«Не знаю преподобный, не знаю мученик?» (Блаженная Паша Саровская)

Многие русские подвижники и духоносные старцы ХХ столетия говорили и писали о том, что возрождение России станет возможным, когда русские люди откроют для себя правду о Царе-Мученике Николае Александровиче. Об этом говорили и прп. Кукша Одесский, благословлявший царские рубли с изображением Государя Николая II носить на груди вместе с иконками, и великий старец Николай (Гурьянов), и святитель Иоанн Шанхайский (Максимович), и святитель Серафим (Соболев), и сербский святитель Николай (Велимирович).

В 1917 г. прп. Анатолий Оптинский произнес пророческие слова: «Судьба Царя — судьба России. Будет радоваться Царь — будет радоваться и Россия. Заплачет Царь — заплачет и Россия».

«Россия не поднимется, пока не осознает, кто был наш Русский Царь Николай», — говорил старец Николай (Гурьянов).

В 2000 г. от Рождества Христова состоялось торжественное всероссийское прославление Царской Семьи. Но, к сожалению, даже некоторые православные до сих пор не могут осознать смысл духовного подвига Государя Николая II и Августейшей семьи. Поэтому стоит ли удивляться, что многие наши невоцерковленные соотечественники не понимают, почему прошедшее столетие оказалось столь трагическим для России, и тем более не в состоянии понять, почему Церковь призывает наш народ покаяться в отступлении от Бога и предательстве Святого Царя. Нам очень много предстоит еще потрудиться для того, чтобы российское общество узнало правду и сумело осмыслить подвиг святых Царственных мучеников и страстотерпцев.

Одним из главных соблазнов для тех, кто не принимает прославление Государя в лике святых, является обвинение в мнимом «отречении» Императора Николая II Александровича от престола. Старец Николай Гурьянов ответил всем, кто обвиняет Государя в отречении: «Святой Царь не отрекался, на нем нет греха отречения. Он поступил как истинный христианин, смиренный Помазанник Божий. Ему надо в ножки поклониться за Его милость к нам, грешным. Не Он отрекся, а Его отвергли».

К сожалению, до сих пор церковные либералы упорно пытаются убедить православных людей в том, что Царственные страстотерпцы были прославлены лишь за последний период своей жизни, за смирение и терпение, которые Императорская семья проявила, находясь в заточении. Но подумаем, разве может человек проявить такое поистине царственное величие в смирении и несении скорбей, которое явила вся Святая седмерица, если не подготовлен к этому подвигом всей предыдущей жизни? Вся молитвенная и глубокая христианская жизнь Царственных страстотерпцев подготовила их к этим последним месяцам пребывания в заточении

Мы с вами часто от близких не можем понести малейших обид и поношений. Но кто из нас способен представить, что означали для Царственных страдальцев измены облагодетельствованных ими генералов и придворных, некоторых членов Дома Романовых, малодушное предательство или равнодушие значительной части народа? Того народа, который они до последней минуты, как видно из дневниковых записей Государыни, считали своими детьми, ради которых они шли на смерть. Как страдали Царственные страстотерпцы от хулы, клеветы, грубости и при этом поражали всех ненавидящих и злобствующих своим величественным смирением и спокойствием духа.

Однажды министр Сазонов заметил, что никто никогда не слышал от Государя даже оттенка раздражения в ответ на слова тех, кто Его злословит. Государь ответил: «Эту струну личного раздражения мне удалось уже давно заставить в себе совершенно замолкнуть. Раздражительностью ничему не поможешь, да к тому же от меня резкое слово звучало бы обиднее, чем от кого-нибудь другого». Все, кто читал святых отцов, понимают, что значит победить страсть гнева. Безгневие — одна из самых высоких монашеских добродетелей. Современники отмечают поразительное самообладание и выдержку Государя, изумительную ровность в обращении с людьми, удивительную простоту, соединенную с царственным величием. Подобное поведение не может быть только свойством природного характера и результатом воспитания — это плоды глубоко молитвенного настроя.

