В сентябре 2022 года осталась незамеченной круглая дата — 110-я годовщина сражения при Бородино, в котором также отличился Гвардейский Измайловский полк. 22 сентября по старому стилю также отмечается дата основания этого одного из старейших Гвардейских полков России. Его командиры были последние четыре Государя Императора Николай I, Александр II, Александр III и Николай II.

На южной окраине деревни Семеновское, недалеко от шоссе, соединяющего станцию Бородино и село Бородино, у поворота дороги на деревню Псарёво и Можайск, находятся два памятника, сооруженных в 1912 году, к 100-летию Бородинского сражения, по проектам неизвестных архитекторов. Ближайший к дороге — памятник лейб-гвардии Измайловскому полку. Он представляет собой классической формы обелиск серого гранита, на белокаменном основании, с латинским крестом на лицевой грани. Восточнее памятника — пологие Семеновские высоты, которые в день генерального сражения защищали полки русской гвардейской пехоты.

Потери лейб-гвардии Измайловского полка в Бородинском сражении составили: 176 человек убитыми, 528 ранеными и 73 пропавшими без вести. Весной 1813 года во время заграничного похода полк был награжден георгиевскими знаменами с надписью: «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России в 1812 году». В марте 1814 года измайловцы вместе с другими частями русской армии вошли в Париж.

Лейб-гвардии Измайловский полк — сформирован в Москве 22 сентября 1730 году. Рядовые были выбраны из Украинской ландмилиции, а офицеры и унтер-офицеры из армейских полков.

Полковником и шефом нового гвардейского полка был назначен генерал-адъютант, обер-шталмейстер граф Карл Левенвольде; ему поручалось набрать офицеров «из лифляндцев и курляндцев и прочих наций иноземцев и из русских, которые на определенных против гвардии рангами и жалованьем, себя содержать к чистоте полка могут без нужды и к обучению приложат свой труд».

Во время битвы при Бородино измайловцы проявили стойкость и отвагу. Будучи поставлены сначала в резерв, измайловцы (вместе с литовцами и финляндцами) вскоре были выдвинуты в первую линию, левее деревни Семеновской. Как только полки построились, их внезапно атаковали французские кирасиры. Подпустив неприятеля на 50 шагов, измайловцы дали залп. Атака была отбита. Однако через некоторое время кирасиры, усиленные конно-гренадерами, снова атаковали измайловцев, литовцев и финляндцев. Встреченные стройными залпами, французы понесли тяжелые потери — до русских рядов доскакали только кирасирский полковник с несколькими кирасирами. Их измайловцы добили штыками.

После неудачных кавалерийских атак французы направили на измайловцев, литовцев и финляндцев огонь 400 орудий. За несколько часов из строя только Измайловского полка выбыло 26 офицеров и 800 нижних чинов, однако измайловцы лишь плотнее сжимали ряды.

И в это время французы снова бросились в решительную атаку на Семеновские высоты, намереваясь разгромить левый фланг русских. Но гвардейцы выдержали атаку. Вскоре подоспели русские кавалеристы и обратили французов в бегство.

Материал был составлен на основе публикаций из открытых источников.

Уникальный рисунок работы генерала Бориса Геруа из журнала «Часовой» был предоставлен «Русской линии» известным историком Константином Пахалюком.