие в выдаче фальшивого документа» (содействие в получении паспорта знакомому), судим по ст. 16−59−8 и приговорен к 2 годам исправительно-трудового лагеря. Срок отбывал в г. Алма-Ате. После освобождения до 1938 г. работал маляром в г. Алма-Ате. В 1938 г. приехал в г. Сталино на Донбасс, работал маляром. В 1939 г. переехал в г. Ростов-на-Дону, работал маляром в тресте «Водоканализация». После начала Великой Отечественной войны и оккупации немцами Ростова-на-Дону, архиепископом Ростовским Николаем (Амасийским) был назначен священником в Благовещенскую церковь (бывшая греческая), где служил с августа 1942 г. по февраль 1943 г. В декабре 1942 г. был назначен настоятелем храма и духовником Ростовской епархии. В 1943 г. вместе с отступающими немецко-румынскими войсками эвакуирован в г. Мариуполь, где служил в церкви при заводах с мая по сентябрь 1943 г. Затем с митрополитом Николаем (Амасийским) вместе с отступающей немецкой армией эвакуировался в Одессу, где пробыл около месяца и служил в женском монастыре, а затем в октябре 1943 г. в г. Бухарест (Румыния). Около месяца прожил в монастыре Калдаружань (Cldruani), затем поселился в монастыре Черника (Cernica) и определен в число братии патриархом Румынским Никодимом. Служил периодически в монастыре Антим (Antim) в Бухаресте. Получил румынский паспорт. Арестован 4 октября 1946 г. и содержался под стражей в КПЗ Особой инспекции СКК в Румынии. Был осужден 18 января 1947 г. Военным трибуналом гарнизона советских войск г. Бухареста по ст. 58 п. 1-а на срок 10 лет исправительно-трудового лагеря с поражением в правах на три года с конфискацией имущества. Освобожден по решению Херсонского областного суда в 1954 г.

32) Ларин Григорий Алексеевич (21. 11. 1886 — 08.01.1938), послушник. Происходил из крестьян с. Загудаевка Симбирского уезда и губернии. Обучался в сельской школе. В монастырь поступил 4 октября 1903 г. Вскоре выбыл из-за воинской повинности. Был зачислен в ратники ополчения. Вновь поступил в 1909 г. Определен 2 апреля 1912 г. Послушался на братской кухне, в булочной, в саду, на клиросе, на братской трапезной. Выбыл в действующую армию в качестве ратника ополчения 25 июля 1914 г. Вернулся в монастырь в 1917 г. Был призван в тыловое ополчение в 1918 г. и служил до 1923 г. С 1924 г. жил в г. Козельске. В 1926 г. совершил серьезный нравственный проступок (см. 1 Кор.). Арестован 18 августа 1930 г. и помещен в тюрьму г. Сухиничи. Тройкой ПП ОГПУ по Западной области 27 ноября 1930 г. приговорен к пяти годам заключения по ст. 58−10, 11 и заключен в концлагерь. Освобожден в 1933 г. С 1935 г. проживал в г. Белеве. Арестован 16 декабря 1937 г. Белевским РО УНКВД. Тройкой при УНКВД по Тульской области. 30 декабря 1937 г. приговорен к расстрелу. Расстрелян и захоронен, вероятно, в Тесницком лесу под Тулой (168-й км Симферопольского шоссе).

33) Лаушкин, иногда Ловушкин Сергей Игнатович (род. 03.07.1881), послушник. Происходил из крестьян д. Белозеровой Губкинской волости Малоархангельского уезда Орловской губернии. Обучался в деревенской школе. В монастырь поступил 2 декабря 1898 г. Выбыл 3 октября 1902 г. для отбытия воинской повинности. С 1909 г. вновь в списках. Определен 29 октября 1911 г. Послушался на монастырской даче и на клиросе. Выбыл в действующую армию в качестве запасного нижнего чина 17 июля 1914 г. Попал в плен. В ноябре 1918 г., по сведениям оптинской канцелярии, находился в плену.

34) Маленьков Иван Никитич, добровольный послушник. Запасной рядовой 185-го пехотного Башкадыкларского полка. Происходил из крестьян Тамбовской губернии и уезда. Обучался в сельской школе. В монастырь поступил 22 июня 1913 г. в возрасте 27 лет. На разных послушаниях. Выбыл в действующую армию в 1914 г. В 1918 г. считался пропавшим без вести.

35) Мартынюк Николай Евтихиевич, добровольный послушник. Происходил из крестьян Гайсинского уезда Подольской губернии. Обучался в сельской школе. В монастырь поступил 22 июля 1913 г. в возрасте 24 лет. Нес послушание в хлебной. Выбыл в действующую армию в 1914 г. Попал в плен. В ноябре 1918 г. еще находился в плену.

