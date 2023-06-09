«Институт семьи как основа современного общества и залог успешной государственной политики Российской Федерации в XXI веке».

Участники Всероссийского Форума, представители Русской Православной Церкви в лице Преосвященных архипастырей Кузбасской митрополии, региональной власти, депутатов Государственной Думы, сотрудников религиозных и общественных организаций, членов региональных отделений Всемирного Русского Народного Собора и «Союза православных женщин», руководителей учебных заведений, признали особую роль «Института семьи как основы современного общества и залог успешной государственной политики Российской Федерации в XXI веке».

В целях предупреждения многочисленных вызовов, стоящих перед семьей, предложилидифференцировать предложения соборян по следующим категориям:

— Отстаивание незыблемости духовно-нравственных основ традиционной семьи.

— Улучшения мер социальной поддержки и защиты многодетной семьи.

— Совершенствование законов РФ в области антиабортной политики.

Отстаивание незыблемости духовно-нравственных основ традиционной семьи.

Участники Форума констатировали, Россия и другие страны, столкнулись с масштабной по своим последствиям проблемой стремительного разрушения института семьи. Сегодня нередко образ семейной жизни намеренно дискредитируется в публичном пространстве. На смену семье как колыбели жизни предлагается поставить новые репродуктивные технологии — ЭКО, суррогатное материнство, планирование семьи. В значительной степени навязываемая Западом так называемая"Гендерная политика" сопутствует глобальной стратегии депопуляции населения и прямо противоречит основополагающим государственным документам, таким как «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации».

Считаем необходимым законодательно признать семью и обеспечение её благополучия главной национальной целью развития, а также стратегическим национальным приоритетом Российской Федерации на ближайшие 30 лет. Семья должна стать полноправным субъектом правовых отношений, а также обязательным и основным элементом (единицей) государственного планирования и управления. Для осуществления функций по выработке и реализации государственной семейной политики переименовать Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в Министерство по делам семьи и социального обеспечения Российской Федерации;

Семья как микросоциум — основа здорового гражданского общества, является гарантом соблюдения принципов справедливости, препятствующих развитию тоталитарных деструктивных идеологий, опасных моделей развития общества и политических режимов.

Традиционные семейные ценности защищались правовыми системами на протяжении веков. Наше государство всегда было и остается флагманом в защите базовых прав человека и традиционных семейных ценностей, и эта роль приобретает особое значение в условиях нынешнего цивилизационного противостояния и формирования новой международной глобальной системы справедливого равенства и уважения прав всех государств на национальную и культурную самоидентичность.

Сегодня очень важно задуматься о совершенствовании института государственно-общественной экспертизы нормативно-правовой базы и ее изменений. Важным и актуальным насегодняшний день стало введение практикиобязательного согласования проектов нормативных правовых актов (включая проекты федеральных законов) на предмет их соответствия государственной демографической политике, аналогично существующей сегодня практике обязательного представления финансово-экономических обоснований проектов нормативных правовых актов. Обязательность представления «демографического обоснования» должна распространяться на нормативные правовые акты всех ветвей, а также всех уровней власти;

Если законы, которые принимает то или иное общество, расходятся с нравственными принципами, которые формируют голос совести, то такие законы мы называем несправедливыми и даже аморальными.

Улучшения мер социальной поддержки и защиты многодетной семьи.

Вызовы сегодняшнего времени должны сподвигатьобщество на создание эффективной системысоциальной поддержки семей.

— Считаем необходимым законодательно закрепить принцип «Дети — индекс счастья» в качестве основного критерия оценки эффективности работы глав высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также глав муниципальных образований, определяемого количеством многодетных семей, проживающих на территории соответствующего субъекта Российской Федерации либо муниципального образования;

— Освободить родителей (усыновителей) в многодетной семье от уплаты транспортного налога в отношении не более двух зарегистрированных на них транспортных средств, вне зависимости от того, на кого из них зарегистрированы указанные транспортные средства. Распространить действие указанной льготы на все субъекты Российской Федерации;

