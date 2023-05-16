16 мая 2023 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

ЖУРНАЛ № 25

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о возвращении Русской Православной Церкви иконы Святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым, а также раки святого благоверного великого князя Александра Невского.

Справка:

В ответ на обращения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на имя Президента России Владимира Владимировича Путина было принято решение о возвращении Русской Православной Церкви иконы Святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым в XV веке, и о передаче в Александро-Невскую лавру раки святого благоверного великого князя Александра Невского, созданной в XVIII веке по указанию императрицы Елизаветы Петровны и изъятой из лавры в 1922 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Выразить глубокую благодарность главе Российского государства Владимиру Владимировичу Путину за принятые решения о возвращении Русской Православной Церкви иконы Святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым, а также исторической раки святого благоверного великого князя Александра Невского.

2. Подчеркнуть, что возвращение Русской Православной Церкви ее святынь, насильственно изъятых в ходе антицерковной кампании 1922 года, будучи актом справедливости, является важнейшим действием по укреплению духовного единства народа России. Будучи размещены в храмах, святыни становятся открытыми для усиленной богослужебной молитвы верующих, особенно необходимой в сложные для Отечества времена.

ЖУРНАЛ № 26

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о теме XXXII Международных Рождественских образовательных чтениях.

Справка:

Священный Синод в заседании от 16 марта 2023 года (журнал № 1) определил: «Провести XII Парламентские встречи 23 января 2024 года, а XXXII Международные Рождественские образовательные чтения в период с 24 по 27 января 2024 года». Высший Церковный Совет в заседании от 27 апреля 2023 обсудил возможные темы XXXII Международных Рождественских образовательных чтений и направил предложение на утверждение Священного Синода.

ПОСТАНОВИЛИ:

Провести XXXII Международные Рождественские образовательные чтения на тему: «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего».

ЖУРНАЛ № 27

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего экзарха всея Беларуси, о состоявшемся заседании Синода Белорусского Экзархата.

Справка:

Согласно статье 8 главы XII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Экзархата представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Белорусского Экзархата от 4 апреля 2023 года (№№ 1−18).

ЖУРНАЛ № 28

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, главы Митрополичьего округа в Республике Казахстан, о состоявшемся заседании Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан.

Справка:

Согласно статье 9 главы XIII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Митрополичьего округа представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан от 17 февраля 2023 года (№№ 1−10) и от 19 апреля 2023 года (№№ 11−13).

ЖУРНАЛ № 29

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия, главы Среднеазиатского Митрополичьего округа, о состоявшемся заседании Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа.

Справка:

Согласно статье 9 главы XIII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Митрополичьего округа представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа от 17−18 марта 2023 года (№№ 1−14).

ЖУРНАЛ № 30

СЛУШАЛИ:

Обращение священнослужителей Бердянской епархии к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси относительно положения дел в Бердянской епархии, сложившегося в результате оставления Преосвященным Бердянским и Приморским ее пределов.

Справка:

1 мая 2023 года собрание священнослужителей Бердянской епархии (76 из 86 клириков при 5 отсутствующих и 5 против) обратилось к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с письмом, в котором, сообщая об отъезде из епархии епархиального архиерея Преосвященного митрополита Бердянского и Приморского Ефрема, таким образом де-факто отказавшегося от дальнейшего исполнения своих архипастырских обязанностей, просит Святейшего Патриарха «принять их под свой первосвятительский отеческий омофор», дабы «наладить полноценную жизнь епархии».

Ранее митрополит Ефрем подтвердил в телефонном разговоре с управляющим делами Московской Патриархии Преосвященным митрополитом Воскресенским Дионисием, что отбывает из Запорожской области в дальнее зарубежье.

Прецедентом разрешения подобной ситуации является указ № 362 от 7/20 ноября 1920 года святителя Тихона, Патриарха Московского, Священного Синода и Высшего Церковного Совета. Согласно пункту 7 этого указа епархиальный совет или духовенство и миряне епархии, лишенной архиерея вследствие передвижения линии фронта или изменения государственной границы, обращаются к ближайшему или наиболее доступному по удобству сообщения епархиальному архиерею. Таковой вступает в управление данной епархией сам или командирует для управления этой епархией своего викария.

