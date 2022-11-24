Новый виток напряженности в межправославных отношениях наступил на днях, когда Синод Александрийского патриархата решил «низложить» митрополита Клинского Леонида — главу патриаршего экзархата Русской православной церкви в Африке, которая до недавних пор считалась канонической территорией Александрийской церкви. После того, как патриарх Феодор признал украинский раскол, в адрес РПЦ начали поступать многочисленные обращения африканских клириков, не согласных с позицией своего патриарха и желающих перейти в Русскую церковь. Именно эти священники первыми вошли в образованный в декабре 2021 года африканский экзархат. АПЦ так и не удалось добиться отзыва русских миссионеров с континента, поэтому Синод в Каире решил по-своему наказать патриаршего экзарха. В интервью порталу «Интерфакс-Религия» митрополит Леонид поделился своими мыслями по поводу происходящего.

— Владыка, в грекоязычных СМИ прошла информация о том, что 22 ноября Синод Александрийской православной церкви лишил Вас епископского сана и чуть ли не предал анафеме. Как это отразится на Вашей работе?

— (Смеётся) …На моей работе это не отразится от слова «совсем». Эти розовые греческие мечты идут в последнее время в одном тренде с заявлениями ведущих западных политиков мирового уровня, когда гинеколог «строит» и возглавляет Совет Европы, домохозяйка командует армией и прочее. Лишить меня сана может только та Церковь, в которой я несу своё служение.

При том заметим, что в решении Синода АПЦ нет ссылок на каноны, просто зафиксированы мои деяния, от которых я и не отказываюсь. После того, как греческая церковь уклонилась в раскол вслед за стамбульским патриархом Варфоломеем, африканская паства попросила канонического убежища в лоне Русской православной церкви, и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял под свой омофор тех, кто следует путям Христовым и не желает запятнать себя общением с раскольниками и предателями. Чтобы более предметно объяснить нашим читателям произошедшее, приведём пример, что это всё равно, как если бы президент России своим указом уволил министра обороны Великобритании. Хотя я был бы рад таким полномочиям Владимира Владимировича. Остаётся только молиться о прекращении безумия, учиняемого александрийскими иерархами.

В ближайшее время священноначалие Русской православной церкви даст полный объективный ответ по этому вопросу, который уже ранее был озвучен в открытом письме Святейшего Патриарха Кирилла Патриарху Феодору от 5 марта 2022 года. В нём Святейший Патриарх Кирилл напоминает, что, согласно церковным канонам, епископ или клирик одной автокефальной Церкви неподсуден суду другой автокефальной Церкви и что любые судебные решения АПЦ в отношении митрополита Клинского Леонида либо других иерархов или клириков нашей Церкви будут признаны нами канонически ничтожными и недействительными.

— В телеграм-каналах появилась версия, будто на такое решение относительно Вас Александрийский патриарх получил санкцию Константинополя и что теперь никто из духовенства других Православных церквей не станет с Вами служить. В этой связи возникает два вопроса: что это за «православная Гаага», о которой лично я впервые слышу, и правда ли, что это решение Синода в Каире может негативно отразиться на перспективах Вашего общения с собратьями из поместных Церквей?

— Откажется ли кто-то сослужить со мной? Время очень показательное ныне, и в очередной раз мы скоро увидим истинные лица наших друзей и братьев во Христе. Мы помним, что раскольническую ПЦУ признали только Константинопольская, Александрийская, Греческая и Кипрская церкви.

— Предпримет ли Русская православная церковь какие-то встречные шаги в сторону Александрии?

— Решение за Святейшим Патриархом и Священным Синодом. Я не могу комментировать. Однако прежде всего мы должны ознакомиться с оригиналом решения Синода Александрийской церкви.

— Патриарший экзархат Африки был создан без малого год назад. Как изменилась за это время статистика церковного присутствия нашей Церкви на африканском континенте?

— Статистика, конечно, изменилась, динамика положительная. Растет число клириков и прихожан, всё больше общин просят о приеме их в лоно Русской православной церкви, в том числе и неканонические православные общины (как то было в ЦАР и ДР Конго), в отношении которых мы проводим катехизацию и воцерковление.

Если изначально в африканский экзархат РПЦ вошло 102 клирика из восьми стран континента, то сегодня у нас уже 186 священнослужителей из 15 стран.

Десятилетиями АПЦ не делала на континенте ничего, несмотря на немалые средства, направляемые на строительство школ, больниц, и тому подобного. Придя, мы обнаружили ужасающую картину. И сегодня мы стараемся по мере возможностей созидать: реализуем гуманитарные и образовательные проекты, миссионерские группы сменяют одна другую в разных странах нашей пастырской ответственности, несем попечение о приютах.

В Танзании стартовала двухлетняя образовательная программа для лиц, по разным причинам не завершившим школьное образование. Им преподаются как общие предметы, так и основы православия.

Первая группа абитуриентов из Кении, Нигерии, Руанды, ЦАР, Мадагаскара поступает сейчас на подготовительное отделение Санкт-Петербургской духовной академии, где в течение года будет изучать русский язык, после чего планируется зачисление на первый курс бакалавриата и полное богословское образование. Среди обучающихся и наш священник из Танзании архимандрит Захария Мулингва.

После удачного опыта апробирования программы курсов подготовки священнослужителей (первым был слушатель из Центральноафриканской Республики Сергий Воемава), зачислены еще пять студентов из Нигерии, Малави, Камеруна и ЮАР. Обучение проходит на родных для них английском и французском языках на базе Сретенской духовной академии при поддержке Синодального миссионерского отдела РПЦ.

Кроме того, мы получаем государственную регистрацию в странах Африки, с нами выстраивают конструктивные отношения на государственном и межцерковном уровне, Русской церкви выделяют землю под строительство храмовых комплексов. Мы не преследуем корыстных интересов, мы несем добро и свет евангельского учения.

— В самом начале работы на африканском направлении Вы рассказывали о репрессиях, которым подвергаются местные священники со стороны греческого епископата. Как обстоят дела сейчас?

— Репрессии не прекратились. В большей или меньшей степени на наших священников давят. Греческие священнослужители поступают не то что не по-христиански, а как разбойники с большой дороги, преследуя наших священнослужителей, выгоняя из школ детей только потому, что семья перешла в РПЦ.

— Какие у Вас планы в Африке на ближайший год или, может быть, на более долгий период?

— Планов много. Прежде всего, это, как я говорил, ведение миссионерской и образовательной работы, строительство храмов, где-то уже выделены для этих целей участки, продолжение работы по регистрации наших структур в странах Африки, рукоположение духовенства, катехизаторская деятельность. Наш приоритет — это работа с местным населением, забота и попечение о клире и пастве.

http://www.interfax-religion.ru/?act=interview&div=554