Синод Русской Зарубежной Церкви в конце июня обсудил порядок проведения выборов нового Первоиерарха, которые намечены на первый день Архиерейского Собора РПЦЗ — 13 сентября. О том, как будет проходить процесс избрания Предстоятеля, порталу Православие.ру рассказал архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил (Чемодаков), возглавляющий Предсоборную комиссию.

— Владыка, расскажите, пожалуйста, каким будет порядок выборов нового Первоиерарха?

— Выборы состоятся в первый день Архиерейского Собора, 13 сентября. Конечно, каждый архиерей имеет право голосовать за любого члена Собора. Источником для изучения схемы избрания Первоиерарха являются протоколы Собора 1964 года, когда Митрополит Анастасий (Грибановский) объявил об уходе на покой, и Предстоятель РПЦЗ впервые был избран уже после переезда Синода в США.

Для избрания необходимо набрать две трети голосов. Если ни один из кандидатов не получает этого количества, проводится второй тур, в котором участвуют два архиерея, набравшие наибольшее число голосов. В случае же, если и тогда никто из них не набирает две трети, будет брошен жребий. Так было, например, в 1986-м году, когда два иерарха получили одинаковую поддержку, и жребий пал на митрополита Виталия (Устинова).

— А когда станут известны имена кандидатов?

— Конкретного списка у нас нет. В день выборов каждый архиерей может голосовать за любого. Конечно, кто-то может взять самоотвод.

— Участвовать в выборах и быть избранным может любой член Синода, вне зависимости от звания, будь то епископ, архиепископ или митрополит?

— Совершенно верно. Насколько я знаю, в нашем в Уставе нет ограничений и по возрасту. Раньше у нас не было обычая, чтобы архиерей по достижении 75 лет писал прошение об отправке на покой, но в Московской Патриархии это практикуется, и Патриарх и Синод РПЦ решает, принимать ли эту просьбу или нет. Мы теперь тоже стали следовать такой схеме. Но я не видел в нашем Уставе, чтобы это положение было применяемо в данном случае, когда речь идет об избрании Первоиерарха. Поэтому мне кажется, что любой может быть избран, невзирая на возраст.

— Предстоящие выборы будут чем-то отличаться от предыдущих, или это вековая традиция, которая остается неизменной? И будут ли участвовать в них владыки, находящиеся на покое?

— Мы будем следовать тем правилам и порядкам, которые были установлены в прежние времена — опять-таки, ссылаясь на 1964 год, когда Первоиерарха впервые избирали в Америке. Конечно, мы еще будем изучать некоторые нюансы. Обычно архиереи на покое не участвуют в Соборах, если только их не приглашают специально. У нас будет еще одно заседание Синода — 29 июля, и после изучения всех деталей мы сможем назвать все нюансы избрания.

— А много ли в РПЦЗ архиереев на покое?

— Если не ошибаюсь, два: архиепископ Михаил (Донсков), который раньше был правящим архиереем Женевской и Западно-Европейской епархии, и бывший епископ Манхэттенский Иероним (Шо). Есть также митрополит Иона (Паффхаузен) из Православной Церкви в Америке и епископ Николай (Сараич) из Сербской Церкви, но оба они были приняты нами, уже находясь на покое.

— С середины прошлого века и Синод, и Первоиерарх традиционно находятся в Нью-Йорке. Так будет и впредь?

— Конечно, избранный Первоиерарх должен проживать в Синоде, в Нью-Йорке, и оставить свою предыдущую епархию. В прежние времена у нас случалось, что архиереи переезжали в Синод, но оставляли за собой епархии. Конечно, это неканонично: архиерей не может управлять двумя епархиями.

Недавно мне кто-то сказал, что в нашем Уставе нет определения о том, что Синод должен находиться именно в Нью-Йорке. Это правда, но в виду того, что наша Церковь с 1950-х годов зарегистрирована в Америке, здесь пребывает Курская Коренная икона Божией Матери, в честь которой назван наш Синодальный собор, то, разумеется, переезд в другой город кажется маловероятным.

— Почивший в Бозе владыка Иларион (Капрал) был избран Первоиерархом через год после восстановления канонического общений с РПЦ, когда, возможно, еще не были установлены все организационные связи с Москвой. Сейчас прошло уже 15 лет, и такие контакты, безусловно, есть. Будет ли Патриархия играть какую-то роль в ходе самих выборов или в процессе подготовки к ним?

— Нет, нисколько. Мы совершенно самостоятельны в этом процессе. Это вовсе не потому, что мы каким-то образом обходим Московскую Патриархию или не хотим ее участия, — в этом просто нет надобности. Наша Церковь абсолютно автономна и сама решает такие вопросы, а потом, конечно, уже обращается к Святейшему Патриарху, чтобы он утвердил нового Первоиерарха. То же самое касается и избрания новых епископов, что, кстати, тоже стоит в повестке дня предстоящего Собора.

— Митрополит Лавр в свое время называл владыку Илариона своим преемником. А владыка Иларион кого-то считал таковым?

— Во-первых, Митрополит Лавр не оставлял на этот счет каких-то официальных завещаний. В частных разговорах он, возможно, упоминал, что видит владыку Илариона в качестве преемника, но конечно, никому не навязывал свое мнение. Так что это нельзя считать каким-то официальным распоряжением.

В отношении владыки Илариона, я не знаю, но думаю, что он не оставлял каких-то письменных документов по этому поводу. Во всяком случае, мне об этом ничего неизвестно. Опять-таки, возможно, имели место какие-то устные разговоры, но официально ничего не было. Я регулярно посещал владыку, и мы эту тему никогда не затрагивали. Другие люди, которые были близки к нему, тоже не говорили мне об этом.

— Не называя имен — вы лично уже определились со своим кандидатом, за которого будете голосовать?

— Еще нет. Пока думаю.

С архиепископом Монреальским и Канадским Гавриилом (Чемодаковым)

беседовал Дмитрий Злодорев

Вашингтон

5 июля 2022 г.

https://pravoslavie.ru/147 031.html