29 декабря в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил последнее в 2022 году заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

ЖУРНАЛ № 120

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о состоявшихся Первосвятительских визитах в епархии Русской Православной Церкви.

Справка:

Со времени предшествующего заседания Священного Синода Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил следующие епархии Русской Православной Церкви:

с 15 по 16 октября — Архангельскую епархию;

с 21 по 23 октября — Нижегородскую и Лысковскую епархии Нижегородской митрополии;

6 ноября — Балашихинскую епархию;

8 ноября — Подольскую епархию;

с 12 по 13 ноября — Владикавказскую епархию.

Вечером 15 октября 2022 года Святейший Патриарх прибыл в Архангельскую епархию.

16 октября, в Неделю 18-ю по Пятидесятнице, Его Святейшество совершил чин великого освящения кафедрального собора в честь Архистратига Божия Михаила г. Архангельска и возглавил служение Божественной литургии в сослужении: митрополита Воскресенского Дионисия, управляющего делами Московской Патриархии; митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия; епископа Нарьян-Марского и Мезенского Иакова; епископа Плесецкого и Каргопольского Александра. В храме присутствовали: губернатор Архангельской области А.В. Цыбульский и председатель Архангельского областного Собрания депутатов Е.В. Прокопьева.

После богослужения Святейший Патриарх Кирилл пообщался с участниками архангельской команды по хоккею с мячом «Водник» и, в ответ на их просьбу, преподал им благословение перед началом чемпионата России. Затем Святейший Патриарх Кирилл ознакомился с историей реализации проекта по строительству и благоукрашению Михаило-Архангельского собора.

В тот же день в здании епархиального управления Архангельской епархии состоялась встреча Предстоятеля Русской Православной Церкви с А.В. Цыбульским и митрополитом Корнилием.

21 октября Его Святейшество прибыл с Первосвятительским визитом в Нижегородскую митрополию, где в этот день посетил г. Лукоянов. Здесь в храме Покрова Пресвятой Богородицы Святейшего Патриарха приветствовали епископ Лысковский и Лукояновский Силуан, духовенство епархии и учащиеся школы № 2, в которой учился отец Святейшего Патриарха Кирилла протоиерей Михаил Васильевич Гундяев. Затем Его Святейшество ознакомился с экспозицией дома-музея «Исповедник веры Христовой иерей Василий Гундяев».

22 октября Святейший Владыка посетил Нижегородский кремль, где вознес молитву у могилы Косьмы Минина в Архангельском соборе. Также в этот день состоялась встреча Святейшего Патриарха с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе И.А. Комаровым, губернатором Нижегородской области Г. С. Никитиным и митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием.

Вечером Предстоятель Русской Православной Церкви совершил утреню всенощного бдения в Александро-Невском кафедральном соборе г. Нижнего Новгорода в сослужении: митрополита Воскресенского Дионисия, управляющего делами Московской Патриархии; митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия; епископа Дальнеконстантиновского Филарета; епископа Городецкого и Ветлужского Августина; епископа Выксунского и Павловского Варнавы; епископа Сормовского Иннокентия; епископа Лысковского и Лукояновского Силуана. В храме присутствовали: полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе И.А. Комаров, губернатор Нижегородской области Г. С. Никитин, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.В. Вайнберг и В.А. Лебедев, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Е.Б. Люлин.

23 октября, в Неделю 19-ю по Пятидесятнице, день памяти святых отцов VII Вселенского Собора, Святейший Владыка совершил чин великого освящения Благовещенского собора Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря и Божественную литургию в сослужении: митрополита Воскресенского Дионисия, управляющего делами Московской Патриархии; митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия; митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия; митрополита Йошкар-Олинского и Марийского Иоанна; митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла; митрополита Иваново-Вознесенского и Вичугского Иосифа; митрополита Саранского и Мордовского Зиновия; архиепископа Витебского и Оршанского Димитрия; епископа Дальнеконстантиновского Филарета; епископа Городецкого и Ветлужского Августина; епископа Выксунского и Павловского Варнава; епископа Сормовского Иннокентия; епископа Лысковского и Лукояновского Силуана. За богослужением молились настоятельница Дивеевского монастыря игумения Сергия (Конкова) и сестры обители. В храме присутствовали: заместитель председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко; полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе И.А. Комаров; губернатор Нижегородской области Г. С. Никитин; председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству А.А. Клишас; председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству С.А. Пахомов; депутат Государственной Думы А.А. Кавинов; глава Республики Мордовия А.А. Здунов; представители региональной и местной власти, региональной общественности.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл совершил славление и прочел молитву преподобному Серафиму Саровскому у раки с его честными мощами.

6 ноября, в Неделю 21-ю по Пятидесятнице, праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», Святейший Патриарх совершил чин великого освящения храма равноапостольного великого князя Владимира, главного храма войск национальной гвардии Российской Федерации, расположенного в подмосковной Балашихе, и Божественную литургию с хиротонией архимандрита Павла (Белокрылова) во епископа Сарапульского и Можгинского. Его Святейшеству сослужили: митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, Патриарший наместник Московской митрополии; митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин; епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай; епископ Глазовский и Игринский Виктор; епископ Переславский и Угличский Феоктист.

На богослужении присутствовали: директор Федеральной службы войск национальной гвардии России генерал армии В.В. Золотов; председатель Либерально-демократической партии России, руководитель ее фракции в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, председатель комитета Государственной Думы по международным делам Л.Э. Слуцкий; депутат Государственной Думы, советник мэра г. Москвы, советник Патриарха Московского и всея Руси по вопросам строительства В.И. Ресин; командир Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского в Балашихе генерал-майор Н.А. Кузнецов; председатель Московской областной Думы И.Ю. Брынцалов; представители города Сарапула Удмуртской Республики и Сарапульской епархии; члены коллегии Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации; военнослужащие и ветераны Росгвардии.

8 ноября Святейший Владыка посетил бывшую усадьбу князей Голицыных в поселке Дубровицы на территории городского округа Подольск Московской области, где совершил чин малого освящения храма мучеников Адриана и Наталии воссозданной колокольни при Знаменском храме в сослужении: протоиерея Андрея Грицышина, настоятеля храма; иерея Константина Семенова, секретаря епархиального управления Подольской епархии Московской митрополии. В храме молились губернатор Московской области А.Ю. Воробьев, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

По окончании богослужения Святейший Патриарх Кирилл и А.Ю. Воробьев в сопровождении митрополита Павла и архиепископа Аксия посетили главную достопримечательность усадебного комплекса — церковь Знамения Пресвятой Богородицы. Святейший Владыка поклонился мощам священномученика Николая Порецкого, пребывающим в храме, и чтимой иконе Божией Матери «Знамение».

