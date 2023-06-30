В своих интервью и на встречах со зрителями актёр и музыкант Пётр Мамонов всегда делился собственным опытом христианской жизни

Пётр Мамонов: «Вся моя жизнь ушла на то, чтобы это понять»

Кто такой подвижник? Кто живёт в пустыне? Нет. Это — тот, кто совершает движение. Подвижник — от слова «движение». Это нелегко, потому что всё время приходится двигаться против своих многочисленных хотелок.

Христианство — это как напряженная струна. Как только отпустил вожжи — бес тут же тебе что-то на ухо шепчет.

Христианство — это когда всё время стоишь перед Богом.

Посмотри вокруг себя — сделай для Бога какое-нибудь одно дело, и хватит с тебя на сегодня. Но ежедневно. Но Богу. А не внуку или сыночку, или приятелю. Сделай что-то хорошее врагу. Он тебя обругал, чуть не в драку полез, а ты ему в ответ: «Извините, я был не прав». И ты увидишь, как это сногсшибательно подействует.

Вот что предлагает Господь. Не принуждает, а предлагает. И говорит: «Я есть путь и истина, и жизнь».

Если ты это по-честному выбрал и стараешься идти — это и есть подвижничество. Тяжело идти этим путём, но и награды великие.

Приходится менять всю жизнь — переворачивать с головы на ноги. И жить ради людей становится настоящим счастьем, настоящей радостью. Радость — это не ля-ля-ля или ха-ха-ха. Радость — это приобщение к Господу.

Бог щедр, Он всё тебе даст, и детям твоим даст, и внуку твоему даст, и «Мерседес» даст. Но всё это в гроб не положишь. Заберёшь с собой только плоды духа.

Любовь — это когда жертвуешь. Силы, время, деньги, добрые слова… Как пишет Исаак Сирин, Богу только тогда угоден труд человеческий, когда ты приносишь Ему жертву любви — скорбь свою.

Если тебе это легко сделать — это мимо кассы. Богу нужны наши скорбь и пот, как свидетельство веры и любви.

Вот я сижу тут, как проповедник, что-то умное говорю. А на днях супруге нагрубил. Зачем? Успокоился бы через пять минут. А тут обрёк себя на двухдневные мучения. Тяжело. Трудно. Бес всегда здесь. Он караулит. Что он хочет? Он хочет нас разделить. Одно из многочисленных имён дьявола — «разделяющий».

Поэтому будь внимателен — где больше всего твоей правоты, вот там он тебя оседлал и поехал. Там, где твоя правота. А не там, где ты пошёл на уступки, сумел простить, сумел не обозлиться. Он это ненавидит.

Поэтому, если, где какая обида или страсть, чётко помни, что наша брань — не против плоти и крови, не против себе подобных, а против духов злобы поднебесной.

Вот жена мне опять что-то сказала не так. Внутри меня уже — буря. Злобу вынуть из собственного сердца — наиглавнейшая задача. Вот это будет круто.

Круто — это когда все курят, а я — нет. Все пьют, а я не буду. А больше всех выпить — это не та история.

Вот какие планки и высоты. По эскалатору, который движется вниз, надо идти вверх. А все едут вниз. Что поделаешь — падает человек. Но не падений надо бояться, а зависания в них.

Вот жена вновь что-то не так ответила. А сразу пойти и помириться — это будет преждевременно. Сначала сердце своё надо управить. Давай, работай! А как работать? К Богу возопить: «Господи, помоги. Видишь, ничего не могу. Не получается ничего. Умом понимаю, а в сердце — столько гадости. Помоги, Отец». И вот тогда идёшь к ней и говоришь: «Олечка, прости».

Голову надо включать: чтобы кого-нибудь не обидеть. Не свечки вверх ногами или через какое плечо, а — голову включать. Вся жизнь христианская в этом и состоит — «отвергни себя».

Следующий пункт — «возьми крест свой». Что Господь даёт — тому и радуйся. По-христиански — это быть довольным всеми и всем. У меня вот такая жена. И мне нужна именно такая. И очень хорошо, что она у меня такая, и я у неё такой. Я тут выпил водку. Значит, это для неё самая благоприятная ситуация для спасения её души.

А мы о чём? Свечку не так поставила. Юбка у неё короткая. В брюках пришла в храм. Это — не твои проблемы. Твои задачи — не держать обиду и очистить своё сердце.

Вот он ворует. Откуда ты это взял? Может, он на работе с шести утра до десяти вечера пропадает. «Hummer» купил. Тебе-то что? Займись собой.

Ещё хотим какого-то пробуждения России. Где это пробуждение? В чём? В том, что храмы понастроили, платки подвязали, в юбочках стали ходить. А в душе кипит злость, зависть, ненависть… Ничего из себя не смогли выкорчевать. Уступать и прощать не умеем. Ничего не научились из того, что надо взять с собой в вечность.

Мы — сборище безумцев. Неверующие люди гораздо умнее, благороднее и чище душой, чем мы, так называемые, верующие. Толпа безумцев. Я — первый из них.

Я сейчас рассказываю не о том, что я делаю. Я говорю о том, что я понял, что надо делать. Чтобы вы не подумали, что я тут такой праведный отец Анатолий.

Тотальная немощь. Ничего не могу без Бога — ни слова сказать, ни шага ступить.

Вся моя жизнь ушла на то, чтобы это понять.

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