ПОСТАНОВИЛИ:

В связи с фактическим оставлением Преосвященным митрополитом Бердянским и Приморским Ефремом своей кафедры и отсутствием возможности для беспрепятственного урегулирования положения Бердянской епархии Синодом Украинской Православной Церкви, в ответ на обращение духовенства Бердянской епархии:

1. Принять Бердянскую епархию в непосредственное каноническое и административное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и Священному Синоду Русской Православной Церкви с последующим вынесением данного решения на рассмотрение Архиерейского Собора.

2. Констатировать, что Бердянская епархия, вследствие изложенных выше обстоятельств, оказалась лишена епархиального архиерея.

3. Преосвященным Бронницким, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, быть епископу Искитимскому и Черепановскому Луке с освобождением его от управления Искитимской епархией, выражением благодарности за понесенные труды и поручением ему управления Бердянской епархией.

4. Возносить в Бердянской епархии за богослужениями имена Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и Преосвященного Бронницкого.

5. Преосвященным Искитимским и Черепановским быть епископу Тарусскому Леониду, викарию Калужской епархии.

ЖУРНАЛ № 31

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об утверждении поименных списков местных соборов святых, почитаемых в Самоуправляемых Церквах, Экзархатах, Митрополичьих округах, митрополиях и епархиях.

Справка:

Священный Синод в заседании от 24 марта 2022 года (журнал № 16) определил: «Включить в повестку дня Архиерейского Собора вопрос об утверждении поименных списков местных соборов святых, почитаемых в Самоуправляемых Церквах, Экзархатах, Митрополичьих округах, митрополиях и епархиях».

В своих заседаниях от 17 апреля (журнал № 29) и 25 августа (журнал № 66) 2022 года Священный Синод принимал решения о переносе сроков заседания Архиерейского Собора в связи с тем, что международная обстановка затрудняла прибытие в Москву многих членов Архиерейского Собора, а в заседании от 29 декабря 2022 года (журнал № 121) по той же причине определил «вернуться к рассмотрению о сроках проведения Архиерейского Собора во благовремении».

С учетом этих обстоятельств в Московскую Патриархию неоднократно обращались архиереи разных епархий с просьбой рассмотреть возможность утверждения поименных списков местных соборов святых до созыва Архиерейского Собора.

В местные соборы святых включаются уже прославленные общецерковным чином святые, особо почитаемые в данной местности, и местночтимые святые.

Согласно Уставу Русской Православной Церкви в обязанности Священного Синода входит: «регулирование богослужебных вопросов» (пункт е статьи 25 главы V) и «канонизация местночтимых святых» (пункт ф статьи 25 главы V).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить поименные списки местных соборов святых согласно приложению к настоящему журналу.

2. О дальнейшем дополнении поименных списков местных соборов святых, а также об утверждении новых списков иметь суждение по мере подготовки таковых Синодальной комиссией по канонизации святых во взаимодействии с Управлением делами Московской Патриархии и соответствующими епархиями, с представлением результатов работы Священному Синоду.

3. Имена святых, перечисленных в упомянутых списках, включать в месяцеслов Русской Православной Церкви в тех случаях, когда в установленном порядке было или будет принято решение об их общецерковном прославлении. В иных случаях отдельные памяти этих святых совершать местно в определенный для сего день.

4. Установление совместного совершения памяти нескольких святых, почитаемых в отдельных городах, епархиальных монастырях или приходах, с включением в такие списки имен тех святых, которые были ранее прославлены в порядке, установленном в Русской Православной Церкви, возможно по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и решению Священного Синода в ответ на ходатайства епархиальных архиереев.

ЖУРНАЛ № 32

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, председателя Синодальной богослужебной комиссии, о представлении на утверждение Священного Синода ряда богослужебных текстов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить к общецерковному богослужебному употреблению:

ЖУРНАЛ № 33

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о состоявшемся втором заседании Рабочей группы по координации двусторонних отношений между Русской Православной Церковью и Маланкарской Церковью.

