ОТ РЕДАКЦИИ. В феврале 2023 года в средствах массовой информации стали появляться сообщения о введении в России «цифрового рубля», который на порядок ужесточает контроль за финансами. Столь стремительное развитие новых финансовых технологий многих ввергло буквально в шок. Надо ли говорить, что большинство россиян не испытывают никакого доверия «банкирам», а потому не желают вручать этим людям столь жёсткий контроль за своими деньгами, который предполагается при введении «цифрового рубля». Пока «цифра» будет действовать наравне с наличным и безналичным расчётами, ничего сверхопасного в этом вроде бы нет. Однако, если «цифровые деньги» постепенно отменят все остальные виды расчётов, то россияне могут оказаться буквально в заложниках тех чиновников, которые будут возглавлять Центробанк и по своему усмотрению решать, кому заблокировать его «ц-рубли» и на что он их вообще может потратить. Это как некие баллы в магазине, которые вы сможете потратить только там и на то, что вам разрешит хозяин этого магазина.

На момент выхода публикуемой ниже статьи телеканала «Царьград», многим казалось, что всё это будет ещё не скоро. Однако, не прошло и полгода, как депутаты Госдумы под конец летней сессии поспешно приняли закон «о цифровом рубле» и президент его тут же подписал. Официально такая спешка объясняется желанием властей остановить коррупцию и вывод средств из страны в офшоры и за границу, ведь выводить «ц-рубли» за рубеж будет бессмысленно, поскольку это всего-навсего цифровой код, контроль за которым будет полностью в руках Центробанка РФ. Однако, многие указывают, что российский «цифровой рубль» может оказаться лишь маленьким кирпичиком в построении новой мировой цифровой финансовой системы CBDС (Цифровые валюты Центральных банков), которой в своё время может воспользуется антихрист, чтобы преследовать христиан, сохраняющих вернуть Христу.

НАДО МЕНЯТЬ ЦЕНТРОБАНК: ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ ЗАДУШИТ РОССИЮ

В России скоро введут цифровой рубль. И все мы станем как никогда близки к воротам мирового электронного концлагеря. Официальные объяснения невразумительны.

Тревога в соцсетях. Не ложная

В России скоро введут цифровой рубль. Инициатор нововведения — Центральный банк России. В 2022 году цифровой рубль уже прошёл этап пилотного тестирования. Якобы успешно. Теперь вопрос в законодательном закреплении, за которым, похоже, дело не станет. Соответствующий законопроект уже в Госдуме и будет рассмотрен на весенней сессии.

Официальные объяснения о необходимости введения цифрового рубля невразумительны. Сроки неизвестны, но ясно, что всё делается очень спешно. И потому соцсети пестрят тревожными сообщениями о том, что «с 1 апреля нас всех начинают переводить на цифровые деньги».

Тревога небезосновательна. Похоже, теперь нам предложат получать наши зарплаты, пенсии и пособия в цифровом виде. Для этого нужен цифровой счёт. А для его получения нужна электронная подпись. А это, в свою очередь, требует получения нами двадцатизначного идентификационного номера, который будет зашит в QR-код. С момента присвоения номера все последующие транзакции будут осуществляться через предъявление номера, то есть QR-кода. И вот отсюда тревога растёт ещё больше. Почему? Попытаемся разобраться.

Профанация как она есть

Цифровой рубль будет эмитироваться Банком России, он станет третьей формой российской национальной валюты и будет использоваться наравне с наличными и безналичными рублями. Он будет существовать только в цифровом виде, в виде кода.

Чем мотивирует Банк России введение цифрового рубля? В документе «Концепция цифрового рубля» ЦБ пишет, что «развитие цифровой экономики требует бесшовного взаимодействия цифровых сервисов бизнеса и государства, а также дальнейшей цифровизации платёжной инфраструктуры». Ключевой мыслью является то, что цифровизация платёжной инфраструктуры — самоцель всей затеи. А кроме того, цифровые сервисы бизнеса и государства (госуслуги и прочее) должны беспрепятственно взаимодействовать и сопрягаться.

Возникает вопрос: а нас, население, спросили, хотим ли мы этой цифровизации? Вопрос принципиальный, и потому ЦБ не мог пройти мимо него. И не прошёл. С целью «всестороннего обсуждения подходов к реализации цифрового рубля» в октябре 2020 года ЦБ опубликовал доклад для общественных консультаций, в котором предложил респондентам ответить на ключевые вопросы в отношении цифрового рубля. Публикация этого доклада якобы «вызвала широкий отклик со стороны участников финансового рынка, представителей бизнеса и государства, общества». По состоянию на 1 апреля 2021-го «Банк России получил обратную связь от 196 респондентов». Ничего не скажешь, «гигантская цифра», если учесть, что население России — более 146 миллионов.

Ответы этих 196 респондентов ЦБ называет «широким общественным обсуждением», которое «показало, что большинство респондентов поддерживают инициативу Банка России по введению цифрового рубля». Мол, участники обсуждения высказали свои «предложения, которые были учтены при разработке Концепции» цифрового рубля. И мы даже и не догадывались, что всё это делается по нашей просьбе и с учётом наших советов.

