ОТ РЕДАКЦИИ: К очередной годовщине большевицкого переворота в ряде российских СМИ и даже на некоторых телеканалах вновь начали пафосно говорить о Великой Октябрьской революции, которая якобы принесла России много хорошего. На самом деле благодаря этому перевороту произошла не только кровавая Гражданская война, жертвами которой стали тысячи ни в чём неповинных русских людей, но коренной слом всей русской жизни, оправиться от которого русский народ не может до сих пор.

В своё время к 10-летию этой трагедии известный русский историк, профессор Сергей Ольденбург выпустил двухтомник о царствовании Государя Николая II, где ясно показал, какую прекрасную страну уничтожили большевики своей революцией. Ниже мы публикуем статью, автор которой постарался кратко изложить то, что подробно приводит в своём исследовании русский историк.

Ни для кого уже не секрет, что история России искажена. В особой степени это касается великих людей нашей страны, которых представляют нам в образе тиранов, сумасшедших или безвольных людей. И цель этой лжи очевидна — разрушить основы мировоззрения граждан России, которые некогда звучали как «За Бога, Царя и Отечество!». Особенно активно оболваниванием русской истории занимались советские историки, хотя если историк лжёт, — это уже не историк, он лгун и сказочник.

Ненависть большевиков и коммунистов к истории России очевидна, им надо было обосновать свои преступления и попытку уничтожения основ русского мира, превратив русских из набожного народа с историей и философией в биомассу, из которой можно лепить себе подобных монстров, без совести, истории и человечности.

Вспомните, что сделали большевики с основами русского мира.

Бог — взорванные церкви, разграбленные алтари, расстрелянные священнослужители.

Отечество — территориальные потери, уничтожение армии, уничтожение «метрических книг», т. е. всех граждан государства лишили родословной, превратив в «Иванов, не помнящих родства».

Царь — тайное уничтожение Императора Николая II, его семьи и ближайших слуг, сам процесс убийства, больше напоминал исполнение сатанинского культа, и способ уничтожения следов и трупов, не оставляет в этом сомнения. Понятно, что для полного сокрытия этого преступления, большевики решили оболгать память своих жертв — Императора Николая II и его семьи, да и всех правителей Российской империи.

Одним из самых оболганных правителей, по понятной причине, является Николай II. Однако, если взглянуть на цифры, мы убедимся, что практически всё из того, что нам внушали советские историки о последнем Царе — ложь. Приведём некоторые цифры.

В 1894 году, в начале царствования Императора Николая II, в России насчитывалось 122 миллиона жителей. 20 лет спустя, накануне I-й Мировой войны, народонаселение её увеличилось более чем на 50 миллионов; таким образом, в царской России народонаселение возрастало на 2 млн 400 тысяч в год. Если бы не случилось революции в 1917 г., к 1959 году её население должно было бы достигнуть 275 млн.

В отличие от современных демократий, Императорская Россия строила свою политику не только на бездефицитных бюджетах, но и на принципе значительного накопления золотого запаса. Несмотря на это, государственные доходы с 1 млрд 410 млн рублей в 1897 году, без малейшего увеличения налогового бремени неуклонно росли, тогда, как расходы государства оставались более или менее на одном и том же уровне.

За последние 10 лет до I-й Мировой войны превышение государственных доходов над расходами выразилось в сумме 2 млрд 400 млн рублей. Эта цифра представляется тем более внушительной, что в царствование Императора Николая II были понижены железнодорожные тарифы и отменены выкупные платежи за земли, отошедшие в 1861 году к крестьянам от их бывших помещиков, а в 1914 году, с началом войны, и все виды питейных налогов.

В царствование Императора Николая II законом 1896 года в России была введена золотая валюта, причём Государственному Банку было предоставлено выпускать 300 млн рублей кредитными билетами не обеспеченными золотым запасом. Но правительство не только никогда не пользовалось этим правом, но, наоборот, обеспечивало бумажное обращение золотой наличностью более, чем на 100%, а именно: к концу июля 1914 года кредитных билетов было в обращении на сумму 1 млрд 633 млн рублей, тогда как золотой запас в России равнялся 1 млрд 604 млн рублей, а в заграничных банках 141 млн рублей.