В свое время сестры Дивеевской обители были удивлены словами блаженной Христа ради юродивой Паши Саровской. Святая ставила портрет Государя, делала перед ним земные поклоны и говорила: «Не знай преподобный, не знай мученик?» В нижегородском говоре это означает: «Не знаю, преподобный или мученик». А в святости Царя Николая блаженная не сомневалась и, предвидя будущую мученическую смерть Государя, говорила, что Государь еще при земной жизни был достоин венца преподобного.

«Пожалел народ, собой расплатился!» (Блаженная Матрона Московская)

Еще при жизни Императорской семьи блаженная Паша Саровская ставила их портреты в передний угол с иконами и молилась, взывая: «Святые Царственные мученики, молите Бога о нас!». Об этом свидетельствует игумен Серафим Путятин: "Прозорливица при мне несколько раз целовала портреты Царя и семьи, ставила их с иконами, молясь им как святым мученикам. Потом горько заплакала. Эти иносказательные поступки понимались мною тогда, как переживаемые великие скорби Царя и Семьи, связанные с войной, ибо хотя они не были растерзаны гранатой и ранены свинцовой пулей, но их любящие сердца были истерзаны безпримерными скорбями и истекали кровью. Они были действительно безкровные мученики. Как Божия Матерь не была изъязвлена орудиями пытки, но при виде страдания Своего Божественного Сына, по слову праведного Симеона, в сердце ей прошло оружие. Затем старица взяла иконки Умиления Божией Матери, пред которой скончался преподобный Серафим, заочно благословила Государя и Семью, передала их мне и просила переслать. Благословила она иконки Государю, Государыне, Цесаревичу, Великим Княжнам Ольге, Татьяне, Марии и Анастасии, Великой Княгине Елисавете Феодоровне и А. А. Вырубовой. В настоящее время для меня это ясно: она знала, что все они кончат жизнь кончиной праведников-мучеников. Целуя портреты Царя и Семьи, прозорливица говорила, что это её родные, милые, с которыми скоро будет вместе жить. И это предсказание исполнилось. Она через месяц скончалась, перейдя в вечность, а ныне вместе с Царственными мучениками живёт в небесном тихом пристанище".

Перед смертью она все клала поклоны у портрета Государя. Сама она была уже не в силах делать их, и ее поднимали и опускали. Удивленные сестры спрашивали:

— Что ты, мамашенька, так на Государя молишься?

— Глупые! Он выше всех Царей будет! — отвечала блаженная Прасковья Ивановна.

Незадолго до смерти блаженная сняла портрет Государя и поцеловала в ножки со словами: «Миленький уже при конце».

Как не вспомнить слова еще одной великой святой блаженной Матроны Московской. Однажды блаженная Матрона попросила у матери куриное перо, ободрала его и спросила: «Мама, видишь это перышко?» — «Да что же его смотреть, ты ведь его ободрала». — «Вот так же обдерут и нашего царя-батюшку». А много лет спустя блаженная Матрона говорила об императоре Николае II: «Пожалел народ, собой расплатился! Знал наперед путь свой».

Существует немало свидетельств о том, что Государь действительно знал, какой путь определен ему Богом, какой великий крест придется нести ради спасения своего народа. Об этом свидетельствуют и слова Государя, сказанные Петру Аркадьевичу Столыпину: «Я знаю, что мне предстоит. Я родился в день Иова многострадального и мне предназначено страдать».

" В Сарове Святая Русь прощалась с Царем"

Удивительно связана судьба Царя-Мученика с великим святым Церкви Христовой преподобным Серафимом Саровским. Благочестию и настойчивой воле Государя мы обязаны тем, что в его царствование Русская Православная Церковь обрела восемь новых святых — это больше, чем было канонизировано за весь синодальный период. Синод находился под воздействием «духа века сего», и противодействие многих архиереев ощущалось даже при прославлении такого великого святого, как прп. Серафим Саровский. Архиереи, не желая противостоять настроениям «образованного общества», выражали сомнения в необходимости канонизации великого угодника Божия, почитаемого всем простым православным народом. Но прославление батюшки Серафима состоялось благодаря твердой воле Государя.

