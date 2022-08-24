Один из кипрских иерархов, не признавших ПЦУ, посетил Фанар, после чего заявил, что решил помириться с патриархом Варфоломеем. Означает ли это примирение признание ПЦУ?

25 июля 2022 года архиерей Кипрской Православной Церкви митрополит Тамасосский и Оринийский Исаия посетил на Фанаре патриарха Варфоломея. Может показаться, что этот визит является рядовым и ничего особенного в себе не несет. Однако, все несколько сложнее, чем кажется. До сих пор митрополит Исаия занимал одну из самых жестких и непримиримых позиций по отношению к ПЦУ среди «греческих» иерархов, а также критиковал действия патриарха Варфоломея по легализации украинских раскольников. Неужели теперь что-то изменилось?

Некоторые профанариотские ресурсы сразу заявили, что, приехав на Фанар, владыка решил «покаяться» за свою риторику по ПЦУ, а также за публичную критику учения Фанара о первенстве власти Константинопольского патриарха.

И действительно, судя по опубликованным фото, общение владыки Исаии и патриарха Варфоломея прошло в очень теплой обстановке, и было похоже, что они решили все проблемы личного характера. Вопрос, решена ли проблема признания ПЦУ, остался открытым, так как содержание беседы главы Фанара и митрополита Тамасосского долгое время оставалось неизвестным. Вплоть, до последнего интервью владыки Исаии, которое он дал после возвращения из Стамбула изданию «philenews».

И здесь надо признать, что нас ждали сразу несколько неприятных сюрпризов, которые косвенно свидетельствуют, что позиция Кипрского иерарха по ПЦУ если и не поменялась на противоположную, то претерпела некоторую эволюцию. Для того, чтобы увидеть эти изменения, давайте проанализируем слова митрополита Исаии до визита на Фанар и после него.

Каноны и позиция

До визита на Фанар митрополит Исаия утверждал, что акт патриарха Варфоломея о предоставлении «автокефалии» раскольническим украинским структурам «является действием произвольным, антиканоническим и антицерковным», что решение предоставить автокефалию ПЦУ, было принято вопреки священным правилам и существующему церковному порядку, и что для урегулирования возникшей из-за этого проблемы раскола в мировом Православии «нужно срочно созывать совещание Предстоятелей».

Владыка объяснял свою позицию тем, что его отказ признавать ПЦУ и ее «предстоятеля» Епифания основывается на учении, вере, церковной и канонической традиции Православной Церкви. То есть «речь не идет о разногласиях по простым административным или второстепенным вопросам, а по сути — о православной экклезиологии и нашем церковном учении о Святых Таинствах и апостольской преемственности, вопросах, касающихся нашего спасения».

Однако, после визита к патриарху Варфоломею митрополит Исаия сказал, что «Православные Церкви, не должны замыкаться в узко-канонических правилах» и «в зависимости от обстоятельств момента мы должны приспосабливаться к происходящему». Он отметил, что позиция нейтралитета Кипрской Церкви по украинскому вопросу была «в тот конкретный период следствием нашего искреннего отношения и заботы о преобладании мира в Православной Церкви», но с течением времени эта позиция «могла подвергаться различным интерпретациям и комментариям». На лицо некоторые изменения.

Отсутствие апостольского преемства у ПЦУ и «блестящее исследование»

До визита на Фанар митрополит Исаия постоянно подчеркивал, что у Думенко нет канонического рукоположения, потому что «он происходит из раскольнических групп Украинской Церкви».

Более того, он заявлял, что в руководстве ПЦУ отсутствует апостольское преемство, а значит он не может «согласиться с действительностью рукоположения и таинств, совершаемых этим руководством». По его словам, «единственным каноническим Предстоятелем Украинской Православной Церкви является Митрополит Киевский Онуфрий» и нельзя «признавать другого „предстоятеля“, особенно когда он фактически не имеет ни канонического, ни действительного рукоположения».

Другими словами, для митрополита Исаии Епифаний Думенко — не предстоятель и даже не священнослужитель, а мирянин.

Однако, после разговора с патриархом Варфоломеем, владыка сообщил, что «его высокопреосвященством архисекретарем священного синода вселенского престола Григорием Фрагакисом было подготовлено блестящее научное исследование о каноническом происхождении рукоположений украинских епископов, которых признал Вселенский патриархат». Митрополит Исаия высказал надежду, что «это исследование прояснит и прольет много света на этот острый вопрос, который был главной причиной наших оговорок, а также оговорок многих других епископов в Православии».