Устойчивость денежного обращения была такова, что даже во время Русско-японской войны, сопровождавшейся повсеместными революционными беспорядками внутри страны, размен кредитных билетов на золото не был приостановлен.

В России налоги, до I-й Мировой войны, были самыми низкими во всём свете.

Бремя прямых налогов в России было почти в четыре раза меньше, чем во Франции, более чем в 4 раза меньше, чем в Германии и в 8,5 раз меньше, чем в Англии. Бремя же косвенных налогов в России было в среднем вдвое меньше, чем в Австрии, Франции, Германии и Англии.

Общая сумма налогов на одного жителя в России была более чем вдвое меньше, нежели в Австрии, Франции и Германии и более, чем в четыре раза меньше, чем в Англии.

В период между 1890 и 1913 гг. русская промышленность учетверила свою производительность. Её доход не только почти сравнялся с поступлениями, получавшимися от земледелия, но товары покрывали почти 4/5 внутреннего спроса на мануфактурные изделия.

За последнее четырёхлетие до I-й Мировой войны количество вновь учреждавшихся акционерных обществ возросло на 132%, а вложенный в них капитал почти учетверился.

В 1914 году в Государственной Сберегательной Кассе было вкладов на 2 млрд 236 млн рублей.

Сумма вкладов и собственных капиталов в мелких кредитных учреждениях (на кооперативных началах) составляла в 1894 году около 70 млн рублей; в 1913 году — около 620 млн рублей (увеличение на 800%), а к 1 января 1917 года — 1 млрд 200 млн руб.

Накануне революции русское земледелие было в полном расцвете. В течение двух десятилетий, предшествовавших войне 1914−18 гг., сбор урожая хлебов удвоился. В 1913 г. в России урожай главных злаков был на 1/3 выше такового же Аргентины, Канады и Соед. Штатов вместе взятых.

В царствование Императора Николая II Россия была главной кормилицей Западной Европы.

Россия поставляла 50% мирового ввоза яиц.

В этот же период времени потребление сахара на каждого жителя повысилось с 4 до 9 кг в год.

Накануне I-й Мировой войны Россия производила 80% мировой добычи льна.

Благодаря большим работам по орошению в Туркестане, предпринятым ещё в царствование Императора Александра III, урожай хлопка в 1913 г. покрывал все годичные потребности русской текстильной промышленности. Последняя удвоила своё производство между 1894 и 1911 гг.

Сеть железных дорог в России покрывала 74 тысяч вёрст (одна верста равняется 1,067 км), из которых Великий Сибирский Путь (8 тысяч вёрст) был самым длинным в мире.

В 1916 г., т. е. в самый разгар войны, было построено более 2 тысяч вёрст железных дорог, которые соединили Северный Ледовитый Океан (порт Романовск) с центром России.

В Царской России в период с 1880 по 1917 гг., т. е. за 37 лет, было построено 58 тысяч 251 км. За 38 лет советской власти, т. е. к концу 1956 г., было построено всего лишь 36 тысяч 250 км дорог.

Накануне войны 1914−18 гг. чистый доход государственных железных дорог покрывал 83% годичных процентов и амортизации государственного долга. Иными словами, вылечивание долгов как внутренних, так и внешних, было обеспечено в пропорции более чем на 4/5 одними доходами, которые получало русское государство от эксплуатации своих железных дорог.

Надо добавить, что русские железные дороги, по сравнению с другими, для пассажиров были самыми дешёвыми и самыми комфортабельными в мире.

Промышленное развитие в Российской империи естественно сопровождалось значительным увеличением количества фабрично-заводских рабочих, экономическое благосостояние которых, равно как и охрана их жизни и здоровья, составляли предмет особых забот Императорского правительства.

Необходимо отметить, что именно в Императорской России, и при том в XVIII веке, в царствование Императрицы Екатерины II (1762−1796), в первый раз во всём мире, были изданы законы касательно условий труда: был запрещён труд женщин и детей, на заводах был установлен 8,10-часовой рабочий день и т. д. Характерно, что кодекс Императрицы Екатерины, регулировавший детский и женский труд, отпечатанный на французском и латинском языках, был запрещён для обнародования во Франции и Англии, как «крамольный».

