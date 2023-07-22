21 июля 2023 года бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) арестовали и отравили в СИЗО до 18 сентября. Его обвиняют по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности через СМИ или сеть Интернет (ст. 280 ч. 2 УК). Максимальное наказание по ней — 5 лет лишения свободы. Как задержание восприняли известные общественные деятели, ведущие Телеграм-каналы, и российские военкоры приводим ниже:

Андрей Медведев, журналист ВГТРК, вице-спикер Московской городской думы:

«Игоря Стрелкова задержали, вроде как по 282-й статье.

Против кого он возбуждал ненависть, и чьё достоинство унижал, мне лично разобраться трудно. Потому что наговорил Игорь Иванович за последний год такую кучу всего, и стольких людей подверг критике, что мама не горюй.

Одна его постоянная борьба с Александром Ходаковским чего стоит. Был момент — едва ни недели без строчки. Стрелков писал из Москвы, Ходаковский находился на фронте.

Ну, а в последние дни он поругался даже с коллегами из своего клуба патриотов.

Но тем не менее. Во-первых, мне кажется, что Стрелков не вполне здоров. Душевно не здоров. Дай Бог, если я ошибаюсь. Но его поведение порой обескураживает, и наводит на определённые мысли.

И во-вторых. Есть прошлые заслуги. Перед страной и Новороссией. И если признаются, скажем, былые заслуги Исинбаевой, то отчего не учесть былые заслуги Стрелкова?

Но повторю, переругаться со всеми, с кем только возможно, причём, зачастую в самой оскорбительной форме, это нужно суметь.

Но это действительно прямо вот 282-я? Не уверен.

Хотя, его последние посты, это прямо совсем уже слишком".

Александр Ходаковский, заместитель начальника Главного управления Росгвардии по ДНР:

«Не знаю, есть ли у Стрелкова в списке человек, к которому он бы испытывал больше неприязни, чем ко мне, но вот случилась с ним эта история — и я не почувствовал ни злорадства, ни сочувствия. Каждый сам кузнец своего счастья и сам несёт ответственность за действие или бездействие, равно как и за сказанное или умолчанное. Думаю, что Стрелков не будет извлечён из нашей действительности и ещё порадует нас своим уникальным видением мира».

Сергей Марков (телеграм-канал Логика Маркова):

«Игорь Стрелков арестован. До 18 сентября, за призывы к экстремистской деятельности в интернете.

Все гадают, за что? Ведь он же за СВО.

Но здесь и гадать нечего.

Я еще полгода назад предупреждал и прямо просил Стрелкова прекратить оскорблять лично президента. Стрелков сначала прослушал мой разумный совет, а потом опять ударился в разнузданную дискредитацию высшего руководства нашего государства.

Это не допустимо. Мне это было ясно. Да и всем это ясно.

Мой второй совет Стрелкову сейчас, — немедленно извинитесь перед властью и клятвенно пообещайте свою критику вести в нормальных рамках. Вас, уверен, отпустят. И тогда мы с удовольствием будет опять читать ваши очень критические военные обзоры. Они полезны, даже если мы против. А вот это ваше разнузданное полоскание Президента дайте слово больше никогда не делать.

По аресту Стрелкова нужно не обвинять власть в репрессиях, а удивляться долготерпению власти. Почти год Стрелков в каком то упоении грубо ругается и оскорбляет президента во время тяжелейших испытаний нашей страны, когда стране нужна консолидация вокруг президента. Уверен, что Стрелкова не трогали именно по личному распоряжению президента. Дескать, героев желательно не сажать.

Но всему же есть пределы. Стрелков перешел все допустимые пределы в ругани президента. И даже наша гуманная и медленная и нерешительная машина власти сделала действие — прекратила его атаки на верховного главнокомандующего путем изоляции ругателя".

Семен Пегов (телеграм-канал WarGonzo):

«Любители теорий заговоров могут начать рассуждать, что власти начали зачистку лидеров общественного мнения, активно выступавших в медиа против ЧВК «Вагнер» и Евгения Пригожина, прибавив факт задержания Стрелкова к череде плохо монтирующихся между собой событий последнего времени.

Впрочем, никаких реальных данных думать именно так — нет, и дело, вероятнее, совсем в другом".

