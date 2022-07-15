В этом году Свято-Троицкая Сергиева Лавра празднует 600-летие обретения мощей преподобного Сергия Радонежского и основания сердца обители — Троицкого собора, где мощи Игумена земли Русской пребывают доныне. Как повествует Троицкий патерик, незадолго перед построением нового храма во имя Живоначальной Троицы преподобный Сергий явился одному благочестивому мужу, жившему близ монастыря, и повелел возвестить игумену и братии: «Вскую мя остависте толико время во гробе, землею покровена, воде утесняющей тело мое?» И преподобный Никон 5/18 июля 1422 года, приступая к созданию каменного храма, при копании рвов обрел и изнес из земли мощи духовного отца своего. До сей поры стоит этот храм Никонова строения, как «большая келья Преподобного», воздвигнутый «в честь и похвалу» ему как «тайнозрителю Святой Троицы».

В преддверии юбилея нам удалось побеседовать со смотрителем Троицкого собора игуменом Корнилием (Морозом) об особенностях его послушания, о духовной жизни лаврской братии под покровом преподобного Сергия и о подготовке к самому торжеству.

— Отец Корнилий, расскажите, пожалуйста, есть ли какие-то особенности у Вашего послушания? Насколько сложно для монаха быть смотрителем столь древнего храма Лавры?

— Думаю, особенность в том, что Троицкий собор заключает в себе главные святыни Лавры. В первую очередь, конечно, мощи преподобного Сергия, а также множество других святынь: находящиеся под спудом мощи преподобного Никона Радонежского, святителей Серапиона Новгородского и Иоасафа, митрополита Московского, частицы мощей святых, чудотворные иконы и, конечно, в целом всё драгоценное внутреннее убранство. Здесь в первую очередь стоит отметить иконостас храма, потому что это единственный иконостас начала XV века в действующем православном соборе. Иконостас в большей степени состоит из икон преподобного Андрея (Рублева) и преподобного Даниила (Чёрного). В Лавре много храмов, но только в Троицком соборе есть послушание смотрителя. То есть его значимость так выделена, что в монастыре есть человек, который несет послушание, связанное с заботой о святынях, богослужении, об убранстве, и иных важных вещах.

Троицкий собор Лавры — это действующий храм. У мощей преподобного Сергия в 5.30 служат братский молебен, затем Литургию, а потом до 20.30 служатся молебны с акафистом Преподобному. Смотритель должен заниматься организацией, подготовкой этих богослужений и, конечно же, заботиться и о сохранении, благоукрашении и реставрации святынь. Вот такой достаточно широкий спектр обязанностей моего послушания, и здесь, уже насколько хватает сил и возможностей, я это послушание несу.

— Как Троицкий собор готовится к юбилейным торжествам?

— Я уже сказал, что наш иконостас с творениями преподобного Андрея и Даниила — уникальное явление. Этот памятник древнерусской живописи, находящийся в действующем храме, требует регулярного «мониторинга» сохранности. Поэтому радостно сейчас осознавать, что при подготовке к юбилейным торжествам была возможность провести достаточно большие реставрационные работы. По благословению епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Фомы, наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры крупная реставрационная организация занималась расчисткой и реставрацией фресок Троицкого собора. К настоящему моменту реставрация успешно завершена, несколько дней назад были разобраны леса. В короткий срок был проделан большой объем работ. Реставраторы нашей мастерской могли заниматься двумя верхними, самыми труднодоступными ярусами: праотеческим (5-й ярус) и пророческим (4-й ярус). С Божией помощью их тоже привели в порядок и сейчас, конечно, иконостас приобрел особую красоту и благолепие. Высокое расположение икон не позволяет слишком часто проводить их реставрацию. Но, в принципе, можно сказать, что работы ведутся регулярно, и, слава Богу, за последние годы специалистам удалось добиться больших успехов.