36) Монах Георгий (Сивцов Яков Федорович; 23.11.1893 — 1940-е). Происходил из крестьян Гомельского уезда Могилевской губернии. Обучался в церковноприходской школе. В 1914 г. был призван на военную службу, служил санитаром. В 1915 г. демобилизован по болезни и вернулся в монастырь. Нес послушание на братской кухне и в больнице. В ноябре 1918 г. числился в оптинской трудовой артели. Оформлен в качестве рабочего в монастыре 19 июня 1923 г., затем был сторожем музея «Оптина пустынь» до увольнения 11 января 1927 г., остался жить при монастыре. 11 мая 1927 г. вновь принят на работу в музей. Был арестован ОГПУ в июне 1927 г. Освобожден из-под стражи 12 июля 1927 г. с подпиской о невыезде, впоследствии его имя исчезло из материалов уголовного дела, осужден не был. По сведениям монахини Марии (Добромысловой) убит и похоронен в г. Гомеле.

37) Монах Мисаил (Цубаников, иногда Цубаник Матвей Кондратьевич; 1872 — 10.12.1937). Происходил из крестьян Горецкого уезда Могилевской губернии. С 1905 г. по 1908 г. служил на военной службе, вышел в отставку ефрейтором. На военной службе обучен чтению и письму. В монастырь поступил 1 июня 1908 г. Определен 3 июня 1910 г. Нес послушания стражника, церковного сторожа. Выбыл в действующую армию в качестве ратника ополчения 25 июля 1914 г. Вернулся 20 мая 1917 г. После закрытия монастыря в 1923 г. переехал в г. Козельск, затем в г. Белев. Был келейником настоятеля Оптиной пустыни архимандрита Исаакия (Бобракова). Пострижен в монашество с марта по ноябрь 1918 г. Арестован 22 ноября 1937 г. Тройкой при УНКВД по Тульской области и приговорен 2 декабря 1937 г. к расстрелу. Расстрелян и погребен, вероятно, в Тесницком лесу под Тулой (162-й км Симферопольского шоссе).

38) Монах Сильвестр (Мозель Сергей Христианович; 29.05.1875 — 12.11.1919). Происходил из дворян г. Варшавы. Прапорщик запаса армейской пехоты по Варшавскому уезду. Окончил Владимирский кадетский корпус. Поступил в скит 12 марта 1901 г. В 1901 г. выбыл на военную службу. Вероятно, служил в г. Ташкенте Туркестанского округа. Вновь поступил в скит 28 августа 1906 г. и одет в подрясник в тот же день. Пострижен в рясофор 25 марта 1909 г. Определен 12 апреля 1912 г. Выбыл в действующую армию в качестве подпоручика 25 июля 1914 г. 1 мая 1917 года уволен с воинской службы как достигший 43-летнего возраста. Вернулся в скит 12 января 1918 г. и был пострижен в монашество 26 марта 1918 г. Место погребения неизвестно, вероятно, на территории монастыря.

39) Насонов, он же Анохин Тихон Иванович (1889 — не ранее 1931), добровольный послушник. Происходил из крестьян д. Грешное Березовской волости Ефремовского уезда Тульской губернии. Обучался в сельской школе. В монастырь поступил 7 июля 1912 г. Послушался на больничной кухне. Выбыл в действующую армию в 1914 г. Попал в плен. Находился в плену до 1919 г. Вернувшись домой в д. Грешное в 1919 г., был мобилизован в Красную армию, где служил до 1921 г. Затем дома занимался сельским хозяйством и сапожным мастерством. В 1930 г. был ктитором Вознесенской церкви в с. Лебяжье. Был лишен избирательных прав в 1930 г., но в том же году восстановлен в правах. Женат не был. Арестован 25 января 1931 г. в д. Грешное Лебяженского сельсовета Волынского района Центральной черноземной области и заключен в Елецкую тюрьму (домзак). Тройкой при ПП ОГПУ по Центральной черноземной области 21 апреля 1931 г. приговорен к заключению в концлагерь на три года.

40) Николаев, он же Чернавин Карп Наумович, добровольный послушник. Запасной ефрейтор 4-го Кавказского стрелкового полка. Происходил из крестьян Святокрестовского уезда Ставропольской губернии. Грамоте обучался на военной службе. В монастырь поступил 23 мая 1913 г. в возрасте 28 лет, вдов. Послушался на клиросе. Выбыл в действующую армию в 1914 г. Попал в плен. В ноябре 1918 г. еще находился в плену.

