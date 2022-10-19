— Батюшка, а где же выход?

​- Выход? Только здесь, — указал он на сердце.

Как рассказать про книгу об этом батюшке? Все знают его. И многие — несравнимо больше, чем я. Я никогда не бывала на его службах, не разговаривала с ним. Но когда он умер, молилась за него, как за родного. Он ведь для всех родной — даже для тех, кого возмущала и обижала его прямолинейность, резкость. Честность, по большому счету. Преувеличенная честность. Потому что он жил совершенно не для себя. Любовь — она ведь не всегда одобряет, хвалит, идет навстречу. Вспомните своих родителей.

И вот закрываешь глаза — и видишь его, сидящего на колясочке, немощного уже. И за всей его силой, за всем остроумием, за многогранным служением, за известностью — просто человек. Кто он для моих детей? Дедушка, которого они будут жалеть, любить и слушать. Чьи фотографии будут рассматривать. За которого будут молиться.

И вот, глядя на него такими детскими глазами, я поняла, о чем эта книга на самом деле. Отец Димитрий больше всех на этом свете любил детей. Это ключик к пониманию его жизни и личности. Видя это, не станешь обижаться на его порой резкие, однозначные слова. Он и во взрослых людях видел бывших детей.

Эта книга о контексте его жизни. Ее составлял священник, близко знавший его, служивший вместе с ним, погруженный в этот его контекст. А этот контекст — люди. Люди рассказывают истории, связанные с отцом Димитрием, живые, преобразившие когда-то их души. Истории — это самое ценное. Ты узнаешь через них человека как бы изнутри жизни, оказываешься рядом. Это такие свидетельства.

Рассказывают эти истории не только о батюшке. Рассказывает и он сам. И ты вместе с ним — двадцатилетним — едешь на поезде к старцу Тавриону (Батозскому). Молча слушаешь архимандрита Иоанна (Крестьянкина). И понимаешь, как это — полчаса просто посмотреть на праведника, и хватит на весь год. Ты обретаешь вместе с отцом Димитрием огромную икону Спасителя, на которой один глаз — с две ладони. Отец Димитрий ведь был художником.

А еще слушаешь проповеди. Те, от которых горит и плачет потом сердце. Проповеди о детях — маленьких, больших, брошенных и нерожденных.

«Что такое счастье? Я за свою жизнь построил несколько храмов, еще столько же восстановил, прочитал 1000 лекций, провел столько-то тысяч радио- и телепередач, прочитал множество книг и написал тоже немало, но ничего счастливее, чем забота о детях, нет на этой земле и быть не может».

Эта книга нужна не только взрослым, но и детям. Помимо слов, в ней много фотографий. Для них это будет незнакомое, но такое доброе и родное лицо. Дети чувствуют настоящее. Когда я выпускалась из института, к нам пришел священник и каждому отличнику подарил книгу о патриархе Алексии II. Большую, тяжелую. Летопись его служения. С множеством фотографий. Эта книга никогда не стоит на полке. Она затерта детскими ручками. Для моих детей — и старших, и младших — это, похоже, неимоверно интересное занятие: просто рассматривать фотографии незнакомого, но родного патриарха.

В журнале «Фома» как-то написали об отце Димитрии: «Его служение не сводилось к тому десятку высказываний, которые попали в СМИ. Чаще он говорил о другом. И любили его совсем не за это». В книге, о которой я хотела рассказать, — как раз то, за что его любили. И то, о чем он всегда говорил.

Приобрести книгу можно на сайте издательства «Вольный Странник».

Мария Тряпкина

https://pravoslavie.ru/148 791.html