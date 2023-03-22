Литовская Церковь обратилась в РПЦ с просьбой о самоуправляемом статусе, а 21 марта в Литву прибыл глава Фанара. Что означает этот визит и чего ждать дальше?

21 марта 2023 года патриарх Варфоломей прибыл в Литву с визитом. Накануне на сайте Литовской Православной Архиепископии появилось письмо митрополита Литовского Иннокентия, в котором тот высказал «знак уважения к высокому сану Главы Константинопольского патриархата». Позже стало известно, что Варфоломей планирует встречу с православным духовенством Литвы. Не трудно догадаться, что главная цель этого визита — отделение Литовской Церкви от РПЦ и переподчинение ее Фанару. Тем более, что с главой Фанара прибыл и главный исполнитель истории с Томосом ПЦУ митрополит Халкидонский Эммануил.

Значит, будут «договариваться». Не без помощи властей, естественно. Фанариоты вообще не действуют, если власти страны не на их стороне. Именно поэтому сразу по прибытии Фанар и Литва подписали соглашение о сотрудничестве.

Схема подчинения

Схема «работы» фанариотов проста. Сначала «западные партнеры» Фанара отстаивают «религиозные свободы» в отдельно взятой стране и обрабатывают политиков. Те вдруг начинают сильно интересоваться церковными вопросами, а наиболее интенсивно — вопросом юрисдикции.

Затем иерархов Церкви обвиняют в отсутствии патриотизма, в поддержке идеологии «русского мира» и в работе на страну-агрессора. Им угрожают захватом святынь, депортацией, ограничением в правах, запретом Церкви.

Иерархи оправдываются и соглашаются на какие-то компромиссы. Однако никакие компромиссы и доказательства честности не действуют. Потому что задача у политиков другая — достичь не компромиссов, а дискредитации Церкви.

Какое-то время скрупулезно и методично создается «нужное» общественное мнение, что Церковь — враг, и ей не место в стране. Далее подключают СМИ и радикалов, которые буквально «кошмарят» верующих и духовенство.

Тут же огромную поддержку получают местные раскольники, или те «патриоты» из рядов канонического духовенства, которые не против «послужить государственным интересам». Они изо всех утюгов кричат о «проблемах» в Церкви, огульно и бездоказательно обвиняют иерархов Церкви в «неправомыслии», обращаются в спецслужбы с призывами «запрещать» и «наказывать».

Ситуация в религиозной сфере накаляется до предела. И вот, когда почва уже готова, в схеме появляется Фанар, который «разруливает» эту ситуацию. Например, Думенко признается в этом напрямую, без обиняков.

В письме Архиепископу Охридскому Стефану Епифаний пишет, что Фанар получил ответственность «от отцов» решать «сложные вопросы, возникающие в жизни Церкви, и давать решение, приносящее исцеление от ран, причиненных несогласием и разделением».

Что это за «отцы», которые такую «ответственность» дали Фанару, непонятно. Зато предельно понятно, что все «проблемы» Фанар решает исключительно в свою пользу. Но кому это интересно?

Указанная выше схема была довольно удачно отработана на примере Украины. Теперь, видимо, ее решили применить и по отношению к другим Церквам, которые находятся в общении с РПЦ или входят в ее юрисдикцию. Так, подобные процессы сейчас происходят в Молдове, и мы не удивимся, если через какое-то время патриарх Варфоломей прибудет в Кишинев.

Цель этой схемы тоже понятна — максимально ослабить (а еще лучше — уничтожить) РПЦ и возвысить Фанар. Очевидно, что священноначалие Русской Церкви сильно способствует происходящему, но также очевидно, что Фанар пытается сейчас оторвать столько, сколько сможет проглотить.

Об отношении Фанара к Литве

В Литве же на данный момент запущен один из последних этапов описанной схемы. Там уже никто не считается с мнением Церкви, и главу Фанара приглашает в страну правительство, а не церковные иерархи. Так было в Украине, так происходит и в Литве.

Например, Варфоломея пригласила премьер-министр Литвы, а в аэропорту его встречал замглавы МИД Литвы.

Сразу по прибытии патриарх Варфоломей и власти Литвы подписали соглашение о сотрудничестве. По словам литовского премьера, это соглашение — основа для создания параллельной структуры в стране. Подобное соглашение, как мы помним, в свое время подписывали и украинские власти. Что из этого «сотрудничества» вышло — мы все видим сейчас.

В свою очередь, владыка Иннокентий, вероятно, избрал позицию выжидания. Он не хочет вступать в прямой конфликт с Варфоломеем (опять же, из-за не очень хороших отношений с властями, сильно усложнившихся в последнее время), и, вместе с тем, не хочет слишком тесно общаться с ним. Он не может полностью проигнорировать этот визит, но также не может приветствовать его с радостью. Именно по этой причине владыка Иннокентий в своем письме подчеркнул, что уважает не патриарха Варфоломея лично, а высказывает уважение по отношению к его «высокому сану».

А вот, уважает ли Варфоломей Литовскую Церковь? Нет. Он уже смотрит на нее, как на свою вотчину. Например, совсем недавно он «восстановил» с священном сане клириков, ранее запрещенных Синодом Литовской Архиепископии.

Литовская Церковь не признала решение Фанара, так как «извержение из священного сана является не дисциплинарным, а мистическим актом», а он, в свою очередь, «окончателен и бесповоротен».

Но что Фанару до церковных канонов и позиции той Церкви, которую фанариоты решили подмять под себя? Тем более, если их поддерживают власти, которые обеспечат уничтожение самой Церкви и закроют рты «несогласным».

Томос или акт о самоуправлении?

В то же время внутри самой Литовской Церкви есть очень сильное движение за независимость от РПЦ. Но вместе с тем в Церкви Литвы почти нет сторонников попасть в зависимость от Фанара.

И тут очень многое зависит от того, кто сделает первый шаг. Еще в мае прошлого года митрополит Виленский и Литовский Иннокентий обратился в Московский Патриархат с просьбой предоставить Литовской Православной Церкви статус самостоятельности. Произошло это после того, как несколько священнослужителей инициировали отделение Литовской Православной Церкви от Московского Патриархата.

Несколько дней назад митрополит Иннокентий сообщил, что РПЦ рассмотрит просьбу Церкви Литвы о самоуправляемом статусе: «Сделан еще один шаг к обретению Литовской Православной Церковью канонического статуса Самоуправляемой Церкви. В четверг, 16 марта, на заседании Святейшего Синода в московском Даниловом монастыре было принято решение направить обращение митрополита Виленского и Литовского Иннокентия о предоставлении Виленско-Литовской епархии статуса Самоуправляемой Церкви на рассмотрение Архиерейского Собора».

Не автокефалия, но все же

А вот Варфоломей может предложить Томос — такой же, как он предложил ПЦУ. Томос, где будет четко прописана зависимость Литовской Церкви от Константинопольского патриархата. Со всеми вытекающими — невозможностью открывать приходы вне пределов Литвы, с получением мира от Фанара и с обязательным согласованием всех своих действий. Понятно, что именно такой вариант «независимости» от Москвы будут продавливать литовские политики. То, что этот вариант можно смело называть «стамбульской кабалой», их не интересует, так как им совершенно не интересна Церковь.

Что же изберет митрополит Иннокентий?

Сложно судить. Потому что мы не знаем всего, что происходит в Литве, а можем только догадываться. Скорее всего, владыка решил действовать максимально осторожно и будет ждать решения Архиерейского Собора РПЦ.

Вопрос в том, дадут ли ему время? Пример Украины говорит, что нет.

Автор — Константин Шемлюк