— Создать условия, при которых работодатели будут заинтересованы в приоритетном приёме на работу граждан РФ, являющихся многодетными отцами. В отношении многодетных освободить работодателей от уплаты обязательных социальных отчислений с заработной платы (страховых взносов — ОПС, ВНиМ, ОМС, взносов за травматизм). Данное правило не должно распространяться на работников, являющихся иностранными гражданами, за исключением высококвалифицированных специалистов;

— Детям, воспитывающимся в многодетных семьях, вне зависимости от уровня материального достатка семей, гарантировать устройство в детский сад без очереди. Детский сад при этом должен находиться в пешей доступности от места проживания многодетной семьи;

— После рождения первого и последующего ребенка в студенческой семье (в которой и муж и жена являются студентами) предоставить обоим супругам право перевода с коммерческой на бюджетную форму обучения;

Нам необходимо преодолеть стереотип, который ассоциирует многодетность с фактором социального риска. Многодетная семья призвана стать фактором развития. Поэтому весь спектр современных проектов законов о мерах поддержки многодетных семей, призваны стать народными проектами. Решений в этой сфере ждут миллионы российских семей, не только многодетных, но и молодых семей, которые принимают решение быть ли многодетной семьей.

Говоря о возможных мерах социальной поддержки беременных женщин предлагаем:

— Установить предоставление отпуска по беременности и родам беременным женщинам с момента их постановки на учет в женской консультации. Данное нововведение будет стимулировать раннюю постановку на учет и наблюдение женщины, способствовать благополучному завершению беременности — рождению ребенка.

— Ввести стимулирующие денежные выплаты для беременных с момента постановки женщины на учёт в женской консультации; Важно учитывать, что одновременно с этим более ранний срок выхода в отпуск беременных позволит работодателю использовать декретную ставку более оперативно, следовательно, предотвратить простой производства, в то же время обеспечивая для замещающего сотрудника трудоустройство на более длительный и стабильный срок. Таким образом, вводимое регулирование будет также косвенно способствовать уменьшению безработицы.

Антиабортная политика.

— Считаем важным рассмотрение государством вопроса о прекращении выдачи лицензий на производство абортов в частных клиниках, что также должно сочетаться с выводом абортов из системы финансирования ОМС, за исключением абортов, выполняемых по медицинским показаниям. Выведение абортов из ОМС — относится к ценностному уровню реализации доктринальной формулы: «признавая противоестественность и антигуманность лишения жизни человека до рождения (акт прерывания беременности)», и снимает с государства обязательства по финансированию абортов из бюджета и в целом снижает их доступность. Изменение финансирования прерывания беременности путем исключения из системы ОМС даст положительный результат по снижению количества абортов только в сочетании с запретом на производство в частных клиниках. В противном случае одно лишь выведение абортов из ОМС, уведет процедуру в частный сектор, что не только не снизит количество прерываний беременности, а сделает систему еще менее прозрачной, и криминализирует отрасль.

— На законодательном уровне полностью исключить аборты из перечня услуг, оказываемых частными медицинскими организациями. Запрет на производство абортов в частных клиниках — имеет практическое значение, а именно: сокращает количество условных мест, где выполняется прерывание беременности; позволяет государству усилить контроль за регламентом (соблюдением дней тишины, консультациями психолога) и сроком проведения абортов; дает возможность получить точную статистику абортов; выводит финансовый поток из частного сектора; исключает коммерческую заинтересованность в увеличении количества абортов (по аналогии с законом о запрете суррогатного материнства для иностранцев, который уничтожил отрасль, сделав ее нерентабельной).

Сочетание таких законодательных мер является условием действительного сокращения абортов. Механизм пересмотра финансирования абортов из системы ОМС реализуется Федеральным законом, а прекращение выдачи лицензий на производство прерываний беременностей частным клиникам — Постановлением Правительства РФ. В этой связи чрезвычайно важно организовать синхронизацию всех вышеприведенных процессов. Демографическая ситуация нашей страны находится в глубочайшем кризисе. Для создания условий выхода из надвигающейся катастрофы, нам необходимо со всей очевидностью признать, что это едва ли возможно без радикального снижения абортов.

https://vrns.ru/news/rezolyutsiya-iii-obshcherossiyskogo-kuzbasskogo-foruma-vsemirnogo-russkogo-narodnogo-sobora-institut/