Киево-Печерская лавра представляет собой довольно большую проблему для властей Украины. Причем вне зависимости от того, кому она принадлежит.

24 августа 2023 года в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры прошла экскурсия для ветеранов войны и прихожан ПЦУ. Одна из активисток, прибывших на экскурсию, заявила, что мощам преподобного Меркурия Печерского не место в «украинской лавре». «А он из Смоленска сюда пришел? Пусть там и лежит в Смоленске. Зачем он нам нужен в украинской Лавре?», — сказала она.

На этот неприятный для православного и вообще для любого нормального человека инцидент можно было бы не обратить внимания, если бы не одно «но». Дело в том, что ситуация вокруг Украинской Православной Церкви в нашем обществе развивается так, что слова этой активистки в любой момент могут из глупости превратиться в руководство к действию. Почему? Давайте разбираться.

Киево-Печерская лавра представляет собой довольно большую проблему для властей Украины. Причем вне зависимости от того, кому она принадлежит. Потому что оставить ее в собственности УПЦ, как того требует закон и логика, власти не могут — якобы «народ против». А отдать Лавру в собственность ПЦУ — значит взять ее на баланс государства.

Но Киево-Печерский монастырь — это огромный (и по площади, и по значению) архитектурный объект, за которым надо ухаживать, а для этого нужны большие деньги. Ведь речь идет не только об оплате миллионных счетов за коммунальные расходы, но и об элементарной поддержке в надлежащем состоянии зданий монастыря, многие из которых — это исторические памятники. Вот проблема. Потому что все мы видели, как государство «поддерживает» Верхнюю лавру. Кто не видел, посмотрите на «стену Мазепы» или на те помещения, которые сейчас закрыты для посетителей. Они в ужасном состоянии.

Решить эту проблему можно только в том случае, если материальная поддержка обители будет зависеть не от государства, а от самих верующих (как это было до сегодняшнего дня с Нижней лаврой). Но для этого ведь надо этих верующих иметь, а их нет. И вряд ли будут, потому что в ПЦУ нет монахов. Верующие люди — это не туристы, в Лавру они идут за духовным утешением, в поиске благодати Божией и с желанием помолиться. А если ничего из этого нет, то кто пойдет в Лавру? Правильно, только туристы.

Вот государство и пытается как-то выйти из ситуации — инициирует концерты, проводит выставки, объявляет о создании реабилитационных центров. Почему Лавру используют именно таким образом − совершенно понятно: ни на что другое ни фантазии, ни возможностей у властей просто нет. А значит из монастыря будут делать музей, склад, театр или что-то наподобие «культурно-развлекательного центра».

Поэтому, чем дальше, тем больше мы будем встречаться с такими дикими ситуациями, как с мощами преподобного Меркурия Печерского. Эти ситуации, число которых сейчас стремительно растет, свидетельствуют об удалении так называемого «украинского православия» от Православия Вселенского.

Требование убрать мощи святого Меркурия в Смоленск показывает, что в украинском обществе все больше людей, которые не понимают сути христианства, показывает глубокую болезнь нашего общества, которое в порыве гнева стремится уничтожить абсолютно все, что имеет хотя бы какое-то отношение к современной России.

Да, эта дама могла, конечно, не знать, что город Смоленск ранее входил в сферу влияния Киевской Руси, а соответственно преподобный Феодосий Киево-Печерский и преподобный Меркурий фактически жили на территории одного государства.

Она также могла не знать, что в Лавре, кроме преподобного Меркурия, почивают мощи Моисея Угрина или Ильи Муромца, который прибыл в Киев из далекого для Украины, даже по современным меркам, северного города Мурома.

Но она не могла не знать, что Евангелие обладает универсальным характером, а перед лицом Божиим нет национальностей, а все люди — братья и сестры. А значит, ее требование «убрать» преподобного из Киева в Смоленск — это требование отменить Евангелие, убрать из нашей жизни Самого Христа.

Да, кто-то скажет, что ее слова — это всего лишь свидетельство некоего «местечкового синдрома», который сейчас поразил многих наших соотечественников. Этот синдром проявляется, когда мы историческое значение собственного народа или собственной культуры пытаемся утвердить через отрицание значения или культуры другого народа. И поражает он не только простого обывателя, а и, что самое страшное, власть имущих.

Сегодня мы наблюдаем за «отменой» российской культуры, уничтожением памятников Пушкину, переименованием улиц Толстого, запретом песен Виктора Цоя или концертов Чайковского. Нам кажется, что такие действия — справедливы, так как они диктуются болью от войны.

Но, во-первых, борьба с фашизмом не означает «отмену» Шиллера или Гете, а борьба с армией России не должна означать «отмену» Достоевского.

Во-вторых, эти люди не виноваты в том что происходит сегодня между Украиной и Россией, и если бы они жили сейчас, то никто из них войну бы не поддерживал.

Вообще, бороться против России, уничтожая ее культуру — это не самый правильный путь к достижению победы, а, скорее всего, наоборот. Ведь вместе с водой мы можем выплеснуть и младенца, а вместе с уничтожением русской культуры — мы уничтожим часть своей идентичности, часть самих себя. Ведь не секрет, что именно украинцы приложили руку, перо и многие труды и таланты к тому, что сегодня называется «российской культурой». В этом ряду не только Николай Гоголь, но и Мелетий Смотрицкий, и Александр Потебня, киевляне Михаил Булгаков, Николай Бердяев и Семен Франк, одессит Георгий Флоровский и многие другие.

Но еще большую ошибку мы совершаем тогда, когда пытаемся выяснять, где «наши», а где «чужие» святые, когда святость человека мы определяем не его жизнью перед лицом Божиим, а местом его рождения или подвига. Это уже не просто «местечковый синдром» и не просто борьба против русской культуры — это война против святых, и в конечном итоге война против Самого Бога, для Которого святость не имеет национальности и не имеет цвета кожи. Во Христе, то есть в Церкви, «нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос» (Кол. 3, 11).

Вот тот принцип, который кардинально отличает Церковь от всех мирских и политических структур. Если этот принцип нарушается, если внутри Церкви появляются партии, разделения на «своих» и «чужих», то она перестает быть Церковью. В Церкви все люди — Божьи, и утверждать противоположное может только человек, который к Церкви не имеет никакого отношения. И очень жаль, что сегодня именно такие люди получают в полное распоряжение православные святыни.

Нетрудно догадаться, что они сделают с мощами тех подвижников, которые сегодня сияют своей святостью в пещерах Киево-Печерской лавры, потому что если учесть активно набирающую обороты моду на борьбу против всего «российского», то можно предположить, что эта борьба обязательно коснется и Церкви. И примеры этому уже есть. Давайте вспомним, что одной из причин перехода ПЦУ на новый стиль стало именно желание «быть дальше от Москвы».

Что же нам делать? Нам остается только молиться, чтобы Господь уберег Своих святых, Свою Церковь от поругания безбожников. Но наша молитва должна быть подкреплена покаянием, потому что все происходящее — это попущение Божие за наши грехи и для нашего исправления.

Автор — Назар Головко

https://spzh.news/ru/chelovek-i-cerkovy/75 714-chto-budet-s-moshchami-kievo-pecherskikh-svjatykh