Вот и еще одного любимого народом батюшку, преподобного Лаврентия Черниговского (Проскуру) внесли в феврале 2016 года в месяцеслов для общецерковного почитания. В ситуации нынешнего массового бесовского помрачения граждан Украины, активизации секты «киевского патриархата» и униатов, захвата канонических храмов раскольниками и исповедания претерпевающих гонения, провидческие слова преподобного, полвека назад воспринимавшиеся порой с недоумением, теперь обретают отчетливую подсветку, еще более поражают и вразумляют нас.

Доживший до середины ХХ века, фактически наш современник, о. Лаврентий Черниговский, день памяти которого мы отмечаем 11 января по нов. ст., занял особое место в духовном пантеоне нашего народа, а также среди «земных ангелов», а ныне — «небесных человеков», ходатаев за нас пред Престолом Божиим. Во времена новейшей фазы современной смуты, когда становятся очевидными слова евангелиста «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их» (Мф. 7, 15−16), а также «…Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит» (Мф.12, 25), для укрепления в вере и способности понимания истины мы обращаемся к жизненным образцам и наставлениям таких украинских подвижников и пророков, как о. Амфилохий Почаевский или о. Лаврентий Черниговский.

Когда мы читаем пророчества преподобного старца Лаврентия, мы не можем не дивиться его прозорливости. Батюшка Лаврентий, беседуя с архимандритами Феофаном и Никифором и своими близкими, говорил настойчиво и строго, с предупреждением: «Наши родные слова — Русь и русский. И обязательно нужно знать, помнить и не забывать, что было Крещение Руси, а не Крещение Украины. Киев — это второй Иерусалим и мать русских городов. Киевская Русь была вместе с великой Россией. Киев без великой России и в отдельности от России немыслим ни в каком и ни в коем случае».

Отец Лаврентий говорил простые и понятные слова, чистую правду:

«Как нельзя разделить Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, это Един Бог, так нельзя разделить Россию, Украину и Белоруссию. Это вместе Святая Русь. Знайте, помните и не забывайте. В городе Киеве никогда не было Патриарха. Патриархи были и жили в Москве. Берегитесь самосвятской украинской группы (церкви) и унии».

Наместник Киево-Печерской лавры о. Кронид тогда возражал батюшке, что самосвяты и униаты на Украине, дескать, уже исчезли. Но батюшка провидчески отвечал: «Бес в них войдёт, и они с сатанинской злобой ополчатся против Православной веры и Церкви, но их будет позорный конец, а их последователи понесут небесную кару от Господа Царя и Сил». И предупреждал: «Чтобы верны были мы Московской Патриархии и, ни в коем случае, не входили ни в какой раскол..».

Может быть, именно о Филарете (Михаиле Денисенко), рядящемся в «киевские патриархи» и потерявшем адекватность, сказаны эти слова преподобного:

«Когда появится малая свобода, будут открываться церкви, монастыри и будут ремонтировать их, тогда все лжеучения выйдут наружу вместе с бесами и безбожниками тайными (католики, униаты, украинцы-самосвяты и другие) и сильно на Украине ополчатся против канонической Православной Церкви, ее единства и соборности. Этих еретиков будет поддерживать безбожная власть, а поэтому будут отнимать у православных церкви и верных избивать. Тогда Киевский Митрополит (недостоин сего звания) вместе со своими единомышленными архиереями и иереями сильно поколеблет Церковь Русскую. Сам уйдет в вечную погибель, как и Иуда. Но все эти наветы лукавого и лжеучения в Руси исчезнут, а будет Единая Церковь Православная — Русская».

Живы духовные дети батюшки Лаврентия, и отреставрирован в Чернигове домик, где он скрывался в 1930-е и где являлись ему пророки последних времен — Илия и Енох. Именно в этом домике-келье в середине ХХ столетия Лаврентий Черниговский общался с мальчиком, коего к старцу привела мать.

