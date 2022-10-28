100 лет тому назад, 25 октября 1922 года последний корабль белого флота покинул Владивосток. Земская Рать Дитерихса (бывшая армия Колчака) отправлялась в никуда — ни одна страна не давала согласия приютить у себя белогвардейцев.

Хоть вмешательство генерала М.К. Дитерихса и позволило остановить панику, начавшуюся во Владивостоке после известий о поражениях на фронте, однако беспорядка было много. Существенно затруднило погрузку на суда самоуправство казачьего генерала Ф.Л. Глебова, который захватил в порту часть транспортов, не предназначенных для его войск. В результате многим членам семей бойцов Земской Рати пришлось идти пешим порядком до китайского Гирина, подвергая себя опасностям со стороны наступающих большевиков. Не будем, однако, слишком строги к Глебову: изначально вообще не предполагалось, что его войска пойдут на Владивосток, Глебов имел приказ отходить за границу через Гродеково. Однако, отходить пришлось с боями, и красные фактически оттеснили Глебова с его казаками во Владивосток. Так что генералу поневоле пришлось думать, как ему спасать своих бойцов.

Красные, вступив во Владивосток, не пытались помешать эвакуации белых. Не потому, что боялись и не потому, что устали от войны — просто у них не было судов в достаточном количестве — всё, что было способно плавать, предусмотрительно увёл с собой белый адмирал Старк, руководивший эвакуацией. Эскадра уходила под имперским Андреевским флагом — уходила непобеждённой. Правда, это порождало серьёзные правовые проблемы: страна, под флагом которой вышла в море белая эскадра, уже не существовала, соответственно, становилось непонятно, какой же международный статус имеет это скопление разномастных судов. Дополнительные проблемы в плавании создавала непогода: осень на море — время штормов.

Всего из портов Владивостока и Посьета ушло 30 кораблей — в основном ледоколов, буксиров, барж, посыльных судов, несколько канонерских лодок, совершенно не приспособленных к длительным морским переходам. На этих судах находились 10 тысяч человек — бойцов Белой Армии и беженцев. Свой фаг адмирал Старк намеренно держал на самом скверном корабле своей эскадры — на «Диомиде», который мог передвигаться только на буксире. Он рисковал — от сильных штормов буксирные тросы запросто могли лопнуть. Но Старк решил до конца разделить все тяготы перехода с доверившимися ему людьми.

До Гензана (Корея) эскадра шла, стараясь держаться вблизи берега. Порт Гензан в то время был занят японскими войсками — недавними союзниками России по Первой Мировой, энергично поддерживавшими Белое Движение. Адмирал Старк рассчитывал высадить в этом порту гражданских беженцев. Однако японская оккупационная администрация категорически запретила русским сходить на берег. Более того — 4 ноября 1922 года Старк получил телеграмму, запрещавшую русским кораблям стоять в японских портах. Так бойцы Дитерихса получили первый удар в спину от союзников. В своё время А.В. Колчак категорически отказался обсуждать с японцами вопрос о территориальных уступках в обмен на военную помощь. Теперь вероломные «союзники» получили возможность отомстить бывшим подчинённым Александра Васильевича. Правда, Колчак уже два года как покоился на дне Ангары, а за его бескомпромиссность теперь расплачивались люди, в большинстве своём даже не догадывавшиеся о причинах предательства союзников. Адмирал Старк пустил в ход всё своё красноречие и с большим трудом добился от японцев согласия принять хотя бы часть гражданских беженцев. На какие унижения и уловки ему пришлось ради этого идти, остаётся только догадываться. Но белый адмирал остро чувствовал свою ответственность за доверившихся ему людей.

Дальнейший путь эскадры лежал в порт Фузан. Затем Цусима, после неё — Шанхай. В каждом порту Старк предпринимал отчаянные попытки договориться о приюте для армии и беженцев. Но все попытки оказались тщетны. Более того: в Шанхае русской эскадре отказали буквально во всём — в ремонте судов, в угле, в пресной воде (которую приходилось черпать прямо из Янцзы, где она непригодна для питься и никогда ни до Старка, ни после него не использовалась моряками — а ведь на кораблях находились женщины и дети!). С большим трудом Старку всё-таки удалось организовать ремонт и привести кое-в-какой порядок свои побитые штормами суда.

