102 года назад, 30 октября по старому или 12-го ноября по новому стилю, в 1920-гу скончался бывший главнокомандующий Добровольческой армией генерал-лейтенант Владимир Зенонович Май-Маевский.

Это был удивительный человек, который оставил после себя золотую саблю, преподнесенную ему в освобожденном Харькове и боевые ордена, заслуженные кровью в годы русско-японской, Первой Мировой и Гражданской, когда он был награжден британским орденом Михаила и Георгия.

С союзнической наградой получилась знаменитая курьезная история, когда очарованное стремительным освобождением Харькова, английское командование издало приказ о награждении … генерала Харькова. Данное распоряжение подписал сам король Георг Пятый и только по прибытии ордена в Россию выяснилось, что такого генерала не существует и награда была вручена наиболее вероятному прототипу мифического генерала Харькова, коим был Май-Маевский.

Владимир Зенонович происходил из обедневших шляхтичей, он получил прекрасное военное образование и оказался блестящим русским офицером. Начальство его уважало, а подчиненные любили и всячески гордились своим командиром.

Всего в 28 лет Май-Маевский окончил академию Генерального Штаба и был переименован из гвардейского штабс-капитана Лейб-гвардии Измайловского полка в капитаны Генерального Штаба. В мирное время не многим удавалось в таком возрасте получить достаточно высокий чин капитана Генштаба.

К началу русско-японской войны подполковник Май-Маевский был уже кавалером ордена Святого Станислава 3-й степени. За успешные боевые действия в декабре 1904-го года он был произведени в полковники, а его мундир украсили ордена Святой Анны 3-й степени и Святого Станислава 2-й степени.

В мирное время талантливый офицер также проявил себя с наилучшей стороны, Владимир Зенонович был трижды награжден и встретил Первую Мировую войну в должности командира 44-го пехотного Камчатского полка.

С первых дней на фронте полковник Май-Маевский лично водил солдат в атаку. За подвиги в октябрьских боях 1914-го года он был произведен в генерал-майоры и награжден Георгиевским оружием, а в конце 1915-го года удостоился ордена Святого Георгия 4-й степени, который заслужил еще в августе 1914-го года. Кроме того за три года войны он был награжден еще четырьмя орденами и послефевралистским солдатским Георгиевским крестом с лавровой ветвью.

Продвижение новоиспеченного генерала Май-Маевского в командных должностях также не заставило себя долго ждать. Одновременно с производством в генералы Владимир Зенонович был назначен командиром 2-й бригады 11-й пехотной дивизии, а с декабря 1915-го года стал генералом для поручений при командующем армией. В октябре следующего года он получил под свое начало 35-ю пехотную дивизию, во главе которой и встретил весть о февральском перевороте.

Даже в условиях разложения армии Май-Маевский до конца оставался на фронте, в апреле 1917-го года он был назначен командиром 4-й пехотной дивизии, а 7-го июля возглавил 1-й гвардейский корпус, но руководил им недолго.

Захват власти большевиками генерал не принял и летом 1918-го года добравшись до подконтрольной белым территории, он вступил в Добровольческую армию. Заслуженный генерал был готов сражаться в должности рядового, но после ранения полковника Дроздовского был назначен командиром 3-й пехотной дивизии, которая позже была названа Дроздовской.

В январе 1919-го года одновременно с утверждением в должности командира дивизии Владимир Зенонович был назначен командиром Донецкого отряда, а уже 12-го февраля принял командование 2-м армейским корпусом.

9-го марта 1919-го года Май-Маевский был произведен в генерал-лейтенанты за доблесть, проявленную в сражении за Донецкий бассейн и уже в мае был назначен командующим Добровольческой армии, которую летом того же года повел на Москву согласно директиве генерал-лейтенанта Деникина.

Во время похода на столицу Владимир Зенонович повсюду был окружен восхищением армии и населения, которое приветствовало освободителей. Даже бывшие красноармейцы, вступившие в Добровольческую армию, по приезде командующего восторженно качали его на руках.

Белым удалось освободить Орел и Курск, они были недалеко от Тулы, после взятия которой путь на Москву был бы открыт, но нехватка боеприпасов, отсутствие теплой одежды и пополнения сделали свое дело. Красные в жесточайшем размене завалили Добровольческую армию пушечным мясом, заставили ее ряды растаять в упорных боях и начать тяжелое отступление.

Май-Маевский тяжело переживал неудачи. Будучи склонным к выпивки, этот храбрейший генерал, который лично бросался в бой на большевиков с Георгиевской саблей в руках, начал выпивать еще больше и 27-го ноября 1919-го года был заменен на барона Петра Николаевича Врангеля.

После ухода Деникина в отставку новый Главнокомандующий вернул Владимира Зеноновича в армию с назначением на должность командующего тыловыми гарнизонами и частями. Это было последнее дело Май-Маевского, за которое он принялся с удвоенной энергией.

Во время Русского исхода уже тяжело больной генерал не смог сам добраться до севастопольского порта и начальник штаба Русской армии генерал Шатилов по просьбе денщика Владимира Зеноновича прислал за ним свой служебный автомобиль. Однако по пути на корабль измученное сердце генерала не выдержало грядущего расставания с Родиной и он скончался.

Место упокоения Май-Маевского не известно, но это и спасло захоронение от надругательства со стороны большевиков, которые люто ненавидели генерала даже после его смерти. Могилой для Владимира Зеноновича стала вся русская земля, которую его измученное сердце отказалось покинуть и осталось здесь навечно.

Царствие небесное и вечная память великому русскому генералу Владимиру Зеноновичу Май-Маевскому.

Руководитель культурно-исторического проекта «Забытая Россия» Денис Романов

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