|Русская линия
|Елена Семёнова
|22.02.2023
Ледяной поход
Наши белые ризы,
Как рождественский снег.
Гонит прочь нас капризно
Обезумевший век.
Адвокатские шпоры
Жаждут в грязь нас втоптать.
К чёрту праздные споры!
Пробил час Русь спасать.
Только тяжко от груза
Всех измен и вранья,
Моя скорбная муза,
Ты, Отчизна моя!
Средь снегов подвенечных
И в кровавом бою.
Вновь в тревоге сердечной
Твою боль я пою!
Золотые погоны
Заметает метель.
Но вперёд, эскадроны!
Так свята наша цель!
Наши кони все в пене,
Крест нас ждёт впереди,
Но мы не на коленях,
Пока вера в груди.
Наши души — надрывы.
Мы пока на плаву.
Ободряют призывы:
«На Москву! На Москву!»
Как всё зло и непросто,
Сколько праздной тщеты.
А враги и прохвосты
Рвут Русь на лоскуты.
В этом дьявольском огне
Трудно правду найти.
Но не дрогнем, не дрогнем!
Не собьёмся с пути!
Мы резервные силы
Собрали в этот год.
И ведёт нас Корнилов
В свой последний поход.
Средь святынь осквернённых,
Среди лжи и стыда
Понесём мы знамёна
С ясным ликом Христа.
Сколько б ни поносили,
Нашу честь не отнять.
Жаль, спасённой России
Нам уже не видать!
Вьюги нас отпевают,
Кони вязнут в снегу.
Мертвецы устремляют
Взор потухший в пургу…
Елена Семёнова
https://rusk.ru/st.php?idar=116293
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