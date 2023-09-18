В своём обращении к населению Малороссии в августе 1919 года, когда Вооруженные силы Юга России победоносно двигались к Киеву, генерал Деникин писал:

«Желая обессилить русское государство прежде, чем объявить ему войну, немцы задолго до 1914 года стремились разрушить выкованное в тяжелой борьбе единство русского племени. С этой целью ими поддерживалось и раздувалось на юге России движение, поставившее себе целью отделение от России ея девяти губерний, под именем „Украинской Державы“. Стремление отторгнуть от России малорусскую ветвь русского народа не оставлено и поныне. Былые ставленники немцев — Петлюра и его соратники, положившие начало расчленению России, продолжают и теперь совершать свое злое дело создания самостоятельной „Украинской Державы“ и борьбы против возрождения Единой России».

В июне 1919 года началось наступление Вооружёнными силами Юга России на Москву, ознаменовавшееся целым рядом крупных победоносных операций белогвардейцев против большевиков — взятием Екатеринослава (ныне — Днепр), Киева и Харькова.

Когда 30 августа в Киев вошли добровольческие части, по городу расклеили приказ, который гласил: «Отныне и навсегда Киев возвращается в состав единой и неделимой России».

А.И. Деникин родился в 1872 г. в бедной семье отставного майора, в прошлом крепостного крестьянина. Окончив Киевское пехотное юнкерское училище и Академию Генштаба, Деникин был произведён в капитаны. Во время Русско-японской войны Деникин проявил отличные качества боевого офицера, дослужившись до звания полковника, и был награждён двумя орденами. Первую мировую войну он встретил в звании генерал-майора. В годы войны с немцами Деникин командовал бригадой, затем дивизией. Доблесть Деникина, проявленная в боях, высшие награды (два Георгиевских креста, Георгиевское оружие, украшенное бриллиантами) вскоре сделали его известным и популярным генералом.

По своим политическим взглядам, Деникин был умеренным либералом и сторонником конституционной монархии. Но в отличие от генералов Рузского, Алексеева и Корнилова, он не принимал участие в антимонархическом заговоре генералов.

После Февральской революции 1917 г. Деникин был назначен помощником начальника штаба при Верховном главнокомандующем, командовал Западным, потом Юго-Западным фронтом. Стремясь сдержать развал Империи, он требовал введения смертной казни не только на фронте, но и в тылу, поддержал Корниловский мятеж (за что был арестован). После бегства из Быховской тюрьмы Деникин, как и другие генералы, бежал на Дон, где принял активное участие в формировании Добровольческой армии.

После гибели Л.Г.Корнилова в 1918 г. Деникин занял пост Главнокомандующего вооружёнными силами Юга России, фактически возглавив Белое движение в этом регионе. Имея 85-тысячную армию весной 1919 г. двинул Добровольческую армию в наступление, имея конечной целью взятие Москвы. Ему удалось занять Донбасс, выйти на стратегически важный рубеж: Царицын, Харьков, Полтава, взять Орёл и практически подойти к Туле. Но оставшиеся до Москвы 200 вёрст Деникин преодолеть не смог. Армия Деникина, неся большие потери, вынуждена была отступать. Сдав командование армией барону П.Н.Врангелю, в 1920 г. Деникин на английском миноносце покинул Россию.

После эмиграции генерал проживал в Англии, Бельгии, Франции и США. Отказавшись от вооружённой борьбы с большевиками, Деникин написал 5-томное воспоминание-исследование «Очерки русской смуты», крупное военно-историческое исследование «Старая армия», работал над книгами «Путь русского офицера» и «Вторая мировая война. Россия и зарубежье», которые не успел завершить.

После нападения гитлеровской Германии на СССР, Деникин призвал эмиграцию к поддержке Красной армии (называя Гитлера «злейшим врагом России»), которую, как он полагал, после разгрома внешнего врага можно будет использовать для свержения коммунистической власти.

7 августа 1947 г., на 75-м году жизни, Деникин скончался от повторного сердечного приступа в госпитале Мичиганского университета (г. Анн Арбор). Последние его слова, обращённые к супруге Ксении Васильевне, были: «Вот, не увижу, как Россия спасётся».

Прах белого генерала 3 октября 2005 г. был перезахоронен в некрополе Донского монастыря.

Художник — Дмитрий Трофимов