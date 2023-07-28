Дорогие братья и сестры! Поздравляю вас с Днем Крещения Руси и с днем памяти святого равноапостольного князя Владимира!

Именно по судьбоносному выбору Православной веры святым Владимиром открывается возможность вечного спасения для нашего народа. В днепровских крещенских водах зародилась и наша Православная Церковь, которая уже более тысячелетия разделяет со своим народом всё, что Господь нам посылает. В нашей земной истории были разные страницы: и радостные, и грустные, и победы, и испытания, и соблазны. Но всегда наши предки отвечали на них достойно, согласно своему христианскому призванию.

Сейчас Украинская Православная Церковь переживает самые сложные времена в своей истории. В такое время все верующие, как духовенство, так и миряне, должны сплотиться, чтобы вместе противостоять всем нападкам.

Но, увы, помимо самоотверженных примеров защиты святынь, мы видим и совсем иные примеры.

Пока безоружные прихожане пытаются противостоять захватчикам наших храмов, пока архиереев по клеветническим доносам отправляют за решетку, сомнительные личности, прикрываясь ложной заботой о церковном благе, в который раз выдвигают руководству УПЦ требования, противоречащие канонам.

Время показало, что все уступки подобным требованиям, даже в рамках церковной икономии, даже с самыми лучшими побуждениями, не облегчают положение Церкви. Как раз наоборот — с каждым разом на Нее оказывается еще большее давление, а требования между тем становятся всё более радикальными.

И теперь со всей очевидностью становится понятно, что цель тех, кто выдвигает подобные требования, отнюдь не спасение Церкви, а Её полное уничтожение.

Недавно в пространстве Интернета появилось очередное сомнительное обращение к руководству Украинской Православной Церкви. Если опустить все политические спекуляции, манипуляции и эмоции, содержащиеся в этом тексте, то стоит обратить внимание на один важный пункт. Помимо прочего, там есть требование «вернуть молитвенное единство» с Константинопольским патриархом и «со всеми Церквями, признавшими ПЦУ».

Это, пожалуй, самый ключевой момент, демонстрирующий истинные цели «активистов».

Важно напомнить, что наше расхождение с «ПЦУ» находится, прежде всего, в канонической плоскости. В первую очередь возникает вопрос о законности хиротоний «духовенства» этой организации, что не дает нам возможности никакого совместного молитвенного или евхаристического общения как с ней, так и с теми Церквами, кто, вопреки церковным правилам, задним числом решили признать якобы законными её «таинства». И никакие диалоги с данной структурой не изменят сути: апостольское преемство ничем восполнить нельзя, кроме как покаянием и каноническим рукоположением.

И если бы Украинская Православная Церковь начала такое общение, то фактически перестала бы существовать как каноническая Церковь. По всей видимости, это и есть главная цель провокаторов. Чего ждать от них в следующий раз? Требований новой унии? «Женского священства»? Или, может, чего похуже?

Это не просто допущения с учетом того, что организаторы «обращения» часто высказывают идеи, подобные замыслам обновленцев прошлого века, а вполне ожидаемая перспектива.

Это та черта, которую мы не можем перейти ни в каком случае, ведь за ней — духовная погибель. Как бы нас ни притесняли, как бы ни пугали тюрьмой и другими репрессиями, как бы ни грозили запретом деятельности, мы не имеем права толкать в раскол вверенных нам Богом людей.

Огорчает, что отдельные представители духовенства согласились подписать подобное обращение. Кто-то это сделал, вероятно, под давлением, кто-то же — под действием эмоций. Но нужно ли говорить, что церковное устройство не решается эмоциями.

Да, горько видеть, как рушатся храмы Божьи. Но еще больше они страдают от захватов, от осквернения, от того, что из них выгоняют людей, их построивших, от того, что этих людей избивают, от того, что не прекращается травля молящихся.

Еще более странно, когда требования «активистов» поддерживают люди, которые в течение десятков лет выступали против раскола, писали на эту тему богословские статьи и доклады. Может, стоит наконец себя спросить: не далеко ли мы зашли в уступках духу мира сего?

Впрочем, как оказывается, ряд подписей под обращением был сфальсифицирован, что в который раз демонстрирует сомнительность методов «активистов». А ведь это выдается за «глас народа Божьего».

Сейчас мы видим, что любые политические требования к нам вторичны. Нас просто хотят уничтожить и каждый раз будут находить для этого всё новые и новые предлоги, на какие бы уступки мы ни пошли. И они не успокоятся, пока мы окончательно не растворимся в «ПЦУ».

Давайте будем честны: статус УПЦ никогда не мешал Ей заниматься своей прямой обязанностью — вести людей к Богу, а всё прочее — сиюминутное политиканство, эмоции и спекуляции — далеко от сути Православия. Мешали миссии Церкви именно Её гонители, как было испокон веков — под любым предлогом.

Тем более вызывает недоумение требования немедленного созыва Собора УПЦ. В условиях беспрецедентного давления на Церковь, когда наши архиереи подвергаются преследованиям и находятся в заключении, созыв нового Собора был бы не просто сомнительным предприятием. Его возможные решения не были бы приняты всей полнотой Православия, ведь это будет выглядеть как принуждение. А такие условия к церковному благу не приведут.

Если же кто-то переживает за собственное благополучие и комфорт больше, чем за Церковь, пусть не обольщается: история Церкви показывает, что таковым спокойствия не будет ни в этом веке, ни в будущем.

Сейчас время истины, время всем определиться, кому мы служим — Богу или миру, готовы ли мы взять крест свой и пойти за Христом или оказаться в толпе кричащих: «Распни Его!».

https://pravlife.org/ru/content/upravlyayushchiy-delami-upc-otvetil-na-trebovaniya-vosstanovit-obshchenie-s-priznavshimi-pcu