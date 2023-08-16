К ожесточённым спорам вокруг запрета на свободную продажу абортивных средств в России подключились «независимые» СМИ, опубликовав данные опроса мобильного сервиса под названием «Справочник врача» и сообщив всем, что большинство медиков выступают против инициативы Минздрава. Но в честность этих данных поверить трудно. Почему — читайте в материале Царьграда.

Во время учёбы в мединституте студентам разных факультетов показывают абортированных младенцев и процедуру аборта. Это зрелище ужасает всех, кто с этим соприкасается: например, у врачей УЗИ, которые иной раз присутствуют на абортах, не выдерживают нервы. И о какой массовой поддержке абортов медиками может идти речь? Но обо всем по порядку.

Напомним, в июле Минздрав добавил в перечень лекарств, подлежащих учёту, препараты для медикаментозного аборта, которые обычно женщинам подсовывают на приёмах некоторые гинекологи за немалые деньги. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о необходимости жёсткого контроля за продажей абортивных средств.

Тем временем депутаты Госдумы предложили ввести запрет абортов в частных клиниках. И в некоторых регионах страны это уже сделали, не дожидаясь закона. На этом фоне выходит статья в «Коммерсанте». Издание утверждает, что медицинское сообщество чуть ли не единым фронтом выступило против запрета на свободный оборот препаратов для прерывания беременности. При этом опрошено было 1600 медиков, из которых лишь 101 человек непосредственно выполняет аборты по долгу службы. А остальные, надо полагать, — окулисты и терапевты?

Убийство ребёнка — против этики врача

К объективности исследования сразу возникают вопросы. На основе опроса ста гинекологов создаётся мнение медицинского сообщества. Прокомментировать это Царьград попросил эксперта в области защиты материнства и детства, руководителя центра «Моя семья» Ольгу Устюжанину.

«Большинство медиков, опрошенных профессиональным сервисом „Справочник врача“, отрицательно относятся к инициативам по повышению рождаемости, предложенным Минздравом и Госдумой. 59% респондентов выступили против ограничения свободной продажи препаратов для прерывания беременности», — пишет «Коммерсант».

Главное, что здесь никак не учитывается такая вещь: в подобных опросах обычно участвуют те, кто поддерживает аборты. А те, кто против, просто промолчат и не отвечают. Это обычная практика. Голосуют те, у кого есть эмоциональная вовлечённость и личный интерес. Врачи, которые не являются оголтелыми сторонниками абортов и не зарабатывают на них, пройдут мимо такого опроса.

«Если бы были опрошены все врачи, мы бы увидели совершенно другую картину. Подавляющее большинство медиков отрицательно относятся к абортам. Здоровый доктор с нормальной психикой не способен принять насилие. Убийство ребёнка в утробе матери противоречит и клятве Гиппократа и самому естеству профессии врача — спасать жизни», — заявляет Ольга Устюжанина.

«Врачи считают, что это приведёт к росту криминальных абортов, всплеску „медицинского туризма“ и большому проценту отказа от детей», — настаивает «Коммерсант», говоря о запрете бесконтрольной продажи таблеток для абортов.

Действительно, запрет на оборот определённых препаратов способен спровоцировать рост теневых продаж и криминальных абортов. Но кто этим будет заниматься?

«Криминальные аборты делают сами гинекологи. Поэтому постулат о том, что в результате запрета вырастет количество осложнений, транслируется самими врачами, которые хотят защитить свой бизнес на убийстве. Чтобы не было криминальных абортов, гинекологам попросту нужно от них отказаться», — парирует Устюжанина.

Что касается возможных последствий в виде отказов от детей, это заявление и вовсе смехотворно. В России огромная очередь на усыновление младенцев. Уж лучше отказаться от ребёнка после родов, чем убить его. Это гуманнее. Новорождённый попадёт в семью и сделает счастливыми своих новых родителей. Почему такого будущего нужно бояться? Это в любом случае лучше, чем убийство.

Чего на самом деле боятся защитники абортов? Того, что денежки уплывут мимо некоторых гинекологов. К сожалению, убивать выгодно. Это обычная коммерческая статья доходов, от которой врачи не готовы отказаться.

Фармацевтическая мафия покупает врачей

А теперь о чудесном мобильном сервисе, который выдаёт мнение ограниченного количества врачей за единую позицию всего медицинского сообщества. Приложение «Справочник врача» — коммерческий проект, существующий на деньги от фармацевтических корпораций. Об этом в интервью говорили его основатели, братья Константин и Василий Хомановы.

Приложение заявлено как инструмент для оптимизации работы медиков, который помогает им принимать клинические решения. Фактически платформа стала связующим звеном между фармкорпорациями и врачами. Лекарственные магнаты через этот сервис продвигают свою продукцию. И кто за это заплатит?

«Мы пересмотрели бизнес-модель, проанализировали рынок и увидели, что у фармкомпаний есть „боль“ — коммуникации с врачами. Мы поняли, что можем стать тем вендором, который будет формировать их клиническое мышление в правильном направлении», — рассказали о своём стартапе предприимчивые братья.

Сегодня медицинские представители фармкомпаний не имеют права приходить к врачу в его рабочее время по закону. Поэтому информацию о препаратах их производители теперь продвигают на конференциях, в соцсетях. Сервис «Справочник врача» стал одним из способов охватить медицинскую аудиторию.

Как утверждают его создатели, сегодня им пользуются более 580 тысяч медиков — «каждый второй врач в России». Вместе с тем растёт и количество фармкомпаний, которые сотрудничают со «Справочником врача». На 2019 год таких крупных клиентов было 15, а средний чек на полугодовую кампанию по продвижению своего продукта составлял около 1,5 млн рублей. Получается, нам предлагают верить сервису, живущему на деньги фармкомпаний. Это и есть «объективное» мнение «независимых» врачей?