Справка:

С 24 по 27 апреля 2023 года в Москве состоялось второе заседание Рабочей группы по координации двусторонних отношений между Русской Православной Церковью и Маланкарской Церковью. В состав делегации со стороны Московского Патриархата вошли: митрополит Клинский Леонид — сопредседатель Рабочей группы; секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов) — секретарь Рабочей группы; руководитель Издательства Московской духовной академии диакон Димитрий Серов; сотрудник ОВЦС иеродиакон Петр (Ахматханов). Маланкарскую Церковь представляли: глава епархии Великобритании, Европы и Африки митрополит Абрахам Мар Стефанос; исполнительный директор Отдела внешних церковных связей Маланкарской Церкви священник Ашвин Фернандис.

Договоренность об учреждении Рабочей группы была достигнута Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Святейшим Католикосом Маланкарской Церкви Василием Мар Фомой Павлом II в ходе визита Предстоятеля Маланкарской Церкви в Россию с 31 августа по 5 сентября 2019 года.

Рабочая группа подвела итоги деятельности за время, прошедшее с ее предыдущего заседания в феврале 2020 года в Коттаяме. Несмотря на длительный период эпидемических ограничений, связанных с распространением в мире коронавирусной инфекции, успешно реализован ряд двусторонних инициатив. Представлены предложения по дальнейшему развитию сотрудничества на актуальных направлениях. Среди них: защита традиционных ценностей и поддержка христиан; взаимодействие на международных площадках; межцерковное сотрудничество в диаспоре; контакты между представителями монашества и развитие паломнических программ; сотрудничество в научно-богословской, академической, медийной, социальной, молодежной сферах и в области церковного искусства; осуществление переводов церковной литературы; содействие почитанию в Индии блаженной Матроны Московской; реализация проектов и проведение совместных мероприятий, посвященных истории двусторонних контактов.

25 апреля в Патриарших покоях Грановитой палаты Московского Кремля состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с членами Рабочей группы. Его Святейшество отметил важность дальнейшего развития отношений Русской Православной Церкви с Маланкарской Церковью Индии и другими Древними Восточными Церквами, а также просил представителей Маланкарской Церкви передать ее Предстоятелю Святейшему Католикосу Василию Мар Фоме Матфею III приглашение посетить Россию.

Следующее заседание Рабочей группы запланировано на 2024 год на территории Маланкарской Церкви.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Доклад принять к сведению.

2. Признать успешной деятельность Рабочей группы по координации двусторонних отношений между Русской Православной Церковью и Маланкарской Церковью.

3. Отметить важность дальнейшего развития двусторонних отношений.

ЖУРНАЛ № 34

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о посещении Рима и Иерусалима.

Справка:

2−3 мая 2023 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель Отдела внешних церковных связей посетил Рим.

2 мая состоялась встреча митрополита Волоколамского Антония с префектом Дикастерии по делам Восточных Церквей Святого Престола архиепископом Клаудио Гуджеротти.

3 мая по приглашению Папы Римского Франциска митрополит Антоний в числе почетных гостей присутствовал на Общей аудиенции, прошедшей на площади святого Петра.

По окончании мероприятия состоялась беседа председателя ОВЦС с Предстоятелем Римско-Католической Церкви. В ходе разговора Папа Франциск и митрополит Антоний затронули ряд актуальных вопросов межцерковных отношений и обменялись памятными подарками.

В тот же день митрополит Волоколамский Антоний посетил Дикастерию по содействию христианскому единству, в здании которой состоялась его встреча с архиепископом Брайаном Фаррелом, секретарем куриального ведомства.

В завершение визита председатель ОВЦС посетил Посольство Российской Федерации в Ватикане, где встретился с главой российской дипломатической миссии А.А. Авдеевым.

11 мая по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Антоний посетил Иерусалим, где встретился с Блаженнейшим Патриархом Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III. В ходе состоявшейся беседы, в которой также принял участие советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе связанные с положением христиан на Ближнем Востоке.