Это было небывалое доселе вмешательство Царя в дела Русской Православной Церкви, но разве сегодня может кто-нибудь представить наши храмы без икон великого святого, а нашу жизнь без молитвы к батюшке Серафиму? Вот что об этом пишет свидетель прославления князь Владимир Волконский: «Вокруг этого события тогда (в 1903 году) было очень много шума — и литературного, и словесного. Шум был недоброжелательный… И несмотря на весь этот шум недоброжелательства, на старания доказать „искусственность“ святости Серафима, народ упорно двигался в сторону монастыря; за месяц, за два уже были видны и отдельные богомольцы, и целые группы; шли решительно со всей России, шли отовсюду и шло множество; в день прославления в Сарове было около трехсот тысяч, и после этого шли и шли беспрерывно; и я глубоко уверен, что ни у кого из шедших на поклонение к старцу Серафиму сомнения не рождались в душе, и любовь к нему не уменьшалась».

Государь Император Николай II не только настоял на канонизации Серафима Саровского, он сам лично вместе со всей своей семьей принимал участие в Саровских торжествах. Как кто-то верно заметил «В Сарове Святая Русь прощалась с Царем».

Вместе с архиереями и Великими князьями Государь нес на своих руках раку с мощами прп. Серафима, молился вместе со своим народом, посетил святыни Сарова и Дивеева.

И в эти же дни, когда в Сарове на глазах народа совершалось множество исцелений и чудес по молитвам преподобному, Государь получил послание батюшки Серафима. Запечатанный рукой великого старца хлебным мякишем конверт передала вдова «служки» преподобного Елена Ивановна Мотовилова. По свидетельству очевидцев, Николай спрятал этот толстый пакет за борт мундира и сказал, что вечером прочитает. И они с Александрой после этого поехали к блаженной Паше Саровской с большой свитой, со всеми великими князьями. При этой встрече потрясенная словами блаженной Императрица Александра Федоровна чуть не упала в обморок. Государыня не могла принять пророчество о великих грядущих испытаниях и сказала Паше Саровской: «Это неправда, я не верю вам». Блаженная дала Царице Александре отрез кумачовой ткани: «Твоему сынишке на штанишки», предсказав рождение долгожданного наследника — Царевича Алексея — и одновременно его трагическую судьбу. Вспомним кумачовый ужас, в который ввергли Россию, размахивая алыми флагами. Вышли Царь и Царица из кельи на виду у всей свиты со слезами на глазах.

Что было в письме Серафима Саровского мы не знаем. Но по свидетельствам очевидцев вечером, прочитав послание прп. Серафима, Государь долго со слезами молился перед келейной иконой старца — образом Матери Божией «Умиление». Журнал Валаамского общества Америки «Русский паломник» сообщал в 1990 году: «Княгиня Наталья Владимировна Урусова была в переписке с Е. Ю. Концевич, которая нам оставила письма, равно как и Воспоминания покойной княгини. Вот что сообщается ею: «Я знаю о пророчестве преподобного Серафима о падении и восстановлении России; я лично это знаю. Когда в начале 1918 года горел Ярославль и я бежала с детьми в Сергиев Посад, то там познакомилась с графом Олсуфьевым, еще сравнительно молодым. Он для спасения каких-то документов, должных быть уничтоженными дьявольской силой большевизма, сумел устроиться при библиотеке Троице-Сергиевой Академии. Вскоре был расстрелян. Он принес мне однажды для прочтения письмо, со словами: «Это я храню, как зеницу ока». Письмо, пожелтелое от времени, с сильно полинявшим чернилом, было написано собственноручно преподобным Серафимом Саровским — Мотовилову. В письме было предсказание о тех ужасах и бедствиях, которые постигнут Россию, и помню только, что было в нем сказано и о помиловании и спасении России».

