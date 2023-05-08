Война и правда в стихах Бориса Слуцкого

Борис Слуцкий — один из лучших поэтов советского периода. Он родился 7 мая 1919 году в Славянске, в 1937 году поступил в Московский юридический институт, а в 1941 — пошел на войну. С начала войны в действующей армии — воевал на Западном, Юго-Западном, Степном и 3-м Украинском фронтах, в Белоруссии, под Москвой, на Украине, в Румынии, Югославии, Венгрии, Австрии. Он с ранней юности писал стихи. Вот его впечатление о начале войны:

Слуцкий начинает войну солдатом.

Идем. Вдали горят деревни:

Враги нам освещают путь.

После тяжёлого ранения, оставшись на фронте, становится политруком. Несмотря на то, что был политработником, постоянно лично ходил в разведку, закончил войну майором. Он поднимал бойцов в атаки, судил дезертиров, в том числе приговаривал к расстрелу. Вот как он вспоминал об этом:

Я судил людей и знаю точно,

что судить людей совсем несложно —

только погодя бывает тошно,

если вспомнишь как-нибудь оплошно.

Кто они, мои четыре пуда

мяса, чтоб судить чужое мясо?

Вместо расстрела приговорённых к смерти иногда отправляли в бой. Всё это есть в его стихах:

А если немцы очень допекали,

мы смертников условно отпускали —

гранату в руки и — на фронт! вперед!

И санитарные автомобили

нас вместе в медсанбаты отвозили,

и в общей, в братской, во сырой могиле

нас хоронил один и тот же взвод.

Война является одной из главных тем стихотворений Слуцкого. Он писал правдивые и обжигающие стихи, не похожие на стихи других поэтов. Вот цитаты из его военных стихов:





+ + +

Вниз головой по гулкой мостовой

Вслед за собой война меня влачила

И выучила лишь себе самой,

А больше ничему не научила.





+ + +

Сейчас всё это странно,

Звучит всё это глупо.

В пяти соседних странах

Зарыты наши трупы.

И мрамор лейтенантов —

Фанерный монумент —

Венчанье тех талантов,

Развязка тех легенд.





+ + +

Убили самых смелых, самых лучших,

А тихие и слабые — спаслись.

После победы и всего почета —

Пылает солнце, не жалея сил.

Над сорока мильонами могил

Восходит солнце,

не знающее счета.

Мы ещё не дожили до признания этой страшной цифры — сорок миллионов жертв, а Слуцкий писал об этом сразу после окончания войны. Но он писал не только о войне. Классическими являются его «Физики и лирики», «Лошади в океане», «Ключ» и многие другие стихотворения.

Судя по военной статистике, к смертной казни военными трибуналами было осуждено более 217 тысяч военнослужащих. Судили за что угодно, чтобы нагнать страх на остальных.

За три факта, за три анекдота

вынут пулеметчика из дота,

вытащат, рассудят и засудят.

Это было, это есть и будет.

Вот стихотворение, описывающее один из таких рядовых эпизодов войны — расстрел бойца ни за что. От такого исхода не был застрахован никто.

Казнь

Расстреливали Ваньку-взводного

за то, что рубежа он водного

не удержал, не устерег.

Не выдержал. Не смог. Убег.

Бомбардировщики бомбили

и всех до одного убили.

Убили всех до одного,

его не тронув одного.

Он доказать не смог суду,

что взвода общую беду

он избежал совсем случайно.

Унес в могилу эту тайну.

Удар в сосок, удар в висок,

и вот зарыт Иван в песок,

и даже холмик не насыпан

над ямой, где Иван засыпан.

До речки не дойдя Днепра,

он тихо канул в речку Лету.

Все это сделано с утра,

Зане жара была в то лето.

С днём окончания войны вас, ветераны, избежавшие этой участи! С «праздником со слезами на глазах»!

https://tbm-k.livejournal.com/6715.html