ПОСТАНОВИЛИ:

Сообщение принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 35

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского Совета, о праздновании Дня православной книги в епархиях Русской Православной Церкви в 2023 году.

Справка:

Согласно данным интерактивной карты мероприятий Дня православной книги, размещенной на сайте Издательского Совета и содержащей информацию о региональных мероприятиях, всего в марте и апреле 2023 года в епархиях Русской Православной Церкви прошло 2835 мероприятий, посвященных Дню православной книги. Наибольшее число мероприятий (более 150 в одной епархии) было организовано в Гомельской, Новороссийской и Новосибирской епархиях. Также высокую активность в организации праздничных мероприятий (от 50 до 120 мероприятий в одной епархии) показали Борисоглебская, Воронежская, Губкинская, Калачевская, Калужская, Коломенская, Красноярская, Одинцовская, Пятигорская, Ростовская и Смоленская епархии.

Среди важных мероприятий, посвященных Дню православной книги, можно назвать поездку делегации в епархии Донецкой и Луганской Народных Республик в составе заместителя председателя Издательского Совета Русской Православной Церкви иеромонаха Макария (Комогорова), заместителя председателя Комитета по экономической политике Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации К.К. Долгова, общественного деятеля, писателя и телеведущего П.А. Астахова, писателя, генерального директора Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» А.В. Орлова. В ходе поездки в детские дома, школы, республиканские библиотеки, а также библиотеки высших учебных заведений были доставлены комплекты литературы. Также в детские дома переданы наборы конфет, мягкие игрушки и послания от московских школьников, собранные молодежными организациями и учителями. Были проведены встречи со школьниками, воспитанниками детских домов, представителями общественности.

В течение марта и апреля в книжных магазинах Москвы прошла традиционная акция «Подари книгу детям», приуроченная к празднованию Дня православной книги. Собранные в ходе акции книги подготовлены для направления в школы и библиотеки Донецкой и Луганской Народных Республик. Всего было собрано более 10 000 экз. книг для детей.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рапорт принять к сведению.

2. Выразить благодарность епархиальным архиереям Борисоглебской, Воронежской, Гомельской, Губкинской, Калачевской, Калужской, Коломенской, Красноярской, Новороссийской, Новосибирской, Одинцовской, Пятигорской, Ростовской и Смоленской епархий за высокую активность в проведении мероприятий в рамках празднования Дня православной книги.

ЖУРНАЛ № 36

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского Совета Русской Православной Церкви, о проведении IX сезона Международного детско-юношеского литературного конкурса имени И.С. Шмелева «Лето Господне» в 2022—2023 гг.

Справка:

Тематическими направлениями IX сезона Международного детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева «Лето Господне» стали: 200-летие со дня рождения выдающегося русского педагога и детского писателя К.Д. Ушинского; 150-летие со дня рождения исследователя Дальнего Востока и писателя В.К. Арсеньева; 225-летие со дня рождения и 45-летие прославления святителя Иннокентия (Вениаминова); Год русского языка в СНГ.

В ходе проведения IX сезона состоялись региональные этапы конкурса в Приамурской и Приморской митрополиях.

Всего на конкурс поступили 863 творческие работы, подготовленные школьниками из России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана в трех возрастных категориях (6−7, 8−9, 10−11 классы).

В финале приняли участие 39 финалистов, чьи работы были отобраны Конкурсной комиссией, из 20 регионов России, в том числе из Донецкой Народной Республики, а также из Республики Казахстан. Участники финала написали итоговые творческие работы на предложенные темы. Эссе были оценены Конкурсной комиссией, определившей победителей конкурса, а также лауреатов конкурса в специальных номинациях: «За творческое осмысление семейных ценностей» и «За следование духовной традиции русской словесности».

Торжественные церемонии награждения лауреатов состоялись 28 марта (10−11 классы) и 2 мая (6−7 и 8−9 классы). Дипломами и комплектами литературы также были отмечены педагоги, подготовившие победителей Конкурса.

Лучшие работы победителей конкурса будут опубликованы на сайте конкурса, в отдельном сборнике и в «толстых» литературных журналах.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рапорт принять к сведению.

