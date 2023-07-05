С глубокой скорбью Синод Белорусской Православной Церкви воспринимает известия о событиях, происходящих в Киево-Печерской лавре.

Невзирая на протесты десятков тысяч верующих граждан и осуждение со стороны международного сообщества, украинские власти продолжают вероломные посягательства на великую святыню всех православных верующих, не оставляя безбожных попыток разорить колыбель Православной веры восточнославянских народов.

На протяжении нескольких месяцев по надуманным обвинениям под арестом находится наместник Киево-Печерской лавры Преосвященный Митрополит Павел (Лебедь). Священнослужители лавры лишены возможности совершать Божественную литургию и иные богослужения, а ее насельники и многочисленные верующие — свободно молиться в соборных храмах обители. В отношении клириков и мирян Украинской Православной Церкви регулярно совершаются противозаконные действия, усугубляющие сложившуюся ситуацию.

В конце июня 2023 года широкую огласку в СМИ получила информация о том, что городские власти Киева под благовидным предлогом «спасения» культурных ценностей от российских ракетных ударов планируют вывоз из Киево-Печерской лавры особо чтимых святынь Православной Церкви: святых мощей и древних икон с целью их последующей передачи «на сохранение» музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана. При этом руководство страны и украинской столицы не учитывает мнение православных верующих, а их обеспокоенность в период проводившейся накануне «инвентаризации» святынь Киево-Печерской лавры усыплялась ложными обещаниями того, что духовные, исторические и культурные ценности украинского народа никогда не покинут территорию Украины.

В случае, если эти направленные против Православия замыслы будут реализованы, Святая Церковь и украинский народ могут лишиться необходимой в столь непростое время духовной опоры и утешения, которые люди обретают в молитве у чтимых лаврских икон и святых мощей угодников Божиих, почивающих в храмах и пещерах этой древней обители. Также велика опасность, что святыни могут оказаться поврежденными или вовсе утраченными в результате транспортировки. Особую скорбь вызывает опасение, что дорогие сердцу каждого верующего человека иконы и мощи святых подвижников могут оказаться в музейных собраниях или даже в частных коллекциях людей, зачастую далеких от веры и благочестия, тем самым повторив трагическую судьбу нашей белорусской святыни — креста преподобной Евфросинии Полоцкой.

Нарушением законодательства, демонстративным актом пренебрежения общечеловеческими ценностями и правами верующих является очередное предписание Министерства культуры Украины насельникам Киево-Печерской лавры покинуть территорию обители, а также высокая вероятность изгнания монашествующих из лавры.

Синод Белорусской Православной Церкви выражал свою позицию в связи с происходящими в Украине и в Киево-Печерской лавре событиями в официальном Обращении от 28 марта 2023 года. Члены Синода от лица священнослужителей, монашествующих и мирян Белорусской Православной Церкви вновь решительно осуждают противоречащие украинскому законодательству и общечеловеческому нравственному закону действия властей Украины и города Киева, продолжающие совершаться до настоящего времени в отношении Украинской Православной Церкви, Киево-Печерской лавры, ее наместника и братии, священнослужителей и мирян Украинской Православной Церкви.

Выражая поддержку Украинской Православной Церкви в это непростое время, мы призываем украинские власти не допустить вывоза церковных реликвий и святынь, столетиями пребывавших в стенах Киево-Печерской лавры и являющихся духовной опорой для всех славянских народов. Мы выступаем против изгнания братии Киево-Печерской лавры из обители, где они на протяжении десятилетий подвизаются в богоугождении и молитве во благо украинского народа.

Синод Белорусской Православной Церкви свидетельствует, что в случае насильственного выселения монашествующих из Киево-Печерской лавры, они могут обрести место дальнейшего иноческого подвига в монашеских обителях Белорусской Православной Церкви.

Призываем всех чад Белорусской Православной Церкви усилить молитвы об Украинской Православной Церкви и ее чадах.

С глубоким сопереживанием Украинской Православной Церкви, архипастырям, клирикам, монашествующим и всем верным Ее чадам,

СИНОД БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

http://church.by/news/obrashenie-sinoda-belorusskoj-pravoslavnoj-cerkvi-v-svjazi-s-prodolzhajushimisja-dejstvijami-ukrainskih-vlastej-napravlennymi-protiv-ukrainskoj-pravoslavnoj-cerkvi-