В завершение в доме причта Знаменского прихода состоялась беседа Святейшего Патриарха с А.Ю. Воробьевым.

12 ноября начался Первосвятительский визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Республику Северная Осетия — Алания.

13 ноября, в Неделю 22-ю по Пятидесятнице, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения кафедрального собора в честь великомученика Георгия Победоносца г. Владикавказа и Божественную литургию в сослужении: митрополита Воскресенского Дионисия, управляющего делами Московской Патриархии; митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, председателя Синодального комитета по взаимодействию с казачеством; архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана; архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта; архиепископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама; епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона; епископа Владикавказского и Аланского Герасима. На богослужении присутствовали: заместитель председателя Правительства Российской Федерации А.В. Новак; полномочный представитель Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Ю.Я. Чайка; глава Республики Северная Осетия — Алания С.И. Меняйло; председатель Либерально-демократической партии России, руководитель ее фракции в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, председатель комитета Государственной Думы по международным делам Л.Э. Слуцкий; представители Республики Северная Осетия — Алания и другие официальные лица. Также среди приглашенных гостей были президент Республики Южная Осетия А.Э. Гаглоев и председатель Духовного управления мусульман Республики Северная Осетия — Алания муфтий Х.Х. Гацалов.

По окончании Божественной литургии состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с А.В. Новаком, Ю.Я. Чайкой, С.И. Меняйло, Л.Э. Слуцким и архиепископом Герасимом, при участии митрополита Дионисия.

В этот день Предстоятель Русской Православной Церкви посетил школу № 1 г. Беслана, где 1 сентября 2004 года террористы взяли в заложники учителей и учащихся, в результате чего погибли 334 человека, среди которых 186 детей. В ходе посещения школы Святейший Владыка совершил литию у поклонного креста. Затем Святейший Патриарх прибыл на мемориальное кладбище «Город ангелов», где находятся захоронения 266 человек, погибших во время теракта в Беслане. Его Святейшество совершил молитву, возложил цветы к мемориалу сотрудникам спецподразделений, погибшим при освобождении заложников, осмотрел захоронения и посетил мемориал жертвам террористического акта в школе — памятник «Древо скорби».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Благодарить Предстоятеля Русской Православной Церкви за труды и принесенную радость молитвенного общения архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам Архангельской и Нижегородской митрополий, а также Балашихинской, Подольской и Владикавказской епархий.

3. Выразить признательность: митрополиту Крутицкому и Коломенскому Павлу, Патриаршему наместнику Московской митрополии; митрополиту Архангельскому и Холмогорскому Корнилию; митрополиту Нижегородскому и Арзамасскому Георгию; архиепископу Подольскому и Люберецкому Аксию; архиепископу Владикавказскому и Аланскому Герасиму; епископу Балашихинскому и Орехово-Зуевскому Николаю; полномочному представителю Президента России в Приволжском федеральном округе И.А. Комарову; полномочному представителю Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Ю.Я. Чайке; губернатору Московской области А.Ю. Воробьеву; главе Республики Северная Осетия — Алания С.И. Меняйло; губернатору Нижегородской области Г. С. Никитину; губернатору Архангельской области А.В. Цыбульскому; а также директору Федеральной службы войск национальной гвардии России генералу армии В. В. Золотову — за внимание и теплый прием, оказанные Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и сопровождавшим его лицам.

ЖУРНАЛ № 121

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о перенесении сроков Архиерейского Собора Русской Православной Церкви.

Справка:

25 августа 2022 года Священный Синод определил: «Поскольку международная обстановка продолжает затруднять прибытие в Москву многих членов Архиерейского Собора, перенести его проведение на сроки, которые определить во благовремении, промежуточно вернувшись к этому вопросу не позднее заседания Священного Синода в декабре сего года» (журнал № 66).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с тем, что международная обстановка продолжает затруднять прибытие в Москву многих членов Архиерейского Собора, вернуться к рассмотрению о сроках проведения Архиерейского Собора во благовремении.

2. Для братского обсуждения текущих вопросов церковной жизни созвать на 19 июля 2023 года Архиерейское Совещание в составе всех епархиальных и викарных архиереев епархий на территории России — в обязательном порядке, а также архиереев епархий в других странах — в зависимости от возможности прибыть в Москву.

3. Оставить на усмотрение Патриарха Московского и всея Руси определение программы и повестки дня для представления на утверждение Архиерейского Совещания.

ЖУРНАЛ № 122

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о работе Высшего Церковного Совета во второй половине 2022 года.

Справка:

В соответствии с пунктом 19 Положения о Высшем Церковном Совете Русской Православной Церкви Священный Синод раз в полгода заслушивает доклад Святейшего Патриарха о работе Высшего Церковного Совета. Во второй половине 2022 года состоялось одно заседание Высшего Церковного Совета (10 ноября), в ходе которого обсуждались координация деятельности синодальных учреждений, текущие вопросы церковной жизни, а также исполнение определений Архиерейского Собора и Священного Синода, Патриарших указов и распоряжений. Высший Церковный Совет обсудил темы организации работы военного духовенства, написания учебников для семинарий, создания историко-археологического парка в Крыму.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить решения Высшего Церковного Совета, принятые во второй половине 2022 года.

2. Утвердить план работы Высшего Церковного Совета на 2023 год.

ЖУРНАЛ № 123

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Воскресенского Дионисия, секретаря Межсоборного Присутствия Русской Православной Церкви, о деятельности Межсоборного Присутствия в 2022 году.

Справка:

В течение 2022 года состоялись три сессии заседаний комиссий Межсоборного Присутствия. По причине международной обстановки, затрудняющей прибытие в Москву членов комиссий из ряда стран, даты и формат проведения заседаний комиссий были оставлены на усмотрение их председателей. Состоялось в общей сложности 18 заседаний профильных комиссий, которые вели работу над 26 темами.

Комиссиями Межсоборного Присутствия было организовано 28 различных мероприятий — конференций, семинаров, круглых столов (в том числе дистанционно). На рассмотрение комиссий находились 22 документа. В отчетном году была завершена работа над 14 документами. Ряд документов находится на рассмотрении в редакционной комиссии Межсоборного Присутствия.

В 2022 году через дискуссию в епархиях прошли проекты документов «Православное осмысление причин экстремизма и терроризма» и «Отношение Русской Православной Церкви к современным практикам экзорцизма».