2. Издательскому Совету совместно с епархиальными архиереями дальневосточных епархий продолжить работу по вовлечению школьников в занятие литературным творчеством.

3. Преосвященным епархиальным архиереям обратить внимание на важность участия в литературном конкурсе «Лето Господне» учащихся православных общеобразовательных учебных заведений.

ЖУРНАЛ № 37

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об утверждении «Регламента церковного служения помощников благочинного по отдельным направлениям церковного просвещения».

Справка:

Священный Синод в заседании от 23−24 сентября 2021 года (журнал № 77) утвердил «Регламент церковного служения специалиста по приходскому просвещению (единого профиля)». По запросу от епархиальных архиереев Синодальному отделу религиозного образования и катехизации, совместно с Синодальным миссионерским отделом, Синодальным отделом по делам молодежи, Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению был разработан аналогичный документ, регламентирующий работу помощников благочинных. Затем документ был рассмотрен членами Высшего Церковного Совета. После доработки с учетом поступивших от них замечаний текст направлен на рассмотрение Священного Синода.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить «Регламент церковного служения помощников благочинного по отдельным направлениям церковного просвещения».

ЖУРНАЛ № 38

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Псковского и Порховского Тихона, председателя Патриаршего совета по культуре, о предложениях, выдвинутых в ходе XXXI Международных Рождественских образовательных чтений участниками Совещания епархиальных древлехранителей, архитекторов и представителей отделов культуры.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В целях попечения о руинированных и аварийных памятниках церковной архитектуры, в том числе удаленных, считать целесообразным, чтобы каждый из них был закреплен за епархиальным монастырем или приходом, силами которых один раз в год или чаще в непосредственной близости от каждого памятника проводились бы богослужения.

2. Определить следующие меры, направленные на сохранение церковных святынь — икон и церковной утвари, представляющих высокую историческую или культурную ценность и находящихся в монастырях, храмах, подворьях или архиерейских резиденциях, а также колоколов дореволюционной отливки:

а) в каждой епархии создать опись таковых икон, предметов утвари и колоколов с фотофиксацией;

б) личную ответственность за обеспечение условий хранения и охрану упомянутых икон и предметов возложить — в соответствии с местом хранения — на епархиального архиерея, игумена или игумению монастыря, настоятеля прихода или подворья.

3. Поручить Патриаршему совету по культуре во взаимодействии с Управлением делами Московской Патриархии разработать методические указания для епархиальных архиереев по организации попечения о руинированных и аварийных памятниках церковной архитектуры и по сохранению церковных святынь.

4. Включить в епархиальные годовые отчеты информацию об исполнении настоящего синодального определения.

ЖУРНАЛ № 39

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о порядке назначения на должность и освобождения от должности ректоров семинарий, игуменов и игумений обителей в особенных случаях.

Справка:

В Московскую Патриархию неоднократно обращались архиереи с просьбой о преподании указаний относительно порядка освобождения от должности ректоров семинарий, наместников, игуменов и игумений обителей в случае нахождения таковых лиц под церковным судом или в связи с их длительной болезнью, препятствующей исполнению обязанностей, а также о порядке назначения на упомянутые должности в перечисленных случаях или в случае кончины должностного лица.

Согласно Уставу Русской Православной Церкви епархиальные архиереи вправе издавать указы о назначении или освобождении лиц, замещающих упомянутые должности, на основании решения Священного Синода (пункт л статьи 18 главы XVI Устава).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В целях обеспечения уставной деятельности епархиальных монастырей и духовных семинарий епархиального подчинения, в исключительных случаях, в том числе в связи с тяжелой и препятствующей исполнению обязанностей болезнью наместника (игумена, игумении) монастыря, ректора духовной семинарии или нахождением его (ее) под церковным судом, епархиальный архиерей вправе на основании письменного согласия (резолюции) Патриарха Московского и всея Руси и с последующим изданием Священным Синодом соответствующего определения указом освободить наместника (игумена, игумению) епархиального монастыря, ректора духовной семинарии епархиального подчинения от должности.

