Имя Антона Ивановича Деникина (1872−1947) — в годы войны 1914−1918 годов командира прославленной 4-й стрелковой бригады, получившей за свои подвиги наименование «Железная», а затем командующего Добровольческой армией и главкома Вооружённых сил Юга России (ВСЮР) — в нашей стране известно каждому человеку, более-менее неплохо освоившему школьную программу по истории. В советской пропаганде образ этого человека рисовался в крайне негативных тонах. Наряду с Корниловым, Колчаком, Юденичем и Врангелем Деникина представляли в качестве ставленника мировой буржуазии и злейшего врага советской власти, боровшегося за уничтожение «первого в мире государства рабочих и крестьян».

В постсоветское время, когда в отечественной историографии произошло переосмысление роли и значения Белого движения, образ генерала Деникина посветлел. Символическим актом стало возвращение на Родину останков генерала и перезахоронение их на территории Донского монастыря российской столицы в 2005 году вместе с прахом русского философа И.А.Ильина с последующим сооружением мемориала участникам Белого движения.

Путь русского патриота

Русский генерал Антон Иванович Деникин был настоящим патриотом-государственником, противником её расчленения или, по выражению самого военачальника, балканизации. Будучи сыном отставного офицера, бывшего крепостного крестьянина из Саратовской губернии и швеи, происходившей из обедневших польских землевладельцев, Антон Деникин в 18 лет поступил на военную службу.

В 1892 году он закончил Киевское пехотное юнкерское училище, а затем Академию Генерального штаба. В 1904 году капитан Деникин отправился в Маньчжурию на войну с японцами, где особенно отличился в ряде военных операций, произведенных русской конницей под командованием генерала П.И.Мищенко. В 1905 году будущий вождь Белого движения был произведен в полковники и представлен к двум высоким императорским наградам — орденам Святого Станислава 3-й степени и Святой Анны 2-й степени.

В Первую мировую войну Деникин, уже будучи произведенным в генерал-майоры, командует 4-й стрелковой бригадой, которая еще за подвиги на Шипке во время русско-турецкой войны 1877−1878 годов получила наименование «Железная». По воспоминаниям самого Деникина, Железная бригада бросалась командующим 8-й армией Юго-Западного фронта генералом А.А.Брусиловым в самое пекло боя и по праву считалась «пожарной командой» 8-й армии.

Примечательно, что рядом с Деникиным в должности начальника штаба 4-й стрелковой бригады находился и его будущий соратник по Белому движению полковник С.Л.Марков. Пройдёт всего 3−4 года и славные бойцы полков имени генерала Маркова станут элитой Добровольческой армии. В своих белых фуражках с чёрными околышами они будут наводить ужас на большевиков.

Начало Русской смуты

Наступил зловещий 1917 год, ставший поворотным в судьбе России и её верных сынов, к которым принадлежал генерал Деникин. Однако трагической ошибкой значительной части русского офицерского корпуса — отважных, но не искушенных в политике людей, стало нейтральное или сочувственное отношение к Февральскому перевороту. «Армия в 1917 году сыграла решающую роль в судьбах России. Ее участие в ходе революции, ее жизнь, растление и гибель — должны послужить большим и предостерегающим уроком для новых строителей русской жизни», — писал, уже находясь в эмиграции, генерал Деникин в предисловии к своим «Очеркам русской смуты».

Распоряжением нового военного министра Российской империи, лидера партии «Союз 17 октября» А.И.Гучкова Деникин был назначен начальником штаба Верховного Главнокомандующего М.В.Алексеева, а после отставки Алексеева стал сначала командующим войсками Западного фронта, а затем был переведен на Юго-Западный фронт.

Занимая столь высокие командные должности, Деникин всеми силами стремился сохранять боеспособность вверенных ему войск и удерживать армию от неминуемого развала, вызванного проведением в жизнь так называемого «Приказа № 1» Петроградского совета. Среди революционного сброда генерал Деникин достаточно быстро приобрёл репутацию ярого контрреволюционера и противника «демократических преобразований».

