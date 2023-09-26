Русская линия
Русская линия26.09.2023 

Чин Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня

Наместник Донского монастыря Москвы митрополит Феогност совершил чин Воздвижения Креста ГосподняНа Утрене 26 сентября 2023 года наместник Донского монастыря Москвы митрополит Феогност совершил чин Воздвижения Креста Господня. Такой чин совершается далеко не в каждом храме Русской Православной Церкви. Обычно его совершают в соборах с благословения епархиального архиерея.

После выноса Креста священник с диаконом делают три земных поклона (в какой бы день седмицы ни случился праздник Воздвижения). Предстоятель берет Крест, украшенный живыми цветами, и становится лицом на восток (к алтарю), начиная первое воздвижение. Диакон стоит перед Крестом, на некотором расстоянии от него, держа в левой руке свечу, а в правой кадило, и произносит велегласно ектению: «Помилуй нас, Боже…», состоящую из пяти прошений, на каждом из которых совершается чин воздвижения.

Диакон: «Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молимся Тебе, услыши нас, Господи, и помилуй, рцем вси». Хор поет 100 раз: «Господи, помилуй».

В начале пения «Господи, помилуй» предстоятель трижды осеняет Крестом на восток и при пении первой половины сотницы (50 раз) медленно преклоняет свою главу с Крестом, насколько может низко, «на пядь от земли». По мере склонения Креста, голоса поющих понижаются, стихают. При пении второй половины сотницы (50 раз) предстоятель медленно поднимается. С такой же постепенностью пение возвышается, переходит на более высокие ноты, усиливается и заканчивается велегласным троекратным торжественным: «Господи, помилуй». При пении в 97-й раз «Господи, помилуй» предстоятель выпрямляется и, стоя прямо, снова трижды осеняет Крестом на восток.

При соборном служении два сослужа́щих священника поддерживают предстоятеля под руки, а один или два других священника возливают непрерывно и медленно, помалу, из сосудов воду на Крест. Вода сливается в лохань, держимую свещеносцем. В воду можно добавить несколько капель розового масла или иных ароматов, но не духов или одеколона. По обычаю, эту воду разбирают молящиеся после службы.

Донской монастырь МосквыПосле этого предстоятель обращается с Крестом лицом на запад. Диакон переходит на противоположную сторону и, стоя перед Крестом, продолжает ектению, возглашая: «Еще молимся о Богохранимей стране нашей, власте́х и воинстве ея, рцем вси». Предстоятель совершает второе воздвижение, как и первое.

Третье воздвижение, лицом к югу, совершается как и первое. Диакон возглашает: «Еще молимся о оставлении грехов Великаго Господина и Отца нашего Алексия, Святейшаго Патриарха Московскаго и всея Руси, и всего о Христе братства нашего, о здравии и о спасении, рцем вси».

Четвертое воздвижение, лицом на север, совершается как и первое. Диакон глаголет: «Еще молимся о всякой души́ христианстей, скорбящей же и озлобленней, здравия, спасения и оставления грехов требующей, рцем вси».

Пятое воздвижение, снова лицом на восток, совершается как и первое. Диакон глаголет: «Еще молимся о всех служа́щих и послуживших во святей обители сей (или: храме сем), отцех и братиях наших, о здравии и спасении и оставлении грехов их, рцем вси».

После пятого воздвижения поется: «Слава, и ныне» — кондак Креста: «Вознесы́йся на Крест волею…». При этом священник полагает Крест на аналой. Затем поется: «Кресту Твоему покланя́емся, Владыко…», с земными поклонами, и стихиры Креста, и совершается пома́зание елеем. Диакон произносит утреннюю ектению: «Исполним утреннюю молитву…», а ектения: «Помилуй нас, Боже…» может быть опущена, так как уже произносилась во время самого чина воздвижения Креста. Далее окончание службы по обычаю.

https://rusk.ru/st.php?idar=117232
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