2. В случае смерти наместника (игумена, игумении), ректора духовной семинарии, а также при освобождении его (ее) от должности на основании определения Священного Синода или в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящего определения, епархиальный архиерей вправе на основании письменного согласия (резолюции) Патриарха Московского и всея Руси и с последующим изданием Священным Синодом соответствующего определения указом назначить сроком на один год (с правом продления полномочий) на должность исполняющего обязанности наместника (игумена, игумении) епархиального монастыря, ректора духовной семинарии епархиального подчинения (с внесением сведений о нем (о ней) в соответствующие государственные реестры юридических лиц).

3. Утвердить соответствующие изменения в типовые уставы епархиальных монастырей.

4. Внести предложения о соответствующих изменениях в Устав Русской Православной Церкви на рассмотрение Архиерейского Собора.

ЖУРНАЛ № 40

СЛУШАЛИ:

Рапорт председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия протоиерея Максима Козлова об открытии магистерской программы в упомянутом учебном заведении.

Справка:

Священный Синод определил 15 октября 2018 года (журнал № 89), что новые магистерские программы в духовных учебных заведениях впредь будут открываться по решению Священного Синода на основании представления Учебного комитета и прошения епархиального архиерея, в ведении которого находится духовное учебное заведение.

ПОСТАНОВИЛИ:

С одобрения епархиального архиерея Московской епархии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла открыть в Общецерковной аспирантуре и докторантуре им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия магистерскую программу: «Историческая литургика».

ЖУРНАЛ № 41

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного архиепископа Якутского и Ленского Романа в сопровождении рапорта протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, о преобразовании Якутской духовной семинарии в Межъепархиальный Центр подготовки церковных специалистов Якутской епархии.

ПОСТАНОВИЛИ:

С учетом развитой учебной инфраструктуры Якутской епархии, принимая во внимание важность организации духовного образования в Якутской епархии на самом высоком уровне при участии ведущих представителей профессорско-преподавательских корпораций духовных академий:

1. Преобразовать Якутскую духовную семинарию в Межъепархиальный Центр подготовки церковных специалистов Якутской епархии.

2. Предписать Московской духовной академии и Якутской епархии заключить договор о сотрудничестве с тем, чтобы выпускники Межъепархиального Центра подготовки церковных специалистов Якутской епархии имели преимущественное право продолжения духовного образования в Московской духовной академии с использованием системы дистанционного обучения на базе имеющейся в Якутской епархии учебной инфраструктуры.

ЖУРНАЛ № 42

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о работе Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.

Справка:

Священный Синода в заседании от 8 ноября 2021 года (журнал № 93) определил, что Патриарх Московский и всея Руси вправе в исключительных случаях своим указом освободить руководителя синодального учреждения от занимаемой должности, а также назначить (освободить от должности) исполняющего обязанности руководителя синодального учреждения.

Указами от 31 марта и 5 апреля 2023 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

освободил от должности председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами священника Олега Овчарова и назначил его исполняющим обязанности заместителя председателя упомянутого отдела;

назначил Преосвященного митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла исполняющим обязанности председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами;

назначил протоиерея Димитрия Василенкова, клирика Санкт-Петербургской епархии, исполняющим обязанности заместителя председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами — главным военным священником духовенства, окормляющего военнослужащих Вооруженных сил России и сотрудников иных силовых структур в зоне проведения Специальной военной операции.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить решение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла об освобождении священника Олега Овчарова от должности председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами и о назначении его исполняющим обязанности заместителя председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.

2. Утвердить Преосвященного митрополита Ставропольского и Невинномысского, исполняющего обязанности председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, в этой должности, с сохранением за ним должности председателя Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.

3. Утвердить протоиерея Димитрия Василенкова, исполняющего обязанности заместителя председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, в этой должности.

4. Протоиерею Димитрию Василенкову согласовывать свою деятельность в качестве главного военного священника духовенства, окормляющего военнослужащих Вооруженных сил России и сотрудников иных силовых структур в зоне проведения Специальной военной операции, с председателем Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, докладывать об этой деятельности Патриарху Московскому и всея Руси через председателя упомянутого отдела, и координировать свою работу с председателем Межведомственной рабочей группы по координации помощи, оказываемой епархиям Донбасса и сопредельных территорий, находящихся в зоне конфликта.