Чем завлекают?

Большинство респондентов (75%), даже не все из 196, «полагают, что цифровой рубль целесообразно внедрять уже в настоящее время. Необходимость внедрения продиктована, по их мнению, «развитием цифровых технологий, позволяющих снизить стоимость и повысить скорость проведения операций, а также общемировой тенденцией по разработке национальных цифровых валют».

Среди «преимуществ» цифрового рубля респонденты якобы отметили: повышение доступности безналичных платежей; уменьшение стоимости, ускорение и упрощение проведения транзакций; повышение конкуренции на финансовом рынке; гарантируемую Банком России сохранность средств; возможность совершения расчётов в онлайн- и офлайн-режимах, возможность интеграции с другими цифровыми платформами; упрощение проведения государственных платежей.

Насколько всё это важно для простого получателя зарплаты, пенсии или пособия? Бумажные деньги можно хранить хоть в кармане, хоть в матрасе. А цифровые? Нет электричества — и нет денег. Нет денег — даже хлеба не купишь, не говоря обо всём остальном. Из всех вышеперечисленных «преимуществ» сильно на себя обращает внимание «возможность интеграции с другими цифровыми платформами». Это принципиальный момент, и к нему мы вернемся ниже.

Центробанк, ждём ответа!

Центробанк так не ответил на главный вопрос: какую задачу он хочет решить за счёт цифрового рубля? ЦБ утверждает, что цифровой рубль позволит оптимально распределять бюджетные деньги и смотреть, куда они потрачены. А разве до сих пор Центробанк не имел инструмента для отслеживания движения бюджетных средств? Видимо, дело не в бюджетных деньгах, а в народных массах. Для простого гражданина введение цифрового рубля означает, что Центробанк будет точно отслеживать, на что гражданин тратит деньги. Именно это ранее было недоступно для ЦБ.

При полном замещении наличных и безналичных денег цифровыми станет якобы невозможной чиновничья коррупция. Невозможно будет получить «откат» и построить на него виллу в Сочи или Майами. Но, простите, это касается сотой доли процента (если не меньше) населения России. Значит главный, кто будет сидеть «под колпаком у Мюллера», это 146-миллионный русский народ.

Высказывается мнение, что с помощью цифрового рубля можно повысить эффективность управления монетарной политикой, лучше контролировать инфляцию. Но и это не выдерживает критики. Как же всю жизнь жили без электронных денег? Ответ лежит не в проблеме борьбы с коррупцией и не в эффективности монетарной политики. Он лежит за пределами России.

«Месседж» от Фонда Клинтонов

Какое-то странное совпадение: стремительное введение цифрового рубля в России, включая его законодательное закрепление, сошлось по времени с аналогичными судорожными — иначе не скажешь — движениями глобалистов на международной арене всё по тому же вопросу. Буквально в начале февраля Фонд Билла и Хиллари Клинтон объявил, что он объединился с Фондом Рокфеллера для продвижения «цифровых денег во имя борьбы с изменением климата».

Всё это происходит на фоне того, что Центральные банки практически всех западных стран настаивают на введении цифровых денег, над которыми они будут иметь полный контроль, утверждая, что цифровые деньги «уменьшат углеродный след человечества». Чушь, конечно, но обыватели на Западе, чьи мозги уже промыты проблемой «потепления климата», верят этому.

Этому верят ещё более охотно, когда глобалисты говорят, что такие электронные деньги даром поступят в распоряжение бедных. Хиллари Клинтон, объявляя свою инициативу в Индии, заявила, что вместе с Фондом Рокфеллера будет создан «Глобальный фонд устойчивости к изменению климата для женщин» на сумму 50 млн долларов, цифровых, естественно.

«Фонд предоставит женщинам и вашим сообществам доступ к ресурсам, которые сделают вас устойчивыми к последствиям изменения климата, таким как экстремальная жара», — сказала Клинтон. Ну надо же хоть как-то, пусть и по-дурацки, объяснить введение цифровых денег. Больше цифровых денег — больше устойчивость к жаре. Логично.

Прямая связь с «пандемией»

Налицо заговор мировой глобалистской элиты по захвату мирового господства путём взятия под контроль всех финансовых потоков, производства продовольствия, медикаментов и энергии. Этот контроль осуществим при наличии исключительного инструмента — цифровизации всей жизни, включая прежде всего цифровизацию финансового рынка. Главнейшим элементом этой системы цифрового контроля является цифровизация самого человека путём принудительного присвоения ему некоего цифрового документа, который заменит традиционный паспорт.

Именно таким цифровым документом должен стать QR-код, который будет присваиваться под другим «соусом» — как «паспорт здоровья», который свидетельствует о наличии вакцинации от «смертельных болезней». Введение такого «паспорта здоровья» предусмотрено глобальным Соглашением о пандемии, которое кулуарно разрабатывается в недрах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и должно быть принято всеми 194 странами-членами ВОЗ в мае 2024 года. В случае одобрения страной Соглашения о пандемии она будет обязана ввести для своих граждан основанный на QR-коде «паспорт здоровья», который будет давать людям возможность вести обычную жизнь, путешествовать, пользоваться своими деньгами и т. д.