Рассказывают, что она сидела на стульчике, в уголке узкой комнатушки, а Лаврентий посадил маленького Владимира себе на колени и сказал, что он станет светилом для украинской Церкви. Спустя десятилетия Владимир Сабодан станет предстоятелем Украинской православной церкви Московского Патриархата.

Именно он освятил в 2010 г. открытие отреставрированного жилища старца, который напророчил ему такое будущее.

После реставрации в скромный домик преп. Лаврентия может прийти каждый. Тут можно увидеть и лежанку, на которой чернец благословил будущего владыку Владимира, и личные вещи преподобного. Найдена церковная книга 1907 г. издания с пометками на полях, посох. Также найдены ноты, написанные рукой батюшки.





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Кто же таков этот самый схиархимандрит Черниговского Троице-Ильинского монастыря Лаврентий (Лука Евсеевич Проскура), который родился в 1868 г. в сельце Карильское близ Коропа Черниговской губернии и скончался фактически уже в наши дни, прожив очень долгую жизнь, чтобы выполнить важную миссию — предупредить нас о тяжелых грядущих временах.

Родители его, Евсевий и Христина, — выходцы из небогатого малоросского крестьянского рода — были строгой благочестивой жизни и имели семерых детей. Лука был одним из меньших. С раннего возраста мальчику пришлось тяжело трудиться по дому: отец умер, мать часто болела, не поднималась с постели. Рос он мальчиком одаренным, был благочестив и богомолен.

Рано научился играть на скрипке, часами разучивал сложные мелодии. И на склоне лет, будучи маститым пастырем, архимандритом, он любил во время отдыха поиграть для себя или своих духовных чад.

Когда же обучался в деревенской приходской школе, пел на клиросе и научился так хорошо разбираться в Богослужебном уставе, что в четырнадцать лет стал самостоятельно управлять приходским хором. Любил ходить на богомолье в мужской Рыхловский Пустынно-Николаевский монастырь, располагавшийся в 19 км от его села.

По кончине матери в 1890 г. Лука, отказавшись от своей части наследства, поступил в Рыхловский монастырь на послушание, где скоро стал регентом хора. На рубеже столетий Луку перевели в Чернигов — регентом хора при Троицком архиерейском доме, послушником Свято-Троицкого мужского монастыря. Здесь, по благословению архиепископа Черниговского Василия (Богоявленского), 9 марта 1912 г., на 45-м году жизни, Лука принял монашеский постриг с именем Лаврентий.

В смутные годы, к середине 1920-х, в Черниговской губернии было расстреляно около 80 священнослужителей; в 1919 г. святитель Василий (Богоявленский), архиепископ Черниговский, после жестоких мучений был сброшен в реку с движущегося на большой скорости поезда.

И одним из духовных вождей православия на Черниговщине стал отец Лаврентий. Вокруг него и о. Алипия (Яковенко) сплотились братия Свято-Троицкого монастыря и прихожане.

В 1928 г. после закрытия Свято-Троицкого монастыря братия перешла в Свято-Ильинскую церковь, что под Троицкими горами. Эта небольшая, маловместительная церквушка стала средоточием духовной жизни в Чернигове. Настоятелем Свято-Ильинской церкви был сподвижник о. Лаврентия игумен Ефрем (Кислый).

К слову, среди мирян, близких к о. Лаврентию, был известный церковный писатель С.А. Нилус, с апреля 1926 г. проживавший в Чернигове, куда был сослан новой властью.

В августе 1927 г. его выслали во Владимирскую губернию, где он и скончался в 1929 г.

В декабре 1928 г. из ссылки возвратился святитель Дамаскин и сразу же тайно возвел игумена Лаврентия в сан архимандрита. В конце ноября 1929 г. епископа Дамаскина вновь арестовали, позже не избежал этой участи и отец Лаврентий. В июле 1936 г., в Чернигове по доносу были арестованы игумен Лаврентий, игумен Смарагд (Чернецкий), иеромонах Михаил (Корма), иеромонах Малахия (Тышкевич), иеродиакон Мисаил (Стишковский) и многие другие. Постановлением судебной тройки от 2 июля 1937 г. они были приговорены к лишению свободы сроком на пять лет с отбыванием в лагерях строгого режима, иеродиакон Мисаил был приговорен к расстрелу.

