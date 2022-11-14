9 ноября 2022 года Россия простилась с протоиереем Михаилом Васильевым. Сегодня исполняется ровно 9 дней со дня его кончины. Что же нам известно об этом священнике?

Начать, наверное, надо с того, что Михаил Васильев профильного образования не имел. Даже семинарию никогда не посещал — окончил, к слову, главный вуз страны — МГУ (философский факультет), а крестился только на втором курсе учебы. К Богу пришёл сам — по зову сердца. По словам товарищей, решение это принял из-за военных конфликтов, долгие годы терзавших нашу страну после распада СССР.

«Во время Второй Чеченской ситуация была очень тяжёлой. Многие бойцы стали обращаться к религии. Отец Михаил в этом им помогал. Однажды перед боем крестил шестерых ребят-атеистов… Обычной минеральной водой из бутылки. В таком деле главное — вера. А обряды — дело второстепенное, тем более в такое время» — вспоминал протоиерей отец Игорь Шестаков, настоятель челябинского Свято-Троицкого храма.

Отец Михаил участвовал почти во всех современных конфликтах. Сопровождал наших бойцов в Боснии, Сербии, Киргизии, на Северном Кавказе, Сирии. Десантники даже называли его своим талисманом. Настолько батюшка полюбился «голубым беретам».

«Отец Михаил был настоящим мужиком. Всегда на „передке“, в самой гуще событий. Когда на Приштину шли — на броне БТРа сидел. Прыгал с парашютом наравне со всеми. Он восстановил храм в Сокольниках, теперь это главный храм ВДВ» — вспоминает Анатолий Буй, полковник в отставке.

Любил пошутить. Перед молодыми, «зелёными» ещё пацанами говорил:

«В десантники попали — гордитесь, а не попали — так и Слава Богу, возрадуйтесь. По поводу девчонок не переживайте — у каждого десантника их полно, но не у каждой девчонки есть десантник».

Парни из ВДВ считали отца Михаила своим «в доску». За всю жизнь протоиерей совершил свыше 300 прыжков с парашютом. Во время одного из них чуть не погиб. Господь уберёг — в буквальном смысле.

«Прыгнул, а парашют не раскрылся. После такого люди обычно не выживают, а протоиерей отделался ещё „легко“ — компрессионный перелом позвоночника. Самое удивительное, что через час после приземления он подошёл к нам на своих двоих и сфотографировался» — вспоминала очевидица Лейла Нюхова.

После этого неверующие обратились к Богу, а верующие уверовали ещё больше.

Отец Михаил был не только духовным отцом, но и ангелом хранителем для многих бойцов. За всю свою жизнь он лично вытащил с поля боя свыше 1500 раненых солдат и офицеров. В окопах облегчал и участь «безнадежных» — исповедовал их и отправлял в последний путь. Отец Михаил вспоминал:

«По нам били РСЗО. В окопе сидели я, бурят и ещё один парень — старообрядец. Мы обнялись и начали друг другу исповедоваться, с жизнью прощаться».

Тогда обошлось. Но 6 ноября трагедии избежать не удалось. Осколок снаряда поразил храброго протоиерея. Проститься с ним пришли сотни простых людей.

У отца Михаила осталась жена и шестеро детей. Семья и вся страна может гордиться этим человеком. Протоиерею Михаилу Васильеву посмертно присвоено звание Героя России.

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