Граф Юрий Александрович Олсуфьев вместе с о. Павлом Флоренским в то время сумели спасти от поругания главу прп. Сергия Радонежского. Святыня все годы Великой Отечественной войны хранилась под престолом в храме Владимирской иконы Матери Божией в Виноградово, где служил схиархимандрит Илларион (Удодов). В 1946 г., когда Троице-Сергиеву Лавру вернули Церкви, схиархимандрит Илларион, переоблачая мощи, вернул главу преподобного Сергия Радонежского в раку. В достоверности свидетельства знаменитого реставратора и искусствоведа, расстрелянного на Бутовском полигоне новомученика графа Юрия Александровича Олсуфьева сомневаться не приходится.

Но Государь Николай Александрович еще до саровских торжеств получил первое послание с пророчествами о грядущей судьбе России и подвиге, который ему придется совершить ради спасения Русского народа.

«На венец терновый сменит он корону царскую»

В 1901 г. Государь впервые услышал пророчество о том, что в России на престол взойдет Царь, Иову Многострадальному подобный. Об этом со слов отцов Оптиной пустыни сообщал Сергей Александрович Нилус и свидетельствовала Мария Федоровна Герингер, урожденная Аделунг, обер-камерфрау Императрицы Александры Феодоровны, близкая к Императорской семье. В марте 1901 г. исполнялось 100 лет со дня убийства Императора Павла I. Все российские цари, правившие после убиенного Государя, знали, что в Гатчинском дворце находится особый ларец, запечатанный личной печатью Павла Петровича с надписью: «Вскрыть потомку моему в 100-летний день моей кончины». Мария Федоровна Герингер пишет: «Государю Николаю Александровичу и выпал, таким образом, жребий вскрыть таинственный ларец и узнать, что в нем столь тщательно и таинственно охранялось от всяких, не исключая и царственных взоров. В утро 12 марта 1901 года и Государь и Государыня были очень оживлены и веселы, собираясь из Царскосельского Александровского дворца ехать в Гатчину вскрывать вековую тайну. К этой поездке они готовились как к праздничной интересной прогулке, обещавшей им доставить незаурядное развлечение. Поехали они веселы, но возвратились задумчивые и печальные, и о том, что обрели они в этом ларце, никому ничего не сказали. После этой поездки Государь стал поминать о 1918 годе, как о роковом годе и для него лично, и для Династии».

В послании Императора Павла I, которое выпало прочесть его праправнуку, молодому Государю Николаю Александровичу были записаны пророчества знаменитого провидца монаха Авеля о судьбе России, грядущих испытаниях и будущем Дома Романовых.

Впервые эти пророчества опубликовал белоэмигрант, русский офицер, ветеран Первой мировой, историк и собиратель древностей Петр Николаевич Шабельский-Борк. Петр Николаевич был убежденный монархист и участвовал в попытке освобождения Царской семьи из Екатеринбургского заточения. Шабельский-Борк свои исторические исследования посвящал эпохе царствования Императора Павла I, и ему удалось собрать много раритетных документов того времени. В 1930 г. в Берлине под псевдонимом Кирибеевич он издал «Историческое сказание „Вещий инок“», в котором опубликовал рассказ о пророчествах монаха Авеля Императору Павлу I. К сожалению, весь архив Шабельского-Борка пропал во время Второй мировой войны.

Монах Авель поведал императору, что на престол Русского Царства предстоит взойти императору Николаю «Святому Царю, Иову Многострадальному подобному». Поведал инок и о том, что ожидает Святого Царя: «На венец терновый сменит он корону царскую, предан будет народом своим; как некогда Сын Божий». Грядет великая, страшная война, и во время этой ужасной войны «измена будет расти и умножаться. Накануне победы рухнет Трон Царский».