Владыка также рассказал, что он встречался на Фанаре с «помощниками патриарха Варфоломея, являющимися экспертами в этом вопросе», и те дали ему «несколько ответов посредством юридических и исторических трактатов» по проблеме ПЦУ.

Не означает ли это, что «тщательно изучив» предоставленные материалы, митрополит Исаия может поменять свою точку зрения относительно «хиротоний» ПЦУ? Тогда почему в ноябре 2020 года, когда архиепископ Хризостом предоставил членам Священного Синода Кипрской Церкви 11 юридических и исторических документов, которые он получил на Фанаре, Томасосский архиерей их проигнорировал? Ведь вряд ли они отличаются от тех, что были предоставлены митрополиту Исаие сейчас.

Каноны Церкви или послушание Синоду?

До своего визита на Фанар митрополит Исаия подчеркивал, что решение архиепископа Хризостома признать ПЦУ — это «катастрофа», поскольку оно вызывает раскол и отменяет древний институт синодальности. «Синод не может созываться в режиме шантажа уже совершенного и навязанного церковного противоправного действия», — говорил он. По мнению владыки, «послушание епископа должно быть не людям, а Церкви, главой которой является Иисус Христос», а все епископы и священники должны «подчиняться своему иерархическому сознанию», которое опирается на «истинность доктрин и правил».

Он утверждал, что «архиерей не может подчиняться органам власти или лицам, которые, по его мнению, нарушают Священное Предание Церкви».

В связи с этим, митрополит Исаия отказался от сослужения с архиепископом Хризостомом, так как, по его словам, он «не может сослужить с кем-либо, кто поминает Епифания, поскольку это означало бы, что он признает того, кто не был рукоположен должным образом», и «это не проявление прихоти или эгоизма, а нежелание вступать в конфликт со своей иерархической совестью». Архиерей также подчеркнул, что митрополиты Кипрской Церкви не поминают во время литургии Думенко, потому что решение Синода «касалось только архиепископа Хризостома, а не нас».

Однако, после приезда с Фанара глава Тамасосской епархии существенно сменил риторику. По его словам, послушание решениям Кипрской Церкви по украинскому вопросу «является обязательством для каждого члена нашего Священного Синода, уважающего нашу Синодальную систему». «Я не могу дать вам более четкого ответа, чем этот. Послушание Священному Синоду», — подчеркнул он.

Кипрский архиерей заявил также, что его причины воздержаться от участия в заседаниях Священного Синода были связаны исключительно с протестом против той процедуры, которая использовалась для принятия решения о признании ПЦУ. «Я уточнил этот вопрос у Его Блаженства (патриарха Варфоломея, — Ред.), и теперь с учетом тех данных, которые мы имеем сегодня, этот вопрос для меня считается закрытым», — сказал владыка.

Как видим, если раньше он говорил, что не может согласиться с признанием ПЦУ, потому что это противоречит канонам Церкви и его иерархической совести, то теперь иерарх сказал, что выступал против только по причине несоблюдения процедуры признания ПЦУ. Если год назад владыка утверждал, что не обязан повиноваться Синоду, принимающему антиканонические решения, то теперь он заявил о безусловном послушании ему. Что же случилось с митрополитом Исаией, и изменит ли он свою позицию по вопросу ПЦУ?

Визит на Фанар и выборы Предстоятеля: что общего?

Для того, чтобы ответить на поставленный выше вопрос, нужно учесть несколько очень важных моментов.

Дело в том, что последнее время в Кипрской Церкви вовсю идет подготовка к выборам нового Предстоятеля. Архиепископ Хризостом болен. Фактически он уже не в состоянии исполнять свои обязанности, поэтому вопрос о преемнике стоит остро, как никогда.

На пост Предстоятеля Кипрской Церкви претендуют сразу несколько иерархов. Это митрополит Лимассольский Афанасий, митрополит Морфский Неофит и митрополит Тамасосский Исаия.