Во время реставрации фресок в Троицком соборе произошло событие, как нам представляется, очень большого значения! На алтарном столпе во время снятия одной из икон праотеческого чина был обнаружен фрагмент фрески, который сейчас искусствоведы датируют XV веком. Исследования еще не закончены, они требуют разносторонних проверок и экспертиз. Но вероятность того, что это часть фрески, написанной под руководством преподобного Андрея, очень велика. Удивительное чудо Божие, потому что исследователи полагали, что в соборе ничего подобного сохраниться не могло. В 1635 году фрески, как обветшавшие, были сняты и собор расписан заново. Нынешнее событие имеет очень большое значение для культурной жизни нашей страны. Если эксперты подтвердят, что это действительно часть фресок преподобного Андрея, то у нас будет еще одна ниточка преемственности, связывающая нас с нашим историческим прошлым.

— Вы упомянули о том, что храм постоянно открыт: служится Литургия и непрерывно проводятся молебны преподобному Сергию. Троицкий собор — это, несомненно, сердце Лавры, благодатью которого живет весь монастырь. Удается ли братии каким-то образом в молитвенном уединении собираться монашеской семьей в «большой келье Преподобного»?

— К сожалению, специального времени, выделенного для братии, нет. И, если честно, пока это остается лишь нашей мечтой. Многие из нас бывали на Афоне, в Лавре Саввы Освященного и других монастырях и видели, что в обителях, где всегда много паломников, есть дни или часы, когда братия имеет возможность уединенно помолиться в тишине. Но у нас пока такой возможности, к сожалению, не предвидится. Закрыть ворота Лавры или врата собора для народа Божиего под предлогом того, что братия хочет помолиться, нам все-таки не позволит совесть. Таков крест насельников особо почитаемых монастырей, поэтому принимаем его с благодарением и живем в тех условия, которые нам создает Господь. Думаю, что каждый монах обители имеет возможность побыть в уединении на келейной молитве, времени для которой вполне достаточно. К нам милостиво относится священноначалие, учитывая большие нагрузки братии, связанные с необходимостью общения с миром, которое трудно дается монахам.

Однажды преподобного Льва Оптинского, окормлявшего огромное количество людей и вынужденного быть в постоянном потоке приходящих, возмущенно спросили о том, что же он делает, пребывая в таком многолюдстве, а старец в простоте ответил: «Пою Богу моему, дондеже есмь». И это, наверное, самое главное в жизни монаха — несмотря на трудные условия, выступающие как своего рода «тренировка» в трезвении, сохранять в сердце внутреннюю молитвенную устремленность к Богу?

Не знаю. Здесь, скорее, не соглашусь. Ведь дело не просто в «трудных» условиях. Думаю, что на Афоне или в обители Саввы Освященного жизнь не проще, но все-таки есть какие-то более подходящие для монашеского уклада условия, поэтому здесь слово «трудные» достаточно неопределенно. Конечно, человек, приходя в Троице-Сергиеву лавру, понимает, куда он идет, но сказать, что это своего рода «тренировка», мне кажется, нельзя. Надо жить в тех условиях, в которых ты находишься, стараться подвизаться и духовно возрастать в них. Сохранять молитвенный дух и ровное настроение здесь достаточно сложно, не все на это способны. Именно это и становится трудностью, которую каждый старается преодолевать с Божьей помощью в свою меру.

— О чудесных исцелениях у мощей, чудотворных икон, о разрешении каких-то жизненных трудностей по молитвам святых приходится слышать довольно часто, а в чем, на Ваш взгляд, выражается почитание преподобного Сергия у братии? О чем просят основателя монастыря сами монашествующие? С чем они приходят?