После того, как рухнет Царский Трон, Господь попустит богоборцам «скорпионом бичевать Землю Русскую, грабить Святыни ее, закрывать Церкви Божии, казнить лучших людей русских». И монах Авель объясняет за что будет попущена врагам Христовым власть над Русской землей: «Сие есть попущение Божие, гнев Господень за отречение России от Святого Царя».

По пророчеству провидца это будет последнее иго, попущенное Господом Русской земле за грехи народа, а затем: «Свершатся надежды русские. На Софии, в Царьграде, воссияет Крест Православный, дымом фимиама и молитв наполнится Святая Русь и процветет, аки крин небесный».

«Померкнут камни на земном венце — но сияние венца небесного пребудет вовеки»

Не только православные старцы говорили о великом подвиге Царя-Мученика. Первое откровение о своей будущей судьбе Государь Николай Александрович получил в 23 года, когда будучи наследником совершал путешествие. В Японии во время посещения кладбища русских моряков старый японец, хранитель кладбища, сказал Наследнику:

— Высокий гость собирается посетить нашу древнюю столицу Киото, а близ Киото обитает известный отшельник — монах Теракуто. Это подвижник, взору которого открыты судьбы людей. Однако для него не существует понятия времени, и он указывает только признаки сроков.

По прибытии в Киото Николай в штатском платье, сопровождаемый греческим принцем Георгом и переводчиком маркизом Ито, пешком отправился в пригородную рощу, в которой жил Теракуто.

Вот что в своих воспоминаниях написал о пророчестве Теракуто маркиз Ито:

«Так суждено свыше! Все народы хвалят одного и того же Единого Бога Творца, только на разных языках. Благословенна милость Неба за счастье, о котором не мог помыслить старый Теракуто. Опасность витает над твоей главой, но смерть отступит, и трость будет сильнее меча, и трость засияет блеском. Два венца суждены тебе — земной и небесный. Играют самоцветные камни на короне твоей, владыка могущественной державы. Но слава мира проходит, и померкнут камни на земном венце — но сияние венца небесного пребудет вовеки. Великие скорби и потрясения ждут тебя и страну твою. Ты будешь бороться за всех, и все будут против тебя. На краю бездны цветут красивые цветы, дети рвутся к цветам и падают в бездну, если не слушают предупреждений отца. Ты принесешь жертву за весь свой народ, как искупитель за его безрассудства. Вижу огненные языки над главой твоей. Это — посвящение. Вижу бесчисленные огни в алтарях пред тобою. Это исполнение. Здесь мудрость и часть тайны Создателя. Смерть и бессмертие, миг и вечность. Будь же благословен день и час, в который ты пришел к старому Теракуто».

Через несколько дней после этого состоялось покушение на жизнь Наследника. Фанатик-японец ударил его самурайским мечом по голове. Принц Георг отбил удар бамбуковой тростью. Позже по повелению Александра III трость была осыпана алмазами и возвращена принцу. Как и предсказал Теракуто, трость оказалась сильнее меча, и трость засияла. Записи современников тех событий в Японии говорят, что уже после посещения отшельника Наследник долго был задумчив и грустен. Но для нас важно свидетельство старого Теракуто о том, что «померкнут камни на земном венце — но сияние венца небесного пребудет вовеки». О том, что Царь-Мученик будет один бороться за всех, за свой народ, который, как непослушный ребенок потянется к цветам на краю бездны. Но Государь «принесет жертву за весь свой народ, как искупитель за его безрассудства». Сбылось и пророчество Теракуто о том, что «зажгутся бесчисленные огни в алтарях пред тобой»: сегодня горят лампады и свечи перед иконами Царственных Мучеников и Страстотерпцев во многих православных храмах от Аляски до Австралии, от Санкт-Петербурга до Владивостока.