В отчетном году решениями Священного Синода утверждены и направлены в епархии к исполнению документы «Положение о монашеских постригах, совершаемых при духовых учебных заведениях, и о монашеских общинах при таковых заведениях» (журнал № 20 от 24 марта 2022 года) и «Священнослужение монахов на приходах» (журнал № 81 от 25 августа 2022 года).

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 124

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о планах работы синодальных учреждений на 2023 год.

Справка:

Согласно пункту б статьи 29 главы V Устава Русской Православной Церкви «Осуществляя руководство синодальными учреждениями, Священный Синод <…> утверждает годовые планы работы синодальных учреждений и принимает их отчеты».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить планы синодальных учреждений на 2023 год.

ЖУРНАЛ № 125

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Воскресенского Дионисия, управляющего делами Московской Патриархии, председателя Межведомственной рабочей группы по координации помощи, оказываемой епархиям Донбасса и сопредельных территорий, находящихся в зоне конфликта, о проводимой работе.

Справка:

Межведомственная рабочая группа по координации помощи, оказываемой епархиям Донбасса и сопредельных территорий, находящихся в зоне конфликта, учреждена Священным Синодом в заседании 25 августа 2022 года (журнал № 63). В ходе заседаний Межведомственной рабочей группы обсуждались вопросы оказания социальной помощи пострадавшим людям, восстановления храмов и другие.

С февраля 2022 года при координации общецерковного штаба помощи при Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению (СОЦБСС), а также на базе епархиальных штабов помощи организована помощь беженцам с Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, с Украины, а также пострадавшим мирным жителям, оставшимся в зоне конфликта.

К 11 декабря на счета Московской Патриархии и СОЦБСС собрано свыше 463 млн рублей для помощи беженцам и людям, пострадавшим в зоне конфликта (из них за период с предыдущего отчета Священному Синоду 13 октября — более 224 млн рублей). Закуплена и направлена гуманитарная помощь на сумму свыше 232,3 млн рублей (из них за отчетный период — более 6,8 млн рублей).

В епархиях на территории России к 11 декабря было собрано, закуплено и передано беженцам и пострадавшим мирным жителям свыше 2570 тонн гуманитарной помощи (из них за отчетный период — более 240 тонн). В том числе свыше 1540 тонн (из них за отчетный период — 130 тонн) направлено в Бердянскую, Горловскую, Донецкую, Изюмскую, Запорожскую, Луганскую, Северодонецкую, Харьковскую, Херсонскую епархии. Самостоятельно гуманитарную помощь направили 99 епархий. Всего епархиями России была оказана помощь около 390 тысячам беженцев (из них за отчетный период — 80 тысячам беженцев) и тысячам мирных жителей в зоне конфликта.

В приграничных епархиях продолжают работать церковные штабы помощи беженцам. В Белгородском церковном штабе помощи беженцам с марта приняли более 28 600 обращений (в том числе за отчетный период — 7600), в Ростовском гуманитарном центре — более 14 500 обращений (в том числе за отчетный период — 2500), в гуманитарных центрах Воронежской епархии — свыше 22 500 обращений (в том числе за отчетный период — 5500). В церковный штаб адресной помощи в Москве с марта по декабрь обратились свыше 29 200 беженцев (в том числе за отчетный период — 5900). В конце ноября состоялось открытие еще одного церковного штаба помощи беженцам — в Екатеринбурге. За это время помощь здесь получили более 70 беженцев. Многие монастыри и храмы России, Украины и Донбасса, а также некоторые монастыри и приходы Русской Православной Церкви в Германии и Великобритании приняли беженцев на проживание (всего беженцы были размещены в 58 церковных учреждениях).

Центральная клиническая больница Московской Патриархии имени святителя Алексия, митрополита Московского, продолжает оказывать комплексную помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям в зоне конфликта: осуществляет лечение в стационарах и амбулатории больницы в Москве и ее филиале в городе Жуковском Московской области. Всего с 5 марта за помощью в больницу святителя Алексия обратились 878 человек. Врачи больницы еженедельно эвакуируют из зоны конфликта пациентов, нуждающихся в стационарном лечении. За 8 месяцев было вывезено 106 пациентов. Продолжаются выезды добровольческих врачебно-сестринских бригад для оказания медицинской помощи на местах, в том числе для оказания помощи в проведении хирургических операций и в уходе за ранеными. Врачи-добровольцы оказывали медицинскую помощь в Балаклее, Горловке, Изюме, Луганске, Мариуполе, Мелитополе, Новоазовске, Северодонецке и Ростове-на-Дону.

Продолжают действовать краткосрочные курсы по уходу за ранеными, организованные Учебным центром больницы святителя Алексия при поддержке Синодального отдела по благотворительности. К 9 декабря курсы окончили 533 человека (в том числе за отчетный период — 86 человек). Больничные добровольцы, подготовленные в рамках курсов, вахтами направляются для ухода за больными и ранеными в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону, в Больницу интенсивного лечения и Пансионат для ветеранов войны и труда № 1 Мариуполя, а также в Горловскую больницу № 2. Учебный центр больницы святителя Алексия организует выездные обучающие курсы по уходу в Горловке, Донецке, Макеевке, Мариуполе, Ростове-на-Дону. На сегодняшний день обучение прошли 84 человека, которые проживают в этих городах.

СОЦБСС к декабрю 2022 года передал 142 тонны гуманитарной помощи в Северодонецкую епархию. В Лисичанске при содействии Отдела продолжают действовать полевые кухни. Луганская епархия при поддержке Отдела продолжает регулярную адресную помощь жителям Рубежного, Старобельска, Первомайска и других городов Донбасса.

При поддержке благотворителей на протяжении нескольких месяцев была оказана адресная помощь ряду семей священнослужителей — беженцев из Изюмской епархии.

Епархиями Украинской Православной Церкви также организована помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям. Проходит постоянный сбор помощи. Фонд митрополита Киевского Онуфрия «Мир Вам» неоднократно передавал гуманитарную помощь мирным жителям ряда областей.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла продолжается работа по восстановлению храмов Донбасса, получивших повреждения от обстрелов в ходе военных действий. В ноябре завершены работы в 11 храмах, восстановление которых было определено как приоритетное.

В состоявшуюся в начале октября с.г. вторую поездку представителей Финансово-хозяйственного управления Русской Православной Церкви на территорию Донбасса был проведен осмотр еще ряда храмов. В настоящее время на основании полученной информации осуществляется составление сметной документации, а также определение источников финансирования восстановительных работ.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Доклад принять к сведению.

2. Выразить благодарность всем тем, кто оказывает помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям, находящимся в зоне конфликта.