«Продвижение лекарственных препаратов — это огромный бизнес. И платит за это производитель. „Справочник врача“ превратился в площадку по продаже препаратов, а сами доктора — в менеджеров по продаже. Скорее всего, проведённый на этой площадке опрос заказной — фармацевтическая мафия просто проспонсировала выгодное для себя исследование», — подчёркивает Устюжанина.

Бесплодная страна

Защитники абортов — феминистки и сами гинекологи — часто заявляют, что врачи на этом не зарабатывают. Неправда. Ольга Устюжанина предложила разложить индустрию абортов на четыре сектора и посчитать. Считаем.

Во-первых, зарабатывает на абортах система здравоохранения. Аборт в государственной клинике для женщины проводится бесплатно. Зарплата гинеколога напрямую не зависит от количества абортов. Но само медучреждение получает приличные деньги за аборты по системе ОМС. Каждый перинатальный центр зарабатывает по нескольку миллионов рублей в год на этих процедурах.

Во-вторых, прерывание беременности в коммерческих абортариях для женщины — платная процедура. Клиника получает на этой деятельности миллионы дохода, а зарплата гинеколога в частной медицине может зависеть от количества абортов.

В-третьих, криминальные медикаментозные аборты — это также один из каналов заработка. Речь о продаже фармпрепарата для прерывания беременности «мимо кассы» с нарушением сроков (на сроке более 7−8 недель). Это практикуется как в частных, так и в государственных лечебницах. В медкарте просто не делают запись о направлении на аборт, а таблетку продают с рук.

Женщине подсказывают вызвать скорую, которая увозит её с выкидышем в больницу, где проводится так называемая «чистка». Так что доход тут и вовсе двойной: гинеколог получает 10 тысяч рублей за таблетку, а больница — ещё 10 тысяч за операцию по ОМС. Сразу два аборта на одной беременности — настоящее золотое дно.

Прощай здоровая детородная система женщины — её калечат и делают бесплодной. По статистике в России примерно 24 процента семей являются бесплодными (в зависимости от региона). При этом показатель 15 процентов уже критичен для демографической ситуации.

В-четвёртых, наживаются гинекологи на криминальных хирургических абортах — это операция с нарушением срока в 12 недель. Обычно их делают в системе здравоохранения в небольших городах и районных ЦРБ. А вот в крупных населённых пунктах — и в частных клиниках. Стоит такой аборт дороже медикаментозного, так как нужны анализы, УЗИ, наркоз, койко-место. В среднем 30 тысяч рублей.

Бизнес крышуют «заабортники» во власти

Так сколько же гинекологи зарабатывают на криминальных абортах? Если за день у одного врача пройдёт 10 пациенток, то доход составит порядка 200 тысяч рублей. Из расчёта, что средняя стоимость таблеточного и хирургического аборта — 20 тысяч рублей. В месяц это 4 миллиона, в год — 48 миллионов.

«Никто давно не делает подпольные аборты в домашних условиях. Гинекологи боятся сесть в тюрьму, если женщине не будет оказана экстренная медицинская помощь и она умрёт. Но при этом врачи не боятся делать криминальные медикаментозные аборты», — подчёркивает Устюжанина и объясняет почему. Ответ она получила от заведующей женской консультацией. Та рассказала, что это возможно только потому, что их «крышуют» чиновники регионального минздрава.

Как правило, в женской консультации такие аборты делает один гинеколог, частенько сама же заведующая. Львиную долю выручки она отдаёт главному внештатному гинекологу региона. Дальше эти деньги передаются наверх министру здравоохранения региона. Отправляется ли «транш» на федеральный уровень в Москву, можно только предполагать. Но, чтобы отказаться от такой статьи дохода, надо быть святым человеком.

Убийство по ложному диагнозу

Тем временем прокуратура и Росздравнадзор в разных регионах неохотно возбуждают уголовные дела по факту криминальных абортов: вину врача доказать сложно, а женщин продолжают склонять к аборту ложными диагнозами, чтобы на них заработать.

Потому что во всех регионах чиновники-«заабортники» получают доход от этой преступной деятельности. Бороться с гинекологами за жизни детей России бесполезно, пока во власти сидят такие люди. А они есть как в регионах, так и в Москве.

«Гинекологи и чиновники"заабортники» — это пятая колонна, которая помогает врагам погубить Россию в тылу нашей страны. А кто лоббирует чиновников и мотивирует гинекологов? Фарминдустрия. Они главные заказчики геноцида в тылу России. А чиновники и гинекологи — исполнители, — подытожила Устюжанина.

А ВОЗ и ныне тут

Кстати, Всемирная организация здравоохранения, как и гинекологи-«заабортники», поддерживает свободный оборот препаратов для проведения медикаментозных абортов. Фактически ВОЗ способствует тому, чтобы бесплодных женщин становилось больше, а население сокращалось.

Эксперт уверена, что аборты нужно запретить и ввести уголовную ответственность на нелегальную деятельность по прерыванию беременности. Тогда гинекологи будут бояться совершать преступления. А пока аборты разрешены по закону, врачи безнаказанно убивают миллионы младенцев и зарабатывают на этом миллиарды. С молчаливого согласия властей и «благословения» фармацевтической мафии.

Автор — Юлия Банишевская

https://tsargrad.tv/articles/otstjogivaem-zavedujushhej-i-chinovnikam-vrachi-golosujut-za-ubijstvo-detej_846 710