В царствование Императора Николая II, до созыва I-й Государственной Думы, были изданы специальные законы для обеспечения безопасности рабочих в горнозаводской промышленности, на железных дорогах и в предприятиях, особо опасных для жизни и здоровья рабочих.

Детский труд до 12-летнего возраста был запрещён, а несовершеннолетние и лица женского пола не могли быть нанимаемы на фабричную работу между 9-ю часами вечера и 5-ю часами утра.

Размер штрафных вычетов не мог превышать одной трети заработной платы, причём каждый штраф должен был быть утверждаем фабричным инспектором. Штрафные деньги поступали в особый фонд, предназначенный для удовлетворения нужд самих рабочих.

В 1882 году специальный закон урегулировал работу детей от 12 до 15 лет. В 1903 году были введены рабочие старосты, избиравшиеся фабрично-заводскими рабочими соответствующих цехов. Существование рабочих союзов было признано законом в 1906 году.

По тому времени Императорское социальное законодательство было, несомненно, самым прогрессивным в мире. Это заставило Тафта, тогдашнего Президента Соед. Штатов, за два года до I-й Мировой войны публично заявить, в присутствии нескольких русских высокопоставленных лиц: «Ваш Император создал такое совершенное рабочее законодательство, каким ни одно демократическое государство похвастаться не может».

В царствование Императора Николая II народное образование достигло необыкновенного развития. Менее чем в 20 лет кредиты, ассигнованные Министерству Народного Просвещения, с 25,2 млн рублей возросли до 161,2 млн. Сюда не входили бюджеты школ, черпавших свои кредиты из других источников (школы военные, технические), или содержавшиеся местными органами самоуправления (земствами, городами), кредиты которых на народное образование возросли с 70 млн р. в 1894 г. до 300 млн р. в 1913 г.

В начале 1913 г. общий бюджет народного просвещения в России достиг по тому времени колоссальной цифры, а именно ½ миллиарда рублей золотом.

Первоначальное обучение было бесплатное по закону, а с 1908 г. оно сделалось обязательным. С этого года ежегодно открывалось около 10 тысяч школ. В 1913 г. число их превысило 130 тысяч.

По количеству женщин, обучавшихся в высших учебных заведениях, Россия занимала в ХХ веке первое место в Европе, если не во всём мире.

Время царствования Николая II явилось периодом самых высоких в истории России темпов экономического роста. За 1880−1910 гг. темпы роста продукции российской промышленности превышали 9% в год. По этому показателю Россия вышла на первое место в мире, опередив даже стремительно развивающиеся Соединенные Штаты Америки (хотя нужно отметить, что по данному вопросу разные экономисты дают разные оценки, одни ставят на первое место Российскую Империю, другие — США, но то, что темпы роста были сопоставимы — бесспорный факт). По производству главнейших сельскохозяйственных культур Россия вышла на 1 место в мире, выращивая более половины производимой в мире ржи, более четверти пшеницы, овса и ячменя, более трети картофеля. Россия стала главным экспортером сельхозпродукции, первой «житницей Европы». На ее долю приходилось 2/5 всего мирового экспорта крестьянской продукции.

Успехи в сельскохозяйственном производстве явились результатом исторических событий: отмены крепостного права в 1861 году Александром II и Столыпинской земельной реформы в годы правления Николая II, в результате которой в руках крестьян оказалось более 80% пахотных земель, а в азиатской части — почти вся. Площадь же помещичьих земель неуклонно сокращалась. Дарование крестьянам права свободно распоряжаться своею землей и упразднение общин имело огромное государственное значение, пользу которого, в первую очередь, сознавали сами крестьяне.

Самодержавная форма правления не препятствовала экономическому прогрессу России. По манифесту 17 октября 1905 г. население России получило право на неприкосновенность личности, свободу слова, печати, собраний, союзов. В стране росли политические партии, издавались тысячи периодических изданий. Свободным волеизъявлением был избран Парламент — Государственная Дума. Россия становилась правовым государством — судебная власть была практически отделена от исполнительной.

Чего большевики народ мгновенно лишили.

Быстрое развитие уровня промышленного и сельскохозяйственного производства и положительный торговый баланс позволили России иметь устойчивую золотую конвертируемую валюту. Император придавал большое значение развитию железных дорог. Еще в юности он участвовал в закладке знаменитой Сибирской дороги.

