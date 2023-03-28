В марте 2023 года исполнилось 145 лет со момента подписания Сан-Стефанского мирного договора, согласно которому Болгария и ряд балканских стран получили свою независимость. Выдающуюся роль в этой освободительной войне сыграл генерал-фельдмаршал Иосиф Владимирович Ромейко-Гурко.

Иосиф Владимирович был сыном генерала от инфантерии, окончил привилегированный Пажеский корпус и долгое время служил в гвардейской кавалерии. Его звёздный полководческий час пробил в Русско-турецкую войну 1877−1878 годов.

Кавалерийский генерал имел внушительный и производящий впечатление на подчинённых строго военный облик:

Стройный, худощавый, с большими седыми бакенбардами, Гурко держался так, что казался выше ростом всех окружающих его лиц, а своею кипучею деятельностью, выносливостью, лихостью на коне — всех моложе. Он мало говорил, никогда не спорил и казался непроницаемым в своих мыслях, чувствах и намерениях. От всей его фигуры и взгляда острых, серых и глубоких глаз веяло внутренней силой, авторитетной и грозной для ослушников и слабых. Его не все любили, но все уважали и почти все боялись, все, кроме солдат, которые безгранично верили в него и любили его.

Триумф в Русско-турецкой войне и освобождение болгар

Когда он был уже генерал-лейтенантом, его передовому отряду в Русской армии была поставлена задача овладеть горными балканскими проходами. Он занял Тырново, перешёл через Хаинкиойский перевал (Балканские горы), взял Казанлык и Шипку.

В боях под Эски-Загрой (10 июля 1877), Ени-Загрой (18 июля) и Джуранли (19 июля) одержал победы над турецкими войсками.

В Плевненской операции И. В. Гурко командовал гвардией, успешно действовавшей под Горным Дубняком (12 октября) и Телишем (12, 16 октября).

Сам составив план наступления, он в сложнейших условиях зимней стужи и снежных буранов в середине декабря 1877 года переходит через Балканы и освобождает Софию (23 декабря 1877 — 04 января 1878). За это удостаивается чина генерала от кавалерии.

В сражении у Филиппополя (Пловдива) 2(14) — 7(19) января 1878 И. В. Гурко наголову разбивает турецкую армию Сулеймана-паши, состоявшую из 50 тысяч человек. Турки потеряли 20 тысяч и почти всю свою артиллерию. Наши потери — 41 офицер и 1209 нижних чинов.

4 января был взял Пловдив, а уже 8 января Андрианополь и русские войска продвигались далее к турецкой столице.

Турки запросили мира, и 19 января 1878 года в местечке рядом с Константинополем был подписан Сан-Стефанский мирный договор. По нему Российская Империя получала часть Молдавии, на Кавказе — области вокруг Карса и Батума и большую военную контрибуцию.

Болгария была освобождена от турецкого ига, а православные народы Румынии, Сербии и Черногории получили независимость для своих государств.

Блестящий администратор

После победоносной войны генерал И. В. Гурко за несколько лет последовательно был помощником главнокомандующего войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа, Санкт-Петербургским временным генерал-губернатором (1879−1880), Одесским генерал-губернатором и командующим войсками Одесского военного округа (1882−1883).

Затем был назначен в западный Привисленский край Варшавским генерал-губернатором и командующим войсками Варшавского военного округа (1883−1894). Это было время особого политического противостояния России и держав Тройственного союза (Германии, Австро-Венгрии и Италии). Опасность большой европейской войны была абсолютно реальна.

Не в последнюю очередь военная слава И. В. Гурко, М. Д. Скобелева и других генералов-победителей в Русско-турецкой войне сдерживала агрессивные планы враждебного России блока. Русские войска всё время были в полувоенном состоянии, в постоянных учебных манёврах круглогодично — и летом, и зимой. В вверенном ему округе он создал Варшавский укреплённый район, перестроив военные крепости Варшавы, Ивангорода, Новогеоргиевска, Брест-Литовска и др. Было построено множество важных в стратегическом плане шоссе для лучшего передвижения войск.

С 1890 года начальником штаба у генерала Гурко служил знаменитый военный теоретик и историк, генерал А. К. Пузыревский (1845−1904), и штабная работа стала образцовой.

В 1894 году по его прошению он был уволен в отставку с производством в генерал-фельдмаршалы. Оставшиеся годы полководец проживал в своём имении Сахарово в Тверской губернии, где мирно почил 15 (28) января 1901 года.

К огромному сожалению, память о нём значительно более сохраняется в Болгарии, чем в современной России. В Болгарии в его честь названы проспекты, улицы, сёла, город Гурково, стоят памятники. В России же имеется лишь маленький бюст (2018) в посёлке Сахарово, бывшем его имении.

Великий герой Болгарии, генерал-фельдмаршал И. В. Гурко должен быть не менее известен и почитаем и в России.