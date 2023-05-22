Русский человек, как известно, терпелив. Иногда даже слишком. И весьма лоялен к чужому своеобразию. Но когда «своеобразный» приезжий превращает твой город в грязный кишлак, терпение кончается. Так случилось с жителями подмосковных Котельников — люди вышли к властям с требованием прекратить мигрантский беспредел. О том, что происходит в подмосковном городе, Царьграду рассказали его жители.

Недавно в Звенигороде поймали двух мигрантов, которые выломали и продали 27 гранитных памятников с русского кладбища за 1,5 млн рублей. Теперь им светит максимум 5 лет заключения. Думается, что если бы русские приезжие вздумали заниматься подобным на мусульманском кладбище Ташкента или Бухары, они вряд ли бы даже дожили до суда.

Но речь идёт не о двух отдельно взятых подонках, а о проявлении массового в мигрантской среде нежелания даже понимать, в какой стране они живут. Ведь в ряде русских городов уже есть районы, где ночью говорить на улице по-русски небезопасно. И подмосковные Котельники тому яркий пример.

Испробовав все методы разрешить ситуацию с заполонившими город мигрантами, жители города опубликовали видеообращение к президенту:

«Нам страшно стало здесь жить! Мигранты пристают к несовершеннолетним, а в нашу сторону звучат постоянные угрозы. Дети не могут спокойно в школы ходить, в классах до 80% мигрантов. По всему району грязь, мусор, костры жгут. Жители ходят гулять с детьми в соседние районы».

Одна из женщин сказала:

«Я — бабушка 11 внуков. И в то время как мои сыновья участвуют в СВО, мне приходится провожать в школу внучек, они очень боятся. Когда мигрантам делаешь замечания, они кричат: „Уезжайте отсюда!“. По-русски они не говорят, законов наших не соблюдают. Что интересно, своих детей в мечети они учат арабскому. А уж какой ислам им там преподают, никто не знает».

Только после этого обращения проблему Котельников заметили. Обещали открыть новый опорный пункт полиции, на улицу вывели наряды, опечатали незаконно построенную мечеть, которая стала местом массовых мигрантских «тусовок». Но проблема осталась.

«У меня подъезд — 17 этажей, по пять квартир на этаже. Из них русские живут всего в 15 квартирах, и такая ситуация во многих домах. Теперь они женщинам, выступившим с видеообращением, угрожают, пишут им в личных сообщениях», — говорит Дмитрий Гараев, глава «Русской общины» в Котельниках.

У жителей Котельников давно нет сомнений, что заполонивших город мигрантов крышуют чиновники. Иначе как объяснить то, что здесь процветает отрегулированная приезжими система нелегальных услуг, о которой власти и силовики просто не могут не знать. Это и лоточная уличная торговля, и частный извоз на нелегальных такси и маршрутках, и массовая продажа насвая. Проблема настолько запущена, что даже специалисты сомневаются в возможности её скорого разрешения.

«По закону у нас этнических анклавов типа чайна-таунов нет. Именно поэтому мы сегодня не имеем ни каких-то критериев, позволяющих оценивать приемлемость таких анклавов, ни специальных органов, которые анализировали бы ситуацию», — говорит демограф Юрий Крупнов.

Но местные жители не намерены ждать новых законов. Они пришли в кабинет к главе города, пригласили туда СМИ, полицию и потребовали:

— снести немедленно все до одного нелегальные торговые точки и убрать все незаконные такси и маршрутки с улиц;

— пройти с рейдами по всем «резиновым» квартирам (адреса подскажут жители);

— проверить законность получения гражданства мигрантами (большинство из них русский язык не знают, а, значит, не имеют права на гражданство).

Если этого не будет сделано в самое ближайшее время, то сразу станет ясно, на чьей стороне власти.

Виноваты мы сами?

Интересную мысль высказала после встречи местная жительница Ирина:

«А кто им квартиры сдаёт? Мы. Кто им заказывает ремонт? Мы. Кто их на работу берёт? Тоже мы! Что было в Средней Азии в 1990-х? Русских не обслуживали, на рынках им ничего не продавали или продавали втридорога, без знания языка на работу не брали. А мы сами им отдали наш город».

Женщина говорит, что её знакомая наняла для строительства дачи пятерых азиатов. Почему? Это дешевле. Вот так и реализуется схема захвата территории: через предоставление дешёвых услуг, продажность чиновников и отсутствие принципиальности лично каждого.

Когда мы готовили этот материал, редакция получила отчёт о том, что на сегодня сделано в городе Котельники:

«Заведено уголовное дело о халатности, составлено 34 протокола об административных правонарушениях, совершённых иностранными гражданами, в том числе выявлено шесть нарушений миграционного законодательства, восемь нарушений правил дорожного движения».

А жители тем временем объединяются вокруг отделения местной «Русской общины». Они хотят, чтобы их власти переняли опыт Калужской области. Там «Русская община» совместно с правоохранительными органами следит за порядком на улицах в тех местах, где есть проблемные точки в отношениях с мигрантами. Обо всех нарушениях общественникам можно сообщить по телефону, они прибудут оперативно и вызовут полицию, а сами будут свидетелями по делу. Когда это началось, сразу с улиц стали исчезать серые торговые точки и маршрутки, а возле местных ТРК по вечерам уже не тусуются компании подростков-мигрантов.

https://tsargrad.tv/articles/migranty-govorjat-chtoby-my-uezzhali-russkij-bunt-v-kotelnikah_787 499