Ход Чесменского сражения заучивают школьники для ЕГЭ, изучают студенты, о его деталях уже больше 250 лет спорят профессиональные историки. Редакция проекта «Морская держава» не могла пройти мимо такой знаменательной даты — Дня воинской славы России. Вместе с историком Сергеем Минаевым разбираем основные факты и последствия битвы.

История противостояния Российской и Османской империй насчитывает несколько столетий, в ней были и славные, и печальные страницы для обеих держав. Так, династия Романовых при Анне Иоанновне усвоила, что сражение с турками без поддержки с моря обречено на провал.

«Когда в 1768 году наша страна оказалась в состоянии очередной войны с Османской империей, сама идея отправки флота в Средиземное море могла показаться дикой — хотя бы потому, что даже Петр I так не делал. Но при всей своей несбыточности именно эта идея могла принести победу в войне», — рассказал Минаев.

Первый дальний переход

Петр I, создав российский военно-морской флот, добился на Балтике многих побед над шведами. Но при его жизни дальних экспедиций флот не предпринимал, так как его основной задачей был контроль над самой Балтикой.

«Главные силы Балтийского флота своим присутствием напоминали шведам, что с Россией им не тягаться, и на решение других задач эти силы не распылялись. Оттого опыта дальних походов крупными флотскими соединениями просто не было», — подчеркнул историк.

А стратегическая задача новой войны была обозначена жестко: зайти туркам в тыл и нарушить их коммуникации, а в идеале — перекрыть связи Стамбула с остальной империей.

Для этого флот начали готовить к экспедиции вокруг Европы в восточное Средиземноморье. По словам Минаева, многие видные умы отговаривали Екатерину IIот этого проекта, однако императрица настояла на своем. Всю зиму и весну 1769 года в Санкт-Петербурге и Кронштадте кипела работа: готовили к выходу в море первую эскадру под началом адмирала Григория Спиридова, который начал свою флотскую карьеру еще в петровские годы.

Летом 1769 года корабли отправились в путь, и экспедиция сразу же оказалась на грани провала из-за технического состояния флота и слабого здоровья членов экипажа (сказалось отсутствие опыта организации дальних походов, в том числе в вопросах медицины). Спасло эскадру налаженное военно-технические сотрудничество с Данией, Англией и Тосканой — кораблям было где ремонтироваться и добирать экипаж. Понимая сложности первого отряда, в Петербурге сразу стали готовить вторую эскадру под командованием шотландца Джона Эльфинстона, которая вышла в путь через три месяца после первой, но в итоге догнала ее.

Тем не менее объединенная эскадра заметно проигрывала по мощи турецкому флоту. Помимо этого в распоряжении последнего были гавани, где можно было спрятаться или встать на ремонт. А ближайший дружественный для России порт был на территории современной Италии.

«Руководитель экспедиции Алексей Орлов, брат екатерининского фаворита Григория Орлова, имел в рукаве козырь — он рассчитывал на помощь греков, живших на островах в Эгейском море и находившихся на грани восстания против турок», — подчеркнул Минаев, раскрыв один из немаловажных факторов успеха России.

Богатства северной империи

Надежды графа оправдались: когда в начале лета 1770 года эскадра появилась в греческих водах, на островах и континентальной части Греции полыхнуло восстание. В нашей историографии оно известно как Пелопоннесское восстание, а в западной литературе — Орловское.

«По балканским и греческим провинциям Османской империи где-то устно, а где-то и в письменном виде распространялись сказания о Петре I и его наказе освободить христиан из-под власти полумесяца. Помогали этим сказаниям и легенды о чрезвычайном богатстве северной империи (и действительно, экспедиция была снаряжена значительным запасом золота для закупки припасов и, если будет возможность, кораблей)», — рассказал Минаев.

Греки помогали братьям-христианам по мере сил — кораблями, матросами, дезертирством с турецких кораблей. Но без контроля над морем восстание было обречено, а для приобретения надежного преимущества на воде необходимо было генеральное сражение флотов.

Оно состоялось в два этапа: 5 и 7 июля 1770 года. Российские, турецкие и европейские источники по-разному оценивают силы и потери сторон, но вопроса о победителе не возникает — мощный турецкий флот был уничтожен полностью, хотя изначально никто не мог предположить такого финала.

Абордаж и пожар

Одержать победу помогла нестандартная тактика ведения морского боя.

