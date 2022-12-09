Так уж повелось в нашей многострадальной стране, что целым поколениям мальчиков с детства навязывают идею о том, что их праздник и день защитника Отечества — это 23 февраля. На самом деле 23 февраля — это день чекистов, день красной армии, залившей кровью Россию. Конечно, мальчикам в школах никто не объясняет, что это была за «красная армия» и какие «подвиги» она совершала в 1919 году, когда был учреждён этот «праздник», не рассказывают о чрезвычайках, о взятых в заложники и убитых в подвале женах и детях офицеров, не рассказывают о вырезанных на плечах юнкеров погонах, о том, как большевистские волчицы, наподобие Залкинд или Хайкиной, выкалывали офицерам глаза.

В последнее время иногда добрые русские люди пытаются переместить внимание с 23 на 22 февраля и преподнести февральский день защитника Отечества как день начала Ледяного похода. Это благая затея, но давайте вспомним и о том, что до революции 1917 года у нас уже был День защитников Отечества, а именно — праздник Георгиевских кавалеров. По старому стилю он приходился на 26 ноября, по новому — на 9 декабря. Именно в этот день в 1769 году Императрица Екатерина Великая учредила орден Святого Георгия Победоносца для воинов, проявивших в бою доблесть, отвагу и смелость. С тех пор и до 1917 года этот праздник торжественно отмечали при дворе, куда съезжались военные чины.

Вспомним славные имена тех, кто удостаивался чести получить этот почётный орден: с 1769 по 1917 гг. знаками ордена Святого Георгия I степени были отмечены 25 человек. Первым кавалером ордена стал выдающийся русский полководец Петр Румянцев-Задунайский за блестящую победу над турецкой армией при Ларге и Кагуле. Среди кавалеров, удостоившихся этой высшей военной награды, были генерал-фельдмаршал Григорий Потемкин-Таврический, генералиссимус Александр Суворов-Рымникский, генерал-аншеф граф Алексей Орлов-Чесменский, генерал-аншеф граф Петр Панин, князь генерал-аншеф Василий Долгорукий-Крымский, адмирал Василий Чичагов. Знаками ордена Святого Георгия II степени были удостоены 125 человек. Первыми из них в 1770 г. стали генералы Петр Племянников, Николай Репнин и Федор Боур, проявившие мужество в сражении с турками.

Первым из около 650 георгиевских кавалеров III степени был подполковник Первого гренадерского полка Федор Фабрициан, удостоенный этой награды в декабре 1769 года за взятие города Галаца.

Полных кавалеров ордена Святого Георгия за всю истории России было всего четверо — князь, генерал-фельдмаршал Михаил Голенищев-Кутузов; князь, генерал-фельдмаршал Михаил Барклай-де-Толли; граф, генерал-фельдмаршал Иван Дибич-Забалканский и граф, генерал-фельдмаршал Иван Паскевич-Эриванский.

«Ни высокая порода, ни полученные пред неприятелем раны не дают право быть пожалованным сим орденом: но даётся оный тем, кои не только должность свою исправляли во всём по присяге, чести и долгу своему, но сверх того отличили ещё себя особливым каким мужественным поступком. Сей орден никогда не снимать: ибо заслугами оный приобретается», — гласит статут 1769 года.

Ещё в XVIII веке в русской армии начали вручать золотое оружие в качестве награды. В 1855 году к Золотому оружию стал полагаться темляк (украшение из ленточек) георгиевских цветов, а в год столетия ордена все награждённые золотым оружием были причислены к Георгиевским кавалерам.

Торжественное чествование Георгиевских кавалеров проходило в Зимнем дворце в присутствии Императорской фамилии. На торжество собирались все кавалеры ордена, вплоть до нижних чинов, присутствовавшие в это время в Петербурге. Как правило, оно включало высочайший выход, молебен с возглашением многолетия Императорскому Дому и Всероссийскому воинству, парадный обед — в Николаевском зале Зимнего дворца для Кавалеров ордена, а на нижнем этаже — для нижних чинов, удостоенных Георгиевских крестов. Император всегда посещал обед нижних чинов. Главным блюдом этих обедов был «сахарный св. Георгий», изображенный на всех пирогах, подававшихся за обедом.

Иногда после парадного обеда следовало театральное представление. Так, в 1887 году в этот день после парадного обеда состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Отелло». Более детально об этом упоминает А. А. Половцов в своем дневнике: «Георгиевский праздник, на который не еду, так как нахожу, что гражданским чинам нечего делать на этом военном торжестве. Первое представление оперы Верди „Отелло“ в присутствии всей Императорской фамилии. Рассказывают, что после парадного обеда Императрица выразила намерение переменить нарядное и вырезное платье на более скромный костюм, причем вел. кн. Мария Павловна объявила, что наряда не переменит и поедет в театр в том же вырезном платье и бриллиантовой диадеме. Государь подошел к Марье Павловне и полушутя-полусерьёзно велел ей одеться в одинаковое с Императрицей по степени нарядности одеяние».

Последнее чествование георгиевских кавалеров состоялось 26 ноября 1916 года. Большевики отменили этот праздник и упразднили орден. В 1918 году адмирал А. В. Колчак пытался возродить праздник и издал приказ о восстановлении дня празднования святого Великомученика и Победоносца Георгия 26 ноября, причём Колчак предложил считать этот день праздником всей Русской армии, «доблестные представители которой высокими подвигами, храбростью и мужеством запечатлели свою любовь и преданность нашей Великой Родине на полях брани».

В современной России этот праздник тоже существует — его возродили ещё в 2007 году. Однако, многие годы он, к сожалению, существовал только на бумаге. Никто не рассказывал о нём в школах, не поздравлял с этим праздником родных и близких воинов, не выпускал открытки в честь Георгиевских кавалеров. Ситуация стала меняться в только 2013 году, когда президент России Владимир Путин впервые собрал в Георгиевском зале Московского кремля героев России.

Елизавета Преображенская

https://rusnasledie.info/den-nastoyashhix-zashhitnikov-otechestva/