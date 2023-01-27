С 2013 года ежегодно на станции Бряндино Чердаклинского района Ульяновской области в память о последнем бое каппелевцев на Волге проходит межрегиональная военно-историческая реконструкция «Бой у станции Бряндино», посвящённая событиям осени 1918 года. 14 декабря 2013 года на здании железнодорожного вокзала станции, где временно располагалась штабная группа полковника В.О. Каппеля, была также установлена памятная доска с текстом: «Здесь дрались свои: брат на брата, отец на сына, кум на кума, значит, без страха и беспощадно».

Промыслительно, что в настоящее время в селе Бряндино размещается Бряндинская казачья кадетская средняя школа. В этой школе размещена экспозиция, посвящённая Гражданской войне, генералу В. Каппелю и полковнику Степанову, которые взяли город Симбирск 21 июля 1918 года. Дирекция школы во главе с Еленой Аваковой стараются поддерживать в этом учебном заведении традиции Русской Императорской армии и воспитывают новых последователей генерала Каппеля.

В боях за станцию Бряндино полковник В.О. Каппель чуть не попал в плен к красным. Вот как описывал эти события в сентябре 1918 года в своем дневнике штаб-ротмистр В.П. Самойлов, служивший в конном отряде В.О. Каппеля:

«27-го вечером у станции Бряндино разгорелся бой. Основная часть группы каппелецев с боем пробивалась вдоль железной дороги на Мелекесс, вызывая „огонь на себя“ и прикрывая отход штаба Каппеля с небольшим числом бойцов, уходивших обходным путём, лесами мимо деревни Еремкино. Выслали разведку. Вскоре они вернулись с двумя местными жителями. От них узнали, что везде рыщут конные разъезды красных. Наткнуться на них нашей небольшой группе означало верную гибель. Мужики предложили нам укрыться в заросшем лесном овраге и переждать день. Мы попросили этих людей найти надежное укрытие для В.О. Каппеля отдельно. Приходилось доверять этим людям, все равно другого выхода не было. Сохранив Каппеля, мы могли бы снова собрать армию. Весь день 28-го сентября мы выжидали в лесном овраге, а ночью в сопровождении тех же людей к нам вернулся В.О. Каппель. Оказалось, они нашли ему довольно необычное место укрытия. Недалеко от деревни рос огромный дуб с разветвленной кроной. В его ветвях была сделана площадка из досок, и по лестнице он был поднят наверх. Днем красные несколько раз проезжали мимо этого места, но им и в голову не приходило, что тот, кого они ищут, находиться рядом с ними. Отблагодарив этих людей за помощь двумя винтовками с патронами, группа лесами и оврагами 29-го сентября вышла к посаду Мелекесс, куда уже стекались остальные части..».

До 27 сентября Каппель сумел продержаться на левом берегу Волги, обеспечив этим возможность отходившим из-под Казани частям армии КОМУЧа, полковника Степанова, и соединиться с ним на станции Нурлат (современная республика Татарстан).