«Да свершится воля Божия»

Порой можно услышать рассуждения о том, что Государь Николай Александрович, зная о грозных пророчествах, якобы безвольно смирился со своей участью и не пытался противостоять судьбе. Это не так, Царь-Мученик не был фаталистом. Обладая сильной волей, Государь до последнего твердо исполнял свой долг перед Богом и Россией, надеясь, что Господь, увидев покаяние, может преложить гнев на милость. В царствование Императора Николая Александровича могущество России стремительно увеличивалось, за годы его правления население империи Российской выросло почти на 60 млн, быстрыми темпами развивалась экономика. Приняв на себя Верховное командование, Государь привел Русскую армию к победе, которую вырвали из рук России вероломством и изменой. Не откликнулись русские люди на призывы к покаянию великих святых, предупреждавших о надвигающейся катастрофе, — св. прав. Иоанна Кронштадтского, Оптинских старцев — и пришлось Государю в Пскове, в своей Гефсимании, записать в дневнике: «Кругом измена, и трусость и обман». А затем взойти вместе с горячо любимой семьей — Царицей Александрой, Царевичем Алексием, Царевнами Ольгой, Татьяной, Марией и Анастасией на Русскую Голгофу в Екатеринбурге. Царь-Мученик исполнил свои слова, сказанные задолго до рокового 1917 года: «Если Богу нужна искупительная жертва за грех моего народа для спасения России, я согласен быть ею! Да свершится воля Божия».

«И воссияют они светлой зарей над омытым слезами покаяния и мученической кровью Отечеством»

Святитель Иоанн Максимович в своем слове «Царь Николай Многострадальный» обращается к нам: «Христос Сын Божий, воплотившись, показал нам опять Первообраз, которому мы должны уподобляться. «В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе», — пишет св. Апостол Павел верующим. Таким живым напоминанием о страданиях Христовых явился в дни своих испытаний Царь Николай II. Предан он был теми, кому доверял. Оставлен был почти всеми приближенными, лишь немногие пошли с ним на его Голгофу. Толпы, еще недавно с восторгом встречавшие и приветствовавшие его, теперь поносили его, приветствуя тех, кто желал его казни. Как друзья Иова, недавно казавшиеся преданными ему, обвиняли его в несовершенных им преступлениях. «Распни, распни его» слышалось всюду, и те, кто оставался верен ему, не смели возвысить голоса, скрываясь «страха ради иудейска». С беззлобием и всепрощением переносил то Царь-Мученик.

Я родился в день Иова Многострадального и мне предназначено страдать", — говорил он еще задолго до скорбных дней. С терпением и кротостью переносил он все выпавшее на его долю и до дна испил чашу своих страданий. Как Иов, много делавший добра и прежде, еще больше, чем добрыми делами, прославился своими страданиями, так и Царь Николай II еще больше, чем многими славными деяниями своего царствования, прославился на весь мир страданиями и великодушным перенесением их. Через много тысяч лет он в себе явил древнего прообраза Христова Иова, сам уподобившись ему, и с Павлом может сказать: «Я язвы Господа Иисуса ношу на теле моем» (Гал. 6,17). Он явил всем пример исполнения заповеди Христовой и примет от Него вместо венца Царского Венец Правды. За согрешивших друзей Иова мог умолить Бога только сам праведный Иов, и за согрешившую страждущую ныне Русь нужна и сильна ныне молитва Царя-Мученика".

Святитель был уверен:«И если крепки будут вера и молитва наши, быть может даст силу Господь молитве Царя-Мученика, Царевича Алексия и Царственных Мучениц, и воссияют они светлой зарей над омытым слезами покаяния и мученической кровью Отечеством».

Да воскреснет Русь Святая молитвами Святых Царственных Мучеников и Страстотерпцев, всех Святых, в земле Российской просиявших, и расточатся врази Ея! Пресвятая Богородица спаси нас!

https://radonezh.ru/2018/07/16/vyshe-vseh-carey-zemnyh