Чудом не отправили в лагерь только отца Лаврентия, да и то лишь «в связи с его старческим возрастом (68 лет)», как было сказано в судебном протоколе. Из всех сосланных в лагеря (а значит — на каторжные работы) в живых остался один отец Малахия, вышедший на свободу лишь в середине 1950-х. В 1960-е он принял схиму с именем Пимен, почил в 1986 г.

..После изгнания из храма отец Лаврентий поселился на Лесковице, под Троицкой горой, у одной из своих многочисленных духовных чад, где занимал маленькую комнатку. Духовных чад принимал только по ночам, тайно. По его благословению в Холодном яру (ул. О. Десняка на Лесковице), во дворе благочестивой прихожанки тайно же была вырыта небольшая тесная пещера, где о. Лаврентий по ночам совершал Божественную литургию. Вход в пещеру шел через коридор дома в кладовую, а из кладовой через погреб прямо в храм. Здесь же, во дворе, жило несколько тайных монахинь; они следили за порядком в катакомбном храме, а в отсутствие о. Лаврентия сами вычитывали службу мирским чином.

Еще перед Великой Отечественной войной отец Лаврентий говорил: «За то, что все делается не по закону, да в праздники, то все сотрется и сгорит. А потом откроются монастыри, и люди будут каяться и молиться, и Господь по Своей милости даст немного времени…».

В 1941 г. немецкое оккупационное командование в пропагандистских целях дало разрешение на возобновление православных монастырей и храмов. Очевидцы рассказывают, что храмы тогда были полным полны народу: люди с радостью шли на молитву ко Христу.

Архимандрит Лаврентий, собрав своих монашествующих чад, устроил в Свято-Троицком монастыре женскую обитель, а позже еще и Домницкую.

В сентябре 1943 г. Чернигов был освобожден Красной армией. Долгожданный приход советских войск вместе с радостью освобождения принес и новые скорби, страдания, репрессии священства.

В убеждении православной веры о. Лаврентий стоял твердо, поступая в жизни своей по слову апостола: «Еретика, после второго и третьего вразумления, отвращайся» (Тит. 3, 10). Всегда благодушный, смиренный, снисходительный к немощам человеческим, в этом он проявлял удивительную твердость. И часто говорил со своими чадами о последних временах: как нужно быть бдительным. Он знал и всегда напоминал о том, что наше время — последнее, время апостасии, т. е. всеобщего и полного отступления от Христа и Церкви Его.

Осенью 1949 г. о. Лаврентий сильно занемог. Так как он уже не в силах был самостоятельно ходить на службу, к храму его подвозили на лошади. Последнюю литургию он посетил в день памяти святителя Николая, после чего окончательно слег и больше не поднимался.

Скончался батюшка на Крещение 1950 г., 6 января ст.ст. в возрасте 82 лет. Только перед самой смертью открылось, что о. Лаврентий еще в 1923 г. был тайно пострижен в схиму Лаврским схиигуменом Гавриилом. Батюшка никогда и никому об этом не рассказывал, одеяния схимника не носил и всегда ходил в простеньком монашеском подрясничке и клобуке.

Отец Лаврентий не хотел, чтобы его хоронили в соборе, хотел — на православном кладбище, дабы, как он говорил, когда настанет Страшный суд, «встречать Судию со всеми вместе». Эта воля батюшки, как и многое другое, не была исполнена.

Пять дней гроб с телом усопшего стоял посредине храма на возвышенном месте. По вечерам служились парастасы, а по утрам — заупокойные литургии и торжественные панихиды, при многочисленном стечении народа. Ярко горели свечи вокруг гроба, который батюшка приготовил себе еще при жизни.

