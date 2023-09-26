На Утрене 26 сентября 2023 года наместник Донского монастыря Москвы митрополит Феогност совершил чин Воздвижения Креста Господня. Такой чин совершается далеко не в каждом храме Русской Православной Церкви. Обычно его совершают в соборах с благословения епархиального архиерея.

После выноса Креста священник с диаконом делают три земных поклона (в какой бы день седмицы ни случился праздник Воздвижения). Предстоятель берет Крест, украшенный живыми цветами, и становится лицом на восток (к алтарю), начиная первое воздвижение. Диакон стоит перед Крестом, на некотором расстоянии от него, держа в левой руке свечу, а в правой кадило, и произносит велегласно ектению: «Помилуй нас, Боже…», состоящую из пяти прошений, на каждом из которых совершается чин воздвижения.

Диакон: «Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молимся Тебе, услыши нас, Господи, и помилуй, рцем вси». Хор поет 100 раз: «Господи, помилуй».

В начале пения «Господи, помилуй» предстоятель трижды осеняет Крестом на восток и при пении первой половины сотницы (50 раз) медленно преклоняет свою главу с Крестом, насколько может низко, «на пядь от земли». По мере склонения Креста, голоса поющих понижаются, стихают. При пении второй половины сотницы (50 раз) предстоятель медленно поднимается. С такой же постепенностью пение возвышается, переходит на более высокие ноты, усиливается и заканчивается велегласным троекратным торжественным: «Господи, помилуй». При пении в 97-й раз «Господи, помилуй» предстоятель выпрямляется и, стоя прямо, снова трижды осеняет Крестом на восток.

При соборном служении два сослужа́щих священника поддерживают предстоятеля под руки, а один или два других священника возливают непрерывно и медленно, помалу, из сосудов воду на Крест. Вода сливается в лохань, держимую свещеносцем. В воду можно добавить несколько капель розового масла или иных ароматов, но не духов или одеколона. По обычаю, эту воду разбирают молящиеся после службы.

После этого предстоятель обращается с Крестом лицом на запад. Диакон переходит на противоположную сторону и, стоя перед Крестом, продолжает ектению, возглашая: «Еще молимся о Богохранимей стране нашей, власте́х и воинстве ея, рцем вси». Предстоятель совершает второе воздвижение, как и первое.

Третье воздвижение, лицом к югу, совершается как и первое. Диакон возглашает: «Еще молимся о оставлении грехов Великаго Господина и Отца нашего Алексия, Святейшаго Патриарха Московскаго и всея Руси, и всего о Христе братства нашего, о здравии и о спасении, рцем вси».

Четвертое воздвижение, лицом на север, совершается как и первое. Диакон глаголет: «Еще молимся о всякой души́ христианстей, скорбящей же и озлобленней, здравия, спасения и оставления грехов требующей, рцем вси».

Пятое воздвижение, снова лицом на восток, совершается как и первое. Диакон глаголет: «Еще молимся о всех служа́щих и послуживших во святей обители сей (или: храме сем), отцех и братиях наших, о здравии и спасении и оставлении грехов их, рцем вси».

После пятого воздвижения поется: «Слава, и ныне» — кондак Креста: «Вознесы́йся на Крест волею…». При этом священник полагает Крест на аналой. Затем поется: «Кресту Твоему покланя́емся, Владыко…», с земными поклонами, и стихиры Креста, и совершается пома́зание елеем. Диакон произносит утреннюю ектению: «Исполним утреннюю молитву…», а ектения: «Помилуй нас, Боже…» может быть опущена, так как уже произносилась во время самого чина воздвижения Креста. Далее окончание службы по обычаю.