3. Установить регулярность докладов Священному Синоду Межведомственной рабочей группы по координации помощи, оказываемой епархиям Донбасса и сопредельных территорий, находящихся в зоне конфликта, — раз в полугодие.

ЖУРНАЛ № 126

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении Украинской Православной Церкви.

Справка:

4 декабря 2022 года Президент Украины В. А. Зеленский анонсировал ряд репрессивных мер в отношении Украинской Православной Церкви. На рассмотрение высшего законодательного органа Украины внесены противоречащие международным правовым нормам законопроекты, предполагающие дискриминацию Украинской Православной Церкви и ее ограничение в правах. На фоне этого на Украине усилились противозаконные действия по отношению к структурам и членам Украинской Православной Церкви. Епархиальные управления, монастыри, приходы подвергаются обыскам, а священнослужители, монахи и миряне — унизительным досмотрам и арестам под надуманными предлогами, на них накладываются «персональные санкции». Участились провокации раскольников и захват ими храмов Украинской Православной Церкви. Возникает угроза лишения канонической Церкви права пользования храмами Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Растущее давление на Украинскую Православную Церковь сопровождается разнузданной антицерковной кампанией в средствах массовой информации, которая ведется с участием видных политиков, государственных чиновников и общественных деятелей в духе антирелигиозных кампаний советского прошлого.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Выразить поддержку архиереям, клирикам, монашествующим и мирянам, стремящимся и в нынешних тяжелых обстоятельствах сохранить единство и канонический строй Украинской Православной Церкви.

2. Считать важным привлечение внимания Поместных Православных Церквей, представителей христианских конфессий и мирового религиозного сообщества, а также международных правозащитных организаций к нарушениям прав верующих на Украине.

ЖУРНАЛ № 127

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего экзарха всея Беларуси, о состоявшемся заседании Синода Белорусского Экзархата.

Справка:

Согласно статье 8 главы XII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Экзархата представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить журналы Синода Белорусского Экзархата от 8 декабря 2022 года (№№ 60−88).

2. Текст акафиста священномученику Леониду (Бирюковичу), пресвитеру Бродецкому, направить в Рабочую группу Издательского Совета Русской Православной Церкви по кодификации акафистов и выработке норм акафистного творчества для рассмотрения в установленном порядке.

ЖУРНАЛ № 128

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, главы Митрополичьего округа в Республике Казахстан, о состоявшемся заседании Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан.

Справка:

Согласно статье 9 главы XIII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Митрополичьего округа представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан от 19 сентября 2022 года (№№ 33−47).

ЖУРНАЛ № 129

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного Крутицкого и Коломенского Павла, председателя Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, о работе Совета в 2022 году.

Справка:

На протяжении 2021 и 2022 года Церковно-общественный совет при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской проводил работу по организации и координации мероприятий, посвященных 100-летней годовщине начала кампании по изъятию церковных ценностей. Ход работы обсуждался, в том числе, на заседании рабочей группы Церковно-общественного совета 7 сентября 2022 года.

Кроме того, Церковно-общественный совет инициировал создание организационного комитета празднования в 2025 году 100-летия блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского. Организационный комитет был учрежден Священным Синодом в заседании от 24 марта 2022 года (журнал № 21). Члены и сотрудники Церковно-общественного совета осуществляли организационное сопровождение работы организационного комитета, заседание которого состоялось 27 октября 2022 года. В заседании от 13 октября 2022 года (журнал № 106) Священный Синод утвердил план мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия блаженной кончины святителя Тихона.

2 ноября 2022 года состоялось пленарное заседание Церковно-общественного совета. В ходе заседания обсуждались поступившие от членов Совета предложения по обновлению рекомендаций епархиальным архиереям о мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших. Ранее подобный документ был принят в 2011 году Архиерейским Собором. Новая редакция рекомендаций направлена Священному Синоду на утверждение.

Кроме того, Совет дал ряд поручений своим членам по дальнейшей работе, связанной с увековечением памяти новомучеников и исповедников. Также Совет обсудил порядок исполнения поручения Священного Синода Совету от 23−24 октября 2021 года (журнал № 70) координировать «деятельность по сохранению церковной памяти всех православных христианах, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении» в связи с установлением ежегодного совершения заупокойных богослужений о таковых.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Доклад принять к сведению.

2. Утвердить «Рекомендации епархиальным архиереям Русской Православной Церкви о мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших» и поручить Управлению делами Московской Патриархии направить его в епархии.

ЖУРНАЛ № 130

СЛУШАЛИ:

Рапорты Преосвященного митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, председателя Синодальной богослужебной комиссии, и Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского Совета Русской Православной Церкви, о представлении на утверждение Священного Синода ряда богослужебных текстов и текстов акафистов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить к общецерковному богослужебному употреблению представленные тексты служб:

а) священномученику Кириллу, митрополиту Казанскому;

б) святителю Антонию, архиепископу Воронежскому и Задонскому;

в) преподобномученицам великой княгине Елисавете и инокине Варваре;

г) новомученикам Богородским;

д) новомученикам Коломенского духовного училища;

е) преподобноисповеднику Гавриилу Мелекесскому;

ж) преподобному Антипе Валаамскому (Афонскому);

з) преподобному Гавриилу Самтаврийскому.

2. Одобрить для употребления за богослужением и в домашней молитве предложенные тексты:

а) акафиста Рождеству Пресвятой Богородицы;

б) акафиста Положению честной Ризы Пресвятой Богородицы;

в) акафиста Пресвятой Богородице в честь иконы, именуемой «Абалакская»;

г) акафиста Пресвятой Богородице в честь иконы, именуемой «Знамение-Корчемная»;

д) акафиста преподобным Спиридону и Никодиму, просфорникам Печерским;

е) акафиста преподобному Василиску Сибирскому;

ж) акафиста преподобному Корнилию, Крыпецкому чудотворцу.

3. Направить утвержденные богослужебные тексты и тексты акафистов в Издательство Московской Патриархии для включения в богослужебные сборники.

ЖУРНАЛ № 131

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, председателя Синодальной богослужебной комиссии, о подготовке в Комиссии молитв о воинах на брани сущих, раненых, плененных и без вести пропавших.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить для домашнего чтения:

а) молитву ко Пресвятой Богородице о воинах, на поле брани сущих;

б) молитву матере ко Пресвятой Богородице о воине, на поле брани сущем;

в) молитву ко Господу нашему Иисусу Христу о воине, на поле брани ураненном;

г) молитву матере ко Пресвятой Богородице о исцелении воина, на поле брани ураненнаго;

д) молитву матере (сродников) ко Пресвятой Богородице о избавлении воинов (воина), в пленении сущих (сущем);

е) молитву ко святым о избавлении воинов, в пленении сущих;

ж) молитву ко Пресвятой Богородице о воинах, без вести пропавших.