41) Ноздрачев Семен Федорович, послушник. Запасной ефрейтор. Происходил из крестьян Елецкого уезда Орловской губернии. Чтению и письму обучался на военной службе. В монастырь поступил в 1906 г. в возрасте 26 лет. Определен 7 ноября 1911 г. Послушался в саду и в булочной. Выбыл в действующую армию в качестве нижнего чина 17 июля 1914 г. В апреле 1918 г. числился как не возвратившийся из армии по неизвестной причине.

42) Огурцов Василий Парфенович (01.01.1875 — 15.10.1937), добровольный послушник. Происходил из крестьян Дорогобужского уезда Смоленской губернии. Обучался в сельской школе. С 17 лет работал в Москве, на фабрике. Затем был призван на военную службу, служил рядовым 1-го Закаспийского стрелкового батальона, при демобилизации уволен из 1-го пехотного Невского полка. Вернулся в Москву. Вновь был призван на Русско-Японскую войну. Вернулся в Москву на фабрику. Поступил в Оптину пустынь 22 июля 1912 г. Нес послушание на монастырской рыбной даче. Выбыл в действующую армию в 1914 г. В апреле 1918 г. находился в числе добровольных послушников. Был женат, супруга и ребенок скончались в 1919 г. Работал в артели до 1921 г. С 1922 г. жил в Козельске, зарабатывал поденным трудом. В 1926 г. в течение пяти месяцев был под арестом. В 1927 г. лишен избирательных прав. Арестован 18 марта 1931 г. в Козельске. Тройкой ПП ОГПУ по Западной области 21 июля 1931 г. осужден по ст. 58 п.п. 8, 10, 11 на три года ссылки в Северный край. С 1935 г. жил на территории Глинковского района Западной области в д. Черемисино. Был церковным старостой и председателем церковного совета в церкви с. Спас-Нежода Глинского района Западной области. Арестован 5 сентября 1937 г. после проведенной УНКВД разработки «Святые» и заключен в тюрьму г. Смоленска. Тройкой УГБ УНКВД Западной области приговорен 30 сентября 1937 г. к расстрелу с конфискацией имущества. В материалах уголовного дела за 1937 г. именуется монахом. Возможно, имел рясофорный постриг.

43) Павел (Соломенцев Павел Петрович; † 15.08.1920), рясофорный монах. Запасной младший унтер-офицер 130-го пехотного Херсонского полка. Происходил из крестьян Елецкого уезда Орловской губернии. Обучался в церковно-приходской школе. В монастырь поступил 15 декабря 1910 г. в возрасте 27 лет. Определен 30 мая 1914 г. Нес послушания на братской кухне, на монастырской даче Макеевской. Выбыл в действующую армию в качестве запасного нижнего чина 17 июля 1914 г. Попал в плен. В ноябре 1918 г. еще находился в плену. В ноябре 1918 г. числился в оптинской трудовой артели. Скончался в Оптиной пустыни. Погребен, возможно, на новом кладбище.

44) Павел (Челушкин Павел Андреевич; род. 1874), рясофорный монах. Запасной рядовой 5-го пехотного Калужского полка. Происходил из крестьян Раненбургского уезда Рязанской губернии. Обучался в сельской школе. Поступил в скит 18 июня 1909 г. Одет в подрясник 5 августа 1909 г. Пострижен в рясофор по указу от 13 марта (12 мая) 1912 г. Определен 7 ноября 1913 г. В скиту помощник повара, братский повар. Выбыл в действующую армию в качестве запасного нижнего чина 17 июля 1914 г. Попал в плен не позднее 1916 г., в ноябре 1918 г. еще находился в плену. В Оптину пустынь вернулся не позднее марта 1919 г. В 1920—1921 гг. числился трапезником садово-огородного товарищества в Оптиной пустыни, затем сторожем музея «Оптина пустынь», проживал в скиту.

45) Петр (Труш Петр Осипович; † 21.11.1915), рясофорный монах. Ротный каптенармус 34-го пехотного Севского полка. Происходил из крестьян Нежинского уезда Черниговской губернии. Обучался в сельской школе. В монастырь поступил 25 июня 1911 г. в возрасте 27 лет. Послушался на братской кухне и на конном дворе. Выбыл в действующую армию в 1914 г. В 1915 г. вернулся с войны и скончался в монастыре. Погребен, вероятно, на новом кладбище.

46) Петровский Матвей Иванович, послушник. Запасной рядовой. Происходил из дворян Сосницкого уезда Черниговской губернии. В монастырь поступил в начале 1907 г. в возрасте 28 лет. Определен 10 ноября 1911 г. Нес послушания на клиросе и на хлебопекарне, а также был сапожником в рухлядной. Выбыл в действующую армию в качестве запасного нижнего чина 17 июля 1914 г. Попал в плен. В ноябре 1918 г. еще находился в плену.