В годы правления Николая II в России было создано самое лучшее по тем временам рабочее законодательство, обеспечивающее нормирование рабочего времени, выбор рабочих старост, вознаграждение при несчастных случаях на производстве, обязательное страхование рабочих от болезней, по инвалидности и старости. Император активно содействовал развитию русской культуры, искусства, науки, реформам армии и флота.

Все эти достижения экономического и социального развития России являются итогом естественного исторического процесса развития России и объективно связаны с 300-летием правления Дома Романовых.

Французский экономист Тери писал: «Ни один из европейских народов не достигал подобных результатов».

Миф о том, что рабочие жили очень бедно.

1. Рабочие. Средняя зарплата рабочего по России составляля 37.5 рублей. Умножим эту сумму на 1282,29 (отношение курса царского рубля к современному) и получим сумму в 48 085 тысяч рублей на современный пересчет.

2. Дворник 18 рублей или 23 081 р. на современные деньги

3. Подпоручик (современный аналог — лейтенант) 70 р. или 89 760 р. на современные деньги

4. Городовой (рядовой сотрудник полиции) 20, 5 р. или 26 287 р. на современные деньги

5. Рабочие (Петербург). Интересно, что средняя зарплата в Петербурге была меньше и составляла к 1914 году 22 рубля 53 копейки. Умножим эту сумму на 1282,29 и получим 28 890 российских рублей.

6.Кухарка 5 — 8 р. или 6.5.-10 тысяч на современные деньги

7. Учитель начальной школы 25 р. или 32 050 р. на современные деньги

8. Учитель гимназии 85 р. или 108 970 р. на современные деньги

9. Старший дворник 40 р. или 51 297 р. на современные деньги

10.Околоточный надзиратель (современный аналог — участковый) 50 р. или 64 115 на современные деньги

11.Фельдшер 40 р. или 51 280 р.

12.Полковник 325 р. или 416 744 р. на современные деньги

13.Коллежский асессор (чиновник среднего класса) 62 р. или 79 502 р. на современные деньги

14. Тайный советник (чиновник высшего класса) 500 или 641 145 на современные деньги. Столько же получал армейский генерал

А сколько, спросите вы, тогда стоили продукты? Фунт мяса в 1914 стоил 19 копеек. Русский фунт весил 0,40 951 241 грамма. Значит, килограмм, будь он тогда мерой веса, стоил бы 46,39 копеек — 0,359 грамма золота, то есть, в нынешних деньгах, 551 рубль 14 копеек. Таким образом, рабочий мог купить на свое жалование 48,6 килограмма мяса, если бы, конечно, захотел.

Мука пшеничная 0,08 р. (8 копеек) = 1 фунт (0,4 кг)

Рис фунт 0,12 р.= 1 фунт (0,4 кг)

Бисквит 0,60 р.= 1 фунт (0,4 кг)

Молоко 0,08 р.= 1 бутылка

Томаты 0,22 р. = 1 фунт

Рыба (судак) 0,25 р. = 1 фунт

Виноград (кишмиш) 0,16 р.= 1 фунт

Яблоки 0,03 р. = 1 фунт

Весьма достойная жизнь! Отсюда и возможность содержать многодетную семью. А настоящая бедность и нищета наступают посла 1917 года, когда промышленность и инфраструктура государства оказалась разрушена.

Кстати, если мы сравним доходы населения позднего СССР, так годов 80-х, то это сравнение будет явно в пользу Российской империи. Советский рабочий мог купить на свою зарплату 23 килограмма мяса, если бы, конечно, смог достать.

Теперь давайте посмотрим, сколько стоило снять жильё. Аренда жилья стоила в Питере 25, а в Москве и Киеве 20 копеек за квадратный аршин в месяц. Эти 20 копеек сегодня составляют 256 рублей, а квадратный аршин — 0,5058 м². То есть, месячная аренда одного квадратного метра стоила в 1914 году 506 сегодняшних рублей. Квартиру в сто квадратных аршин наш канцелярист снимал бы в Питере за 25 рублей в месяц. Но он такую квартиру не снимал, а довольствовался подвальной и чердачной каморкой, где площадь была поменьше, а арендная ставка — пониже. Такую квартиру снимали, как правило, титулярные советники, получавшие оклад на уровне армейского капитана. Голый оклад титулярного советника составлял 105 рублей в месяц (134 тысяч 640 рублей) в месяц. Таким образом, 50-метровая квартира обходилась ему менее чем в четверть жалования.