ЖУРНАЛ № 132

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о деятельности Комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством в 2022 году.

Справка:

Согласно Положению о Комиссии, утвержденному журналом Священного Синода № 62 от 16 июля 2005 года, Комиссия через ее председателя ежегодно представляет Священному Синоду отчет о своей деятельности.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить отчет о деятельности Комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством.

ЖУРНАЛ № 133

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о посещениях Иерусалимской, Сербской и Болгарской Православных Церквей, а также Египта и Италии.

Справка:

За время, истекшее с предыдущего заседания Священного Синода, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Антоний совершил ряд заграничных поездок.

С 22 по 26 октября 2022 года председатель ОВЦС посетил Италию.

23 октября митрополит Антоний совершил великое освящение храма Преображения Господня и преподобного Антония Великого в городе Тарквиния (провинция Витербо, Италия). В тот же день в Риме председатель ОВЦС принял участие в церемонии открытия организованного Общиной святого Эгидия межрелигиозного форума на тему «Призыв к миру». На полях мероприятия состоялось общение митрополита Антония с прибывшими на межрелигиозный форум представителями Поместных Православных Церквей, других христианских конфессий и традиционных религий. В том числе состоялась встреча с Предстоятелем Ассирийской Церкви Востока Католикосом-Патриархом Мар Авой III.

В ходе визита в Италию митрополит Антоний также встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Италии С. С. Разовым и Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Ватикане А. А. Авдеевым.

Со 2 по 6 ноября митрополит Волоколамский Антоний посетил Израиль.

В Иерусалимской Патриархии митрополит Антоний встретился с Блаженнейшим Патриархом Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III, с которым обсудил перспективы взаимодействия двух Церквей, положение христиан на Ближнем Востоке, а также иные вопросы, представляющие взаимный интерес.

В ходе поездки митрополит Антоний сослужил Блаженнейшему Патриарху Феофилу за литургией в день памяти первого епископа Иерусалимского святого апостола Иакова в посвященном ему храме в Иерусалиме. Также Преосвященный Антоний совершил литургию в Горненском монастыре в Иерусалиме и всенощное бдение в Троицком соборе Русской духовной миссии. По благословению Его Блаженства председатель ОВЦС вместе с иерархом Иерусалимского Патриархата митрополитом Капитолиадским Исихием совершили воскресную литургию в храме Воскресения Христова в Иерусалиме.

В рамках визита митрополит Антоний провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Государстве Израиль А.Д. Викторовым и посетил прием от имени российского Посольства по случаю Дня народного единства, который почтил своим присутствием Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил.

6−7 ноября председатель Отдела внешних церковных связей посетил Арабскую Республику Египет в дни торжеств, посвященных 70-летию со дня рождения Святейшего Патриарха Коптского Тавадроса II и 10-й годовщине избрания его на Патриарший престол.

7 ноября в резиденции Патриархов Коптских в Каире состоялась встреча митрополита Волоколамского Антония с Патриархом Тавадросом II. От имени Святейшего Патриарха Кирилла митрополит Антоний вручил Предстоятелю Коптской Церкви орден Русской Православной Церкви Славы и чести I степени в ознаменование значимых дат и во внимание к выдающемуся вкладу в развитие отношений между Коптской Церковью и Московским Патриархатом.

Состоялось обсуждение широкого круга вопросов, представляющих взаимный интерес.

С 9 по 11 ноября митрополит Антоний посетил Белград.

В ходе состоявшейся поездки председатель ОВЦС имел встречу и беседу со Святейшим Патриархом Сербским Порфирием, которому также сослужил при освящении накупольных крестов и надвратной иконы Свято-Троицкого храма — Подворья Русской Православной Церкви в Белграде.

С 5 по 9 декабря председатель Отдела внешних церковных связей посетил Болгарию для участия в торжествах по случаю 70-летия Подворья Русской Православной Церкви в Софии.

В сослужении митрополита Ловчанского Гавриила и епископа Мелнишского Герасима митрополит Волоколамский Антоний совершил Божественную литургию в храме святителя Николая — Подворье Русской Православной Церкви в Софии, и молебен на гробнице святителя Богучарского Серафима, расположенной в крипте храма. Митрополит Антоний принял участие в торжественной церемонии открытия выставки, посвященной 70-летию Подворья в Софии.

Председатель ОВЦС посетил также Стару Загору и Пловдив, где встретился с митрополитом Пловдивским Николаем. В храме Рождества Христова на Шипке митрополит Волоколамский Антоний совершил заупокойную литию по русским воинам и болгарским ополченцам, павшим в боях за освобождение Болгарии.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 134

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о визите в Россию Католикоса-Патриарха Ассирийской Церкви Востока Мар Авы III.

Справка:

C 11 по 16 ноября 2022 года по приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Россию с официальным визитом — впервые после избрания Предстоятелем — посетил Католикос-Патриарх Ассирийской Церкви Востока Мар Ава III.

15 ноября в Свято-Даниловом монастыре состоялась встреча высокого гостя со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, на которой обсуждались текущее взаимодействие между Русской Православной Церковью и Ассирийской Церковью Востока и планы по его дальнейшему развитию.

В ходе визита Католикос-Патриарх Мар Ава III встретился с председателем Отдела внешних церковных связей митрополитом Волоколамским Антонием и заместителем министра иностранных дел Российской Федерации М.Л. Богдановым.

Предстоятель Ассирийской Церкви Востока и сопровождавшие его лица посетили московский приход Ассирийской Церкви, ряд храмов и монастырей Русской Православной Церкви. В Сретенской духовной академии состоялась встреча Католикоса-Патриарха Мар Авы III с членами профессорско-преподавательской корпорации и студентами.

В рамках визита под председательством Католикоса-Патриарха Мар Авы III была проведена рабочая встреча членов Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Ассирийской Церковью Востока.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Доклад принять к сведению.

2. Выразить удовлетворение в связи с состоявшимся визитом Католикоса-Патриарха Ассирийской Церкви Востока Мар Авы III в Россию.

3. Считать важным дальнейшее развитие отношений между Русской Православной Церковью и Ассирийской Церковью Востока, в том числе реализацию совместных проектов в рамках Двусторонней комиссии по диалогу.

ЖУРНАЛ № 135

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о подготовке очередного заседания совместной российско-иранской комиссии по диалогу «Православие-Ислам».

Справка:

Совместная российско-иранская комиссия по диалогу «Православие-Ислам» образована в 1997 году. Ее заседания проходили в Тегеране (в 1997, 2001, 2006, 2010, 2014 и 2018 гг.) и Москве (в 1999, 2004, 2008, 2012 и 2016 гг.). На заседаниях комиссии были рассмотрены, в частности, вопросы значения религии в современном мире, межцивилизационного, межкультурного и межрелигиозного диалогов, прав человека, глобализации, проблемы терроризма и экстремизма, духовно-нравственного кризиса в обществе; отдельные вопросы христианского и исламского богословия и антропологии; отношение религий к окружающей среде; положение религиозных меньшинств на Ближнем Востоке.

С 19 по 22 февраля 2023 года в Москве состоится тринадцатое заседание комиссии на тему «Общественное служение религиозных общин в постпандемийном мире».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующий состав делегации Русской Православной Церкви для участия в XII заседании совместной российско-иранской комиссии по диалогу «Православие-Ислам» с 19 по 22 февраля 2023 года в Москве:

митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл — глава делегации; архимандрит Александр (Заркешев), настоятель Свято-Николаевского собора в Тегеране; протоиерей Николай Емельянов, проректор по стратегическому развитию, проректор по воспитательной работе, доцент кафедры систематического богословия и патрологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета; иеромонах Григорий (Матрусов), председатель Экспертного совета при Патриархе Московском и всея Руси по взаимодействию с исламским миром; иеромонах Роман (Модин), преподаватель Казанской духовной семинарии, член Экспертного совета при Патриархе по взаимодействию с исламским миром; священник Димитрий Сафонов, секретарь по межрелигиозным отношениям Отдела внешних церковных связей; диакон Илия Кашицын, сотрудник Отдела внешних церковных связей, преподаватель Николо-Угрешской духовной семинарии; Е.В. Дунаева, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, доцент Института стран Азии и Африки Московского государственного университета; М.Б. Нелюбова, сотрудник Отдела внешних церковных связей; В.Н. Рогатин, заведующий кафедрой исламоведения Казанской духовной семинарии.

ЖУРНАЛ № 136

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о решении Синода Александрийского Патриархата об «извержении из сана» Патриаршего экзарха Африки митрополита Клинского Леонида.

Справка:

В связи с состоявшимся 8 ноября 2019 года официальным признанием со стороны Патриарха Александрийского Феодора раскольнической так называемой Православной церкви Украины и поминовением им за литургией главы этой неканонической структуры, Священный Синод в заседании от 26 декабря 2019 года подтвердил «невозможность поминовения имени Патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним» и прекратил церковное общение с теми архиереями Александрийской Православной Церкви, которые «поддержали или в будущем поддержат легализацию украинского раскола» (журнал № 151).

В дальнейшем Патриарх Александрийский Феодор не только не отказался от поминовения главы упомянутой раскольнической группировки, но и сослужил с ним за литургией на острове Имврос 13 августа 2021 года. Реагируя на многочисленные обращения клириков Александрийского Патриархата, не желавших быть соучастниками антиканонических деяний своего Предстоятеля и просивших о приеме их в юрисдикцию Русской Православной Церкви, и учитывая, что Патриарх Феодор фактически встал на путь раскола, Священный Синод в заседании от 29 декабря 2021 года (журнал № 100) принял решение образовать Патриарший экзархат Африки, назначив его главой митрополита Клинского Леонида.

Священный Синод в своем заявлении от 28 января 2022 года отметил, что решение об образовании экзархата, «принятое в ситуации признания Александрийским Патриархом украинских раскольников, никоим образом не является выражением притязания на каноническую территорию древней Церкви Александрийской, но преследует единственную цель — дать каноническую защиту тем православным клирикам Африки, кто не желает участвовать в беззаконной легитимизации раскола на Украине».

В письмах Патриарха Александрийского Феодора от 12 января и от 14 февраля 2022 года на имя Предстоятеля Русской Православной Церкви содержались угрозы «извержения из сана» митрополита Клинского Леонида. На оба послания Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил ответ (письма от 18 января и от 5 марта 2022 года). В последнем письме Святейший Владыка, в частности, заявил Патриарху Феодору, «что любые судебные решения Вашей Церкви в отношении митрополита Клинского Леонида либо других иерархов или клириков нашей Церкви будут признаны нами канонически ничтожными и недействительными».

22 ноября 2022 года Священный Синод Александрийского Патриархата принял решение «об извержении из сана» митрополита Клинского Леонида".

ПОСТАНОВИЛИ:

Принимая во внимание фактическое уклонение в раскол Патриарха Александрийского Феодора (признание им раскольнической группировки лиц, не имевших благодати священства и отлученных от Церкви, и евхаристическое общение с ними, поддержка раскола внутри Украинской Православной Церкви), и исходя из укорененного в канонах и традиции общепризнанного принципа неподсудности клириков одной автокефальной Церкви суду другой автокефальной Церкви, считать решение Синода Александрийского Патриархата об «извержении из сана» Патриаршего экзарха Африки митрополита Клинского Леонида и все иные подобные решения в отношении клириков Русской Православной Церкви не имеющими канонической силы и недействительными.

ЖУРНАЛ № 137

СЛУШАЛИ:

Рапорт протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, об установлении требований к высшим духовным учебным заведениям Русской Православной Церкви, претендующим на открытие магистерской программы.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить требования к высшим духовным учебным заведениям Русской Православной Церкви, предполагающим открытие магистерских программ, а также перечень документов, представляемых Священному Синоду Русской Православной Церкви для принятия решения об открытии новой магистерской программы.

ЖУРНАЛ № 138

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Луховицкого Евфимия, председателя Синодального миссионерского отдела, об организации работы упомянутого отдела.

Справка:

Священный Синод в заседании от 29 декабря 2021 года (журнал № 102) принял ряд решений, направленных на усиление миссионерской деятельности в Русской Православной Церкви. В частности, Священный Синод учредил Православное миссионерское общество как добровольное содружество священнослужителей и мирян, готовых послужить делу миссии, и поручил председателю Синодального миссионерского отдела представить на утверждение Священного Синода документ, регулирующий деятельность Православного миссионерского общества. Также председателю Синодального миссионерского отдела было поручено представить на рассмотрение Священного Синода предложения по развитию миссионерской деятельности и по реорганизации работы Синодального и епархиальных миссионерских отделов.

На протяжении 2022 года была проведена кадровая реструктуризация Синодального миссионерского отдела, после чего, в соответствии с указанием Священного Синода, председателем и сотрудниками данного отдела во взаимодействии с Синодальным отделом религиозного образования и катехизации, Синодальным отделом по делам молодежи, Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ был обсужден порядок распределения обязанностей в смежных вопросах.

По итогам проведенной работы на рассмотрение Священного Синода вынесен ряд документов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить представленные основные направления миссионерской деятельности Русской Православной Церкви для руководства в работе Синодального миссионерского отдела и епархиальных миссионерских структур, а также принципы деятельности Синодального миссионерского отдела и Православного миссионерского общества.

2. Одобрить Положение о Православном миссионерском обществе во имя святителя Иннокентия Московского.

ЖУРНАЛ № 139

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Истринского Серафима, председателя Синодального отдела по делам молодежи, относительно взаимодействия с организациями высшего и среднего профессионального образования в сфере духовно-нравственного воспитания.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В целях организации работы по духовному окормлению высших учебных заведений и средних специальных учебных заведений учредить Совет по взаимодействию Русской Православной Церкви с организациями высшего и среднего профессионального образования в сфере духовно-нравственного воспитания.

2. Председателем Совета назначить митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения с поручением ему представить на рассмотрение Священного Синода проект состава Совета и Положение о нем.

3. Епархиальным Преосвященным епархий, на территории которых имеются учебные заведения высшего и средне-специального образования, назначить ответственных лиц за взаимодействие с таковыми учебными заведениями и с упомянутым Советом.

ЖУРНАЛ № 140

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о деятельности Координационного центра по развитию богословской науки в Русской Православной Церкви.

Справка:

Координационный центр по развитию богословской науки в Русской Православной Церкви был учрежден решением Священного Синода от 25−26 декабря 2013 г. (журнал № 156) при Синодальной библейско-богословской комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ:

С целью оптимизации работы в данном направлении возложить функции Координационного центра по развитию богословской науки в Русской Православной Церкви на Синодальную библейско-богословскую комиссию и упразднить Координационный центр.

ЖУРНАЛ № 141

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Балашихинского и Орехово-Зуевского Николая, главного редактора Издательства Московской Патриархии, относительно порядка издания богослужебных книг.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Определить, что при богослужении в храмах Русской Православной Церкви должны использоваться только богослужебные книги, имеющие гриф Издательского Совета Русской Православной Церкви и выпущенные либо Издательством Московской Патриархии, либо епархиями в порядке, установленном пунктом 3 настоящего определения. Исключение составляют книги дореволюционной печати и книги Издательства и Издательского совета Московской Патриархии, выпущенные до введения в употребление грифа Издательского Совета.

2. Епархиальным Преосвященным наблюдать за тем, чтобы при совершении богослужений во вверенных им епархиях использовались только богослужебные книги Издательства Московской Патриархии или епархиальных изданий, имеющие гриф Издательского Совета Русской Православной Церкви.

3. При необходимости издания для богослужебного употребления в епархиях отдельных текстов утвержденных Священным Синодом служб или акафистов особенно почитаемым в данных епархиях святым епархиальным Преосвященным обращаться за получением грифа Издательского Совета на эти издания в установленном порядке.

ЖУРНАЛ № 142

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского Совета Русской Православной Церкви, о составе Издательского Совета Русской Православной Церкви.

Справка:

Согласно пункту 3.1. Устава Издательского Совета, последний «состоит из представителей епископата Русской Православной Церкви, представителей Синодальных учреждений, духовных образовательных учреждений, православных издательств, богословов и представителей православной общественности. Состав Совета утверждается Патриархом Московским и всея Руси и Священным Синодом по представлению Председателя Совета».

В заседании от 28 декабря 2018 года (журнал № 138) Священный Синод утвердил состав Издательского Совета на 2019−2022 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующий состав Издательского Совета Русской Православной Церкви на период 2023—2026 годов:

митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин; архиепископ Единецкий и Бричанский Никодим, председатель Издательского совета Православной Церкви Молдовы; епископ Каскеленский Геннадий, викарий Астанайской епархии; епископ Уссурийский Иннокентий, викарий Владивостокской епархии; епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай, главный редактор Издательства Московской Патриархии; архимандрит Алипий (Кастальский), главный редактор Патриаршего издательско-полиграфического центра Троице-Сергиевой Лавры; игумен Иоанн (Лудищев), наместник Сретенского монастыря; игумен Иоанн (Рубин), заместитель председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации; протоиерей Валентин Васечко, заместитель Председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви; протоиерей Владимир Воробьев, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета; протоиерей Андрей Изакар, руководитель Издательского отдела Воронежской епархии; протоиерей Владимир Савельев, председатель Издательского отдела Украинской Православной Церкви; протоиерей Андрей Сикоев, клирик Германской епархии Русской Зарубежной Церкви; протоиерей Александр Троицкий, директор Синодальной библиотеки имени Святейшего Патриарха Алексия II; священник Олег Кунцевич, председатель Издательского совета Белорусского Экзархата; священник Сергий Фуфаев, и.о. заместителя председателя Синодального миссионерского отдела по апологетической миссии; диакон Димитрий Серов, директор Издательства Московской духовной академии; К.В. Антипов, заместитель директора по развитию Российской книжной палаты; Н.Ю. Бреев, директор издательства «Никея»; Д.В. Волужков, директор издательства Санкт-Петербургской духовной академии; А.С. Головин, исполнительный директор Ассоциации «Православная книга»; В.Ю. Малягин, главный редактор издательства «Даниловский благовестник»; М.В. Первушин, заведующий сектором публикаций Отдела внешних церковных связей.

ЖУРНАЛ № 143

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о работе Отдела.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить протоиерея Игоря Якимчука в должности заместителя председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

ЖУРНАЛ № 144

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о поступившем на Его имя прошении протоиерея Вадима Леонова, и.о. ректора Сретенской духовной академии, об освобождении его от занимаемой должности.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Прошение удовлетворить, выразив благодарность за понесенные труды.

2. Исполняющим обязанности ректора Сретенской духовной академии назначить игумена Иоанна (Лудищева), наместника Сретенского ставропигиального монастыря.

ЖУРНАЛ № 145

СЛУШАЛИ:

Рапорт протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных о назначении ректоров в духовные семинарии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Астанайского и Казахстанского Александра назначить исполняющим обязанности ректора Алма-Атинской духовной семинарии ее первого проректора протоиерея Евгения Иванова, отложив суждение об утверждении его в должности до успешной защиты им кандидатской диссертации в одной из аспирантур духовных учебных заведений на территории России, предоставив ему для этого срок, не превышающий два года.

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря освободить его от должности ректора Таврической духовной семинарии и назначить исполняющим обязанности ректора этой семинарии первого проректора протоиерея Димитрия Гоцкалюка, отложив суждение об утверждении его в должности до успешной защиты им кандидатской диссертации, предоставив ему для этого срок, не превышающий два года.

