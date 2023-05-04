Митрополит Берлинский и Германский Марк (Арндт) поделился своим видением того, что происходит сейчас в Киево-Печерской лавре и в целом с Церковью на Украине. Его позиция, на мой взгляд, особенно ценна, ведь он, можно сказать, находится на «духовной передовой»: многие беженцы с Украины обрели приют в его епархии, так что владыка видит все собственными глазами и пропускает через сердце.

— Владыка, какими словами можно описать то, что происходит сейчас в Киево-Печерской лавре и с Церковью на Украине в целом?

— Это можно описать так, что там сейчас идет преследование единственной в стране канонической Православной Церкви, к которой принадлежит большинство верующих на Украине. То, что происходит в лавре, является наиболее ярким проявлением нынешней ситуации. Власти угрожают выселить монахов оттуда. На данный момент братия остается в нижней части монастыря, однако у них есть приказ правительства освободить помещения. Но что бы ни произошло в будущем, монахи не собираются делать это добровольно, насколько мне известно.

— Можно ли назвать то, что происходит сейчас в лавре, апофеозом преследования Украинской Православной Церкви в целом?

— Да, это еще один шаг в преследовании нашей Церкви.

— Вы находитесь в прямом контакте с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием и братией лавры. Что они говорят о происходящем?

— Я уже давно не звонил им. Честно говоря, я опасаюсь, что звонок из Германии или из любой другой страны может помешать нашему взаимодействию с Церковью на Украине. Их преследуют за связь с Московским Патриархатом, а сейчас все, что звучит или пахнет «по-московски», на Украине преследуется.

Украинское правительство всячески пытается показать, что у них нет ничего общего с Россией. Но это безумие, потому что вся украинская культура тесно связана с Россией и с русской культурой.

— Владыка, какие опасности, на ваш взгляд, заключаются в нынешней ситуации?

— Опасность заключается не только в том, что Церковь на Украине будет игнорироваться, но и в том, что будут предприниматься попытки ее полностью уничтожить.

— У вас нет чувства, что через попытку забрать у Церкви Киево-Печерскую лавру конфликт подходит — или уже подошел — к той цели, ради которой он и затевался его зачинщиками: разобщить и постараться ослабить Церковь, которая, быть может, более всего на свете продолжает придерживаться христианских основ?

— Да. Естественно, это попытка уничтожить то, что позволяет нам поддерживать обычные этические нормы. Киево-Печерская лавра в течение тысячи лет сохраняет эти духовные основы. И те люди, которые сейчас находятся у власти на Украине, явно хотят их уничтожить.

— А кому это выгодно?

— Дьяволу. Другого адресата, естественно, нет. Это нужно тем людям, которые идут на поводу у дьявола и хотят уничтожить духовное начало нации.

— Монахи и прихожане лавры, возможно, сейчас находятся перед выбором: пойти на компромисс и перейти к раскольникам, чтобы хоть как-то сохранить лавру, или стоять до конца и, возможно, пойти по мученическому пути. Как вы верите, как будет развиваться ситуация?

— Я думаю, что в основном они не пойдут ни на какие компромиссы, поскольку это вопрос — быть или не быть. Речь идет о существовании Церкви или о присоединении к какой-то организации, которая с Церковью не имеет ничего общего и именно разрушает духовное начало.

— В вашей Германской епархии сейчас множество беженцев с Украины, как духовенства, так и мирян. Как они относятся к тому, что происходит у них на родине с лаврой и с Церковью в целом?

— Они находятся здесь в том числе и потому, что не согласны с тем, что там происходит в церковной жизни. Да, отчасти они покинули свою родину из-за войны, которая там идет. Но это только внешняя сторона. Внутренняя же сторона намного хуже, потому что происходит уничтожение духовных начал Церкви и государства.

— Как раз о духовных началах. В феврале прошлого года, через несколько дней после начала военной фазы конфликта, вы с болью сказали, что по окончании войны нужно будет восстанавливать связи между русскими и украинцами, и добавили слова, которые потрясли меня до глубины души: «Если там еще осталось, что восстанавливать». Вы видите и русских, и украинцев каждый день. Вы верите в то, что нам есть что восстанавливать, и удастся это сделать?

— Я думаю, да, потому что в целом это не война между народами. Это война между руководителями, которые ее затеяли. Те украинцы, которые находятся у нас в Германии, по-разному относятся к происходящему. Среди них есть те, кто не готов отказаться от своей русской культуры. Ведь она в течение веков была общерусской, а такое понятие, как украинская культура, возникла только в последние, может быть, лет 200.

— Тут самое время напомнить, что вы в данном случае говорите не только как архиерей Русской Зарубежной Церкви, но и как специалист, защитивший докторскую диссертацию по древнерусской литературе.

— Да, точно так.

— Как вы видите, что нам нужно для того, чтобы это единство восстановить?

— Нужен мирный, спокойный и духовный подход, чтобы мы не противостояли друг другу и принимали исторические факты. Но — понимать и принимать историческое единство двух народов. Единство, которое зиждется на духовной основе. В течение тысячи лет русский и украинский народы были единым целым. Мы в нашей Зарубежной Церкви никогда не делали разницы между украинцами и русскими. Ее просто никогда не существовало. Тем более, надо сказать, что в течение многих веков украинцы занимали руководящие посты в Русской Церкви. Большая, если не большая часть архиереев были из малороссов, как их тогда называли. Это никого особенно не беспокоило, это было нормально. И это как раз и нужно восстанавливать — нормальное отношение друг к другу на духовной основе.

С митрополитом Берлинским и Германским Марком (Арндтом) беседовал Дмитрий Злодорев

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