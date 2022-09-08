Актёр и музыкант Петр Мамонов при жизни не уставал делиться своим жизненным опытом, делиться тем, что понял сам.

То, что выразилось на холсте, на картоне, с помощью гитары — знак того, что произошло в вашем сердце. Дух творит себе формы. В духовной жизни есть такие же законы, как и во всём остальном.

Организму для жизнедеятельности нужны жиры, белки, углеводы, витамины, микроэлементы. Выпей уксусную кислоту. Что будет? Так же и в духовной жизни. Грех — это нарушение закона. Боженька тебя предупреждает: не делай этого — плохо будет. Сделал — получил.

Господь — это самая крутизна. Круче не бывает. Поверьте на слово старику.

Вот мы сейчас стоим, а вокруг нас вьются бесы. Наша брань, то есть наша война, не против плоти и крови, не против себе подобных, а против духов злобы поднебесной. Вот с этими бесами мой герой из фильма «Остров» лично знаком, потому что он с ними воюет.

Кто такие бесы? Это ангелы, но только падшие. Я с ними сталкиваюсь каждый день. Они, к примеру, уговаривают меня собеседнику нагрубить. А моя задача — ответить вежливо.

Вокруг нас вьются бесы своеволия, гордости, гнева, блуда. Как мы на женщин смотрим? Сплошь и рядом их взглядом раздеваем. Надо с этим завязывать. Как? Господи, помилуй. Плюс ещё свою волю применить. Две воли соединить — и будет результат.

Есть такой термин — синергия, что означает две энергии. Одна энергия Духа Святого, а другая — твоя. И так преодолеть можно всё. Вообще всё, куда тебя ни кинь.

Я — грешный. Но я верую. А безгрешных людей не бывает. Свят только Бог. Я вам скажу, что даже святые Серафим Саровский и Николай Угодник были грешные. На Небе нет ни одного безгрешного, только кающиеся грешники.

А что такое каяться? Это не сопли жевать. Покаяние в переводе на русский язык — это изменение мысли. Если мы мысли свои поменяли — значит, мы покаялись. Вот я так сделал, больше не буду никогда в жизни. Господи, помоги. Ненавижу себя такого.

Если ты не женат ещё, вот женишься и увидишь, как трудно жить вдвоём. Уступать, помогать, плечо подставить, да она вечно что-то не то скажет, да ещё чавкает. Вот это и есть любовь — тяготы друг друга носить.

Я делюсь тем, что сам понял, своим опытом. Ночью ляжешь и думаешь: а от того, что я на свете живу, есть кому-нибудь польза? А может все домашние думают: «Да хоть бы он ушёл скорей». Пришёл домой и всех строит, и все прячутся по углам. А он думает, что он религиозный, в церковь ходит, и всё путём. А, на самом деле, замучил всех.

Поэтому всё очень просто: от того, что я живу, кому-нибудь хорошо?

Каждый раз задаю вопрос: зачем? Зачем я это делаю? Зачем я здесь сижу? Зачем я еду на этой машине? Если у меня мотив добрый, если я делаю не для себя, значит правильно делаю. Ну, можно и для себя тоже, конечно. Не надо уж так строго — босиком по снегу.

Всегда важна золотая середина. Но недобор ближе к умеренности, чем перебор, говорю я себе, когда начинаю много болтать, слишком изливаться и исповедоваться всем подряд.

Я, говорит, всё, что думаю, то и говорю. Если ты думаешь всякую гадость, тогда зачем ты всё это говоришь? А я, говорит, вспыльчивый. Сковородкой треснул и yбил. Около восьмидесяти процентов всех yбийств у нас происходит на кухне. Сидели, поддавали, нож схватил и yбил. Я, говорит, такой… Да мало ли ты какой?

Я — человек грешный, а у Бога насчёт меня есть замысел. И я, грешный, должен употребить все свои силы, чтобы вернуться к замыслу, чтобы вернуться к себе.

Если у меня что-то хорошее стало происходить (в смысле результатов), значит действуем я и Бог. Значит, я трудился, как в «Острове» это делал отец Анатолий.

Всё очень быстро проходит, ребята. Поэтому только бы успеть. Только бы успеть приготовиться.

На самом деле, cмepти нет. Что есть в вечной жизни?

Книг нет, еды нет, пение ангельское есть.

Молитва (славить Бога, а не просить) есть.

Детей, мужа, жены, внуков нет.

Чувство любви через них есть.

Пишущей машинки и авторучки нет.

Доброе, что произошло, есть.

Автопортретов нет, цветов нет, осенних листьев нет, луны и звёзд нет, обмена квартир нет, обид нет.

Радость есть, свет есть, Бог есть, святой Николай Угодник есть.

https://pabliko.ru/@smotrivsebja/petr_mamonov_zhizn_prohodit_ochen_bystro_rebjata-44 174/?expandCommentId=141 166