Роман Сапоньков (телеграм-канал Роман Сапоньков):

«К задержанию Стрелкова. Глянул его последние посты, был удивлён. Это, конечно, перебор. Не знаю, на что он рассчитывал после этого. Цитировать, по понятным причинам, не буду.

СИЗО, конечно, удивительно. После «Марша справедливости» никого не закрыли из непосредственных участков.

Лично я думаю, что причины следующие.

1. Война групп влияния после мятежа Пригожина. Либо напрямую победа одной из групп, которая «победила», либо под соусом «смотрите чем закачивается критика».

2. Критика и оскорбления президента. Учитывая его политические амбиции и влияние, вполне могло хватить".

Анастасия Кашеварова (телеграм-канал Анастасия Кашеварова):

«Всегда относилась к Стрелкову, как к сварливому деду. Ну, такой несносный дед, который ворчит, что вот никто ничего не умеет, но никогда никого не обидит. Сидит там на видео со вторым дедом и бухтит.

На самом деле задерживать своих — это как-то подло. Бурчит дед — пусть бурчит. И как-то совсем выглядит нехорошо, что Пригожина помиловали, а Стрелкову статью шьют. В чистой воде рыба не водится.

И опять же, убирая мое личное отношение и доброту мою, позиция когда применяется закон только тогда, когда захочет один из игроков — подрывает государственность и уничтожает всю правовую систему".

Дмитрий Стешин (телеграм-канал Русский тарантасъ):

«Задержан Стрелков. Первый раз за много лет, беру сообщение из его канала. Инкриминируют „экстремизм“. Очень жаль, что в нашей стране не нашлось места для этого человека. Места, где он смог применить все свои лучшие качества, таланты, способности и опыт. Очень надеялся, что его привлекут не по статье, а к диверсионно-партизанской работе. Но, вышло как всегда… Жаль. Желаю Игорю Всеволодовичу скорее выбраться из этой передряги».

Телеграм-канал Белорусский силовик:

«Суд арестовал Стрелкова до 18 сентября. Все это время он проведет в СИЗО.

Верно уже писали, что я даже не понимаю за что именно задержали Стрелкова. Потому что он последнее время написал СТОЛЬКО, что тома уголовного дела могут расшириться.

Ну, я бы мог предположить, что его все же предупреждали и не раз.

Объективно говоря, я бы тоже предупреждал и профилактировал, потому что у него за спиной единомышленники и сторонники. Да, он многим может не нравится, но важна конечная цель всего этого.

Я вот от слова «совсем» не люблю Стрелкова за определенные высказывания, но все-таки надеюсь на благоразумие и положительный исход, где в конечном итоге Стрелков работает на благо общего дела".

Телеграм-канал Два майора:

«Как-то муторно на душе от всего этого.

Смута, внутренняя дестабилизация, дворцовый переворот, мятеж, бунт — единственное, что даёт шанс нашим врагам на победу. На развал страны.

Только вот за последние пару недель арестованы два полковника запаса того самого направления защиты конституционного строя.

Есть субъективное мнение, что полковник ФСБ в запасе моложе 60 лет это некий ресурс с неким опытом. И его вроде бы можно использовать, если есть мозги у того, кто должен этот ресурс использовать.

А можно в тюрьму посадить и ресурс кончится.

Суды, конечно, разберутся во всем. Нам жаль ресурсов, которые можно было бы при грамотном подходе использовать на благо страны.

Вот все, что похерили за последние месяцы, собрать бы в кучу, да на пользу Родине.

Ресурсы жаль. И людей.

Ну ничего. Время — честный человек. И все расставит на свои места".

Алексей Живов (телеграм-канал ЖИВОВZ):

«Версии причин ареста Стрелкова

Версия 1. Стрелкова арестовали по причине раздражения от последних постов, а в уголовное дело поставили любые подходящие под состав посты.

Версия 2. Стрелкова арестовали как главного представителя «рассерженных патриотов», имеющего самый крупный медиаресурс. Тогда впоследствии под нож пустят всю структуру и симпатизантов.

Версия 3. (Из интернета) Посадка Стрелкова — предвестник скорого замирения с Украиной. Версия интересная, но совершенно не выдерживает проверки военной обстановкой.

