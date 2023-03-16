16 марта 2023 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением в связи с ситуацией вокруг Киево-Печерской лавры.

Киево-Печерская лавра — это первый монастырь Киевской Руси, существующий с XI века. Этот монастырь — родоначальник общей духовной монашеской традиции русского, украинского и белорусского народов. Это колыбель нашей цивилизации и национальной культуры. Здесь написан первый исторический памятник Древней Руси — «Повесть временных лет», отсюда берет свои истоки письменность и литература наших народов. На протяжении тысячелетней истории обитель неоднократно страдала от набегов, иноземных завоеваний и откровенных гонений на христиан. Но лишь во времена господства воинствующей атеистической власти в ХХ столетии монашествующих изгоняли из Киево-Печерской лавры.

Новые поколения монахов возродили обитель, приложив колоссальные труды и большие средства (при минимальной помощи государства, а то и в отсутствие таковой) для реставрации обители, восстановления отнятых ныне Успенского и Трапезного храмов, но, главное, для воссоздания духовных традиций и полноценной монашеской жизни. Лавра остается одним из крупнейших православных монастырей мира, объединяющим более 200 монахов и послушников. На ее территории также размещен центр управления Украинской Православной Церкви, проживают сотни будущих священнослужителей — студентов Киевской духовной академии и семинарии.

Ультиматум государственных властей в отношении Киево-Печерской лавры представляется чудовищным деянием, сравнимым с гонениями на веру во времена безбожия. Как и в то время, власти открыто игнорируют закон, не говоря уже о минимальном уважении к правам сограждан. Работы некой комиссии по поиску нарушений в хозяйственной деятельности монастыря имели непрозрачный характер. Ее репрессивная цель — полное изгнание монашествующих из лавры. Эта цель не скрывалась государственными чиновниками и представителями иных религиозных организаций Украины, находящимися под влиянием светских властей. Вызывает сожаление тот факт, что при декларировании государственным руководством Украины своей приверженности демократическим нормам, европейскому пути развития, соблюдению прав и свобод человека эти права и свободы сегодня попираются самым вопиющим образом.

Прошу приложить все возможные усилия, чтобы воспрепятствовать принудительному закрытию монастыря, каковое приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих на свободу вероисповедования, гарантированных Конституцией Украины, а также такими документами, как Устав ООН, Всеобщая декларация прав человека, Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений, многими другими актами международного значения. Очень надеюсь, что мои слова будут услышаны.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси