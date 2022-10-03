«На Николаевском мосту я встретил одного из моих братьев и младшую сестру, ждавших меня, чтобы предупредить, что мне необходимо немедленно уехать из Петрограда, так как после моего ухода из дома три раза приходили матросы, чтобы арестовать меня. Я вместе с ними пошел домой. Не доходя до дома, мы выслали мою сестру „на разведку“: не ждут ли меня на квартире „товарищи-матросы“. Дома я застал в полной панике нашу старую прислугу Захаровну, умолявшую меня сейчас же уехать из Петрограда. Она все время приговаривала: „Ведь одни рожи их чего стоят. Отца родного убьют — не пожалеют, а уж вас и подавно“. Особенно она была в претензии на одного матроса, укравшего у нее во время обыска пятнадцать фунтов сахара», − так записал в своих воспоминаниях, свидетельствуя о событиях Февраля 1917 года, полковник, в будущем генерал от инфантерии, монархист и несомненный герой Белого движения Александр Павлович Кутепов (1882−1930).

За что же матросня хотела уничтожить русского офицера? Здесь не может быть каких-то двойных толкований — Кутепов был откровенным противником революции и сторонником традиционной российской государственности. Он не являлся философом или пророком, но отлично понимал или даже прозревал, какое будущее уготовили революционеры Империи и народам, населявшим ее. А потому с оружием в руках и попытался организовать вооруженное сопротивление обезумевшей от вседозволенности толпе.

Дни на излете зимы в Петроградеотлично показали, как человек превращается в скотину, причем и вне зависимости от уровня образования. А скот, пусть и в ранге приват-доцента, остается скотом, ведомым эмоциями и бесовскими внушениями, лукаво зовущими не мешкая, не считаясь с жертвами сразу же взяться за построение земного рая, безусловно, по нашептанным материалистическим, животным лекалам, даже не догадываясь, что сам он под пьяный смех, глумления и скабрезные прибаутки разворачивает красные знамена ада.

Александру Кутепову выпало жить и бороться в эпоху самого страшного лихолетья из всех, которые прошли через русскую историю. Родился будущий генерал 28 сентября 1882 года в глухой российской провинции. Только полтора года прошло с момента злодейского убийства Императора Александра Николаевича террористами-народовольцами. Россию уже втянули в революционный процесс. И он, то затухая, то разгораясь, неумолимо приближал мятеж и гибель тысячелетней Империи.

Впрочем, в ранние детские лета в Холмогорах и во время обучения в Архангельской губернской гимназии Александр вряд ли задумывался о том, что грозит его Отечеству со стороны внутренних врагов. Он просто хотел стать русским офицером — защитником Родины от внешнего супостата. И добился своего.

Кутепов сделал себя сам, что было вполне характерно для Российской Империи. Волевой человек, с четко определенной целью жизни, неизбежно добивался ее достижения. Тот порядок, который сложился в России к началу XX столетия, предоставлял массу возможностей для развития и карьеры представителям разных слоев и сословий общества. Мы знаем десятки профессоров университетов, офицеров, врачей, вышедших из крестьянства и духовенства.

Впрочем, Александру Кутепову все-таки было проще делать карьеру, он ведь принадлежал ко дворянству — элите Империи. Однако он не входил в круг высшей российской аристократии. Ни его родной отец, ни отчим, ни матушка имениями не владели. А потому быт Кутеповых полностью зависел от жалования, отнюдь не позволявшего шиковать и сорить деньгами.

Если рассуждать с позиций типичного обывателя, то Александр Кутепов не должен был сражаться с Советами, но наоборот пойти им в услужение, что гарантировало и высокий пост в армии, да и много еще чего. Но он стал одним из самых главных и непримиримых врагов с большевистской заразой.

Кутепов получил правильное воспитание, когда патриотизм и вера в Бога, Царя и Отечество формировались не по каким-то формальным чиновничьим шаблонам или по специальным образовательным программам, но семьей, храмом, окружением, военным училищем, боевым товариществом.

Александр Павлович прошел три войны: японско-русскую (1904−1905), Великую (1914−1918) и гражданскую (1917−1923). Он видел кровь и пот, изувеченные тела и окопную грязь, но еще и подвиг друзей и соратников. И сам всегда старался соответствовать званию русского офицера.

Находясь в эмиграции, Кутепов так сказал студентам, собиравшимся учиться в Пражском университете: «Помните, что вы сыны великой России, и вам на чужбине теперь более, чем когда-либо, надо с достоинством нести русское имя и представительство своей нации». И эти слова не лицемерием, бравадой или рисовкой перед публикой. Кутепов верил в то, что говорил, да и сам соответствовал тому, что говорил.

Он водил своих солдат в штыки, руководил группой разведки, командовал различными подразделениями, был ранен.

Один из сослуживцев Александра Кутепова так характеризовал его: «Имя Кутепова стало нарицательным. Оно означает верность долгу, спокойную решительность, напряжённый жертвенный порыв, холодную, подчас жестокую волю и. чистые руки − и всё это принесённое и отданное на служение Родине».

Белая армия на фронтах гражданской войны потерпела поражение, несмотря на всю доблесть, высокий профессионализм и жертвенность офицеров, юнкеров, солдат и казаков. Слишком уж неравны были силы. Слишком много предательства испытала она от мнимых союзников из Антанты. Однако, Кутепов не смирился и в эмиграции продолжил борьбу за Империю.

Но беда заключалась в том, что значительная часть эмигрантов, особенно тех, кому удалось неплохо устроиться, не очень-то и желала помогать Белому движению. Некоторые другие были морально сломлены и уже не особенно верили в победу над большевиками. Кутепов прямо писал: «Среди русских эмигрантов есть люди с большими средствами, в миллионах ходят. Меня готовы приветствовать лучшими обедами и завтраками с икрой, с шампанским, а вот чтобы на дело дать — почти никогда. На борьбу дают деньги люди от станка, нищие. Святые это деньги».

Все же и в таких неблагоприятных условиях, при остром дефиците средств, когда не хватало буквально самого насущного, даже и бумаги для листовок, а также при негласном противодействии властей Франции, Александр Павлович сумел организовать противодействие большевикам.

Возглавляя с 1928 года РОВС (Русский общевоинский союз) — самую боеспособную антисоветскую структуру, Кутепов своей решимостью и практическими делами не на шутку встревожил советскую власть.

26 января 1930 года Александра Павловича Кутепова похитили агенты ОГПУ. Во время покушения отчаянно сопротивлявшийся Кутепов, по-видимому, и был убит. Версий его смерти много, но не одна из них пока не получила и вероятнее всего уже никогда не получит документального подтверждения.

В 47 лет Александр Кутепов отошел ко Господу. Как и положено офицеру — в отчаянной схватке с коварными и подлыми врагами. Он погиб на боевом посту, в борьбе за Россию, не предав идеалов Русской Империи, которой безкорыстно служил до последнего дыхания.

https://rusnasledie.info/istinnyj-syn-imperii/