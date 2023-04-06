У каждого народа и государства много песен и стихов о матери-родине. Есть они и у моего народа.

Кто она такая — великая Русь? Сколько ей лет? Как жила она прежде, обувалась-одевалась, бедовала и радовалась? Что ела, что строила и какие песни складывала и пела?

Что обозначает само это загадочное слово — Русь? Как наше прошлое проявляется в нашем настоящем?

На все вопросы не отвечу.

На некоторые — попробую.

Короткое — в один слог всего! — а какое просторное и загадочное слово! Оно пришло к нам из седой древности и навеки осталось с нами.

Учёные высказывали много соображений, что оно обозначает; и кто из учёных прав, а кто — нет, я не знаю.

Да и никто, наверное, не знает.

Положа руку на сердце, я считаю, что у слова «Русь» не одно значение, а много, как много притоков у великой реки.

Русь. Русские. Россия. Россияне.

Может быть, слова эти родственны словам:

Русло, то есть ложе реки, по которому она течёт.

Русалка — сказочная обитательница рек и озёр с прекрасным лицом и рыбьим хвостом.

«Роса» и производное от него слово «росяница» — обильная роса, лежащая поутру на травах или деревьях.

Иными словами, Русь — это страна, где много рек и озёр, а русский — это человек, живущий у воды.

Есть у слова «Русь» и ещё одно значение, которое я не вычитал в книгах, а услышал из первых уст от живого человека. На севере, за лесами, за болотами, встречаются деревни, где старые люди говорят по-старинному. Почти так же, как тысячу лет назад. Тихо-смирно я жил в такой деревне и ловил старинные слова.

Моя хозяйка Анна Ивановна как-то внесла в избу горшок с красным цветком. Говорит, а у самой голос подрагивает от радости:

— Цветочек-то погибал. Я его вынесла на Русь — он и зацвёл!

— На Русь? — ахнул я.

— На Русь, — подтвердила хозяйка.

— На Русь?!

— На Русь.

Я молчу, боюсь, что слово забудется, упорхнёт, — и нет его, откажется от него хозяйка. Или мне послышалось? Записать надо слово. Достал карандаш и бумагу. В третий раз спрашиваю:

— На Русь?..

Хозяйка не ответила, губы поджала, обиделась. Сколько, мол, можно спрашивать? Для глухих две обедни не служат.

Но увидела огорчение на моём лице, поняла, что я не насмехаюсь, а для дела мне нужно это слово. И ответила, как пропела, хозяйка:

— На Русь, соколик, на Русь. На самую, что ни на есть, Русь.

Осторожней осторожного спрашиваю:

— Анна Ивановна, не обидитесь на меня за назойливость? Спросить хочу.

— Не буду, — обещает она.

— Что такое — Русь?

Не успела она и рта открыть, как хозяин Николай Васильевич, что молчком грелся на печи, возьми да и рявкни:

— Светлое место!

Хозяйка от его рявканья за сердце взялась.

— Ой, как ты меня напугал, Николай Васильевич! Ты ведь болеешь, и у тебя голоса нет. Оказывается, у тебя и голосок прорезался.

А мне объяснила честь по чести:

— Русью светлое место зовём. Где солнышко. Да всё светлое, почитай, так зовём. Русый парень. Русая девушка. Русая рожь — спелая. Убирать пора. Не слыхал, что ли, никогда?

Я слова вымолвить не могу. У меня слёзы из глаз от радости. Русь — светлое место! Русь — страна света.

Милая светоносная моя Русь, Родина, Родительница моя! Мне всегда виделся невечерний свет в русом имени твоём, коротком, как вдох счастья.

Тут уж никуда не денешься. Тут всё из первых крестьянских уст…

Станислав Романовский