Почему-то считается, то у митрополита Морфского шансов практически нет. Возможно, такое отношение к этому иерарху диктуется его непримиримой и несгибаемой позицией сразу по нескольким проблемам: ковида и вакцинации, неприятия секс-меньшинств (владыке уже предъявлялись претензии в судовом порядке по этому вопросу), а также проблеме признания украинских раскольников. По всем этим темам владыка Неофит высказывался очень жестко, а потому является нежелательной кандидатурой на пост Предстоятеля как для властей Кипра, так и для многих собратий-архиереев. Как следствие — большинство взглядов направлено на митрополитов Афанасия и Исаия.

Здесь нужно напомнить, что выборы Предстоятеля Кипрской Церкви имеют некоторые особенности, существенно влияющие на предвыборную борьбу. Так, право принимать участие в выборах архиепископа имеют более полумиллиона православных киприотов. Сами выборы проходят в три этапа: сначала граждане, имеющие право голосования, утверждают 1400 специальных представителей, которые, в свою очередь, избирают из своего числа 100 выборщиков. Именно они составляют коллегию, которая голосует за кандидатов на архиепископский престол вместе с представителями самой Кипрской Православной Церкви. То есть огромное значение имеет не только позиция архиереев, но и поддержка народа.

И вот тут — самое интересное.

Митрополит Афанасий пользуется огромным авторитетом среди верующих. Его духовные беседы, проповеди и выступления переводятся на многие иностранные языки, а репутация ученика афонских подвижников существенно влияет на отношение к нему простого народа. Более того, на выборах нового Предстоятеля Кипрской Церкви в 2006 году митрополит Афанасий мог возглавить Священный Синод, если бы митрополит Киккский Никифор (духовник митрополита Исаии, кстати) не снял свою кандидатуру в пользу теперешнего главы Кипрской Церкви архиепископа Хризостома. Группа архиереев, поддерживающих митрополита Исаию, прекрасно понимает и знает, что соперничать с митрополитом Афанасием на предстоящих выборах будет очень сложно. Именно поэтому, можно предположить, что они приняли решение заручиться поддержкой патриарха Варфоломея, которого и греки, и киприоты воспринимают как «отца нации», а к его мнению прислушиваются очень многие.

Косвенный намек на данное предположение дал и сам митрополит Исаия, который сообщил, что его поездка на Фанар состоялась с одобрения и благословения «геронды» (старца) митрополита Киккского Никифора.

Так что, «примирение» с патриархом Варфоломеем, скорее всего, состоялось в рамках предвыборной кампании, и «целование рук» патриарха продиктовано желанием владыки Исаии продемонстрировать, что его отношение к Константинопольскому патриархату самое лояльное. Это особенно важно в свете тех обвинений в русофильстве, которые звучали в его адрес не так давно.

Какова цена возможного предстоятельства?

Каждого украинца волнует вопрос: изменит ли митрополит Тамасосский свою позицию по отношению к ПЦУ в случае избрания Архиепископом Кипрским? Мы больше склоняемся, что не изменит. Почему?

Во-первых, сам митрополит Исаия неоднократно высказывался против ПЦУ.

Во-вторых, несмотря на все свои заявления в последнем интервью, несмотря на то, что по многим вопросам он существенно смягчил свою позицию, владыка нигде и ни разу не сказал, что признает Думенко и его структуру.

В-третьих, его геронда, митрополит Никифор, написал прекрасную книгу об «украинском вопросе», где проанализировал все аргументы Фанара и пришел к выводу, что ПЦУ нельзя признавать в качестве Церкви — ни с канонической, ни с исторической точки зрения.

Поэтому смеем предположить, что все слова и заявления митрополита Тамасосского, сделанные им после визита с Фанара, — это обычная у греков дань уважения старшим и византийская риторика, направленная на поддержку его кандидатуры патриархом Варфоломеем.

Впрочем, Священное Писание учит нас не надеяться «на сыны человеческия». Не так давно все были шокированы поступком Александрийского патриарха, поменявшего свою позицию по украинской ситуации на 180 градусов.

Любое решение христианина, будь-то архиерей или мирянин — вопрос его христианской совести. Но мы верим, что пример патриарха Феодора — это печальное исключение.

Автор — Константин Шемлюк

https://spzh.news/ru/zashhita-very/90 165-pcu-i-kipr-chto-pomenyalosy-posle-vizita-mitropolita-isaii-na-fanar