ЖУРНАЛ № 43

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о работе Синодальной богослужебной комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ:

В связи с необходимостью активного взаимодействия между председателем и членами Синодальной богослужебной комиссии, а также в связи с целесообразностью частого пребывания председателя Синодальной богослужебной комиссии в Московском регионе:

1. Считать необходимым назначить председателем Синодальной богослужебной комиссии архиерея, пребывающего близ Москвы.

2. Освободить Преосвященного митрополита Петрозаводского и Карельского Константина от должности председателя Синодальной богослужебной комиссии с вынесением благодарности за понесенные труды.

3. Назначить Преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Амвросия на должность председателя Синодальной богослужебной комиссии с поручением ему вынести на очередное заседание Священного Синода предложения по обновлению состава Комиссии и порядка ее работы.

ЖУРНАЛ № 44

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Каширского Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия назначить монахиню Ефросинию (Берлизову) на должность игумении Староладожского Успенского девичьего монастыря села Старая Ладога Волховского района Ленинградской области.

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Ярославского и Ростовского Вадима назначить монахиню Авраамию (Сорокину) на должность игумении Авраамиево-Богоявленского женского монастыря города Ростова Великого Ярославской области.

3. В связи с прошением Преосвященного митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона, временно управляющего Минусинской епархией, назначить монахиню Афанасию (Кухленко) на должность игумении Вознесенского женского монастыря села Кочергино Курагинского района Красноярского края.

4. В связи с прошением Преосвященного митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа назначить игумена Августина (Неводничека) на должность наместника Спасо-Преображенского Посольского мужского монастыря села Посольское Кабанского района Республики Бурятия.

5. В связи с прошением Преосвященного митрополита Новосибирского и Бердского Никодима освободить игумению Надежду (Еремину) от должности игумении Покровского Александро-Невского женского монастыря рабочего поселка Колывань Новосибирской области и назначить на эту должность монахиню Марию (Гурвич).

6. В связи с прошением Преосвященного епископа Борисоглебского и Бутурлиновского Сергия освободить епископа Россошанского и Острогожского Дионисия от должности игумена Серафимо-Саровского мужского монастыря села Новомакарово Грибановского района Воронежской области.

ЖУРНАЛ № 45

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о епархиях и приходах за рубежом.

ПОСТАНОВИЛИ:

Благочиние приходов Московского Патриархата в Норвегии

Протоиерея Василия Петрова, клирика Калужской епархии, назначить настоятелем храма святой великомученицы Ирины в городе Ставангер, Норвегия.

ЖУРНАЛ № 46

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о поступивших обращениях относительно перехода нескольких клириков в Православную Церковь в Америке.

Справка:

Священный Синод в заседании от 17−19 июля 2006 года (журнал № 53) постановил, что переход клирика в другую каноническую юрисдикцию осуществляется по представлению епархиального архиерея при одобрении Священным Синодом и на основании отпускной грамоты Патриарха Московского и всея Руси.

Предстоятель Православной Церкви в Америке Блаженнейший Архиепископ Вашингтонский, Митрополит всей Америки и Канады Тихон обратился на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с просьбой благословить переход клириков Кишиневской епархии протоиерея Виталия Маноли и иерея Александра Гераса в клир Канадской архиепископии Православной Церкви в Америке. Преосвященный митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир не возражает против перехода упомянутых клириков в юрисдикцию Православной Церкви в Америке.

ПОСТАНОВИЛИ:

Благословить протоиерею Виталию Маноли и иерею Александру Герасу, клирикам Кишиневской епархии, переход в юрисдикцию Православной Церкви в Америке и направить соответствующую Отпускную грамоту Блаженнейшему Архиепископу Вашингтонскому, Митрополиту всей Америки и Канады Тихону.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

http://www.patriarchia.ru/db/text/6 027 150.html