Миф о слабости характера царя.

Президент Франции Лубэ говорил: «Обычно видят в императоре Николае II человека доброго, великодушного, но слабого. Это глубокая ошибка. Он имеет всегда задолго продуманные планы, осуществления которых медленно достигает. Под видимой робостью царь имеет сильную душу и мужественное сердце, непоколебимо верное. Он знает, куда идет и чего хочет».

Царское служение требовало силы характера, которой Николай II обладал. Во время Священного Коронования на Российский Престол 27 мая 1895 года Митрополит Московский Сергий в своем обращении к Государю сказал: «Как нет выше, так нет и труднее на земле царской власти, нет бремени тяжелее царского служения. Чрез помазание, видимое да подастся тебе невидимая сила свыше, действующая к возвышению твоих царских доблестей..»

Так, в частности, С. Ольденбург писал, что у Государя была железная рука, многих только обманывает надетая на ней бархатная перчатка.

Наличие твердой воли у Николая II блестяще подтверждают события августа 1915 года, когда он взвалил на себя обязанности Верховного главнокомандующего — против желания военной верхушки, Совета министров и всего «общественного мнения». И, надо сказать блестяще с этими обязанностями справился.

Император много сделал для подъема обороноспособности страны, усвоив тяжелые уроки Русско-японской войны. Пожалуй, самым значимым его деянием было возрождение русского флота, которое спасло страну в начале Первой мировой войны. Оно произошло против воли военных чиновников. Император даже вынужден был отправить в отставку великого князя Алексея Александровича. Военный историк Г. Некрасов пишет: «Необходимо отметить, что, несмотря на свое подавляющее превосходство в силах на Балтийском море, германский флот не предпринял никаких попыток прорваться в Финский залив, с тем, чтобы одним ударом поставить Россию на колени. Теоретически это было возможно, так как в Петербурге была сосредоточена большая часть военной промышленности России. Но на пути германского флота стоял готовый к борьбе Балтийский флот, с готовыми минными позициями. Цена прорыва для германского флота становилась недопустимо дорогой. Таким образом, уже только тем, что он добился воссоздания флота, император Николай II спас Россию от скорого поражения. Этого не следует забывать!»

Особо отметим, что Государь принимал абсолютно все важные решения, способствующие победоносным действиям, именно сам — без влияния каких-либо «добрых гениев». Совершенно необоснованно мнение, согласно которому русской армией руководил Алексеев, а Царь находился на посту Главкома ради проформы. Это ложное мнение опровергается телеграммами самого Алексеева. Например, в одной из них на просьбу прислать боеприпасы и вооружение Алексеев отвечает: «Без Высочайшего соизволения решить этот вопрос не могу».

Миф о том, что Россия была тюрьмой народов.

Россия была семьей народов благодаря взвешенной и продуманной политике Государя. Русский царь-батюшка считался монархом всех народов и племен, живших на территории Российской империи.

Он проводил национальную политику на основе уважения к традиционным религиям — историческим субъектам государственного строительства России. И это не только Православие, но и Ислам. Так, в частности, муллы были на содержании Российской империи и получали зарплату. Многие мусульмане воевали за Россию.

Русский царь чтил подвиг всех народов, служивших Отечеству.

Миф о том, что Россия при царе потерпела поражение в Первой мировой войне.

С. Ольденбург в своей книге «Царствование Императора Николая II», писал: «Самым трудным и самым забытым подвигом Императора Николая II было то, что он при невероятно тяжелых условиях довел Россию до порога победы: его противники не дали ей переступить через этот порог».

Генерал Н. А. Лохвицкий писал: «..Девять лет понадобилось Петру Великому, чтобы Нарвских побежденных обратить в Полтавских победителей.

Последний Верховный Главнокомандующий Императорской Армии — Император Николай II сделал ту же великую работу за полтора года. Но работа его была оценена и врагами, и между Государем и его Армией и победой «стала революция».

