Передачу Русской Православной Церкви иконы Андрея Рублева «Троица» и раки святого благоверного князя Александра Невского Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал историческим событием и в обращении к президенту России вместе с Синодом отметил: она произошла в судьбоносный для страны час. Однако это событие не только стало поводом для радости верующих за возвращение реликвий в молитвенное пространство храма, но и вызвало множество вопросов о том, каковы будут их дальнейшие судьба и статус, как будет обеспечиваться их сохранность. На них в эксклюзивном интервью РИА Новости ответила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

— Матушка Ксения, после передачи Церкви «Троицы» Рублева и раки Александра Невского было слышно много голосов против этого. Оправданы ли с правовой точки зрения претензии со стороны части общественности к тому, что предметы со статусом памятников искусства передаются из государственной собственности в собственность Церкви?

— С правовой точки зрения, такие претензии не оправданы, поскольку в силу прямого указания ст. 14 Федерального закона от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» музейные ценности составляют исключительную собственность государства.

— Кто, на ваш взгляд, должен нести ответственность и оплачивать сохранение артефактов, и может ли ответственность быть совместной для музеев и Церкви?

— Безусловно, ответственность должна быть совместной. В частности, у раки имеется два правообладателя — Санкт-Петербургская епархия и Эрмитаж. Кроме того, обе стороны в равной степени заинтересованы в хранении раки как святыни и национального достояния. Это касается и «Троицы» Андрея Рублева.

— Учитывая, что рака не в собственности Церкви, кто будет оплачивать содержание ее в надлежащих условиях — Церковь или музей? И как будет страховаться рублевская Троица?

— Содержание реликвий будет осуществляться сторонами договора, в том числе с привлечением третьих лиц, что предусмотрено типовой формой договора. Например, согласно договору безвозмездного пользования ракой финансирование реставрационных и консервационных работ может осуществляться третьими лицами на основании договора с религиозной организацией, а также в рамках программ государственной поддержки. Данное положение включено в договор согласно типовой форме, утвержденной Минкультуры.

Типовая форма договора безвозмездного пользования музейными предметами религиозного назначения, утвержденная приказом Минкультуры России от 10.06.2022 № 964, не обязывает ни религиозную организацию, ни музей страховать музейные предметы за свой счет. Договор безвозмездного пользования ракой предусматривает положение, согласно которому страхование раки от рисков утраты, гибели или повреждения при упаковке и транспортировке осуществляется в пользу Эрмитажа за счет привлеченных средств.

— Рублевская «Троица» была возвращена Русской православной церкви президентским указом. А каковы были правовые основания передачи раки Александра Невского?

— Порядок передачи религиозным организациям музейных предметов религиозного назначения, составляющих государственную часть Музейного фонда РФ, регулируется постановлением правительства РФ от 30.06.2001 № 490 «О порядке передачи религиозным организациям находящегося в федеральной собственности имущества религиозного назначения, отнесенного к музейным предметам и музейным коллекциям..». В свою очередь, типовая форма договора безвозмездного пользования музейными предметами религиозного назначения утверждена приказом Минкультуры России от 10.06.2022 N 964.

Заключенный Государственным Эрмитажем и Санкт-Петербургской епархией договор соответствует типовой форме. Он утвержден министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

— Могут ли они стать прецедентом для возвращения национализированных святынь? Как сейчас это регулируется законом, есть ли сложности?

— Я не считаю передачу раки прецедентом, поскольку имеется много других случаев передачи религиозным организациям Русской православной церкви музейных ценностей религиозного назначения. Так, например, только в Москве в безвозмездное пользование Новодевичьего монастыря передана 271 икона в составе пяти иконостасов, находящихся в оперативном управлении Государственного исторического музея. Или другой пример: в безвозмездном пользовании Патриаршего подворья при храме Живоначальной Троицы в Останкино Москвы находится 149 икон, включенных в состав государственной части Музейного фонда РФ и находящихся в оперативном управлении государственного музея-заповедника «Останкино и Кусково».

