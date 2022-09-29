Генерал Александр Павлович Кутепов. Сын лесничего, герой Русско-японской, Первой Мировой и Гражданской войн. Один из последних командиров лейб-гвардии Преображенского полка и один из лидеров Белого движения. Активный деятель русской эмиграции, не сложивший оружие в борьбе с большевиками. В 1930 году в Париже был похищен агентами ОГПУ, дальнейшая судьба не известна. Документы, касающиеся похищения Кутепова и его дальнейшей судьбы засекречены по сей день.

«Кутепов решительный, железного закала генерал. Когда был он еще мальчишкой-гимназистом, он на особую стать воспитывал волю: заставлял будить себя ночью, надевал мундир и маршировал, маршировал, борясь со сном. Человек он добрый и простой, у него сощуренная, ласковая усмешка, заразителен его смех, и широкое загорелое его купецкое лицо похоже на окладистый лик стольника московитского. Кутепов-человек простых вкусов и простых ощущений. Весь он широк, низок и приземист. И когда он стоит, он точно врастает в землю. Вся его сила в ногах, и весь он похож на того вросшего в болотную гать бронзового битюга, что сторожит с бородатым понурым царем Санкт-Петербург..» — Иван Лукаш, «Голое Поле».

«На костях и крови русского воинства созидались величие и слава Российского государства».

«Во время покорения Кавказа в одном бою путь батареям преградила расщелина. Строить мост не было времени. В боевом порыве офицеры и солдаты бросились в расщелину, и на их плечах, по живому мосту, орудия въехали на позицию. Несколько человек было раздавлено, но бой был выигран. Глубокая пропасть разделяет нас от утерянного Отечества. Но по славному примеру наших предков мы готовы стать живым мостом во имя грядущей России..»

«Русское воинство и здесь, на чужбине, не забыло своего жертвенного долга, перед Родиной..»

«Помните, что вы сыны великой России, и вам на чужбине теперь более, чем когда-либо, надо с достоинством нести русское имя и представительство своей нации».

«Вам, молодым силам, придётся строить Россию. Продолжайте учиться, копите знания, вбирайте в себя всё лучшее, что видите заграницей, и не бойтесь никакого труда. Помните о царе — плотнике».

«У меня в лагере под одной палаткой спят республиканцы и монархисты. Но это неважно. Я знаю одно: и те, и другие выполняли свой жертвенный долг перед Родиной. Уверен, что в будущем, в нужный момент они выполнят его снова..»

«При внешней дисциплинированности создаётся и внутренняя выдержка, а её то больше всего и не хватает русскому человеку при всей его талантливости».

«Я хочу ещё раз подчеркнуть, что армия без тыла будет бессильна продолжать своё дело. Успех армии зависит от устройства тыла. Если будет спокоен и налажен тыл, то мы спокойно и уверенно пойдём вперёд. Я эти дни объезжал фронт и видел. Идёт в бой батальон. Идёт хорошо, лихо развёртывается, но он .. босой. Сейчас тепло, а осенью морозы, как я могу посылать в бой босых солдат? Вам, общественным силам, необходимо, позаботиться, чтобы Добровольческая армия была снабжена всем необходимым..»

«Отчаяние — удел малодушных. В борьбе и только в борьбе мы обретем свое Отечество!»

«Жизнь русской эмиграции найдёт оправдание лишь в том случае, если она будет бороться за восстановление России и готовиться к действенному служению ей. Наш первый долг — всеми средствами помогать её действующим национальным силам. Надо их раскачивать, толкать на борьбу, вести пропаганду, заражать своею жертвенностью».

«Будет дисциплина — будет армия, будет армия — будет Россия».

«Среди русских эмигрантов есть люди с большими средствами, в миллионах ходят. Меня готовы приветствовать лучшими обедами и завтраками с икрой, с шампанским, а вот чтобы на дело дать — почти никогда. На борьбу дают деньги люди от станка, нищие. Святые это деньги».

«Никакая физическая работа не может быть унизительной».

«Нельзя же так формально относиться к делу, ведь вы же тянете с разоренных людей! Надо быть прежде всего человеком, а не чиновником».

«Конечно, только говорить о борьбе — это мало. И вот меня часто спрашивают: идёт ли борьба? Многие думают, что борьба идёт только тогда, когда они знают, как она идёт. Я же могу вам сказать одно: время от времени мы все узнаём о благородных жертвах этой борьбы, но успешна только та борьба, о которой не знает никто».

«Когда рабочие уже вышли на улицу, тo надо сперва навести порядок, а не говорить о каких-то уступках и реформах, что необходимо прежде всего помнить, что сейчас война, что каждый русский человек, а тем более офицер, должен поддерживать правительство, а не критиковать его».

«Господи, что сделали с народом? Ведь это же всё наши русские солдаты..»

«Те лица, которые сейчас толкают вас на преступление перед Государем и Родиной, делают это на пользу нашим врагам-немцам, с которыми мы воюем. Не будьте мерзавцами и предателями, а останьтесь честными русскими солдатами».

«В купе, где я сидел, всю ночь шли разговоры о республике и монархии, о преимуществах Великого Князя Михаила Александровича перед Государем и т. п. Все это слушать было тошно, и я ехал, притворяясь спящим, но не мог заснуть всю ночь».

«Кругом, в нашем полку и особенно среди офицеров, чувствовалось тяжелое настроение и волнение за судьбу России, Государя Императора и всей Его Семьи».

«Я считаю, что Врангель талантливее меня, и он лучше, чем я, справится с нашим тяжёлым положением».

«Если бы армия взяла Москву, то потом .. потом она должна была взять под козырек».

«Только смерть может избавить нас от служения Родине!».

Подборку составил Павел Кузнецов

https://national-unity.ru/post_1887