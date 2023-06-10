Преподобномученик Дионисий родился 26 сентября 1866 года в деревне Сумино Савцинской волости Кашинского уезда Тверской губернии в семье крестьян Иосифа Иоакимовича и Матроны Ивановны Петушковых. 24 сентября 1905 года Дионисий Иосифович поступил послушником в Нило-Столобенскую пустынь в Осташковском уезде Тверской губернии и исполнял здесь послушание свечника. 10 января 1910 года он был пострижен в монашество с именем Евфимий. Впоследствии он был пострижен в схиму с именем Дионисий и подвизался в обители до её закрытия безбожниками в 1927 году.

На следующий день после закрытия пустыни, сюда приехал благочестивый богатый крестьянин Сергей Фёдорович Комаров; он был давним благотворителем Нило-Столобенской обители. В 1910 году он к своей земле прикупил землю вышневолоцкого купца, построил на этой земле хутор и успешно занимался хлебопашеством, применяя передовые технологии и машины; он регулярно жертвовал в монастырь сельскохозяйственные продукты, выращенные на своей земле. В 1920-х годах прихожане избрали его председателем церковной двадцатки.

Видя бедственное положение братии при советской власти, он давно мечтал пригласить жить на хутор кого-нибудь из монахов и, когда оказался в закрытом монастыре, то тут же и пригласил переехать к себе отца Дионисия, которого знал в течение многих лет и почитал как благодатного старца. Сергей Федорович выделил ему на своём хуторе Черенчиха пустовавшую избу из двух комнат. В одной комнате старец ночевал, а другая была отведена под моленную, где он поставил сделанный для себя гроб.

Местному населению скоро стало известно, что на хуторе поселился схимонах из Нило-Столобенской обители, и люди потянулись к нему — кто за благословением на то или иное дело, кто испросить совета, как поступить в трудном случае чаще всего семейной жизни, кто приходил спросить, стоит ли вступать в колхоз, а иные просили помолиться об исцелении от какого-нибудь недуга. Отец Дионисий всех принимал и, помолившись, больных помазывал маслом из лампады. Со временем к старцу стало стекаться всё больше людей, и это стало известно властям.

В начале 1930 года в доме, где жил схимник, при участии сельских властей и колхозников был произведён обыск; обыскивавшие забрали для своих нужд некоторые вещи, необходимые в хозяйстве, но не тронули старца; вскоре после обыска отец Дионисий покинул дом и так поначалу избежал ареста. Схимника приютили верующие люди на другом хуторе, и, поскольку таких людей было немало, отец Дионисий мог перемещаться с одного хутора на другой.

В полночь 6 февраля 1931 года на хутор Черенчиха прибыли сотрудники ОГПУ с намерением арестовать старца. Не обнаружив его здесь, они приступили к хозяйке, чтобы она немедленно сообщила, где находится схимник. В это время вернулся муж хозяйки, Сергей Федорович, от которого они также стали требовать, чтобы он выдал местонахождение старца, но он на это ответил: «Не знаю, где он, и какое вам до него дело. Лучше берите вместо него меня, я хочу пострадать за старца». Увидев, что с ним бесполезно вести переговоры, один из сотрудников вновь обратился к его жене, потребовав от неё, чтобы она разыскала схимника, и в конце концов заставил её вместе с ними отправиться на его поиски. Отец Дионисий вскоре был арестован и привезён в Черенчиху, а оттуда его отправили в тюрьму.

Сотрудники ОГПУ, допросив местных жителей и убедившись, что схимонах Дионисий пользовался большой любовью и авторитетом среди крестьян, решили его из заключения не выпускать.

Схимник сначала был доставлен в Тверское отделение ОГПУ, а затем 18 февраля перевезён в Бутырскую тюрьму в Москве, и материалы его «дела» были присоединены к «Групповому делу Инюшина И.И. и др.» (Москва, 1931 г.), арестованных тогда священнослужителей, монахов и мирян.

Отвечая на вопросы следователя, отец Дионисий подтвердил, что к нему действительно приходило много женщин «за получением благословения и совета по… многим вопросам, на что я им всегда давал ответ. Лично я считаю, что настало последнее время перед Страшным Судом, то есть время антихристово, и существующая советская власть — есть власть антихриста, а поскольку её организатором является Ленин, то последнего считаю антихристом. Советскую власть признаю лишь постольку, поскольку эта власть послана Богом, и считаю, что она послана нам за наши грехи в наказание. Колхозы я считаю богопротивными, антихристовыми организациями, и, как верующий человек, сам в них не пойду и обязан удерживать других, так как в колхозах верующему нельзя быть, потому что там молиться нельзя, следовательно, должны отрешиться от Бога. Приходившим ко мне я говорил вышеуказанные свои мнения, но не навязывал им, а кто хочет, слушает и как хочет, так и поступает».

На этом допросы были закончены, и 6 июня 1931 года Коллегия ОГПУ приговорила схимонаха Дионисия к расстрелу. Схимонах Дионисий (Петушков) был расстрелян 10 июня 1931 года и погребён в общей безвестной могиле на Ваганьковском кладбище в Москве.

Преподобномученик Дионисий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 27 декабря 2005 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Май». Тверь. 2007. С. 252−255