— Судя по сообщению Эрмитажа, рака Александра Невского передается Церкви на 49 лет и не в собственность, а в «безвозмездное пользование». Почему не идет речь о собственности Церкви на раку?

— В силу прямого указания ст. 14 Федерального закона от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации, являются исключительной государственной собственностью. В этой связи такие предметы не могут отчуждаться в собственность граждан и организаций. Соответственно, Церковь не может стать собственником музейных ценностей религиозного назначения.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 30.06.2001 № 490 рака, как музейный предмет, после передачи в безвозмездное пользование епархии, останется в оперативном управлении Эрмитажа. Таким образом, рака будет иметь двух правообладателей: музей и религиозную организацию. С точки зрения музейного хранения, меняется лишь место ее экспонирования. При этом передачей этой реликвии Церкви создаются условия для раскрытия ее потенциала как предмета религиозного почитания, имеющего сакральный характер.

— Предусмотрено ли автоматическое продление этого договора или перевод раки в собственность Церкви до или после его истечения?

— Договор заключен в соответствии с утвержденной Минкультуры России типовой формой, согласно которой религиозная организация за шесть месяцев до истечения срока договора направляет в музей письмо о его продлении, на основании которого происходит пролонгация договора. Переоформление раки в собственность Церкви невозможно, поскольку рака находится в исключительной государственной собственности.

— В таком случае, сохраняется ли собственность государства на «Троицу» Рублева, раз подобные артефакты являются исключительной государственной собственностью?

— Государственная собственность на икону сохранится. Религиозная организация вправе получить ее только в безвозмездное пользование.

— Будут ли перенесены в раку непосредственно мощи Александра Невского? Каким образом это может быть сделано — с крестным ходом, за особым богослужением или молитвой — и может ли принять в этом участие патриарх Московский и всея Руси?

— Конечно, для этих целей и осуществлена передача раки. Надеемся, что перемещение мощей в раку состоится с участием патриарха 12 сентября сего года, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского.

— Будут ли допущены к раке верующие, желающие приложиться к мощам, прописано ли это в договоре с музеем?

— Целью передачи раки в безвозмездное пользование епархии является обеспечение свободного доступа к ней верующих, поскольку договором предусмотрено, что рака передается для использования в богослужебных и иных религиозных целях. Вместе с тем следует учитывать, что речь идет о музейной ценности, сохранение которой — сфера ответственности правообладателей, епархии и Эрмитажа. Поэтому верующие будут прикладываться к святыне при соблюдении всех необходимых требований, обеспечивающих сохранность раки.

— Возможно ли при этом будет поддерживать требуемый Эрмитажем температурный и влажностный режим хранения раки?

— Существенным условием договора является соблюдение условий режимов хранения музейных предметов — температуры и влажности воздуха, светового, биологического режима. Несоответствие установленным требованиям является основанием для досрочного расторжения договора. Работы по оснащению помещения Благовещенской церкви, где будет размещаться рака, необходимыми инженерными системами уже ведутся.

— Эрмитаж заявлял, что в случае нарушения условий хранения имеет право в одностороннем порядке прекратить действие договора. Так ли это, согласна ли с этим Церковь? Есть ли механизм решения конфликтов, относящихся к соблюдению условий хранения раки Невского и «Троицы»?

— Договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным ГК РФ. При этом расторжение договора в одностороннем порядке по требованию Эрмитажа возможно только на основании решения суда (п. 2.2.3 договора, ч. 1 ст. 698 ГК РФ). Вместе с тем, при нарушении режимов хранения Эрмитаж вправе отказаться от договора во внесудебном порядке.

Договором предусмотрено, что в случае неурегулирования сторонами разногласий в претензионном порядке спор передается на разрешение в суд по месту нахождения ответчика. Вместе с тем, с учетом того, что гарантами, утвердившими договор, выступают Минкультуры России и Русская Православная Церковь, разногласия будут урегулированы сторонами на площадке Минкультуры России.

Беседовал Виталий Белоусов

https://ria.ru/20 230 519/chernega-1 872 841 466.html