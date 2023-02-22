105 лет назад начался легендарный 1-й Кубанский (Ледяной) поход Добровольческой армии, символом которого стал лозунг «За единую и неделимую Россию!»

Ледяной поход

Наши белые ризы,

Как рождественский снег.

Гонит прочь нас капризно

Обезумевший век.

Адвокатские шпоры

Жаждут в грязь нас втоптать.

К чёрту праздные споры!

Пробил час Русь спасать.

Только тяжко от груза

Всех измен и вранья,

Моя скорбная муза,

Ты, Отчизна моя!

Средь снегов подвенечных

И в кровавом бою.

Вновь в тревоге сердечной

Твою боль я пою!

Золотые погоны

Заметает метель.

Но вперёд, эскадроны!

Так свята наша цель!

Наши кони все в пене,

Крест нас ждёт впереди,

Но мы не на коленях,

Пока вера в груди.

Наши души — надрывы.

Мы пока на плаву.

Ободряют призывы:

«На Москву! На Москву!»

Как всё зло и непросто,

Сколько праздной тщеты.

А враги и прохвосты

Рвут Русь на лоскуты.

В этом дьявольском огне

Трудно правду найти.

Но не дрогнем, не дрогнем!

Не собьёмся с пути!

Мы резервные силы

Собрали в этот год.

И ведёт нас Корнилов

В свой последний поход.

Средь святынь осквернённых,

Среди лжи и стыда

Понесём мы знамёна

С ясным ликом Христа.

Сколько б ни поносили,

Нашу честь не отнять.

Жаль, спасённой России

Нам уже не видать!

Вьюги нас отпевают,

Кони вязнут в снегу.

Мертвецы устремляют

Взор потухший в пургу…

Елена Семёнова

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