После неудачного выступления генерала Л.Г.Корнилова, которое Деникин, разумеется, поддержал, он был смещен с должности комфронта и арестован. Вместе с преданным ему Марковым и группой других военачальников Деникин оказался сначала в Бердичевской, а затем в Быховской тюрьме. Освободиться арестованным военачальникам удалось уже после большевистского переворота 19 ноября (2 декабря) 1917 года, когда Верховный Главнокомандующий Н.Н.Духонин накануне захвата Ставки новоиспеченными революционерами отдал приказ выпустить Корнилова и его соратников. Это и спасло их жизни. На следующий день опьяненная «свободой и равенством» солдатская толпа растерзала Духонина.

Корнилов, Деникин и их соратники сумели уйти в Область Войска Донского, где в это время уже вёл борьбу против большевиков донской атаман А.М.Каледин и закладывал основы для создания способной противостоять красным новой военной силы М.В.Алексеев.

В Новочеркасске контрреволюционные генералы формируют Добровольческую армию, привлекая в свои ряды наиболее патриотически настроенную часть фронтового офицерства и молодёжь — юнкеров, кадетов, студентов.

В феврале 1918 года после поражения и гибели Каледина и взятия большевиками Новочеркасска Добровольческая армия во главе с Корниловым уходит в свой первый поход на Кубань, более известный под названием Ледяной. Проходивший в сложных погодных условиях и имевший своей целью поднять кубанских казаков и народы Северного Кавказа против большевиков, Ледяной поход стал легендой и символом Белого движения. 31 марта (13 апреля) 1918 года во время штурма Екатеринодара был убит генерал Корнилов. Командование добровольцами принял на себя Деникин.

Главком Юга России

Генералу Деникину пришлось проявить немало энергии, военных и дипломатических способностей, чтобы объединить все антибольшевистские формирования Юга России под своим руководством. Очень сложно ему было находить взаимопонимание с атаманом Всевеликого Войска Донского П.Н.Красновым, ориентировавшимся на Германию и тесно сотрудничавшим с марионеточной «Украинской державой» гетмана П.П.Скоропадского.

Кроме политических разногласий были и военные. Так, Добровольческая армия в течение лета 1918 года сумела очистить от большевиков Кубань. Донцы же безуспешно штурмовали «красный Верден» — Царицын. В декабре 1918 года после поражения под Царицыным фронт Донской армии рухнул. По соглашению между Деникиным и Красновым все боеспособные донские формирования переходили в подчинение командования Добровольческой армии. Так были созданы единые Вооружённые силы Юга России (ВСЮР), главнокомандующим которых стал А.И.Деникин.

Стоит отметить, что в своей политике Деникин руководствовался принципом непредрешенчества. Суть его заключалась в отказе от провозглашения определенного политического и социально-экономического курса на время войны. Вопрос формы правления, государственного и политического устройства, социально-экономического курса должен был решаться на Учредительном собрании, Земском соборе или иной форме народного представительства после победы над большевиками. Таким образом, Деникин стремился объединить против большевиков самые различные силы — от сторонников восстановления монархии и приверженцев правых партий до умеренно левых, от патриотов Единой и Неделимой России до многочисленных автономистов Дона, Кубани, Терека и других регионов рухнувшей Империи.

На начальном этапе Белого сопротивления такая политика себя оправдывала. Но с выходом ВСЮР на широкие просторы Новороссии и Малороссии, продвижении в центральные великоросские губернии по направлению к Москве она начала давать серьёзные сбои, вступая в противоречие с основным лозунгом Единой и Неделимой России, которому оставались верными Деникин и большинство его соратников.

Ввиду отсутствия определенных установок по решению крестьянского и рабочего вопросов, белым не удалось привлечь на свою сторону широкие массы. В отличие от красных, которые выдвинули конкретные и понятные большинству населения лозунги. Впоследствии оказалось, что на самом деле это была обычная пропаганда, которая ничего общего не имела с действительностью. Однако в наиболее критический момент лета-осени 1919 года, когда белые армии генерала Деникина были в 300 километрах от Москвы, а войска генерала Юденича приближались к Петрограду, большевикам удалось мобилизовать в Красную армию сотни тысяч человек, остановить и повернуть вспять полки своего противника.

