В последнее время в связи с известными событиями на Украине часто цитируют фразу героя Белой борьбы, уроженца города Киева и потомственного дворянина Полтавской губернии генерала Михаила Гордеевича Дроздовского: «Немцы — враги, но мы их уважаем, хотя и ненавидим… Украинцы — к ним одно презрение, как к ренегатам и разнузданным бандам». И из неё делают вывод о коренной порочности всего украинского народа, якобы, засвидетельствованной самим Дроздовским. Но давайте разберёмся, насколько правомерно эту фразу, сказанную почти сто лет назад, проецировать на день сегодняшний и кого вообще подразумевал здесь покойный генерал?

Прежде всего, признаем, что данная фраза, в отличие от многих других дежурных цитат из ВКонтакта, действительно была сказана. На неё ссылается самая, пожалуй, серьёзная публикация по теме Дроздовского — книга «Дроздовский и дроздовцы» [1]. Были и другие высказывания Михаила Гордеевича и его сторонников в том же духе. Например вот такое: «С украинцами, напротив, отношения отвратительные: приставанье снять погоны, боятся только драться — разнузданная банда, старающаяся задеть. Не признают дележа, принципа военной добычи, признаваемого немцами. Начальство отдает строгие приказы не задевать — не слушают. Некоторые были побиты, тогда успокоились: хамы, рабы» [2]. Не отличались от командира и его подчинённые. Однажды некий германский офицер [3] спросил проходивших мимо дроздовцев: «Вы, вероятно, украинцы?» — на что получил ёмкий и исчерпывающий ответ: «С этой сволочью мы не имеем ничего общего».

Однако, не стоит забывать, какой смысл вкладывал в слово «украинцы» в данном контексте Дроздовский. Речь идёт не о народе — о вооружённых формированиях, с которыми его отряду приходилось соприкасаться. «Целый океан земли, — пишет он, оценивая тяжесть стоящей перед его отрядом боевой задачи, — и враги кругом. Ведь мы — блуждающий остров, окружённый врагами: большевики, украинцы, австро-германцы» [4]. Тот же мотив — спустя несколько дней: «Мы, как водою остров, окружены большевиками, австро-германцами и украинцами. Огрызаясь на одних, ведя политику налево и направо, идёшь к одному светлому лучу, к одной правой вере» [5]. Что же касается рядовых украинцев, не состоявших ни в каких вооружённых формированиях, они для Дроздовского оставались просто «населением», нуждавшимся в защите и элементарном порядке.

Дроздовский был противником независимой украинской государственности — потому что оставался русским патриотом и державником, не принимавшим отделения от России её исконных земель. Тем более, что тогдашняя Украина, провозгласившая 27 января свою независимость от России [6] и представлявшая собой конгломерат всевозможных социалистических и мелкобуржуазных национал-сепаратистских партий, не только пошла на заключение сепаратного [7] мира с немцами в обмен на дипломатическое признание, но и пригласила на свою территорию немецкие оккупационные войска — власть в Киеве держалась непрочно, Новороссия и Донбасс Киеву фактически не подчинялись — в качестве гаранта собственного существования. Такую власть Дроздовский не мог расценивать иначе, чем марионеточную и оккупационную — с соответствующим к ней отношением.

Но о населении Украины у Дроздовского сложились совершенно иные впечатления: «В общем, массы довольны. Просят защиты, установления порядка: анархия, дезорганизация измучили всех. Говорят, что некому жаловаться, нет нигде защиты» [8]. «Идти впереди немцев, своим появлением спасать, вторичным появлением немцев будить патриотизм — вот наш триумф, наша задача,» — подводит итог своим наблюдением Михаил Гордеевич. Эта задача ему удавалась: как пишет историк Руслан Гагкуев, крестьянские депутаты, не желая обращаться за помощью ни к немцам, ни к «самостийникам», просили Дроздовского оставить им для организации дружин самообороны хотя бы по одному офицеру. «Население встречало нас трогательно, называя спасителями», — приводит историк свидетельство одного из участников похода [9].

С какими же украинскими вооружёнными формированиями пришлось иметь дело дроздовцам, кто заслужил столь нелестную оценку их сурового командира («ренегаты и разнузданные банды»)? Вспомним временные рамки похода Яссы — Дон. Поход начался 26 февраля (11 марта) 1918 года, завершился — 24 апреля (7 мая) 1918 года. Скоропадский был провозглашён «гетманом всея Украины» 29 апреля того же года. То есть, неоднократно и нелицеприятно упоминающиеся Дроздовским «украинцы» — это петлюровцы. Сторонники революционной сепаратистской организации «мазепинцев», созданной в годы Первой Мировой войны на территории Австро-Венгрии (то есть — под протекторатом внешнего врага России). И сформированные уже непосредственно австрийцами из галичан-униатов «сечевые стрельцы», принимавшие участие в Первой Мировой войне на стороне Австро-Венгрии. «Украинцы» из дневника Дроздовского — это не нация, это классические коллаборационисты, состоящие на службе у оккупантов. Что хорошего мог сказать о них Михаил Гордеевич, всегда остававшийся безукоризненным патриотом?

Понимал Дроздовский, к слову, и неоднородность самой «украинской армии»: «Украинские офицеры больше половины враждебны украинской идее в настоящем виде и по составу больше трети не украинцы — некуда было деваться… При тяжелых обстоятельствах бросят их ряды» [10]. Это пророчество Михаила Гордеевича блестяще подтвердилось спустя всего несколько дней после окончания его славного похода: петлюровцев сменила военная диктатура гетмана Скоропадского, решившего опереться на русских офицеров (и спасшего многих из них от красного террора). После падения гетмана [11] офицеры его армии практически в полном составе перешли в армию Деникина, а семьи этих офицеров стали жертвами петлюровского террора.

Дай Бог и нам разума сегодня не смешивать захватившие Украину преступные группировки с тем самым «населением», которое в своё время рвался защитить и в котором старался пробуждать патриотизм Михаил Гордеевич Дроздовский. И не дискредитировать наших собственных героев, превращая их в полемическом задоре в эдаких «бандеровцев наизнанку».





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Примечания:

[1] Дроздовский и дроздовцы. — М., 2012. — с. 67.

[2] Запись в дневнике от 7 апреля 1918 года. Цит по: http://zeleninsergey.livejournal.com/240 679.html

[3] Дроздовцы во время похода Яссы — Дон уклонялись от боевых столкновений с многократно превосходящими силами немцев ради того, чтобы сохранить отряд (при этом продолжали считать немцев врагами и захватчиками).

[4] Цит по: Дроздовский и дроздовцы. — М., 2012. — с. 57.

[5] Там же, с. 59.

[6] Не в последнюю очередь — ради того, чтобы защититься от большевиков.

[7] отдельного не только от союзников по Антанте, но и от России

[8] Цит по: Дроздовский и дроздовцы. — М., 2012. — с. 68.

[9] Там же.

[10] Цит. по: http://zeleninsergey.livejournal.com/240 679.html

[11] Это падение было вызвано целым комплексом причин, но главная из них заключалась в том, что Скоропадский слишком тесно связал свою судьбу с австро-германцами. После окончания Первой Мировой войны (прогнозируемо не в пользу германского блока) эта его опора рассыпалась, а новую — в лице восстановленной под украинскими знамёнами русской армии — он создать то ли не успел, то ли не сумел.

https://mikhael-mark.livejournal.com/293 942.html