— Здесь сложно сказать что-то конкретное, ведь для нас Преподобный — отец, а отца ты просишь обо всем. Мы просто живем под покровом, под крылом преподобного Сергия, и вот это сыновнее отношение к нему совсем неформальное. Всё, что у тебя есть на душе: любые скорби, любые заботы, трудности, думаю, вызывают у каждого монашествующего свой молитвенный запрос, просьбу, обращение, благодарение. Конечно, хочется хоть чуть-чуть быть похожим на преподобного Сергия, живя рядом с ним. Это, действительно, собирательный образ идеального русского монаха, монашества. Жизнь монашеская многогранна, и что бы ни случалось у монахов Троице-Сергиевой лавры, самым главным в любых обстоятельствах остается молитва Преподобному о помощи и о содействии. О чем просят? Здесь у каждого своя тайна духовной жизни, личные отношения со святым. Ведь каждая душа живет и чувствует что-то свое, и с чем она обращается к Преподобному, неизвестно. Кто-то открывает свои переживания духовнику, но это всегда что-то очень личное. Чисто монашеская молитва к Преподобному Сергию — наверное, о стяжании добродетелей, Святого Духа и благодати, стяжании хотя бы маленького подобия его монашеского жития.

— Отец Корнилий, Вы упомянули о духовничестве, Вы все еще являетесь духовником братии Троице-Сергиевой лавры?

— Нет, слава Богу, я помощник старшего духовника Троице-Сергиевой лавры. Этот крест возложен теперь на архимандрита Варфоломея. Он один из старейших насельников нашей обители, очень духовный и любимый всеми батюшка.

— А с кем из духовников Лавры Вам довелось общаться? Каким запомнился Вам архимандрит Кирилл (Павлов)?

— Конечно, я был знаком с отцом Кириллом (Павловым), потому что в Лавру я пришел в 1992 году, а батюшка почил не так давно. Хотя последние годы он был прикован к постели после инсульта и общаться уже можно было лишь очень кратко, иногда даже просто приложившись к ручке. И все же это были годы, когда еще можно было окормляться у такого старца.

Для меня это, конечно, великий светильник, который освещал мой жизненный путь и до монастыря, и уже в монастыре. Если говорить кратко, — человек святой жизни и духоносный старец. И сейчас, наверное, много хороших духовных батюшек, но старец — это совершенно особый человек, своего рода Божие дарование людям. Как-то я размышлял о том, чтó является самым драгоценным из Божиих даров, не считая святынь, конечно? И пришел к выводу, что это старцы. Их помощь людям и то влияние, которое они оказывают, представляются мне самой большой драгоценностью. С уходом таких светочей связано и наше духовное оскудение. Отец Кирилл — это эпоха старчества в Лавре и для братии обители, и, конечно, для многих тысяч мирян, которые окормлялись у него. Огромное количество паломников приехали в Лавру во время прощания с батюшкой, несколько дней мы наблюдали нескончаемый поток людей. Мне кажется, такое проявление любви и уважения к этому человеку, конечно же, есть свидетельство его подвига и огромного влияния на духовную жизнь русской Церкви. Это действительно был столп Православия.

Можно ли соотносить его с влиянием преподобного Сергия на духовную жизнь того времени? Возможно. Тяжелые десятилетия атеистической пропаганды 1960-х, 70-х годов, 80-е и очень тяжелые для России 90-е годы, практически отсутствие монастырей, не гонения, но своего рода удушение Церкви. И в это время такой духовный столп, который окормлял, вдохновлял огромное количество народа Божиего: и монашествующих, и мирян, и архиереев; батюшка был духовником трех Патриархов.

В те тяжелые времена особо значима для Церкви оказалась и личность монахини Иулиании (Соколовой) — возродителя древнерусского иконописания, духовной дочери святого праведного Алексия (Мечёва). Она внесла неоценимый вклад в восстановление Троице-Сергиевой лавры. Что Вы можете сказать о ней, о ее работах в Троицком соборе, Серапионовой палате?

