|Русская линия
|06.04.2023
У каждого народа и государства много песен и стихов о матери-родине. Есть они и у моего народа.
Кто она такая — великая Русь? Сколько ей лет? Как жила она прежде, обувалась-одевалась, бедовала и радовалась? Что ела, что строила и какие песни складывала и пела?
Что обозначает само это загадочное слово — Русь? Как наше прошлое проявляется в нашем настоящем?
На все вопросы не отвечу.
На некоторые — попробую.
Короткое — в один слог всего! — а какое просторное и загадочное слово! Оно пришло к нам из седой древности и навеки осталось с нами.
Учёные высказывали много соображений, что оно обозначает; и кто из учёных прав, а кто — нет, я не знаю.
Да и никто, наверное, не знает.
Положа руку на сердце, я считаю, что у слова «Русь» не одно значение, а много, как много притоков у великой реки.
Русь. Русские. Россия. Россияне.
Может быть, слова эти родственны словам:
Русло, то есть ложе реки, по которому она течёт.
Русалка — сказочная обитательница рек и озёр с прекрасным лицом и рыбьим хвостом.
«Роса» и производное от него слово «росяница» — обильная роса, лежащая поутру на травах или деревьях.
Иными словами, Русь — это страна, где много рек и озёр, а русский — это человек, живущий у воды.
Есть у слова «Русь» и ещё одно значение, которое я не вычитал в книгах, а услышал из первых уст от живого человека. На севере, за лесами, за болотами, встречаются деревни, где старые люди говорят по-старинному. Почти так же, как тысячу лет назад. Тихо-смирно я жил в такой деревне и ловил старинные слова.
Моя хозяйка Анна Ивановна как-то внесла в избу горшок с красным цветком. Говорит, а у самой голос подрагивает от радости:
— Цветочек-то погибал. Я его вынесла на Русь — он и зацвёл!
— На Русь? — ахнул я.
— На Русь, — подтвердила хозяйка.
— На Русь?!
— На Русь.
Я молчу, боюсь, что слово забудется, упорхнёт, — и нет его, откажется от него хозяйка. Или мне послышалось? Записать надо слово. Достал карандаш и бумагу. В третий раз спрашиваю:
— На Русь?..
Хозяйка не ответила, губы поджала, обиделась. Сколько, мол, можно спрашивать? Для глухих две обедни не служат.
Но увидела огорчение на моём лице, поняла, что я не насмехаюсь, а для дела мне нужно это слово. И ответила, как пропела, хозяйка:
— На Русь, соколик, на Русь. На самую, что ни на есть, Русь.
Осторожней осторожного спрашиваю:
— Анна Ивановна, не обидитесь на меня за назойливость? Спросить хочу.
— Не буду, — обещает она.
— Что такое — Русь?
Не успела она и рта открыть, как хозяин Николай Васильевич, что молчком грелся на печи, возьми да и рявкни:
— Светлое место!
Хозяйка от его рявканья за сердце взялась.
— Ой, как ты меня напугал, Николай Васильевич! Ты ведь болеешь, и у тебя голоса нет. Оказывается, у тебя и голосок прорезался.
А мне объяснила честь по чести:
— Русью светлое место зовём. Где солнышко. Да всё светлое, почитай, так зовём. Русый парень. Русая девушка. Русая рожь — спелая. Убирать пора. Не слыхал, что ли, никогда?
Я слова вымолвить не могу. У меня слёзы из глаз от радости. Русь — светлое место! Русь — страна света.
Милая светоносная моя Русь, Родина, Родительница моя! Мне всегда виделся невечерний свет в русом имени твоём, коротком, как вдох счастья.
Тут уж никуда не денешься. Тут всё из первых крестьянских уст…
Станислав Романовский
https://rusk.ru/st.php?idar=116480
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