После отпевания гроб был перенесен в храм-усыпальницу. Двадцать дней простоял открытым, и еще двадцать был закрыт крышкой. Ежедневно служились панихиды, и всегда было очень много народу. 20 февраля 1950 г. гроб был торжественно опущен в специально вымурованную гробницу в усыпальнице Свято-Троицкого собора Чернигова и заложен большой бетонной плитой.

Ныне чудотворные мощи преподобного Лаврентия Черниговского пребывают в Свято-Троицком соборе, слева от алтаря. Возле них по средам и субботам в семь утра читается акафист.

2−3 февраля 2016 г. Русская православная церковь прославила давно уже всенародно чтимого святого как общецерковного.

Тропарь, глас 4, гласит: «От юности Христа возлюбил еси, и Тому тесным путем последуя, сосуд избран Духа Святаго быв, дар чудотворения и прозрения восприим: сего ради в невечернем свете Пресвятыя Троицы присно радуяся, поминай чад твоих, Лаврентие преподобне, отче наш».





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В завершение приведем четыре духовных свидетельства преп. Лаврентия Черниговского.

Cтрашное время

— Незадолго до воцарения антихриста и закрытые храмы будут ремонтировать, оборудовать не только снаружи, но и внутри. Будут золотить купола как храмов, так и колоколен, а когда закончат главный, то наступит время воцарения антихриста. Молитесь, чтобы Господь продлил нам это время для укрепления: страшное ожидает нас время. Ремонты храмов будут продолжаться до самого коронования антихриста, и у нас благолепие будет небывалое, — говорил старец Лаврентий Черниговский.

— Видите, как все это коварно готовится? — продолжал со слезами батюшка. — Все храмы будут в величайшем благолепии, как никогда, а ходить в те храмы нельзя будет, так как там не будет приноситься Бескровная Жертва Иисуса Христа. Поймите: церкви-то будут, но православному христианину нельзя будет их посещать, так как там будет все «сатанинское сборище» (Апок. 2;9)! Еще раз повторяю, что ходить в те храмы нельзя будет: благодати в них не будет!

Главный «миротворец»

Преподобный старец Лаврентий Черниговский часто говорил об антихристе:

— Придет время, когда будут биться-биться и начнется война всемирная. А в самый разгар скажут: давай изберем себе одного царя на всю вселенную. И изберут! Антихриста будут избирать как всемирного царя и главного «миротворца» на земле. Надо внимательно слушать, нужно быть осторожным! Как только будут голосовать за одного во всем мире, знайте, что это уже он самый, и что голосовать нельзя.

На малое время

Схиархимандрит Феофан повествовал, что батюшка Лаврентий с улыбкой радостно говорил:

— Русские люди будут каяться в смертных грехах: что попустили нечестию в России, не защитили Помазанника Божия Царя, церкви православные и монастыри и все русское святое. Презрели благочестие и возлюбили бесовское нечестие. Но будет духовный взрыв! И Россия вместе со всеми славянскими народами и землями составит могучее Царство. Окормлять его будет Царь православный, Божий Помазанник. Благодаря ему в России исчезнут все расколы и ереси. Гонения на православную Церковь не будет.

Господь Святую Русь помилует за то, что в ней уже было страшное предантихристово время. Русского православного Царя-Самодержца будет бояться даже сам антихрист. А другие все страны, кроме России и славянских земель, будут под властью антихриста и испытают все ужасы и муки, написанные в Священном Писании.

В России же будет процветание веры и ликование, но только на малое время, ибо придет Страшный Судия судить живых и мертвых.

Спасаются немногие

Преподобный отец Лаврентий Черниговский неоднократно повторял, что в ад идут души, как люди из храма в праздник, а в рай, как люди в храм в будний день. Батюшка часто сидел и плакал: жалел людей, которые погибают.

— Сколько же людей набито в пекле, словно в бочке селедки, — говорил старец Лаврентий.

Чада его утешали, а он отвечал сквозь слезы:

— Вы не видите. А если бы видели, то, как жалко!.. А в последнее время ад наполнится юношами.

Матвей Славко, 2016 год.