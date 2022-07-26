Когда я готовила эту статью, для меня было крайне важным поговорить с проживающим в Сиднее Николаем Николаевичем Заикой, главным героем событий, связанных с установлением места захоронения в Харбине генерала Белой армии Владимира Оскаровича Каппеля, вскрытия его могилы и последующего перезахоронения его праха. После ряда попыток мне всё же удалось с ним связаться по телефону и в рамках ограниченного по времени нашего разговора задать ему несколько вопросов.

Во время вскрытия могилы генерала Николай Николаевич Заика был свидетелем всего происходящего. Хотелось в первую очередь его спросить, что он тогда переживал, следя за этим историческим событием. Николай Николаевич тяжело болен сейчас, отвечая на вопрос, чувствовалось волнение в его голосе и, как сообщила медсестра, которая была рядом с ним, у него появились слезы на глазах. Он ответил: «Было очень тяжело и радостно, что, наконец-то, после 86 лет генерал обретёт своё последнее пристанище на Родине — в России».

Я думаю, что этот материал будет интересен всем, любящим историю России. У нас в Австралии живут потомки героев Белой армии, даже потомки каппелевцев, им будет особенно интересно прочитать про то, как проходило перезахоронение останков генерала Каппеля. Также у нас живут люди, приехавшие в Австралию из Китая и их потомки, которым также интересно будет узнать подробности события, происшедшего в Харбине возле Иверской церкви.

Вспомнить это заставила встреча 7 августа этого года в клубе «Любимый Харбин», которую в формате видеоконференции проводил руководитель исторической секции Русского клуба в Харбине Сергей Ерёмин. На этот раз тема встречи была: «Загадка могилы генерал-лейтенанта Владимира Оскаровича Каппеля».

Каппель был в 1919 году одним из руководителей Белого движения на Востоке России, главнокомандующим армиями Восточного фронта, ближайшим соратником Верховного правителя России Колчака, монархистом по убеждениям. В боях он добивался победы не числом, а умением, по-суворовски. В декабре 1919 года, приняв командование гибнущим фронтом, Каппель смог спасти армию от окружения и неминуемой гибели. Благодаря своему мужеству, умению и усилиям, он вывел армию к озеру Байкал, но ценой собственной жизни.

Во время перехода, получившего позднее название Великий Сибирский Ледяной поход, Каппель, ведший своего коня в поводу, провалился по колено в полынью в условиях почти 35-градусного мороза и промочил ноги. Только через несколько дней генерал был осмотрен врачом. Врач констатировал обморожение ступней обеих ног и начавшуюся гангрену. Была проведена ампутация части левой ступни и пальцев правой. В придачу к обморожению провал в полынью послужил причиной сильной пневмонии у генерала. 26 января 1920 года на разъезде Утай, около станции Тулун близ города Нижнеудинска Владимир Оскарович Каппель умер в возрасте 36 лет от двустороннего воспаления легких. Последними словами генерала были: «Передайте войскам, что я любил их и любил Россию, и своею смертью среди них доказал это».

Тело генерала после его смерти отвезли в Читу, где Каппель был похоронен в кафедральном соборе Александра Невского, а позже — на кладбище Читинского женского монастыря. Но осенью 1920 года гроб с телом генерала был перевезён в Китай и погребён возле Иверской церкви в Харбине. На могиле был поставлен памятник, который был разрушен в 1955 году.

С 2002 по 2006 годы инициативная группа занималась вопросами поиска, эксгумации и переноса останков генерала Каппеля в Россию. Эту непростую работу вели директор информационного агентства «Белые воины» Александр Николаевич Алекаев и работавший в те годы в торговом представительстве России в Пекине, китаевед Дмитрий Геннадьевич Напара. Огромный вклад в успешное осуществление данного проекта внесли российские дипломаты — от министра иностранных дел России до рядовых сотрудников посольства в Пекине (курировал проект и присутствовал при раскопках могилы Каппеля советник-посланник посольства Виктор Львович Пашков). В Харбине большую помощь в проекте оказывал историк и уроженец Харбина Николай Николаевич Заика.

Сергей Ерёмин на презентации в клубе «Любимый Харбин» подробно рассказал о раскопках останков генерала 14 декабря 2006 года в Харбине. Из Москвы в Харбин приехала делегация в составе руководителя Александра Алекаева, священника Московской Патриархии протоиерея Димитрия Смирнова, судебного медицинского эксперта Сергея Никитина, заместителем руководителя был Дмитрий Напара. От двух российских телевизионных каналов работали Андрей Кирисенко и Павел Спирин.