ЖУРНАЛ № 146

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященного митрополита Псковского и Порховского Тихона, в сопровождении рапорта протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, о закрытии Центра подготовки церковных специалистов Псковской епархии.

Справка:

Центр подготовки церковных специалистов Псковской епархии был образован решением Священного Синода от 15 июля 2016 года (журнал № 63). С осени 2021 года в епархии действует Псково-Печерская духовная семинария, учрежденная Священным Синодом 17 июня 2021 года (журнал № 50), а также кафедра теологии Псковского государственного университета, где осуществляется дополнительное профессиональное образование по 14 программам. Согласно пункту 6.1. Устава Центра подготовки решение о его закрытии принимается Священным Синодом.

ПОСТАНОВИЛИ:

Закрыть Центр подготовки церковных специалистов Псковской епархии.

ЖУРНАЛ № 147

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о прошениях Преосвященных архиереев об утверждении их священноархимандритами особо значимых обителей вверенных им епархий.

Справка:

Архиерейский Собор 2011 года постановил: «Правящие архиереи могут быть настоятелями (священноархимандритами) исторически значимых или крупнейших монастырей епархии в порядке исключения» (Определение «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви», п. 25).

Согласно Положению о монастырях и монашестве: «Епархиальный архиерей имеет особое попечение об обителях, где он является священноархимандритом: регулярно совершает богослужения, заботится о духовном устроении и благолепии обители, а также о том, чтобы монастырь служил примером для других обителей епархии. Непосредственное руководство таким монастырем поручается игумену, назначаемому Священным Синодом по представлению епархиального архиерея и осуществляющему полноту функций, закрепленных за игуменом в Уставе Русской Православной Церкви, в уставе монастыря, а также в данном Положении».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Преосвященного митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа священноархимандритом Спасо-Преображенского Посольского мужского монастыря села Посольское Кабанского района Республики Бурятия и Свято-Троицкого Селенгинского мужского монастыря села Троицкое Прибайкальского района Республики Бурятия.

2. Утвердить Преосвященного епископа Балаковского и Николаевского Варфоломея священноархимандритом Иргизского Воскресенского мужского монастыря села Криволучье Балаковского района Саратовской области.

ЖУРНАЛ № 148

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Каширского Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия освободить архимандрита Николая (Парамонова) от должности игумена Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской пустыни поселка Стрельна города Санкт-Петербурга и назначить на эту должность игумена Варлаама (Переверзева).

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента назначать иеромонаха Пафнутия (Габидулина) на должность наместника Рождества Пресвятой Богородицы Свято-Пафнутиева Боровского мужского монастыря города Боровска Калужской области.

3. В связи с прошениями Преосвященного митрополита Новгородского и Старорусского Льва:

3.1. освободить игумена Иакова (Ефимова) от должности наместника Свято-Троицкого Михайло-Клопского мужского монастыря села Сельцо Новгородской области;

3.2. освободить монахиню Надежду (Чанову) от должности настоятельницы Николо-Косинского женского монастыря села Косино Новгородской области.

4. В связи с прошением Преосвященного митрополита Липецкого и Задонского Арсения назначить игумена Зинона (Романенко) на должность наместника Успенского мужского монастыря города Липецка.

5. В связи с прошением Преосвященного митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна освободить игумению Иннокентию (Тишину) от должности игумении Воскресенского женского монастыря села Зимовенька Шебекинского района Белгородской области и назначить на эту должность монахиню Феодосию (Васину).

6. В связи с прошением Преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Амвросия назначить архимандрита Амфилохия (Желябовского) на должность настоятеля Новоторжского Борисоглебского мужского монастыря города Торжка Тверской области.

7. В связи с прошением Преосвященного митрополита Вологодского и Кирилловского Саввы назначить игумению Тавифу (Федорову) на должность игумении Воскресенского Горицкого монастыря села Горицы Вологодской области.

8. В связи с прошением Преосвященного митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения назначить иеромонаха Мелитона (Зыбина) на должность наместника мужского монастыря святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма города Екатеринбурга.

9. В связи с прошением архиепископа Петропавловского и Камчатского Феодора освободить игумению Александру (Шумскую) согласно поданному прошению по состоянию здоровья от должности игумении Казанского женского монастыря населенного пункта Мутной Елизовского района Камчатского края.

10. В связи с прошением Преосвященного епископа Белевского и Алексинского Серафима освободить игумена Арсения (Девятерикова) от должности игумена Спасо-Преображенского Крестовоздвиженского монастыря города Белева Тульской области.

11. В связи с прошением Преосвященного епископа Балашихинского и Орехово-Зуевского Николая благословить открытие Никитского Бывалинского женского монастыря деревни Бывалино Павлово-Посадского района Московской области и назначить монахиню Капитолину (Филиппенко) на должность игумении этого монастыря.

12. В связи с прошением Преосвященного епископа Шадринского и Далматовского Владимира назначить игумена Варнаву (Аверьянова) на должность наместника Успенского Далматовского мужского монастыря города Далматова Курганской области.

ЖУРНАЛ № 149

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о поступившем обращении относительно перехода клирика в другую Поместную Православную Церковь.

Справка:

В заседании Священного Синода 17−19 июля 2006 года постановлено, что переход клирика в другую каноническую юрисдикцию осуществляется по представлению правящего архиерея, при одобрении Священным Синодом и на основании Отпускной грамоты Святейшего Патриарха (журнал № 53).

Преосвященный архиепископ Гродненский и Волковысский Антоний получил прошение клирика Гродненской епархии иерея Тимофея Ноздрина о переводе в клир Польской Православной Церкви, а также адресованное данному клирику письмо, подтверждающее готовность Блаженнейшего Митрополита Варшавского и всея Польши Саввы рассмотреть вопрос о его принятии в клир Варшавско-Бельской епархии в случае предоставления ему отпускной грамоты. Патриарший Экзарх всея Беларуси Митрополит Минский и Заславский Вениамин и архиепископ Гродненский и Волковысский Антоний не имеют возражений против перехода означенного священнослужителя в юрисдикцию Польской Православной Церкви.

ПОСТАНОВИЛИ:

Благословить переход клирика Гродненской епархии священника Тимофея Ноздрина в юрисдикцию Польской Православной Церкви и направить Блаженнейшему Митрополиту Варшавскому и всея Польши Савве соответствующую отпускную грамоту упомянутого священнослужителя.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

http://www.patriarchia.ru/db/text/5 989 206.html