Злейший враг украинства

Нельзя не сказать несколько слов и об отношении Деникина к попыткам отделения от России Малороссии. В своём обращении к населению Малороссии в августе 1919 года, когда Вооруженные силы Юга России победоносно двигались к Киеву, генерал Деникин писал:

«Желая обессилить русское государство прежде, чем объявить ему войну, немцы задолго до 1914 года стремились разрушить выкованное в тяжелой борьбе единство русского племени. С этой целью ими поддерживалось и раздувалось на юге России движение, поставившее себе целью отделение от России ея девяти губерний, под именем „Украинской Державы“. Стремление отторгнуть от России малорусскую ветвь русского народа не оставлено и поныне. Былые ставленники немцев — Петлюра и его соратники, положившие начало расчленению России, продолжают и теперь совершать свое злое дело создания самостоятельной „Украинской Державы“ и борьбы против возрождения Единой России».

Уже тогда в 1919 году белый генерал называл украинство инспирированным извне изменническим движением, целью которого является расчленение России. Ввиду этого Деникин категорически не принимал никакого сотрудничества с так называемой Директорией УНР. Напротив, часть белых войск была брошена на борьбу с украинскими самостийниками и нанесла им ряд чувствительных поражений. Однако отвлечение части войск на борьбу с малороссийскими, северокавказскими и прочими сепаратистами, а также многочисленными бандами всевозможных атаманов и батек способствовало подрыву сил Белой армии в противостоянии с большевиками.

Начатое Вооружёнными силами Юга России в июне 1919 года наступление на Москву, ознаменовавшееся целым рядом крупных победоносных операций — взятием Екатеринослава, Киева, Харькова, Царицына, Курска, Орла, в конечном итоге, выдохлось, столкнувшись с целым рядом непреодолимых обстоятельств. Прорыв белого фронта крупными кавалерийскими соединениями Красной армии привёл к поражению и отступлению белогвардейцев. Основные силы Деникина, прижатые красными к Чёрному морю, в конце марта 1920 года вынуждены были в сложнейших условиях провести эвакуацию в Крым, где Деникин сложил с себя обязанности главнокомандующего ВСЮР и навсегда покинул Россию.

«Считаю сопротивление иноземному нашествию повелительным долгом..»

В эмиграции генерал Деникин полностью отошёл от политической деятельности, занявшись написанием воспоминаний, изданных под названием «Очерки Русской смуты». До конца своих дней Антон Иванович оставался русским патриотом и государственником, категорически не приемлющим любые попытки разделить Россию. К моменту нападения нацистской Германии на Советский Союз он проживал в оккупированной гитлеровцами части Франции. Оставаясь непримиримым противником большевизма, Деникин категорически отказался от сотрудничества с нацистами и приветствовал победы Красной армии, считая защиту России от грозящего ей расчленения и уничтожения в лице внешнего врага делом первостепенной важности.

«Я признаю злейшими врагами России державы, помышляющие о ее разделе. Считаю всякое иноземное нашествие с захватными целями — бедствием. И сопротивление врагу со стороны народа русского, Красной армии и эмиграции — их повелительным долгом», — заявлял вождь Белого движения.

Скончался генерал Деникин в США 7 августа 1947 года и был похоронен с воинскими почестями на кладбище в Детройте. В 1952 году его прах был перенесен на православное казачье Свято-Владимирское кладбище в городе Кесвилл в штате Нью-Джерси.

Спустя полвека, по инициативе президента России Владимира Путина и с согласия дочери Деникина — Марины Антоновны русский генерал был перезахоронен в Москве в некрополе Донского монастыря. Таким символическим образом был положен ещё один камень в фундамент преодоления раскола русского общества, вызванного братоубийственной гражданской войной и увековечивания памяти всех её жертв, по Божьему попущению оказавшихся по разные сторон баррикад.

Автор — Дмитрий Павленко

https://ekb.tsargrad.tv/articles/belyj-general-russkoj-smuty_78 725