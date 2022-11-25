Преподобный Нил родился в семье благочестивых христиан в городке Айос Петрос в районе Кинурия на полуострове Пелопоннес. Он рано осиротел и воспитывался у своего дяди, иеромонаха Макария. В 1601 году дядя с племянником ушли жить в монастырь Успения Божией Матери в Малеви. Там юноша принял монашество, а потом и священный сан — сперва диаконский, а потом иерейский. Дядя и племянник жаждали более уединенной жизни, и потому в 1615 году отправились на Святую Гору. Там они обосновались в диком месте, также называвшемся Айос Петрос, так как здесь в свое время жил преподобный Петр Афонский. Сейчас на этом месте стоит скит Кавсокаливия.

Они выкупили у Великой Лавры подходящий участок земли в безлюдном месте, всего за одну золотую монету. Очистив его от растительности, построили келью и небольшую церковь в честь Божией Матери, преподобного Петра и преподобного Афанасия (Афонских). Оба были искусными иконописцами, сами и расписали и украсили храм на те деньги, что привезли с собой.

Когда келья была готова, отец Макарий почил, оставив племяннику церковь, землю и жилье. Однако отец Нил стремился к большему уединению, поэтому нашел себе пещеру в скале в таком месте, где люди практически никогда не появлялись. Кроме того, забраться в эту пещеру по почти отвесной скале было невероятно трудно. Отец Нил спустился туда по скале с помощью одного монаха и стал жить там один, в посте и молитве. В своем жилище он воздвиг алтарь в честь Сретения Господня. Умирал, положил рядом с собой завещание, согласно которому его тело не должно было покидать этих мест, и братия поместила его в пещерке в той же скале, чуть пониже его собственной и запечатала пещеру, предварительно написав предостережение тому, кому вздумалось бы перенести оттуда его святые мощи.

Преподобный Нил при жизни избегал людской славы, поэтому Господь прославил его после смерти. Вскоре после кончины его тело, от юности посвященное Богу и освященное постом, молитвой и покаянным плачем, начало источать благовонное миро. Миро изливалось сквозь небольшое отверстие в запечатанной гробнице в таком количестве, что не только вытекало из пещеры, но и струилось вниз по скале. Вскоре весь православный Восток узнал об этом чуде, и к святыне стали съезжаться паломники. Они приплывали на лодках, чтобы собрать со скалы немного драгоценного вещества, источаемого мощами Святого. Десятки лет христиане получали это миро словно из десницы Самого Христа и исцелялись им от телесных и духовных недугов. Место, где миро струилось со скалы, стали называть «Каравостасион» («остановка лодок»). Это было то самое место, где корабль, на котором плыл преподобный Петр Афонский, остановился и не мог продолжать путь, пока преподобный Петр не сошел на берег. Из-за изливавшегося в огромном количестве мира, преподобного Нила называют «Мироточивым».

После кончины преподобного Нила двое монахов (вероятно, ничего не знавших о завещании с запрещением переносить его тело) пришли к пещере с кирками. Они начали долбить скалу, пытаясь отыскать мощи праведника. Вдруг сверху со скалы свалился валун и, задев одного из монахов, сломал ему ступню. Скала была слишком крутой, и он не смог бы подняться по ней с таким повреждением. Второй брат отправился просить у кого-нибудь мула, чтобы вытянуть товарища наверх. Когда он ушел, перед пострадавшим внезапно предстал преподобный Нил в одеянии простого монаха и спросил, что случилось и что он здесь делает. Инок все ему объяснил, и Святой сказал с укором: «Несчастный! Как же ты затеял столь опасное дело без благословения этого Святого? Тем не менее, слушай меня: сам Святой тебя исцеляет, но не вздумай впредь предпринимать что-либо, превосходящее твои силы и не согласное с волей Божией». С этими словами он прикоснулся к ноге инока, исцелил ее и исчез из вида, а инок направился к своему жилищу. По пути он встретил своего товарища, возвращавшегося с мулом. Товарищ пришел в изумление, видя его здоровым, и они вместе вознесли хвалу Богу.

Через много лет, когда мощи преподобного Нила перестали мироточить, их перенесли в Святую Лавру и передали частицы их другим афонским монастырям.

С 1813 по 1819 годы монаху по имени Феофан (его еще называют «Пленник»), неоднократно являлся преподобный Нил как во сне, так и наяву. Феофан в прошлом впадал во многие тяжкие грехи, в результате чего стал одержимым. К тому же у него была весьма болезненная грыжа — явление, не редкое на Святой Горе, где приходится ежедневно подниматься с тяжелым грузом по крутым опасным тропам. Феофан, почти отчаявшись от своих болезней и духовного состояния, решил навсегда уйти со Святой Горы. И тут ему явился преподобный Нил. Святой показал Феофану заброшенную лачугу в одном безлюдном месте и пообещал снабжать его всем необходимым для жизни, если он там поселится. Феофан послушался Святого, хотя сначала и не понял, кто это такой, поскольку святой Нил открыл ему свое имя лишь спустя какое-то время. Сам Феофан признавал, что одержим многими пороками: он был легкомыслен, непостоянен, гневлив, предан телесным страстям, любил удовольствия, пренебрегал воздержанием и не радел о молитве. В то же время его отличала искренность, простота сердца и глубокое сознание собственного недостоинства. Вера в Бога у него была чистой, строго православной, и он никогда не оставлял надежды.

Стремление Святого помочь духовно страждущему иноку принесло добрые плоды. На протяжении нескольких лет он много раз являлся Феофану. Сначала святой Нил исцелил его от одержимости и грыжи, а потом научил основам ведения духовной брани. Мало-помалу инок очистился от страстей и грехов, и наконец Святой повелел ему принять схиму (высшая ступень монашества) с именем Эхмалатос («Пленник») в знак того, что отныне он является пленником святого Нила, избавившего его от одержимости и порока. Кроме того, Святой передал через него слова увещевания инокам, обличая распространенные тогда на Святой Горе пороки и предсказывая будущие события.

По просьбе некоторых насельников скита Кавсокаливия инок Эхмалатос записал историю чудесных явлений Святого. Через какое-то время преподобный Нил явился снова и повелел записать его слова полностью. Феофан едва владел грамотой, поэтому Святой продиктовал эту историю и пророчества иеромонаху Герасиму из Константинополя, и тот записал все слово в слово.

Из современных подвижников, которые подвизались на Святой Горе Афон и во многом подражали святому Нилу, можно назвать учителя святого Паисия Святогорца старца Тихона (Голенкова), в святости которого на Афоне уже практически никто не сомневается. Тем не менее, пока этот старец не прославлен в лице святых ни в Русской, ни в Константинопольской Церкви.

https://azbyka.ru/days/sv-nil-mirotochivyj