А. Елисеев приводит следующие факты. Военные таланты Государя были в полной мере раскрыты на посту Верховного главнокомандующего. Уже самые первые решения нового главкома привели к существенному улучшению положения на фронте. Так, он организовал проведение Вильно-Молодечненской операции (3 сентября — 2 октября 1915 года). Государь сумел остановить крупное наступление немцев, в результате которого был захвачен город Борисов. Им была издана своевременная директива, предписывающая прекратить панику и отступление. В результате был остановлен натиск 10-й германской армии, которая была вынуждена отойти — местами совершенно беспорядочно. 26-й Могилевский пехотный полк подполковника Петрова (всего 8 офицеров и 359 штыков) пробрался к немцам в тыл и в ходе внезапной атаки захватил 16 орудий. Всего русские сумели захватить 2000 пленных, 39 орудий и 45 пулеметов. «Но самое главное, — отмечает историк П. В. Мультатули, — войскам снова вернулась уверенность в способности бить немцев».

Россия определенно стала выигрывать войну. После неудач 1915 года наступил триумфальный 1916-й — год Брусиловского прорыва. В ходе боев на Юго-Западном фронте противник потерял убитыми, ранеными и попавшими в плен полтора миллиона человек. Австро-Венгрия оказалась на пороге разгрома.

Именно Государь оказал поддержку Брусиловскому плану наступления, с которым были не согласны многие военачальники. Так, план начальника штаба Верховного главнокомандующего М. В. Алексеева предусматривал мощный удар по противнику силами всех фронтов, за исключением фронта Брусилова.

Последний считал, что и его фронт тоже вполне способен к наступлению, с чем были несогласны другие командующие фронтов. Однако Николай II решительно поддержал Брусилова, и без этой поддержки знаменитый прорыв был бы попросту невозможен.

Историк А. Зайончковский писал, что русская армия достигла «по своей численности и по техническому снабжению ее всем необходимым наибольшего за всю войну развития». Неприятелю противостояли более двухсот боеспособных дивизий. Россия готовилась раздавить врага. В январе 1917 года 12-я русская армия начала наступление с Рижского плацдарма и застала врасплох 10-ю германскую армию, которая попала в катастрофическое положение.

Начштаба германской армии генерал Людендорф, которого никак нельзя заподозрить в симпатиях к Николаю II, так писал о положении Германии 1916 года и о возрастании военной мощи России:

«Россия расширяет военные формирования. Предпринятая ею реорганизация дает большой прирост сил. В своих дивизиях она оставила только по 12 батальонов, а в батареях только по 6 орудий и из освобожденных таким образом батальонов и орудий формировала новые боевые единицы.

Бои 1916 года на Восточном фронте показали усиление военного снаряжения русских, увеличилось число огнестрельных припасов. Россия перевела часть своих заводов в Донецкий бассейн, чрезвычайно подняв их производительность.

Мы понимали, что численное и техническое превосходство русских в 1917 году будет нами ощущаться еще острее, чем в 1916.

Наше положение было чрезвычайно тяжело и выхода из него почти не было. О собственном наступлении нечего было, и думать — все резервы были необходимы для обороны. Наше поражение казалось неминуемым. тяжело было с продовольствием. Тыл также тяжко пострадал.

Перспективы на будущее были чрезвычайно мрачны".

Более того, как пишет Ольденбург, по инициативе Великого Князя Николая Михайловича еще летом 1916 года была учреждена комиссия по подготовке будущей мирной конференции, дабы заранее определить, каковы будут пожелания России. Россия должна была получить Константинополь и проливы, а также Турецкую Армению.

Польша должна была воссоединиться в личной унии с Россией. Государь заявил (в конце декабря) гр. Велепольскому, что свободную Польшу он мыслит как государство с отдельной конституцией, отдельными палатами и собственной армией (по-видимому, имелось в виду нечто вроде положения Царства Польского при Александре I).

Восточная Галиция, Северная Буковина и Карпатская Русь подлежали включению в состав России. Намечалось создание чехословацкого королевства; на русской территории уже формировались полки из пленных чехов и словаков.

Как бы коммунисты не пытались оболгать память Императора Николя II, но простой народ России помнит правду и чтит своего последнего Императора, как одного из столпов русского мира и устанавливает в его честь памятники, монументы и памятные знаки. И суть не в размере памятника, а в самом смысле его существования, как места поклонения и памяти народа, сбросившего богоборческое коммунистическое иго.

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