5 июля флоты сошлись в районе острова Хиос. Если у турок было преимущество в огневой мощи, то на стороне русских было преимущество в численности и выучке абордажных команд.

«Тактика Спиридова состояла в максимально быстром сближении с противником и схватке врукопашную. Она стоила нам линейного корабля „Святой Евстафий“, экипаж которого взял на абордаж турецкий флагман, но из-за пожара и взрыва на обоих кораблях почти весь погиб (уцелел лишь каждый пятый, включая самого адмирала Спиридова)», — отметил историк, добавив, что вместе с линейным кораблем утонула и значительная часть казны экспедиции. Это была существенная потеря, ведь греки хоть и были патриотами, но в куда большей степени торговцами.

Турки, потерявшие свой крупнейший боевой корабль, потеряли и инициативу, и в итоге были оттеснены в узкую бухту Чесмы (между побережьем Турции и греческим островом Хиос), где 7 июля их снова атаковал русский флот.

«За день русским морякам из четырех греческих рыболовецких судов удалось создать брандеры (горящие корабли), которые были направлены в разгар боя на турецкую эскадру и вызвали пожар, охвативший в итоге все ее корабли. Потери в этом бою были уже несопоставимы — погибли 11 русских моряков и несколько тысяч турок. Флот Османской империи в этом районе перестал существовать», — заключил историк.

Но и у русского флота возникли проблемы — многим кораблям необходим был срочный ремонт, чем флот и занялся в контролируемых восставшими греками островных портах, попутно перекрыв коммуникации турок на подходе к проливу Дарданеллы.

Практически до конца войны в 1774 году, получив из Санкт-Петербурга еще три эскадры с подкреплениями, русский флот сохранял контроль над Эгейским морем.

Дорога на Крым

Контроль над морем по пути к проливу Дарданеллы приблизил заключение выгодного для России мира, который дал ей право на флот на Черном море, а в перспективе и на Крым.

«Когда в 1774 году начатая турками война была закончена Кучук-Кайнарджийским миром, Россия действительно оказалась на вершине славы и могущества», — отметил Минаев.

Объединенная эскадра уходила из Эгейского моря победительницей, причем не только в сторону Санкт-Петербурга, но и впервые через Босфор и Дарданеллы — на Черное море, где зарождался Черноморский флот. Однако греки в 1774 году так и не получили независимости от турок, и поэтому многие из них, опасаясь мести, ушли вместе с флотом и создали значительную греческую диаспору на новых российских причерноморских землях.

Другим интересным последствием экспедиции в греческий архипелаг (первой, а были и последующие) стало возникновение у Российской империи государственного долга: чтобы обеспечивать экспедицию всем необходимым, в том числе дополнительными военными кораблями, Екатерине II пришлось обратиться за значительными внешними займами.

Деньги и память

Все российские флотоводцы, причастные к победе, были награждены и приобрели огромную известность на родине и в Европе.

«Не забыли и рядовых участников сражения — все они были награждены серебряными медалями с изображением императрицы Екатерины на аверсе и пылающего турецкого флота на реверсе, к нему приписали слово, которое мы могли бы прочесть как „БЫЛЬ“. Однако на конце этого слова не мягкий знак, а твердый, и относится оно к турецкому флоту — Екатерина имела в виду, что он был, а теперь нет», — рассказывает историк.

К слову, помимо медалей экипажи и флотоводцы получали от казны и денежное вознаграждение за утопленные корабли врага.

В итоге казна выплатила за уничтожение 15 линейных кораблей, 6 фрегатов, 6 шебек, 8 галер и 32 галиотов в общей сложности 167 475 рублей согласно Морскому уставу Петра I. О точном количестве уничтоженных турецких судов историки спорят до сих пор, хотя сомнений в том, что их действительно было больше, чем российских, нет даже в Турции.

Екатерина в дальнейшем активно использовала чесменскую славу, для того чтобы позиционировать Российскую империю как морскую державу в своих дипломатических отношениях со странами Европы.

А в российском флоте возникла традиция называть линейные корабли «Чесма» в память об этом сражении. Первый был спущен на воду санкт-петербургским Адмиралтейством через три месяца после сражения, в октябре 1770, а последний — барбетный броненосец «Чесма» — был спущен на воду в 1886 году в Севастополе.

https://ria.ru/20 210 707/chesmen-1 740 103 760.html