Великая пандемия ещё впереди?

Совершенно ясно, что при «бесшовном взаимодействии цифровых сервисов бизнеса и государства» пользование человеком своими цифровыми деньгами будет зависеть от наличия у него «паспорта здоровья». Без этого цифрового документа человек рискует быть признанным «опасным для общества», как потенциальный «разносчик смертельных болезней». Соответственно, его передвижение по стране и миру будет блокировано, будет блокирован и его цифровой кошелёк. В этом случае человек станет изгоем — до тех пор, пока не сделает себе прививку, которая даст ему возможность получить основанный на QR-коде «паспорт здоровья» — этот вездеход в нормальную жизнь. Кроме того, доступ к цифровому кошельку (тому самому цифровому счёту) может быть блокирован и по многим другим причинам, например, по причине неблагонадёжности, степень которой будем определять не мы.

На этом фоне совершенно понятным и циничным выглядит предупреждение, с которым на днях выступил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, о том, что человечество должно подготовиться к пандемии птичьего гриппа H5N1, которую следует ждать в конце текущего года. Руководитель ВОЗ призвал фармпроизводителей «убедиться, что в случае необходимости поставки вакцин и противовирусных препаратов будут доступны для глобального использования».

По мере того как новости о пандемии COVID-19 стихают по всему миру — а это означает, что глобалисты больше не в состоянии запугивать людей и манипулировать ими, — мы внезапно видим предупреждения о новой пандемии в виде птичьего гриппа, который ранее был безвреден для людей. Роберт Ф. Кеннеди, известный критик ВОЗ и кампании принудительной вакцинации в США, предупредил, что «мировая элита настроена спровоцировать пандемию человеческого птичьего гриппа». Бывший директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд сказал:

«Я верю, что великая пандемия ещё впереди, и это будет пандемия птичьего гриппа для человека. Это будет иметь значительную смертность в диапазоне от 10 до 50%. Будут проблемы».

А Билл Гейтс, в свою очередь, недавно заявил, что эта грядущая пандемия «на этот раз привлечёт внимание».

Законодательный футбол

На каком этапе законодательное закрепление в России цифрового рубля? С подачи ЦБ в Госдуме находится на рассмотрении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с внедрением цифрового рубля». В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «целью законопроекта является развитие платёжной инфраструктуры в части расширения применения цифровых технологий гражданами, бизнесом и государством, повышения доступности, скорости, удобства и безопасности расчётов при снижении издержек».

В данный момент законопроект всё ещё находится на стадии рассмотрения Советом Государственной думы, который к 16 февраля этого года ожидает от Комитета по финансовому рынку отзывы, предложения и замечания к законопроекту. Планируется, что законопроект будет вынесен на рассмотрение весенней сессии Госдумы в первом чтении.

Точная дата рассмотрения этого законопроекта в первом чтении пока не известна. То есть закон не принят, а с апреля всех будут переводить на цифровые деньги? Значит, к апрелю закон примут в последнем чтении? И государство забьёт в народные ворота свой победный гол: мы все станем на шаг ближе к цифровому концлагерю. То есть всё для того, чтобы мы, граждане, расширяли применение цифровых технологий, без которых нам якобы жизнь не мила.

Однозначный вывод

Введение цифрового рубля является звеном в многоплановой подготовке планеты к установлению глобалистского либерального порядка, который будет насаждаться путём запугивания «смертельными пандемиями» и контролем за расходами каждого человека, а по сути — контролем нашего доступа к удовлетворению элементарных потребностей в еде, лекарствах, одежде, в крыше над головой. Не говоря о всех прочих «благах цивилизации». У наших депутатов ещё есть время всё хорошенько взвесить. Готовы ли они проголосовать за то, чтобы граждане России стали частью мирового электронного концлагеря, начальник которого будет сидеть даже не в Европе, а за океаном.

Начало Россией военной кампании на Украине и включение в войну против России всего коллективного Запада окончательно и бесповоротно разделило нас с глобалистами. Русские солдаты на передовой украинского фронта ценой своей жизни строят новый многополярный мир, в котором Россия никак не должна сопрягаться с сатанистами «цивилизованного Запада», который не видит нынешнюю Россию в своих перспективных планах. При этом наш Центробанк по-прежнему как заворожённый твердит о мировых финансовых тенденциях. Складывается убеждение, что в Центробанке либо ничего не понимают, что происходит в мире, что делает Россия и что хочет её народ, либо ЦБ сознательно сотрудничает с глобалистами в строительстве мирового электронного концлагеря.

Автор — Игор Пешничников.

https://tsargrad.tv/articles/nado-menjat-centrobank-cifrovoj-rubl-zadushit-rossiju_725 997