Делегация приехала в Харбин из Пекина 13 декабря и, сразу же после размещения в отеле, поехала к Иверской церкви. И тут выясняется, что нет никаких документов, подтверждающих точное место захоронения генерала, нет ни плана, ни схемы, ни фотографии. А с китайской стороной, с вице-губернатором провинции, достигнута договорённость о предоставлении только одного дня для проведения всех работ по раскопкам. Неоценимую помощь в указании точного места могилы оказал историк Николай Николаевич Заика. Именно он показал старый план и фотографию места захоронения генерала Каппеля, сделанную в 1946 году. Вся делегация была ему несказанно благодарна. На презентации Сергей Ерёмин также подтвердил, что без помощи Николай Николаевича весь проект мог бы закончиться ничем и выразил ему большую благодарность.

14 декабря утром перед началом раскопок отец Димитрий Смирнов совершил молитву с просьбой простить всех, что они тревожат прах усопшего раба Владимира. Китайские рабочие отбойными молотками, ломами и кирками долбили мёрзлую землю, но только на глубине 2 м 80 см был обнаружен гроб. Под руководством Сергея Никитина были сняты верхние листы железа и доски саркофага, под которыми находился деревянный резной работы гроб из красного дерева, залитый гипсом. Саркофаг был сделан из 70-миллиметровых досок (лиственница), плотно подогнанных друг к другу. Подняв крышку гроба, Сергей Никитин осмотрел ноги покойного и обнаружил, что у левой ноги полностью отсутствует стопа. Это был главный идентификационный признак, ведь было известно, что при жизни у генерала была ампутирована левая стопа. Тогда под гроб подвели листы железа и верёвки, за четыре конца которых взялись четверо русских мужчин, что особенно отметил Сергей Ерёмин. Гроб с телом генерала Каппеля подняли Алекаев, Напара, Кирисенко и Ерёмин! Это был знаменательный момент — русские воины опускали тело генерала в могилу и через 86 лет русские мужчины, все военнообязанные, вынули русского героя, чтобы отвезти его в Россию.

Медицинский эксперт Сергей Никитин тщательно осмотрел останки и подтвердил, что они действительно принадлежат генералу Каппелю. Левая ступня отсутствовала полностью, а у правой не было пяточной кости и фалангов пальцев. Именно такая операция была сделана при жизни генерала. Также рост, телосложение, форма черепа, прямой пробор волос и бородка соответствовали данным генерала. Сохранились погоны генерал-лейтенанта, Георгиевский бант, две православные иконки и пальмовые ветки, которые были видны на старой фотографии похорон генерала. Все сомнения в обретении останков генерала Каппеля были отброшены.

После того, как останки были перевезены в Москву, состоялось третье перезахоронение генерал-лейтенанта Владимира Оскаровича Каппеля. 13 января 2007 года, почти через 87 лет после смерти, генерал был торжественно погребён на воинском кладбище Донского монастыря Московской Патриархии рядом с могилами генерала А. И. Деникина и русского философа И. А. Ильина. Все они были перезахоронены на Родине, в России. 1 сентября 2007 года на могиле Владимира Оскаровича был открыт памятник.

На встрече клуба «Любимый Харбин» выступили с интересными сообщениями о своём участии в проекте заместитель руководителя экспедиции Дмитрий Напара, журналист из Пекина Ирина Чуднова и историк из Харбина Рустам Талакпаев.

Также была обсуждена тема уничтожения памятника Каппелю и осквернения его могилы в 1950-х годах. В прессе Владивостока была информация о том, что памятник уничтожили по приказу КГБ. Сергей Ерёмин рассказал о своих поисках участников сноса памятника.

Очень нужная и интересная тема была поднята, много уникальной информации было сообщено участникам на этой встрече клуба «Любимый Харбин»!

В заключение, хочется обратиться к ключевой фигуре, к Николаю Николаевичу Заике. Он сказал мне по телефону, что сделал для этого проекта всё, что было в его силах. Самое главное, он был уверен в точном месте захоронения генерала Каппеля, он был на этом месте много раз. При раскопках в большой мороз он один стоял всё время возле церкви, наблюдая за действиями всех присутствующих. Люди уходили на обед, уходили греться, но он не отлучался ни секунды. «Мне было тяжело и сейчас тяжело, но я рад, что это состоялось, что история обретения останков генерала Каппеля закончилась благополучно», — сказал Николай Николаевич. Я думаю, что Николай Николаевич был очень тронут моим разговором, он даже плакал и опять переживал этот период истории Харбина. Пожелаем ему доброго здравия и благополучия!

Людмила Ангус

24 августа 2021 г., Сидней

https://www.unification.com.au/articles/1 629 074 790/