В Шанхае от эскадры Старка отделился отряд генерала Глебова. Казаки остались в порту до сентября 1923 года, после чего китайцы попытались разоружить их. В ответ Глебов с отрядом на оставшихся при нём кораблях вошёл в устье реки Вампу, где захватил местную карантинную станцию и занял оборону. Целых два года глебовцы прожили на нелегальном положении, удерживая карантинную станцию, после чего их командиру удалось легализоваться, формально распустив свою Дальневосточную Казачью группу, фактически же переформировав её в полк для охраны местной французской концессии.

А штормы преследовали эскадру на всём протяжении её скорбного пути. На переходе от Цусимы в Шанхай ушёл ко дну крейсер «Лейтенант Дыдымов», из находившихся на нём пассажиров и членов команды не спасся ни один человек. На пути от Шанхая до Тайваня на мель сел целый дивизион — три корабля. И если два из них — «Фарватер» и «Парис» — удалось в итоге стащить с мели, то третий — «Аякс» — завалился на бок и застрял намертво. На борту корабля находились 23 человека. Всю ночь «Аякс» било волнами, всю ночь дул пронизывающий, ледяной ветер, люди адски замёрзли, в тщетных попытках согреться несколько человек забрались в трубу, где пытались разместиться на самодельных сидениях. Под ударами волн все эти несчастные попадали в топку… Лишь семерым на «Аяксе» удалось выжить, утром их смог снять с корабля проходивший мимо «Фарватер».

Стоит сказать, что большевики пытались вернуть суда в Советскую Россию по дипломатическим каналам. Их представитель, бывший морской офицер В.А. Белли, даже попытался выйти на контакт с самим Старком во время стоянки эскадры в Фузане. Белли хорошо знал Старка по совместной службе на Балтике и потому, видимо, рассчитывал на успех переговоров. Старку было предложено «полное прощение» в обмен на возврат всех кораблей и имущества во Владивосток. Однако Старк даже слушать об этом не захотел и вытолкал недавнего сослуживца взашей. Компромисса с изменниками и палачами России белые по-прежнему не видели.

Конечной точкой этого кошмарного плавания стали Филиппины, находившиеся под контролем США. Американцы, в годы Гражданской войны бывшие самыми ненадёжными союзниками белых, неожиданно пришли на помощь. На Филиппинах белая флотилия была расформирована, а корабли проданы. Вырученные деньги Старк поровну разделил между всеми беженцами. Дальше оставалось одно — эмиграция.

Сибирская группа генерала Смолина отступила за границу сухим путём. После поражения белых в сражении у Халкидона и Монастырища, в котором Смолин принимал активнейшее участие, его войска отступили на станцию Пограничная и перешли в полосу отчуждения КВЖД. Эта территория, согласно российско-китайским договорённостям, принадлежала России. Однако с падением императорской власти Китай начал предпринимать попытки установить над КВЖД собственный контроль. Соответственно, белые войска, как носители русской имперской идеи, китайцам здесь были не нужны. Смолину и его бойцам сразу же пришлось столкнуться с враждебным отношением со стороны китайцев. Буквально через несколько дней после перехода границы китайцы потребовали от Смолина разоружения его Сибирской группы. Скрепя сердце, Смолин подчинился: ему важно было сохранить людей, тем более, что среди его войск находились мирные беженцы. Однако после разоружения китайцы отделили солдат от офицеров. Офицеры были направлены в лагерь в Цицикар, солдат же посадили на поезд и отослали к границам РСФСР. Примечательно, что подавляющее большинство солдат Смолина возвращаться в «совдепию» не пожелало и разбежалось с эшелона. Но Сибирская группа перестала существовать как организованное целое.

Сам белый главнокомандующий Дитерихс оставался в Посьете до тех пор, пока последние корабли с беженцами не ушли из Владивостока. После этого он во главе группы из 9 тысяч человек пешим порядком перешёл на китайскую территорию, выслав вперёд женщин, детей и инвалидов, чтобы не подвергать их опасности нападения со стороны большевиков. 1 ноября 1922 года группа Дитерихса прибыла в китайский город Хучун, где сдала оружие. В феврале следующего, 1923 года группа Дитерихса из Хучуна была переведена в Гирин, где для беженцев оборудовали лагеря. В этих лагерях Дитерихс и его люди (включая женщин и детей) пробыли до осени 1923 года.

https://mikhael-mark.livejournal.com/1 276 324.html