Матушка Иулиания — выдающийся иконописец и реставратор, человек высокой духовной жизни и одна из тех, кто возрождал древнерусское иконописание в ХХ веке, особенно в Троице-Сергиевой лавре. Роспись Серапионовой палаты Троицкого собора — это уникальные современные фрески. С ними сейчас также идет кропотливая реставрационная работа, руководят которой племянницы матушки Иулиании: Наталья Евгеньевна Алдошина, заведующая нашей реставрационной мастерской и Анна Евгеньевна Алдошина, одна из ведущих ее реставраторов. Ближайшие родственницы матушки продолжают великий подвиг своих предшественников. Это тоже очень важный момент подготовки к юбилейным торжествам.

— Батюшка, а есть ли надежда, что подлинник «Троицы» преподобного Андрея (Рублева) на дни празднования будет привезен в Троицкий собор? Может быть, у Вас есть какая-то информация?

— Это вопрос достаточно сложный. У нас были попытки обращений о принесении «Троицы» и раньше, но наши просьбы не были удовлетворены. Сейчас есть небольшая надежда, что руководство Министерства Культуры и Третьяковской галереи найдут возможность на несколько дней предоставить нам для поклонения подлинник иконы преподобного Андрея. Если икону привезут в Троице-Сергиеву лавру, то капсула, куда ее поместят, будет находиться, по всей видимости, на солее перед копией иконы в иконостасе. То есть рублевская «Троица» практически вернется на свое родное место. Это событие придаст нашему торжеству особое значение: самая известная русская икона, написанная в похвалу преподобному Сергию, поможет нам почувствовать важный духовный смысл праздника. Несмотря на то, что икона доступна в Третьяковской галерее для молитвенного созерцания, поклонение иконе в Троицком соборе всё-таки было бы чем-то совершенно особенным для богомольцев и братии.

— Кто-то действительно печалится о том, что нет возможности поклониться величайшей святыне, когда она находится в музее. А что Вы думаете об этом?

— Я являюсь не только братом монастыря, но и смотрителем Троицкого собора. И поскольку исполняю некоторые обязанности по реставрации и сохранению святынь, с этой мыслью не соглашусь. Вопрос очень сложный. Мы можем погрустить, но все-таки должны понимать, что храмам и монастырям сохранять такие святыни очень непросто. Приведу в пример такой факт, который, может быть, мало кто знает: монастырю в 90-е годы были переданы келейные иконы XIV века — образы преподобного Сергия, Божией Матери «Одигитрия» и святителя Николая. Через какое-то время священноначалие Лавры приняло решение хранить их в музейной ризнице, то есть значимость и состояние этих икон потребовали их пребывания в специальном месте. Поэтому Третьяковская галерея — это совсем не тюрьма для «Троицы» преподобного Андрея, а хранилище. Состояние иконы, насколько я знаю, требует пристального внимания. Вопросы о транспортировке вызывают большие опасения у ее хранителей и реставраторов, имеющих огромный опыт работы, эти люди посвящают свою жизнь сохранению святыни. Поэтому даже приезд «Троицы» в Лавру проблематичен и, наверное, до сих пор остается под вопросом. Здесь нужно быть очень осмотрительным.

— Скажите, а как в духовном плане братия Лавры готовится к предстоящему торжеству?

— Конечно, торжество для монаха, в первую очередь, должно быть, торжеством молитвенным. Таковым и является для нас юбилей Троицкого собора. Все наши работы, связанные с его ремонтом, реставрацией и благоукрашением, — это важная забота о святыне, тем более такой значимой. Но все-таки главное — это молитва к Богу, молитва к преподобному Сергию. И это, наверное, дело еще более сложное, потому что в земных трудах достигнуть успехов легче. Любое духовное торжество — это прославление, благодарение на духовном пути ко спасению, и, конечно же, молитвенная просьба о том, чтобы оказаться вместе с преподобным Сергием в небесной обители. Поэтому прежде всего в духовном отношении к юбилейным торжествам хочется подойти со всей ответственностью.

Беседовала Дарья Филатова

https://monasterium.ru/publikatsii/intervyu/torzhestvo-v-pervuyu-ochered-dolzhno-byt-torzhestvom-molitvennym/