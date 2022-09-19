19 сентября 2022 года, в день праздника чуда Архистратига Михаила в Хонех (Колоссах), совершённого по молитвам Архиппа Херотопского, все православные христиане отмечают День пономаря.

Понома́рь. Официально — Парамонарь от др.-греч. парамонариос — «приставник», «привратник» — служитель Православной Церкви, обязанный звонить в колокола, петь на клиросе и прислуживать при богослужении.

В древней Церкви его обязанностью было неотлучное пребывание при священных местах, например, в Вифлеемской пещере, где родился Спаситель, на Голгофе, как для охраны их от святотатства, так и для оказания различных услуг паломникам.

Пономарь наблюдал за имуществом храма, возжигал светильники перед богослужением и гасил их по окончании службы. Со временем к обязанности парамонаря было отнесено чтение и пение за богослужением, принесение в алтарь просфор, вина, воды, ладана, приготовление и подача священнослужителям кадильницы и теплоты, призывание верующих к богослужению колокольным звоном и, наконец, уборка храма и алтаря.

С конца XIX века в Русской Церкви термин используется неофициально — назначение на должность пономаря благословляется (разрешается) настоятелем храма без письменного приказа. Обязанности пономарей разделены между звонарями, певчими, алтарниками и псаломщиками (чтецами).

Что же касается того, почему именно память чуда, совершенного святым Архистратигом Михаилом в Хонех, стало Днём пономаря, то это становится ясно их краткой истории праздника:

Во Фригии, недалеко от города Иераполя, в местности, называемой Херотопа, находился храм во имя Архистратига Михаила; около храма истекал целебный источник. Храм этот был сооружен усердием одного из жителей города Лаодикии в благодарность Богу и святому Архистратигу Михаилу за исцеление его немой дочери водой источника. Архистратиг Михаил, явившись в сонном видении отцу немой девицы, ещё не просвещённому святым Крещением, открыл ему, что его дочь получит дар речи, испив воды из источника. Девица действительно получила при источнике исцеление и начала говорить. После этого чуда отец с дочерью и всё его семейство крестились, и усердием благодарного отца был воздвигнут храм в честь святого Архистратига Михаила.

К источнику стали приходить за исцелением не только христиане, но и язычники; многие из язычников отрекались от идолов и обращались к вере во Христа.

В храме святого Архистратига Михаила в продолжение 60 лет исполнял пономарское служение благочестивый человек по имени Архипп. Проповедью о Христе и примером своей богоугодной жизни он многих язычников приводил к вере во Христа.

В своём озлоблении на христиан вообще, и в первую очередь на Архиппа, который никогда не отлучался от храма и был примерным служителем Христовым. Язычники задумали уничтожить храм и одновременно погубить Архиппа. Для этого они соединили в одно русло две горные реки и направили их течение на храм. Святой Архипп усердно молился Архистратигу Михаилу о предотвращении бедствия. По его молитве около храма явился Архистратиг Михаил, который ударом своего жезла открыл в горе широкую расселину и повелел устремиться в неё водам бурлящего потока. Таким образом храм остался невредим.

Увидев такое дивное чудо, язычники в страхе бежали, а святой Архипп и собравшиеся к храму христиане прославили Бога и благодарили святого Архистратига Михаила за помощь. Место же, где совершилось чудо, получило название Хоны, что значит «отверстие», «расселина».