Версия 4. В лице Стрелкова всем критикам армии, оснащения войск и конкретных персон указали, что плюрализм закончился. Молчи — или сиди.

Версия 5. Стрелков покушался на право Президента суверенно принимать любые политические решения. В частности, Стрелков открыто критиковал решение помиловать ЧВК «Вагнер». Президент очень не любит, когда ему мешают «маневрировать».

Арест Стрелкова состоялся одновременно с маршем по центру Москвы радикальных исламистов. Марш, судя по всему, организован ЦИПсО, что наложило на всю ситуацию легкий налет сюрреализма".

Телеграм-канал «Парламент с кнопкой»:

«Игорь Стрелков задержан. Такое событие называют «ожидаемой непредсказуемостью» — все понимают, что оно должно было рано или поздно произойти, но все равно подобные новости будут несколько шокирующими.

Стрелков позволял все больше с каждым новым месяцем СВО. Символ «русской весны» переходил на личности и открыто оскорблял своих, казалось бы, коллег и сограждан. Красные линии были пересечены, и у кого-то лопнуло терпение.

Дело в том, что Стрелков соединяет в себе несколько качеств, которые в сумме дают противоречивость характера. Это идейность, прямота, вплоть до радикализма, гордость, переходящая в гордыню, компетентность и честность. Бывший полковник сумел после завершения военной карьеры стать полноценным военным СМИ. Его аналитика СВО была горькой, но зачастую правдивой и предиктивной, а сам Стрелков обрел вторую популярность, громко вернувшись в повестку после 2014-года.

Такого человека было бы идеально интегрировать в армейские структуры, опыта и аналитических возможностей у него предостаточно. Увы, этого не произошло. Сам Игорь Иванович — человек очень конфликтный и не особо способный к «работе в команде», что доказывают его многочисленные провалы при попытках создать общественное или политическое движение.

Открытая дискредитация власти в его каждом эфире не могла пройти бесследно, а значит его заключение под стражу было вопросом времени. Странно, что он этого не понимал. А может он думал, что имеет своего рода иммунитет от репрессий. Чувство безнаказанности как всегда породило вседозволенность.

Задержание Стрелкова может спровоцировать негативную реакцию у общества, поскольку арест настоящего идейного патриота России выглядит странно в военное время. Впрочем, это не приведет к каким-либо волнениям или протестам, Стрелков так и не стал лидером или политиком, способным к деятельности, а превратился в популярного обозревателя.

В этом нет ничего зазорного, к слову. Будем надеяться, что суд учтет все заслуги Стрелкова и примет адекватное решение".

Телеграм-канал Друид:

«Игорь Гиркин (Стрелков), как бы к нему не относились, является одним из ключевых лиц Русской весны и заметных военных комментаторов. Именно в статусе военного комментатора И. Гиркин не раз демонстрировал достаточно объективный анализ происходящего и по делу критиковал некоторых военных, не называя, например, нынешнюю ситуацию на фронте откровенным позором.

Его задержание не означает устранения как военно-политической фигуры, тут возможны разные варианты. Скорее всего, задержание носит упреждающий характер, но жёстко закатывать популярного «военного патриота» вряд ли будут. Впрочем, выводы делать рано. Многое будет зависеть от позиции и самообладания самого И. Стрелкова.

В этой ситуации главный сигнал политсообществу достаточно простой — не торопиться с выводами и критикой военно-политических мероприятий, не мешать проведению СВО и не забываться. И. Стрелков и некоторые «рассерженные патриоты» в последнее время начали перегибать палку и получили холодный отрезвляющий душ в виде задержания лидера и обвинений в экстремизме. Как показывают недавние события, даже самые серьёзные обвинения могут быть быстро и без особых последствий для обвиняемого сняты и буквально тут же забыты. Есть версия и про искусственную накачку рейтинга КРП перед значимыми политическими событиями.

В этой конфигурации слишком много переменных. И, конечно же, не правы те, кто сейчас уже поспешили «хоронить» И. Стрелкова. Это неуместно, он является выразителем настроений определённой патриотической части общества, которая требует более аккуратного подхода, в отличие от того же Алексея Навального".