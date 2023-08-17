Русская линия
Regnum Сергей Худиев17.08.2023 

Куда потратить падающие рубли

Сергей ХудиевВ эти дни многие люди напряженно следят за курсом рубля, который то падает, то останавливается, то немного отыгрывает назад, то опять падает. Все раздраженно бранят власти, думают, как спасти свои сбережения, и мучительно гадают, что будет дальше.

Я не экономист. Я даже не старший экономист. Но я бы заметил, что опыт предыдущих событий такого рода убеждает, что спокойствие — лучшая политика. Стоит вспомнить старую библейскую мудрость: «Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы; в тишине и уповании крепость ваша» (Исаия 30:15).

За новейшую историю мы успели пережить несколько падений курса рубля, и нынешнее — далеко не самое резкое. Западные газеты ликуют, говоря о наконец-то сработавших санкциях, а некоторые наши комментаторы — о том, что за противостояние со всем Западом приходится платить. Однако я помню, что два самых серьезных обвала рубля, которые я застал — гиперинфляция начала 90-х и дефолт 1998 года, — произошли на фоне идеальных отношений с Западом.

Россия, только выбравшись из-под обломков Советского Союза, с энтузиазмом рвалась в сверкающий западный мир, причем энтузиазм этот разделяли почти все — власти, медиа, большинство народа. Из каждой колонки неслось: «Америкэн бой, уеду с тобой».

Страна покрылась рынками, где торговали загадочного происхождения сосисками, выделявшими при варке густую красную краску, от которой потом приходилось отмывать кастрюли, и сливочным маслом, которое на вкус оказывалось маргарином. Ездить за границу можно было уже сколько угодно: хочешь — на курорты Антальи, а хочешь — в Париж. Правда, у абсолютного большинства населения на это не было и не могло быть денег.

Я помню, как примерно в 1996 году устроился на работу, где мне стабильно платили 300 долларов в месяц, и понимал, что мне очень, очень повезло. На эти три серо-зеленые бумажки мы с женой вполне могли прожить месяц.

Ничего похожего на санкции в то время не было. Но это не мешало рублю падать, рублевым сбережениям обесцениться, а тем, кто имел доступ к информации и соответствующие навыки, очень хорошо навариться на колебаниях курса.

Каждый раз падение рубля вызвало испуг — что будет дальше, как нам жить с этим, как строить планы на жизнь. И каждый раз жизнь продолжалась, планы корректировались, и оказывалось, что мы все это пережили — и живем дальше.

Есть вещи, которые не в нашей власти, избежать их мы не можем. В этом мире есть неожиданные горести, которые могут свалиться на нас совершенно независимо от наших действий, как стихийное бедствие. Падение курса — далеко не самая большая из них. В мире нет стабильности, надежности и безопасности — да никогда и не было.

Но есть и такие вещи, избежать которых можно. Можно не добавлять к неизбежным потерям те, которые вызваны нашими собственными ошибками. И одна из таких ошибок — паниковать и метаться. С прошлых обвалов я помню, как люди бежали скупать доллар по завышенным ценам, которые вскоре понизились. В итоге они несли существенные потери, которых вполне могли бы и избежать.

Паниковать вообще не стоит. Довольно много людей не так давно бросились бежать из страны, думая, что тут сейчас начнутся массовые репрессии, голод и еще какие-нибудь ужасы. А потом оказалось, что они выложили огромные деньги за билеты (спекулянты своего не упустили) совершенно бессмысленно. И когда паника схлынула, они вернулись в Москву, потому что в других странах их никто не ждал.

Конечно, есть люди, которые должны постоянно думать о курсе валют — банкиры, экономисты, руководители предприятий. Это их специальность, они представляют себе, что происходит, и могут принимать какие-то разумные и обдуманные шаги. А вот лучшее, что может сделать обыватель (как вы и я) со своими скромными сбережениями, — это не метаться.

Евангельский совет «не заботиться» на самом деле очень практичен. Изводясь по поводу событий, которые находятся вне нашего контроля, мы просто теряем время и силы, которые могли бы потратить на что-то действительно полезное.

Некоторое (причем далеко не катастрофическое) сокращение финансовых возможностей совсем не означает для большинства из нас смерти или впадения в горькую нищету. Возможно, мы не проведем отпуск так, как собирались, или не сделаем покупок, которые планировали. Но мы можем найти что-то очень хорошее — и важное.

Потери в деньгах — это хорошая возможность задуматься над тем, что для нас действительно важно, что делает нас счастливыми, что составляет смысл нашей жизни. Об отношениях с близкими, любимой работе, чем-то хорошем и важном, что мы делаем не ради денег. Или во всяком случае не только ради денег.

Мы можем вспомнить о людях, которым по-настоящему плохо. О тех, кто пострадал от военных действий, кто живет в реальной опасности для жизни — и в отличие от большинства из нас в реальной скудости, — и потратить какую-то часть наших уменьшающихся средств на них.

Деньги, конечно, не стоит презирать — это эквивалент человеческого труда и изобретательности, они дают возможность сделать много доброго. Но стоит помнить, что мы не можем на них полагаться — это хорошие слуги, плохие друзья и уж совсем негодные господа.

В конце концов, все наши деньги мы неизбежно потеряем, отправившись туда, где они нам не понадобятся. С нами останется только то, что мы сделали для других. Возможно, это избитая истина — но избитость чаще всего означает проверенность и надежность. Когда мы принимаем ее, жить становится гораздо спокойнее.

И гораздо легче удерживаться от поспешных шагов, которые только повредят.

https://regnum.ru/opinion/3 826 487
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