47) Рукавицын Максим Иванович, послушник. Происходил из крестьян слободы Мышанки Богословской волости Старооскольского уезда Курской губернии. Обучался в сельской школе. В монастырь поступил 27 мая 1903 г. в возрасте 15 лет. В монастыре нес послушания маляра, а также пел на клиросе и был канонархом. В 1909 г. командировался в Калужский архиерейский дом «по малярному искусству». Определен в Оптину пустынь 2 апреля 1912 г. Выбывал временно в действующую армию в качестве ратника ополчения в 1914 г. По болезни (повреждена рука) был малоспособен к послушаниям. В апреле 1918 г. упоминается в числе послушников (калека). В ноябре 1918 г. числился в оптинской трудовой артели.

48) Савенко Фока Иванович, послушник. Запасной старший унтер-офицер. Происходил из крестьян Киевской губернии и уезда. Обучался в сельской школе. В монастырь поступил 11 июля 1908 г. в возрасте 33 лет. Определен 29 октября 1911 г. Пел на клиросе, а также послушался на братской кухне и на рыбной даче. Выбыл в действующую армию в качестве запасного нижнего чина 17 июля 1914 г. Попал в плен. В ноябре 1918 г. еще находился в плену.

49) Схимонах Ефрем (Алексеев Евсигней Александрович; 04.08.1874 — 23.08.1929). Запасной стражник рядового звания отдельного корпуса пограничной стражи. Происходил из крестьян Климовичского уезда Могилевской губернии. Родился в д. Гневково Рославльского уезда Могилевской губернии. Обучался в сельской школе. В монастырь поступил 18 октября 1911 г. Выбыл в действующую армию в 1914 г. Вернулся не позднее декабря 1917 г. Послушался на монастырской даче. С 1917 г. — келейник иеромонаха Анатолия (Потапова) В 1920—1921 гг. числился рабочим в садово-огородном товариществе в Оптиной пустыни, проживал в скиту. Пострижен в монашество не ранее 1921 г. В 1923—1924 гг. числился рабочим музея «Оптина пустынь». Скончался в г. Козельске. Погребен, вероятно, на старом кладбище г. Козельска.

50) Туровцев Яков Алексеевич, добровольный послушник. Запасной стрелок 4-го Закаспийского стрелкового батальона. Происходил из крестьян Козловского уезда Тамбовской губернии. Обучался в сельской школе. В монастырь поступил 23 мая 1913 г. в возрасте 30 лет. Послушался на братской кухне. Выбыл в действующую армию в 1914 г. Попал в плен. В ноябре 1918 г. еще находился в плену.

51) Федьков Тимофей Филиппович, добровольный послушник. Запасной помощник лазаретного надзирателя Новгородского местного лазарета. Происходил из крестьян Невельского уезда Витебской губернии. Обучался в сельской школе. В монастырь поступил 20 марта 1912 г. в возрасте 28 лет. Нес послушание на монастырской даче. Выбыл в действующую армию в 1914 г. В 1918 г. считался пропавшим без вести.

52) Черных Степан Алексеевич, добровольный послушник. Запасной фельдшер 73-го пехотного Крамского полка. Происходил из крестьян Козловского уезда Тамбовской губернии. Обучался в сельской и фельдшерской школах. Поступил 9 января 1912 г. в возрасте 28 лет. Нес послушание при больнице. Выбыл в действующую армию в 1914 г.

53) Чумаков Александр Павлович (1891 — 1970-е), добровольный послушник. Происходил из крестьян д. Иоаннополь Сретенской волости Галичского уезда Костромской волости. Обучался в сельской школе в с. Воскресение. Поступил в Оптину пустынь 20 декабря 1913 г. Послушался на братской кухне. Выбыл в действующую армию в 1914 г. Попал в плен. В ноябре 1918 г. числился в оптинской трудовой артели. В 1919 г. вернулся на родину, служил псаломщиком в своем родном приходе. В 1922 г. поступил в послушание епископу Кинешемскому Василию (Преображенскому). Арестован 31 марта 1933 г. и помещен в Орловскую штрафную колонию. 8 апреля 1933 г. направлен в распоряжение ПП ОГПУ по Ивановской промышленной области и помещен под стражу в арестантский дом при Кинешемском городском отделе ОГПУ. Постановлением тройки при ПП ОГПУ по Ивановской промышленной области от 29 июля 1933 г. приговорен по ст. 58 пп. 10, 11 к пяти годам заключения в исправительно-трудовой лагерь. Направлен в Дмитровский лагерь ОГПУ. Скончался в 1970-х гг. в г. Кинешме.

https://www.optina.ru/23_optinskie_naselniki_uchastniki_pervoj_mirovoj_vojny/